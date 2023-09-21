«Бенфика» привозила страшнее Онана. Два пенальти и красная ❌
«Бенфика» самоустранилась против «Зальцбурга» – уже к 15-й минуте португальская команда проигрывала 0:1, успела привезти два пенальти и остаться в меньшинстве.
Привоз №1 – Трубин врезал игроку «Зальцбурга» во время углового
Нечасто можно увидеть пенальти после нарушения вратарем правил в верховой борьбе на угловом. Украинского голкипера Анатолия Трубина «Бенфика» купила за 10 миллионов евро у «Шахтера», а он ошибся на второй же минуте еврокубковой карьеры в новом клубе.
Просто заехал Страхине Павловичу кулаком по голове – это пенальти (хотя в АПЛ нет). Но 19-летний Карим Конате не справился с нервами и запулил мяч слишком высоко.
Неудача гостей совершенно не смутила – они и дальше прессовали «Бенфику». Гости выглядели лучше, даже несмотря на двойной голевой момент у хозяев через несколько минут и потенциальный пенальти за игру рукой.
Привоз №2 – талантливый центральный защитник задел мяч рукой и удалился
Александер Ба обрезался неподалеку от штрафной, Николас Отаменди бросился спасать, Трубина уже отыграли, а летевший в ворота мяч не пустил 19-летний Антониу Силва.
Удаление Силвы – несчастный случай. Да, выставлял руки, но мяч прилетел в руку с отскоком от перекладины.
Красная карточка 19-летнему защитнику – и второй пенальти. На этот раз бил Роко Шимич (сын Дарио) и был точен.
Все пошло не по плану португальцев с первых же минут. За первые 13 – два пенальти в их ворота и минус игрок.
«Бенфике» пришлось снимать с игры героя прошлой Лиги чемпионов Жоау Мариу – в оборону вышел бразилец Морато. «Зальцбург» успокоился к концу тайма, но второй начал с еще одного гола.
Так и закончили.
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
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Бенфика –
Трубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария (Нерес, 72), Жоау Мариу (Морато, 16), Рафа Силва (Гоувейя, 83), Кекчю (Шикинью, 72), Жоау Невеш, Муса (Тенгстедт, 83).
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Ред Булл –
Шлагер, Дедич, Павлович (Пионтковски, 89), Байду (Соле, 72), Терзич, Бидструп, Кьергор, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).
- Предупреждения:
- Трубин (2), Гурна-Дуат (21), Рафа Силва (54), Байду (58), Шимич (67), Отаменди (69), Койта (90).
- Удаление:
- Антониу Силва (13).
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Фото: East News/AP Photo/Armando Franca; Gerardo Santos / Global Imagens/Global Look Press
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