Первая победа в сезоне.

«Рома» впервые чемпионате победила – и как! Бедный «Эмполи» наполучал аж семь.

Как сложился разгром: шедевр Кристанте, дубль Дибалы и дебютный гол Лукаку

Куражились многие, но особенно удивил Брайан Кристанте – сначала шикарно положил издали, а потом сделал ассист пяткой. Вот его шедевр в девятку.

Дебютные голы за «Рому» у Ренату Саншеша и Ромелу Лукаку. Сверкнул уже традиционный римский герой Пауло Дибала – первый дубль в сезоне. В прошлом чемпионате у аргентинца было 12 мячей, стал лучшим бомбардиром.

Жозе Моуринью настолько обрадовался, что забыл все обиды и поговорил с журналистами. А ведь после поражения от «Милана» (1:2) в прошлом туре тренер отказался общаться – тогда в начале матча он саркастически аплодировал арбитру Антонио Рапуано и вообще был зол на многое.

Теперь Жозе с удовольствием у микрофона: «Мы играли хорошо, но это не был матч на 7:0. Мне даже жаль соперника».

Моуринью подробно рассказал об адаптации Лукаку: «Он счастлив. Ему нужно быть счастливым и чувствовать, что его любят. Он приехал сюда и сразу почувствовал, что нужен команде. Не думаю, что «Интер» должен злиться, они выиграли дерби, у них много сильных нападающих, они должны быть счастливы за меня, потому что мне нужен был такой нападающий».

У «Ромы» крупнейшая победа за 17 лет! Мощнее никого не громили почти сотню лет

Несколько ярких фактов.

● «Рома» впервые выиграла в сезоне-2023/24 – после двух поражений, от «Вероны» и «Милана», и ничьей с «Салернитаной». 7:0 – крупнейшая победа римлян в чемпионате Италии с 2006-го, когда с тем же счетом разнесли «Катанию».

● 7:0 – третий по разнице счет в Серии А для «Ромы» и четвертый, если учитывать все соревнования. В 1930-м разгромили «Падову» (8:0), в 1959-м получил «Наполи» (тоже 8:0), в 1929-м растоптали Кремонезе (9:0). Еще был погром турецкого «Алтая Измир» в Кубке Ярмарок-1962/63 – 10:1.

● «Эмполи» пропустил больше пяти мячей в Серии А впервые в истории. У команды ни одного очка и разница мячей 0:12 после четырех туров – главный тренер «Эмполи» Паоло Дзанетти подвис.

А вот Жозе, несмотря на плохой старт, подарил Риму праздник.

Фото: Global Look Press