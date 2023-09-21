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«Бенфика» привозила страшнее Онана. Два пенальти и красная ❌

Анатолий Трубин Анатолий Трубин
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Антониу Силва Антониу Силва
Бенфика Бенфика
Карим Конате Карим Конате
Роко Шимич Роко Шимич
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Футбол Футбол

«Бенфика» самоустранилась против «Зальцбурга» – уже к 15-й минуте португальская команда проигрывала 0:1, успела привезти два пенальти и остаться в меньшинстве.

Привоз №1 – Трубин врезал игроку «Зальцбурга» во время углового

Нечасто можно увидеть пенальти после нарушения вратарем правил в верховой борьбе на угловом. Украинского голкипера Анатолия Трубина «Бенфика» купила за 10 миллионов евро у «Шахтера», а он ошибся на второй же минуте еврокубковой карьеры в новом клубе.

Просто заехал Страхине Павловичу кулаком по голове – это пенальти (хотя в АПЛ нет). Но 19-летний Карим Конате не справился с нервами и запулил мяч слишком высоко.

Неудача гостей совершенно не смутила – они и дальше прессовали «Бенфику». Гости выглядели лучше, даже несмотря на двойной голевой момент у хозяев через несколько минут и потенциальный пенальти за игру рукой. 

Привоз №2 – талантливый центральный защитник задел мяч рукой и удалился

Александер Ба обрезался неподалеку от штрафной, Николас Отаменди бросился спасать, Трубина уже отыграли, а летевший в ворота мяч не пустил 19-летний Антониу Силва.

Удаление Силвы – несчастный случай. Да, выставлял руки, но мяч прилетел в руку с отскоком от перекладины.

Красная карточка 19-летнему защитнику – и второй пенальти. На этот раз бил Роко Шимич (сын Дарио) и был точен.

Все пошло не по плану португальцев с первых же минут. За первые 13 – два пенальти в их ворота и минус игрок.

«Бенфике» пришлось снимать с игры героя прошлой Лиги чемпионов Жоау Мариу – в оборону вышел бразилец Морато. «Зальцбург» успокоился к концу тайма, но второй начал с еще одного гола. 

Так и закончили.

Бенфика Португалия – Ред Булл Австрия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 15, пенальти Шимич, 0:2 – 51 Глух.
БенфикаТрубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария (Нерес, 72), Жоау Мариу (Морато, 16), Рафа Силва (Гоувейя, 83), Кекчю (Шикинью, 72), Жоау Невеш, Муса (Тенгстедт, 83).
Ред БуллШлагер, Дедич, Павлович (Пионтковски, 89), Байду (Соле, 72), Терзич, Бидструп, Кьергор, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).
Предупреждения:
Трубин (2), Гурна-Дуат (21), Рафа Силва (54), Байду (58), Шимич (67), Отаменди (69), Койта (90).
Удаление:
Антониу Силва (13).

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Фото: East News/AP Photo/Armando Franca; Gerardo Santos / Global Imagens/Global Look Press

4 комментария

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a2wai
Не ну красную не надо было показывать, Эриксену же за руку карточку не показали, показали только на точку. Судья просто взял и убил Бенфику этой карточкой.
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Madcomposer
Ответ a2wai
Не ну красную не надо было показывать, Эриксену же за руку карточку не показали, показали только на точку. Судья просто взял и убил Бенфику этой карточкой.
В смысле не надо было, и причём тут Эриксон? Игрок Бенфики намеренно смахнул мяч от набегавшего нападающего. Там никто не спорил, а сам удалённый всё понял ещё до свистка и перед всеми извинялся.
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