17 комментариев

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Симеоне побил «Реал». Теперь с «Барсой» лидирует «Жирона»!

Диего Симеоне Диего Симеоне
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Альваро Мората Альваро Мората
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Футбол Футбол

Первое поражение в сезоне.

Вот и «Реал» впервые в сезоне проиграл – печальные 1:3 от «Атлетико».

«Атлетико» завладел дерби сразу же. Попытку камбэка быстро прибил дубль Мораты 

Команда Диего Симеоне идеально начала: на четвертой минуте Альваро Мората спрятался за спиной у Давида Алабы, забежал в штрафную – и уверенно реализовал момент.

Алабе сразу же прилетело: «Он полностью потерял Морату из виду. Центральный защитник такого уровня не может так играть», – приложил его бывший игрок «Реала» Предраг Миятович.

Через 15 минут «Атлетико» забил еще: Саулб нашел пасом Антуана Гризманна, так 2:0 устроили уже к 20-й минуте.

Было похоже на нокаут, но «Реал» проснулся: на 35-й минуте Тони Кроос принял отскок после паса Федерико Вальверде, убрал Маркоса Льоренте и сильно пробил ближний угол. Без шансов для Яна Облака!

Казалось, после перерыва команда Анчелотти постарается оформить камбэк, а вот «Атлетико» так не думал. Уже на первых минутах Альваро Мората прекрасно открылся в штрафной и легко закинул, вернул отрыв в два мяча.

«Атлетико» ушел в защиту, «Реал» почти не придумывал моменты – удары Вальверде из-за штрафной и редкие прострелы Родриго никак не напрягали Облака. Даже Беллингем потерялся на фоне команды Симеоне.

Заслуженная победа!

Вообще-то мадридское дерби случилось невовремя: у «Реала» полно потерь, «Атлетико» тоже страдает от травм. Например, Родриго Де Поль только вернулся в общую группу, но не набрал форму, Пабло Барриос вылетел на месяц, Тома Лемар – на полгода. Коке и Мемфис Депай совсем недавно восстановились, испанца пришлось поменять уже после первого тайма.

«Реал» впервые в сезоне проиграл. И выпустил в лидеры «Жирону»!

Мадридский «Реал» был идеален до выездного дерби, а теперь потерял первое место.

● Это первое поражение «Реала» в сезоне: до «Атлетико» было шесть побед подряд, причем четыре раза команда Анчелотти выиграла с минимальным счетом. В этот раз совсем не сложилось.

● «Атлетико» выиграл в дерби впервые с мая 2022-го. Симеоне вообще взял всего два из последних 13 матчей с «Реалом», из них семь были поражениями. Это шестая домашняя победа «Атлетико» над «Реалом» в Ла Лиге – да, всего лишь. В личной гонке с Карло Анчеллотти теперь ничья: по восемь побед при пяти ничьих во всех турнирах.

● Радуемся за Альваро Морату: у него уже пять голов в пяти матчах Ла Лиги. Испанец догнал Беллингема и Роберта Левандовского в гонке бомбардиров. А ведь Симеоне говорил, что ждет от Альваро не меньше 20-25 голов за сезон. Получится?

«Реал» опустился на третье место в чемпионате. Впереди: «Барса», которая чудом ушла от поражения с «Сельтой», и «Жирона», главное чудо на старте сезона.

У «Реала» дальше домашний матч с «Лас-Пальмасом», а потом как раз выезд к «Жироне». «Атлетико» выбрался на пятое место и может закрепиться среди лидером, потому что следом играть с «Осасуной» и «Кадисом».

Атлетико – Реал Мадрид 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мората, 2:0 – 18 Гризманн, 2:1 – 35 Кроос, 3:1 – 46 Мората.
АтлетикоОблак, Молина (Аспиликуэта, 65), Савич, Хименес (Корреа, 86), Эрмосо, Коке (Витцель, 46), Сауль, Льоренте, Лино (Галан, 87), Гризманн, Мората (Депай, 82).
Реал МадридАррисабалага, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Менди, 57), Вальверде, Кроос (Браим Диас, 70), Модрич (Хоселу, 46), Камавинга (Тчуамени, 57), Васкес (Начо, 57), Беллингем, Родриго.
Предупреждения:
Модрич (45), Хименес (45), Менди (67), Беллингем (90).

«Барса» до 80-й горела 0:2, но победила! Шикарный камбэк

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno

17 комментариев

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Артём Поддубный
Ответ Вадим Поречкин
А какая позиция у Васкеса ?
Он форвард вообще, но они его позиционируют как защитника и полноценную замену Карвахалю.
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войд
Симионе побил Анчилоти,который своим составом на игру убил Реал в этом матче
Выходит что Модрич и Кроос и вправду были недовольны что сидят в запасе,и поэтому Карлан прогнулся и выпустил их в основе, надеюсь это был его последний матч сегодня
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войд
Ответ Ибрагимкович
Пора принимать таблетки, у Анчелотти нет половины состава и нападающего уровня Реала, в атаке Модрич играет который матч, потому что Соселу по воротам попасть может 1 раз из 10
О, а вот и персофан жвачкажуя вылез,ну че кайфанул от игры Реала?)
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Артём Поддубный
Мне бы хотелось сейчас посмотреть на лица тех, кто ещё вчера мне доказывал, какая классная пара центральных защитников у Реала в лице Рюдигера и Алабы. Это полный провал, два гола имени Давида Алабы. К Васкесу меньше претензий у меня, он вообще не защитник. Анчелотти это вообще космос, непонятный стартовый состав, а решения по ходу матча это вообще нечто "прекрасное". Пруха у загнанного Беллингема закончилась и сразу провал. Я отчасти и рад что наконец-то, Атлетико показал никчемность Анчелотти как тактика и тренера.
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Антон Александров
Реал в этом сезоне скорее на характере выигрывал, чем благодаря поставленной игре, первый же сильный соперник вскрыл все проблемы и переиграл по делу...
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Ena Therapy
У Анчелотти явно проблема с выбором стартового состава . Ну какой раз можно ставить на топ соперников вместе Кросса и Модрича? 4:0 в ответке с сити , видно не научили совсем. Ну уже чисто физически они не могут делать тот объём работы . В итоге где-то недобегают, где то не успевают, от этого всегда пустые зоны + крайки защиты мягко скажем не уровень топ клуба. Ну и конечно Перес подставил Карло в его последний сезон , оставив без напа . Давно уже должны были потерять очки , потому что нападение как таковое отсутствует . В общем сезон будет трудный , но интересный

Болельшиков Атлетико, с заслуженной победой )
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войд
Ответ Салауат Нуралиев
Не знаю почему, но хочу чтобы Атлетико стали чемпионами.
Ну с таким фартом пучеглазого отскокера это нереально)
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Вадим Поречкин
Ответ Артём Поддубный
Мне бы хотелось сейчас посмотреть на лица тех, кто ещё вчера мне доказывал, какая классная пара центральных защитников у Реала в лице Рюдигера и Алабы. Это полный провал, два гола имени Давида Алабы. К Васкесу меньше претензий у меня, он вообще не защитник. Анчелотти это вообще космос, непонятный стартовый состав, а решения по ходу матча это вообще нечто "прекрасное". Пруха у загнанного Беллингема закончилась и сразу провал. Я отчасти и рад что наконец-то, Атлетико показал никчемность Анчелотти как тактика и тренера.
А какая позиция у Васкеса ?
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King_X
Ответ Артём Поддубный
Мне бы хотелось сейчас посмотреть на лица тех, кто ещё вчера мне доказывал, какая классная пара центральных защитников у Реала в лице Рюдигера и Алабы. Это полный провал, два гола имени Давида Алабы. К Васкесу меньше претензий у меня, он вообще не защитник. Анчелотти это вообще космос, непонятный стартовый состав, а решения по ходу матча это вообще нечто "прекрасное". Пруха у загнанного Беллингема закончилась и сразу провал. Я отчасти и рад что наконец-то, Атлетико показал никчемность Анчелотти как тактика и тренера.
Проблема Рюдигера и Алабы, что абсолютно любой матч могут выдать нереально донным, хуже заща ФНЛ)) причём в год у них таких матчей 3-4 стабильно набирается
Другие ЦЗ в Реале были стабильнее, конечно, тот же Милитао настолько дикий матч 1, 2 максимум выдаст
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Артём Поддубный
Ответ King_X
Проблема Рюдигера и Алабы, что абсолютно любой матч могут выдать нереально донным, хуже заща ФНЛ)) причём в год у них таких матчей 3-4 стабильно набирается Другие ЦЗ в Реале были стабильнее, конечно, тот же Милитао настолько дикий матч 1, 2 максимум выдаст
Алаба выдал хороший первый сезон в Реале, дальше это то что происходит сейчас, сплошные провалы. Рюдигер сильный персональщик, но не как защитник. Милитао не хватает конечно.
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Артём Поддубный
Ответ войд
Симионе побил Анчилоти,который своим составом на игру убил Реал в этом матче Выходит что Модрич и Кроос и вправду были недовольны что сидят в запасе,и поэтому Карлан прогнулся и выпустил их в основе, надеюсь это был его последний матч сегодня
Ему нужно было уходить ещё по окончанию прошлого сезона, не тянет он Реал тренировать.
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King_X
Ответ войд
Симионе побил Анчилоти,который своим составом на игру убил Реал в этом матче Выходит что Модрич и Кроос и вправду были недовольны что сидят в запасе,и поэтому Карлан прогнулся и выпустил их в основе, надеюсь это был его последний матч сегодня
Выпустил оч странно
Но абсолютно уверен, что новости про Луку и Крооса - выдумки
Скорее, Анчи просто даёт им отдых. Тот же Лука в позапрошлом сезоне убивался(и в ЛЧ столько бегал), в прошлом сезоне и за клуб, и на ЧМ ща сборную, и ещё потом в Лиге Наций после сезона. Дикие нагрузки, поэтому дать на старте сезона отдых - логично. Особенно, когда столько крестов в составе, те же Мили и Тибо
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Ибрагимкович
Ответ войд
О, а вот и персофан жвачкажуя вылез,ну че кайфанул от игры Реала?)
Кайфую от 16-летней надежды всей барселонки
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