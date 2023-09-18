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7:0 у «Ромы» – вспышка тура. Даже Жозе удивлен

Ренату Саншеш Ренату Саншеш
Пауло Дибала Пауло Дибала
Рома Рома
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Брайан Кристанте Брайан Кристанте
Эмполи Эмполи
Футбол Футбол

Первая победа в сезоне.

«Рома» впервые чемпионате победила – и как! Бедный «Эмполи» наполучал аж семь.

Как сложился разгром: шедевр Кристанте, дубль Дибалы и дебютный гол Лукаку

Куражились многие, но особенно удивил Брайан Кристанте – сначала шикарно положил издали, а потом сделал ассист пяткой. Вот его шедевр в девятку.

Дебютные голы за «Рому» у Ренату Саншеша и Ромелу Лукаку. Сверкнул уже традиционный римский герой Пауло Дибала – первый дубль в сезоне. В прошлом чемпионате у аргентинца было 12 мячей, стал лучшим бомбардиром.

Жозе Моуринью настолько обрадовался, что забыл все обиды и поговорил с журналистами. А ведь после поражения от «Милана» (1:2) в прошлом туре тренер отказался общаться – тогда в начале матча он саркастически аплодировал арбитру Антонио Рапуано и вообще был зол на многое.

Теперь Жозе с удовольствием у микрофона: «Мы играли хорошо, но это не был матч на 7:0. Мне даже жаль соперника».

Моуринью подробно рассказал об адаптации Лукаку: «Он счастлив. Ему нужно быть счастливым и чувствовать, что его любят. Он приехал сюда и сразу почувствовал, что нужен команде. Не думаю, что «Интер» должен злиться, они выиграли дерби, у них много сильных нападающих, они должны быть счастливы за меня, потому что мне нужен был такой нападающий».

У «Ромы» крупнейшая победа за 17 лет! Мощнее никого не громили почти сотню лет

Несколько ярких фактов.

«Рома» впервые выиграла в сезоне-2023/24 – после двух поражений, от «Вероны» и «Милана», и ничьей с «Салернитаной». 7:0 – крупнейшая победа римлян в чемпионате Италии с 2006-го, когда с тем же счетом разнесли «Катанию».

7:0 – третий по разнице счет в Серии А для «Ромы» и четвертый, если учитывать все соревнования. В 1930-м разгромили «Падову» (8:0), в 1959-м получил «Наполи» (тоже 8:0), в 1929-м растоптали Кремонезе (9:0). Еще был погром турецкого «Алтая Измир» в Кубке Ярмарок-1962/63 – 10:1.

«Эмполи» пропустил больше пяти мячей в Серии А впервые в истории. У команды ни одного очка и разница мячей 0:12 после четырех туров – главный тренер «Эмполи» Паоло Дзанетти подвис.

А вот Жозе, несмотря на плохой старт, подарил Риму праздник.

Рома – Эмполи 7:0 (3:0, 4:0)
Дата проведения
17 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 2, пенальти Дибала, 2:0 – Саншеш, 3:0 – 35, автогол Грасси, 4:0 – 55 Дибала, 5:0 – 79 Кристанте, 6:0 – 82 Лукаку, 7:0 – 86 Манчини.
РомаРуй Патрисиу, Кристенсен, Льоренте, Манчини, Ндика, Спинаццола (Эль-Шаарави, 84), Паредес (Пагано, 75), Кристанте, Саншеш (Бове, 46), Дибала (Белотти, 64), Лукаку (Азмун, 84).
ЭмполиБериша, Берешиньски, Луперто, Валюкевич (Исмайли, 46), Пеццелла, Грасси, Мале, Фаццини (Бастони, 46), Камбьяги (Шпенди, 84), Канчельери (Бальданци, 60), Дестро (Капуто, 60).
Предупреждения:
Дибала (38), Канчельери (39), Саншеш (39), Мале (58).

Фото: Global Look Press

4 комментария

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Тухель
Кристанте в роли римского Гюндогана божественен. Если Паредес не будет травмироваться и роль глубинного опорника и разводящего займет аргентинец, то Кристанте сможет зажечь в этом сезоне подключаясь неожиданно к атаке.
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+1
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Joey Ramone
Эмполи стояли весь матч как вкопанные, вообще не знают что делать на поле.
+1
0
+1
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uplower
Ответ a2wai
Главное чтобы Рома не выкинула в ворота Эмполи лимит голов за полсезона. А так красиво конечно получилось, на классе разнесли.
да уж
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0
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