Хитро.

Лондонский благотворительный матч блогеров прорвался в наши ленты благодаря забавному эпизоду.

В игре Sidemen FC с с YouTube All-Stars звездый судья Марк Клаттенбург показал желтую футболисту ютуб-звезд, а он направил ее обратно арбитру – карточкой-перевертышем из игры Uno!

Клаттенбургу такой ход покрыть было нечем.

Такая карта в разновидности Uno Flip на самом деле не отменяет действие, а меняет направление игры: если до этого ход двигался слева направо, пойдет справа налево.

Классическая Uno – суперпопулярная игра, известная еще с 1970-х, а последние 30 лет ее издает гигант игровой индустрии Mattel (этой же компании принадлежит, например, получивший новый буст бренд «Барби»).

А Uno Flip – вариация, которая появилась несколько назад, в ней у карт есть, например, темная сторона. После нее все очки и наказания ужесточаются.

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Между прочим, сама игра собрала 62 тысячи зрителей на трибунах. Трансляцию в пике смотрели 2,7 млн зрителей, а на благотворительность удалось собрать 2,4 млн фунтов.

Возможно, вы даже слышали имена некоторых участников: это блогеры KSI, IShowSpeed, Mr Beast, Kai Cenat и Chunkz. Играли на «Лондон Стэдиум», олимпийской арене, нынешнем доме «Вест Хэма» в АПЛ.

Sidemen FC победили 8:5, матч расходился на мемы. Например, один из игроков YouTube All-Stars в раздевалке гуглил, как правильно бить по мячу.

Как вам такая оценка за матч?

Sidemen FC занимается организацией благотворительных матчей с YouTube All-Stars с 2016-го – провели уже пятый. В прошлом году игра проходила на стадионе «Вэлли», арене «Чарльтон Атлетик» – тогда было 27 тысяч на арене и 2,6 млн зрителей в онлайне.

Чего ждать от блогеров в следующем году?

Фото: twitter.com/Sidemen; pexels.com/Yan Krukau