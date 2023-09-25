17 комментариев

Симеоне побил «Реал». Теперь с «Барсой» лидирует «Жирона»!
Первое поражение в сезоне.
Вот и «Реал» впервые в сезоне проиграл – печальные 1:3 от «Атлетико».
«Атлетико» завладел дерби сразу же. Попытку камбэка быстро прибил дубль Мораты
Команда Диего Симеоне идеально начала: на четвертой минуте Альваро Мората спрятался за спиной у Давида Алабы, забежал в штрафную – и уверенно реализовал момент.
Алабе сразу же прилетело: «Он полностью потерял Морату из виду. Центральный защитник такого уровня не может так играть», – приложил его бывший игрок «Реала» Предраг Миятович.
Через 15 минут «Атлетико» забил еще: Саулб нашел пасом Антуана Гризманна, так 2:0 устроили уже к 20-й минуте.
Было похоже на нокаут, но «Реал» проснулся: на 35-й минуте Тони Кроос принял отскок после паса Федерико Вальверде, убрал Маркоса Льоренте и сильно пробил ближний угол. Без шансов для Яна Облака!
Казалось, после перерыва команда Анчелотти постарается оформить камбэк, а вот «Атлетико» так не думал. Уже на первых минутах Альваро Мората прекрасно открылся в штрафной и легко закинул, вернул отрыв в два мяча.
«Атлетико» ушел в защиту, «Реал» почти не придумывал моменты – удары Вальверде из-за штрафной и редкие прострелы Родриго никак не напрягали Облака. Даже Беллингем потерялся на фоне команды Симеоне.
Заслуженная победа!
Вообще-то мадридское дерби случилось невовремя: у «Реала» полно потерь, «Атлетико» тоже страдает от травм. Например, Родриго Де Поль только вернулся в общую группу, но не набрал форму, Пабло Барриос вылетел на месяц, Тома Лемар – на полгода. Коке и Мемфис Депай совсем недавно восстановились, испанца пришлось поменять уже после первого тайма.
«Реал» впервые в сезоне проиграл. И выпустил в лидеры «Жирону»!
Мадридский «Реал» был идеален до выездного дерби, а теперь потерял первое место.
● Это первое поражение «Реала» в сезоне: до «Атлетико» было шесть побед подряд, причем четыре раза команда Анчелотти выиграла с минимальным счетом. В этот раз совсем не сложилось.
● «Атлетико» выиграл в дерби впервые с мая 2022-го. Симеоне вообще взял всего два из последних 13 матчей с «Реалом», из них семь были поражениями. Это шестая домашняя победа «Атлетико» над «Реалом» в Ла Лиге – да, всего лишь. В личной гонке с Карло Анчеллотти теперь ничья: по восемь побед при пяти ничьих во всех турнирах.
● Радуемся за Альваро Морату: у него уже пять голов в пяти матчах Ла Лиги. Испанец догнал Беллингема и Роберта Левандовского в гонке бомбардиров. А ведь Симеоне говорил, что ждет от Альваро не меньше 20-25 голов за сезон. Получится?
«Реал» опустился на третье место в чемпионате. Впереди: «Барса», которая чудом ушла от поражения с «Сельтой», и «Жирона», главное чудо на старте сезона.
У «Реала» дальше домашний матч с «Лас-Пальмасом», а потом как раз выезд к «Жироне». «Атлетико» выбрался на пятое место и может закрепиться среди лидером, потому что следом играть с «Осасуной» и «Кадисом».
- Дата проведения
- 24 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Молина (Аспиликуэта, 65), Савич, Хименес (Корреа, 86), Эрмосо, Коке (Витцель, 46), Сауль, Льоренте, Лино (Галан, 87), Гризманн, Мората (Депай, 82).
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Реал Мадрид –
Аррисабалага, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Менди, 57), Вальверде, Кроос (Браим Диас, 70), Модрич (Хоселу, 46), Камавинга (Тчуамени, 57), Васкес (Начо, 57), Беллингем, Родриго.
«Барса» до 80-й горела 0:2, но победила! Шикарный камбэк
Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno
Выходит что Модрич и Кроос и вправду были недовольны что сидят в запасе,и поэтому Карлан прогнулся и выпустил их в основе, надеюсь это был его последний матч сегодня
Болельшиков Атлетико, с заслуженной победой )
Другие ЦЗ в Реале были стабильнее, конечно, тот же Милитао настолько дикий матч 1, 2 максимум выдаст
Но абсолютно уверен, что новости про Луку и Крооса - выдумки
Скорее, Анчи просто даёт им отдых. Тот же Лука в позапрошлом сезоне убивался(и в ЛЧ столько бегал), в прошлом сезоне и за клуб, и на ЧМ ща сборную, и ещё потом в Лиге Наций после сезона. Дикие нагрузки, поэтому дать на старте сезона отдых - логично. Особенно, когда столько крестов в составе, те же Мили и Тибо