Много интересных сюжетов.

Первый тур группового этапа ЛЧ позади, очередь за Лигой Европы и Лигой конференций. Здесь тоже было на что посмотреть.

Обо всех по порядку.

Топ-сюжеты в ЛЕ: 3:3 «Аякса» с бедным «Марселем», пятая победа «Ливерпуля» подряд, голевая серия Лукаку из 2014-го

● «Фрайбург» с трудом обыграл «Олимпиакос» – 3:2. У немцев отличились Роланд Шаллаи, Винченцо Грифо с пенальти, наш знакомый Максимилиан Филипп вырвал победу на 86-й минуте. Аюб Эль-Кааби ответил дублем со стороны греков. «Олимпиакос» уступил впервые за 13 матчей.

● «Вест Хэм» неожиданно пропустил первым от сербской «Бачки Тополы». Но в итоге все равно выиграл 3:1, Джеймс Уорд-Проуз раздает ассисты и в новом клубе, на этот раз даже два.

● «Аякс» и «Марсель» оправдали яркую вывеску и забили шесть мячей на двоих. Причем французы отыгрались с 0:2 за 15 минут, две голевые у Амина Харита. Голландцы во втором тайме забили третий, но на 78-й минуте снова зажег Пьер-Эмерик Обамеянг, у него дубль. Неплохой результат для «Марселя», учитывая адский скандал вокруг клуба.

● АЕК в гостях сенсационно обыграл «Брайтон» – 3:2. Англичане забивали только с пенальти (дубль Жоао Педро), а греки три раза вели, победный на счету экс-спартаковца Понсе.

● «Рейнджерс» убрал «Бетис». Единственный мяч забил Абдалла Сима – 22-летний полузащитник, приехавший из «Анжера».

● Александр Кокорин забил в еврокубках впервые за пять лет – пражской «Спарте» с пенальти. Но партнеры по «Арису» не поддержали: в ворота киприотов влетело аж три мяча, в том числе дубль 24-летнего Ладислава Крейчи.

● «Аталанта» разобралась с польским «Ракувом» (2:0), сначала забил Шарль де Кетеларе, сбежавший из «Милана» в аренду, потом – стабильный игрок основы Эдерсон Лоуренсо. Алексей Миранчук вышел на полчаса, результативными действиями не отметился.

● «Спортинг» только к концу матча начал забивать австрийскому «Штурму». Виктор Дьекереш и Себастьян Коатес – авторы мячей у гостей.

● «Ливерпуль» быстро пропустил от австрийского ЛАСК, но во втором тайме все же перевернул игру. 1+1 у Дарвина Нуньеса, Луис Диас заработал пенальти и забил второй мяч. Жаль, травмировался новичок «Ливерпуля» Райан Гравенберх, вместо него вышел Мохамед Салах и добавил команде уверенности – 3:1.

Салах в потрясающей форме: 7 (3+4) голевых действий в шести матчах сезона. Египтянин или забивает, или отдает в каждой игре. «Ливерпуль» в целом тоже в порядке: пять побед кряду, ни одного поражения в сезоне.

● Бельгийский «Юнион» сгонял вничью с «Тулузой» – 1:1 с удалением Логана Косты на 90+4. У французов с учетом Лиги 1 уже третья ничья кряду.

● «Ренн» уверенно обыграл «Маккаби Хайфа» – 2:0. Новичок команды Людовик Блас отличился уже на первой минуте, защитник Адриен Трюффер добавил на 31-й – безупречный старт в ЛЕ после четырех ничьих кряду в Лиге 1.

● Отставка Кике Сетьена помогла «Вильярреалу» выиграть в Ла Лиге, но в ЛЕ при Пачете пока печально. В первом туре уступили греческому «Панатинаикосу» – 0:2. У «Вильярреала» всего один удар в створ.

● Пражская «Славия» в гостях выиграла у «Серветта» из Женевы – тоже 2:0. У чешской команды победная серия из трех матчей.

● «Рома» не без труда победила «Шериф»: Габи Кики срезал в свои, Лукаку добавил второй. У хозяев ответил лишь Кристиан Товар.

Лукаку забил в 12-м матче Лиги Европы подряд. Всего закинул 16 мячей на этом отрезке, голевые подвиги форварда начались еще в ноябре 2014-го, когда он, играя за «Эвертон», забил «Вольфсбургу».

● «Байер» Хаби Алонсо разорвал шведский «Хэкен». 4:0 с голами от разных футболистов: отметились Флориан Виртц, Амин Адли, Виктор Бонифасе и опытный Йонас Хофманн, только пришедший из «Менхенгладбаха». Леверкузенцы в этом сезоне еще не проигрывали: пять побед и ничья с «Баварией».

● «Карабах» минимально обыграл норвежский «Мольде». Главный герой встречи – Лео Андраде с голом на 55-й минуте. Андрей Лунев вышел в старте и оформил сухарь.

Что в ЛК: мощнейший камбэк «Зриньски» из Боснии и сенсация от «Легии»

● «Слован» не без труда переиграл фарерский «Клаксвик» (2:1). Это они уволили Станислава Черчесова из «Ференцвароша», добились победы в первой игре с «Мольде» – потом упали в Лигу конференций, достойно начали. Первая фарерская команда в группе еврокубка – мощно!

● «Маккаби Тель-Авив» трижды за полчаса забил «Брейдаблику», но потом чуть не упустил победу. Клеминт Ольсен оформил дубль, партнеров на большее не хватило.

● «Гент» и «Заря» забили по голу за три минуты – и все. Точные удары у Уго Кейперса и Эдуардо Герреро.

● Загребское «Динамо» не оставило шансов «Астане» – 5:1 с дублем Бруно Петковича с пенальти. У динамовцев третья победа подряд.

● «Виктория Пльзень» победила косовские «Балкани» (1:0). Герой встречи – чешский полузащитник Лукаш Калвах.

● «Брюгге» и «Бешикташ» закончили 1:1 – такая интересная пара могла быть минимум в Лиге Европы. Отличились Ханс Ванакен и Дженк Тосун.

● «Лугано» и «Буде-Глимт» выдали единственный матч без голов. Третья ничья подряд для норвежцев.

● «Зриньски» из Боснии и Герцеговины подарил самый безумный матч дня – безнадежные 0:3 с АЗ превратили в шикарнейшие 4:3.

После первого тайма голландцы почувствовали, что победа уже не уйдет – забили Майрон ван Бредероде, Свен Мейнанс и Дани де Вит.

Но хозяева мощно вернулись, помогли ошибки вратаря Мэтью Райана, но за боснийцев все равно радостно. Во втором тайме голами отметились Йосип Чорлука, Алдин Хрванович и Звонимир Кожуль. Последний сделал дубль.

«Зриньски» – первая команда из Боснии и Герцеговины на групповом этапе еврокубков.

● «Легия» сотворила одну из главных сенсаций вечера – выиграла у мощной «Астон Виллы» (3:2). Поляки всегда выходили вперед – дважды «Вилла» отыгрывалась усилиями Жоана Дюкана и Люки Диня, а вот в третий не получилось. Нападающий Эрнест Мучи оформил дубль.

● «Ференцварош» разобрался с сербским «Чукарички» – 3:1. Барнабаш Варга сделал 1+1. После ухода Станислава Черчесова с командой временно работал Мате Чабу, в начале сентября пришел постоянный тренер – Деян Станкович пока только выигрывает.

Станкович – бывший тренер «Црвены Звезды», с которой выиграл Кубок Сербии и трижды становился чемпионом страны. Последним местом его работы была «Сампдория».

● «Генк» и «Фиорентина» забивали только после стандартов – либо угловых, либо штрафных. Итог – яркие 2:2, у итальянцев дубль на счету 24-летний воспитанника Луки Раньери.

● «Айнтрахт» добился минимальной победы над «Абердином» 2:1. У немцев отметились Омар Мармуш и центральный защитник Робин Кох, шотландцы ответили лишь точным ударом Данте Польвары.

● Финский ХИК и греческий ПАОК особенно порезвились после 80-й минуты. Подходили при счете 1:1, на поле у греков уже был Магомед Оздоев. Россиянин не отличился, но партнеры не подвели: на 81-й забил Кирил Десподов, на 90+4 добавил Брэндон Томас. ХИК в самом конце даже забил второй с пенальти, но этого недостаточно для ничьей.

● «Фенербахче» выиграл у датского «Нордшелланда» – 3:1 с двумя ассистами Фреда. Бразильский полузащитник летом покинул «МЮ» за 15 млн евро. Это его первые результативные действия за клуб.

● «Лудогорец» не заметил «Спартак» из Словакии (4:0) – два мяча забили за пять минут второго тайма, потом добавили еще парочку. Якуб Пиотровски оформил дубль.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Hofer; East News/AP Photo/Aurel Obreja, AP Photo/Peter Dejong; Panoramic/Keystone Press Agency, Bruno Fahy/Keystone Press Agency, Bartlomiej Wojtowicz/Keystone Press Agency, Piotr Kucza/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press