«Несовершенство – это красота».

Американка Карсон Пикетт – первая футболистка с инвалидностью в игре EA Sports FC 24 (ранее называлась FIFA). У защитницы «Расинг Луисвилла» с рождения нет кисти и предплечья на левой руке.

В прошлом году она дебютировала в сборной США. Это первый такой случай в истории сборных.

Пикетт получила в симуляторе рейтинг 82, а ее скорость оценили на 86. При этом разработчики предусмотрели особенности: ее нельзя сделать вратарем (если кипер получит красную) или поставить на вбрасывание из аута.

Карсон вдохновляет людей по всему миру. Она топ-футболистка – и символ

Пикетт попадала в символические сборные Национальной женской футбольной лиги (NWSL – высший уровень в США) по итогам сезонов в 2021-м и 2022-м.

Но помимо самой игры у Карсон есть и другая миссия: «Когда я добралась до профи, получила столько удивительных сообщений о том, как вдохновляю людей. Некоторые из них даже не играют в футбол! Это показало мне, что я могу сделать гораздо больше, чем просто быть хорошим футболистом. Я могу выступать за что-то гораздо большее, чем футбол».

В 2019-м завирусилось фото, где Пикетт подбадривает двухлетнего мальчика по имени Джозеф Тидд. Родители специально привели его на игру Карсон – и как они позднее рассказывали, встреча произвела на обычно замкнутого малыша большое впечатление.

Отец Джозефа говорил: «Он видит тех, кто похож на него, и я думаю, что он относится к ним иначе. Понимает, что эти люди в каком-то смысле близки ему. Как только Карсон показала ему руку – это была та мгновенная связь, которую мы не сможем понять. Карсон верит, что она способна на все, и мы хотим, чтобы Джозеф имел такой же взгляд на жизнь».

Пикетт и Тидд стали большими друзьями и с тех пор встречались не раз. У Джозефа теперь больше 20 тысяч подписчиков в инстаграме.

Для юных футболисток с такой же особенностью – Карсон кумир вдвойне. Вот ее встреча с Аллисон Квик, которая мечтала повторить успешный путь Пикетт.

Пикетт сотрудничает с Nike. Сделали бутсы, которые не надо шнуровать

Вместе с Nike Карсон также работала над бутсами Phantom GT Academy FlyEase. Их можно надевать, не завязывая шнурки.

«Моей первой реакцией, когда я увидела Phantom GT FlyEase, было облегчение, – делилась впечатлениями Пикетт. – Я думала о своей молодости и о том, что бы это значило для меня, если бы что-то подобное существовало, когда я росла. Надеть FlyEase можно очень легко и быстро. Чувствую, что эти бутсы представляют меня и любого другого, кто уникален».

«Несовершенство – это красота», – татуировка именно с такой надписью набита у футболистки на правой руке.

Родители рассказывали, что Карсон с детства проявляла себя в спорте: играла в баскетбол, теннис, а в шесть лет серьезно напугала их, прыгнув в бассейн.

«Когда я росла, мне никогда не позволяли произносить слово «не могу», – вспоминала Пикетт. – Это было ругательством в моем доме. Думаю, что это заставило меня никогда не сдаваться, потому что я знала поведение родителей. Семья для меня – это все».

Фото: Gettyimages.ru/Albert Perez; Instagram/carson.pickett