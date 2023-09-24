Впервые за 112 матчей Аллегри повторил стартовый состав «Юве». Получили смешной автогол и первое поражение
Событие в «Ювентусе»: Массимилиано Аллегри впервые после возвращения в 2021-м выпустил один и тот же стартовый состав в двух играх подряд. Прервалась серия из 112 (!) матчей, в которых Аллегри не обходился без ротации. Возможно, повлияло отсутствие у «Юве» еврокубков – теперь без игр в середине недели основа туринцев может быть более постоянной.
Правда, результат в матчах с одинаковым составом получился диаметрально противоположным. Неделю назад туринцы обыграли «Лацио» 3:1, теперь влетели «Сассуоло» 2:4.
Вот те самые стартовые 11
Не день Шченсны: есть вопросы по трем пропущенным
Главный хайлайт матча случился уже компенсированное время, когда на 90+5 Войчех Шченсны на пару с Федерико Гатти соорудили курьезный автогол.
«Ювентус» получил право на розыгрыш штрафного на своей половине поля. При счете 2:3 вратарь пошел вводить мяч сам, но не стал выносить его вперед, а отдал защитнику, который находился под прессингом. Гатти в касание отправил мяч в сторону ворот – то ли на автомате, то ли из-за паники. Но они были пустыми, так как Шченсны был не в воротах – лишь на месте провожал мяч взглядом.
Туринцы отыгрывались на протяжении всего матча.
Первый гол они пропустили уже на 12-й минуте, когда Арман Лорьянте пробил прямо в Шченсны, но поляк не совладал с мячом и пропустил его под собой.
«Ювентус» быстро отыгрался с помощью автогола защитника «Сассуоло». Затем команды снова обменялись голами, и счет 2:2 держался вплоть до 82-й минуты.
Дальше Шченсны вновь не справился с плотным ударом Лорьянте: отбил мяч перед собой, Андреа Пинамонти добил его в сетку головой.
«Мы витали где-то в облаках в начале матча, все было хорошо, но мы не смогли извлечь пользу из нескольких достаточно простых моментов, – сказал после игры Аллегри. – После этого первый же удар соперника привел к голу, мы утратили самообладание и поплатились за это.
В этой игре нам не хватало правильного менталитета. Нам по-прежнему не удается сохранять концентрацию на протяжении всего матча. У меня было ощущение, что мы немного паникуем, когда мяч доходит до штрафной. В играх с «Лацио» и другими такого не было, так что я насторожился».
Это первое поражение «Ювентуса» в сезоне: до него были три победы и ничья. После пяти туров «Ювентус» идет четвертым с 10 очками, но сразу три команды с игрой в запасе могут догнать туринцев. А «Интеру» для лидерства в таблице с 12 очками хватает даже четырех матчей.
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 1:0 – 12 Лорьянте, 1:1 – 21, автогол Винья, 2:1 – 41 Берарди, 2:2 – 78 Кьеза, 3:2 – 82 Пинамонти, 4:2 – 90, автогол Гатти.
-
Сассуоло –
Краньо, Толян, Эрлич, Руан (Вити, 46), Винья (Феррари, 90), Байрами (Дефрель, 85), Болока, Матеус Энрике, Берарди, Лорьянте (Педерсен, 85), Пинамонти (Кастильехо, 85).
-
Ювентус –
Шченсны, Данило, Бремер, Гатти, Маккенни (Веа, 60), Костич (Айлинг, 46), Рабьо, Локателли (Милик, 83), Миретти (Фаджоли, 46), Кьеза, Влахович (Кин, 76).
Новая обложка Football Manager – реальный кадр из ЛЧ. Это празднование гола в ворота «Ювентуса»
Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Elisabetta Baracchi/Keystone Press Agency/Global Look Press
2 комментария