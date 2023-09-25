7 комментариев

Опередил Пола Мерсона.

Матч против «Тоттенхэма» был для Букайо Сака 86-м подряд в АПЛ. Это клубный рекорд «Арсенала».

Секрет Букайо – в минимальном количестве травм. Пропустил только 28 дней за карьеру

Серия началась в мае 2021-го – против «Вест Бромвича». Тогда Сака был левым защитником и сделал ассист на Эмила Смита Роу. Еще у «Арсенала» забили Николя Пепе и Виллиан, оба уже давно не в команде.

В июне 2021-го Сака получал травму, но пропустил всего 5 дней и только матч сборной Англии. Букайо вообще редко ломается: лишь 28 пропущенных дней за карьеру. С последнего повреждения прошло больше двух лет. Из-за травм Сака пролетел лишь мимо двух матчей «Арсенала»: без него разгромили «Мольде» в ЛЕ (3:0) и сыграли вничью с «МЮ» в АПЛ (0:0).

На самом деле Букайо побил рекорд «Арсенала» еще в конце августа, когда сыграл 83-й матч подряд. У Пола Мерсона была серия из 82 игр. Чуть ниже идет Гаэль Клиши, который сыграл в 78 матчах подряд.

Мерсон в марте написал колонку для Sky Sports, где особенно отметил Сака. «Он способен решать исход больших матчей. Он не тот игрок, который забивает хет-трик команде со дна таблицы или седьмой гол при победе со счетом 7:0. В «Арсенале» он открывает счет или сравнивает его, забивает победные голы, отдает решающие голевые передачи. Таких игроков, как он, не так уж и много.

Сака необычайно спокоен. Ему всего 21 год, и от него еще многого можно ожидать. Он не покажет свой лучший футбол до момента, когда ему исполнится 26, 27 или 28 лет. Он просто любит футбол. Все, чего он хочет, – это играть, и он делает это с улыбкой на лице. У него есть все, чтобы достичь всего, чего он хочет», – написал бывший хавбек «Арсенала».

Сака провел больше всех матчей в текущем составе. Опередил даже Эль-Ненни, который семь лет в «Арсенале»

Сака в этой команде вообще самый опытный, если судить по числу матчей за «Арсенал». Набралось уже 184, следом располагается Мохамед Эль-Ненни – провел 155 игр. А ведь египтянин был в команде, когда Артета еще играл.

Нкетиа выходил в 136 матчах, Мартинелли – в 135. Габриэл Магальяэс набрал 122 игры и замкнул пятерку.

«Я просто хотел играть за «Арсенал», – говорит Сака. – Это все, что было у меня на уме. Как только я получил шанс, нужно было остаться в команде, что я и старался делать. Нужно, чтобы вокруг тебя были люди, которые доверяют, особенно если речь идет о молодом игроке.

Может получиться хорошая или плохая игра, но когда тренеры готовы снова ставить в состав, это придает большую уверенность. У меня были менеджеры, которые оказывали такое доверие, это видно по количеству сыгранных мною матчей».

«Сака показывает редкую для своего возраста стабильность, – считает Микель Артета. – Такое действительно очень редко встретишь. Если вы спросите меня, есть ли ему в чем добавить, я отвечу, что Букайо может усовершенствовать многое. Ему всегда нужно больше».

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; IMAGO/Micah Crook/PPAUK/Global Look Press