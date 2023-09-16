А еще был отмененный гол на 98-й!

Матч «Баварии» и «Байера» – двух лучших команду Бундеслиги на старте этого сезона – действительно ждали. Симпатичная команда Хаби Алонсо против доминатора немецкого футбола на «Альянц Арене».

И матч оправдал ожидания. Красивые голы, обидные промахи и, самое главное, драматичная развязка – лучшее шоу вечером пятницы.

Гол, промах, пенальти, отмененный гол – мегаразвязка от «Байера» и «Баварии»

К 85-й минуте счет был 1:1. Но преимущество было у «Байера» – дерзкие пацаны Хаби Алонсо создали три опасных момента. Виртц пробил в штангу, а чуть позже нигерийский форвард Бонифасе не переиграл Ульрайха после выхода один-на-один и пальнул выше из выгодной позиции.

86-я минута. «Бавария» это не простила. Юный Матис Тель финтами разобрался с защитниками «Леверкузена» и прострелил в центр штрафной – там замкнул Леон Горетцка.

88-я минута. «Байер» разыграл шикарную комбинацию, Виктор Бонифасе оказался перед воротами – и в касание отправил мяч на трибуне. Досаднейший промах!

92-я минута. Гости никак не могли создать момент – «Бавария» села и перекрыла все подходы к штрафной. Но ошибки не избежала: Йонас Хофманн грамотно подставился под фол Альфонсо Дэвиса в чужой штрафной. Судья посмотрел повтор и поставил пенальти.

А чемпион мира Эсекиэль Паласиос спокойно реализовал – 2:2.

Кстати, аргентинский полузащитник забил уже третий пенальти в ворота «Баварии». Больше с 11-метровых мюнхенцам забивал только Винтон Руфер.

98-я минута. Добавленные пять минут истекли еще во время празднования гола «Байером», поэтому судья добавил еще. «Бавария» заработала угловой и даже забила после него. Но мяч Дайота Упамекано отменили из-за офсайда.

На этом матч и закончился.

300-й гол Кейна, мегаудар Гримальдо и куча незабитых моментов – такой была игра до концовки

Хотя начало не предвещало ничего хорошего: Харри Кейн уже на седьмой минуте замкнул подачу с углового на дальней штанге.

Для англичанина этот гол стал четвертым в четырех матчах за «Баварию». Кстати, этот мяч стал еще и 300-м в карьере Харри.

Моментов у «Леверкузена» было не очень много, но на 25-й минуте Алекс Гримальдо шикарно уложил со штрафного – 1:1.

После этого у команд был по меньшей мере миллион моментов, чтобы изменить счет. но реализация подводила. Мазали из убойных позиций и Кейн, и Сане, и Гнабри, дико тащил вратарь гостей Лукаш Градецки, а «Баварию» один раз спас от гола оффсайд. Наиграли в итоге на зрелищные 2,74 xG у хозяев против 2,46 xG у гостей.

Но все самое интересное приберегли на концовку.

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Теперь в Бундеслиге не осталось команд, которые еще не теряли очков – «Бавария» и «Байер» до этого единственные шли с тремя победами в трех матчах.

Клубы останутся на первой строчке по итогам тура – несмотря на то, что впереди еще целые выходные, догнать команды Тухеля и Хаби Алонсо не сможет никто.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron