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Впервые за 112 матчей Аллегри повторил стартовый состав «Юве». Получили смешной автогол и первое поражение

Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
серия А Италия серия А Италия
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Федерико Гатти Федерико Гатти
Арман Лорьянте Арман Лорьянте
Сассуоло Сассуоло
Футбол Футбол

Событие в «Ювентусе»: Массимилиано Аллегри впервые после возвращения в 2021-м выпустил один и тот же стартовый состав в двух играх подряд. Прервалась серия из 112 (!) матчей, в которых Аллегри не обходился без ротации. Возможно, повлияло отсутствие у «Юве» еврокубков – теперь без игр в середине недели основа туринцев может быть более постоянной.

Правда, результат в матчах с одинаковым составом получился диаметрально противоположным. Неделю назад туринцы обыграли «Лацио» 3:1, теперь влетели «Сассуоло» 2:4.

Вот те самые стартовые 11

Не день Шченсны: есть вопросы по трем пропущенным

Главный хайлайт матча случился уже компенсированное время, когда на 90+5 Войчех Шченсны на пару с Федерико Гатти соорудили курьезный автогол.

«Ювентус» получил право на розыгрыш штрафного на своей половине поля. При счете 2:3 вратарь пошел вводить мяч сам, но не стал выносить его вперед, а отдал защитнику, который находился под прессингом. Гатти в касание отправил мяч в сторону ворот – то ли на автомате, то ли из-за паники. Но они были пустыми, так как Шченсны был не в воротах – лишь на месте провожал мяч взглядом.

Туринцы отыгрывались на протяжении всего матча.

Первый гол они пропустили уже на 12-й минуте, когда Арман Лорьянте пробил прямо в Шченсны, но поляк не совладал с мячом и пропустил его под собой.

«Ювентус» быстро отыгрался с помощью автогола защитника «Сассуоло». Затем команды снова обменялись голами, и счет 2:2 держался вплоть до 82-й минуты.

Дальше Шченсны вновь не справился с плотным ударом Лорьянте: отбил мяч перед собой, Андреа Пинамонти добил его в сетку головой.

«Мы витали где-то в облаках в начале матча, все было хорошо, но мы не смогли извлечь пользу из нескольких достаточно простых моментов, – сказал после игры Аллегри. – После этого первый же удар соперника привел к голу, мы утратили самообладание и поплатились за это.

В этой игре нам не хватало правильного менталитета. Нам по-прежнему не удается сохранять концентрацию на протяжении всего матча. У меня было ощущение, что мы немного паникуем, когда мяч доходит до штрафной. В играх с «Лацио» и другими такого не было, так что я насторожился».

Это первое поражение «Ювентуса» в сезоне: до него были три победы и ничья. После пяти туров «Ювентус» идет четвертым с 10 очками, но сразу три команды с игрой в запасе могут догнать туринцев. А «Интеру» для лидерства в таблице с 12 очками хватает даже четырех матчей.

Сассуоло – Ювентус 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Лорьянте, 1:1 – 21, автогол Винья, 2:1 – 41 Берарди, 2:2 – 78 Кьеза, 3:2 – 82 Пинамонти, 4:2 – 90, автогол Гатти.
СассуолоКраньо, Толян, Эрлич, Руан (Вити, 46), Винья (Феррари, 90), Байрами (Дефрель, 85), Болока, Матеус Энрике, Берарди, Лорьянте (Педерсен, 85), Пинамонти (Кастильехо, 85).
ЮвентусШченсны, Данило, Бремер, Гатти, Маккенни (Веа, 60), Костич (Айлинг, 46), Рабьо, Локателли (Милик, 83), Миретти (Фаджоли, 46), Кьеза, Влахович (Кин, 76).
Предупреждения:
Рабьо (36), Болока (51), Данило (55), Берарди (58), Винья (64), Пинамонти (83).

Новая обложка Football Manager – реальный кадр из ЛЧ. Это празднование гола в ворота «Ювентуса»

Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Elisabetta Baracchi/Keystone Press Agency/Global Look Press

2 комментария

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swerh
Автогол Гатти, конечно, в мемориз. Редко такое увидишь.
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