«Бенфика» самоустранилась против «Зальцбурга» – уже к 15-й минуте португальская команда проигрывала 0:1, успела привезти два пенальти и остаться в меньшинстве.

Привоз №1 – Трубин врезал игроку «Зальцбурга» во время углового

Нечасто можно увидеть пенальти после нарушения вратарем правил в верховой борьбе на угловом. Украинского голкипера Анатолия Трубина «Бенфика» купила за 10 миллионов евро у «Шахтера», а он ошибся на второй же минуте еврокубковой карьеры в новом клубе.

Просто заехал Страхине Павловичу кулаком по голове – это пенальти (хотя в АПЛ нет). Но 19-летний Карим Конате не справился с нервами и запулил мяч слишком высоко.

Неудача гостей совершенно не смутила – они и дальше прессовали «Бенфику». Гости выглядели лучше, даже несмотря на двойной голевой момент у хозяев через несколько минут и потенциальный пенальти за игру рукой.

Привоз №2 – талантливый центральный защитник задел мяч рукой и удалился

Александер Ба обрезался неподалеку от штрафной, Николас Отаменди бросился спасать, Трубина уже отыграли, а летевший в ворота мяч не пустил 19-летний Антониу Силва.

Удаление Силвы – несчастный случай. Да, выставлял руки, но мяч прилетел в руку с отскоком от перекладины.

Красная карточка 19-летнему защитнику – и второй пенальти. На этот раз бил Роко Шимич (сын Дарио) и был точен.

Все пошло не по плану португальцев с первых же минут. За первые 13 – два пенальти в их ворота и минус игрок.

«Бенфике» пришлось снимать с игры героя прошлой Лиги чемпионов Жоау Мариу – в оборону вышел бразилец Морато. «Зальцбург» успокоился к концу тайма, но второй начал с еще одного гола.

Так и закончили.

Фото: East News/AP Photo/Armando Franca; Gerardo Santos / Global Imagens/Global Look Press