Событие в «Ювентусе»: Массимилиано Аллегри впервые после возвращения в 2021-м выпустил один и тот же стартовый состав в двух играх подряд. Прервалась серия из 112 (!) матчей, в которых Аллегри не обходился без ротации. Возможно, повлияло отсутствие у «Юве» еврокубков – теперь без игр в середине недели основа туринцев может быть более постоянной.

Правда, результат в матчах с одинаковым составом получился диаметрально противоположным. Неделю назад туринцы обыграли «Лацио» 3:1, теперь влетели «Сассуоло» 2:4.

Вот те самые стартовые 11

Не день Шченсны: есть вопросы по трем пропущенным

Главный хайлайт матча случился уже компенсированное время, когда на 90+5 Войчех Шченсны на пару с Федерико Гатти соорудили курьезный автогол.

«Ювентус» получил право на розыгрыш штрафного на своей половине поля. При счете 2:3 вратарь пошел вводить мяч сам, но не стал выносить его вперед, а отдал защитнику, который находился под прессингом. Гатти в касание отправил мяч в сторону ворот – то ли на автомате, то ли из-за паники. Но они были пустыми, так как Шченсны был не в воротах – лишь на месте провожал мяч взглядом.

Туринцы отыгрывались на протяжении всего матча.

Первый гол они пропустили уже на 12-й минуте, когда Арман Лорьянте пробил прямо в Шченсны, но поляк не совладал с мячом и пропустил его под собой.

«Ювентус» быстро отыгрался с помощью автогола защитника «Сассуоло». Затем команды снова обменялись голами, и счет 2:2 держался вплоть до 82-й минуты.

Дальше Шченсны вновь не справился с плотным ударом Лорьянте: отбил мяч перед собой, Андреа Пинамонти добил его в сетку головой.

«Мы витали где-то в облаках в начале матча, все было хорошо, но мы не смогли извлечь пользу из нескольких достаточно простых моментов, – сказал после игры Аллегри. – После этого первый же удар соперника привел к голу, мы утратили самообладание и поплатились за это.

В этой игре нам не хватало правильного менталитета. Нам по-прежнему не удается сохранять концентрацию на протяжении всего матча. У меня было ощущение, что мы немного паникуем, когда мяч доходит до штрафной. В играх с «Лацио» и другими такого не было, так что я насторожился».

Это первое поражение «Ювентуса» в сезоне: до него были три победы и ничья. После пяти туров «Ювентус» идет четвертым с 10 очками, но сразу три команды с игрой в запасе могут догнать туринцев. А «Интеру» для лидерства в таблице с 12 очками хватает даже четырех матчей.

Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Elisabetta Baracchi/Keystone Press Agency/Global Look Press