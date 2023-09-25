17 комментариев

Первое поражение в сезоне.

Вот и «Реал» впервые в сезоне проиграл – печальные 1:3 от «Атлетико».

«Атлетико» завладел дерби сразу же. Попытку камбэка быстро прибил дубль Мораты

Команда Диего Симеоне идеально начала: на четвертой минуте Альваро Мората спрятался за спиной у Давида Алабы, забежал в штрафную – и уверенно реализовал момент.

Алабе сразу же прилетело: «Он полностью потерял Морату из виду. Центральный защитник такого уровня не может так играть», – приложил его бывший игрок «Реала» Предраг Миятович.

Через 15 минут «Атлетико» забил еще: Саулб нашел пасом Антуана Гризманна, так 2:0 устроили уже к 20-й минуте.

Было похоже на нокаут, но «Реал» проснулся: на 35-й минуте Тони Кроос принял отскок после паса Федерико Вальверде, убрал Маркоса Льоренте и сильно пробил ближний угол. Без шансов для Яна Облака!

Казалось, после перерыва команда Анчелотти постарается оформить камбэк, а вот «Атлетико» так не думал. Уже на первых минутах Альваро Мората прекрасно открылся в штрафной и легко закинул, вернул отрыв в два мяча.

«Атлетико» ушел в защиту, «Реал» почти не придумывал моменты – удары Вальверде из-за штрафной и редкие прострелы Родриго никак не напрягали Облака. Даже Беллингем потерялся на фоне команды Симеоне.

Заслуженная победа!

Вообще-то мадридское дерби случилось невовремя: у «Реала» полно потерь, «Атлетико» тоже страдает от травм. Например, Родриго Де Поль только вернулся в общую группу, но не набрал форму, Пабло Барриос вылетел на месяц, Тома Лемар – на полгода. Коке и Мемфис Депай совсем недавно восстановились, испанца пришлось поменять уже после первого тайма.

«Реал» впервые в сезоне проиграл. И выпустил в лидеры «Жирону»!

Мадридский «Реал» был идеален до выездного дерби, а теперь потерял первое место.

● Это первое поражение «Реала» в сезоне: до «Атлетико» было шесть побед подряд, причем четыре раза команда Анчелотти выиграла с минимальным счетом. В этот раз совсем не сложилось.

● «Атлетико» выиграл в дерби впервые с мая 2022-го. Симеоне вообще взял всего два из последних 13 матчей с «Реалом», из них семь были поражениями. Это шестая домашняя победа «Атлетико» над «Реалом» в Ла Лиге – да, всего лишь. В личной гонке с Карло Анчеллотти теперь ничья: по восемь побед при пяти ничьих во всех турнирах.

● Радуемся за Альваро Морату: у него уже пять голов в пяти матчах Ла Лиги. Испанец догнал Беллингема и Роберта Левандовского в гонке бомбардиров. А ведь Симеоне говорил, что ждет от Альваро не меньше 20-25 голов за сезон. Получится?

«Реал» опустился на третье место в чемпионате. Впереди: «Барса», которая чудом ушла от поражения с «Сельтой», и «Жирона», главное чудо на старте сезона.

У «Реала» дальше домашний матч с «Лас-Пальмасом», а потом как раз выезд к «Жироне». «Атлетико» выбрался на пятое место и может закрепиться среди лидером, потому что следом играть с «Осасуной» и «Кадисом».

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno