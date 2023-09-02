71 комментарий

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Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Напряженно.

В «МЮ» неспокойно – разгорается конфликт между Эриком тен Хагом и Джейдоном Санчо.

Тен Хаг намекнул, что Санчо не выкладывается на тренировках. Джейдон назвал это ложью

Все началось с реплики главного тренера «МЮ» после поражения 1:3 от «Арсенала» – голландец объяснил, почему Джейдон не попал в заявку на матч и остался в Манчестере: «Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «МЮ» нужно каждый день показывать уровень. В атаке есть варианты, поэтому в этой игре его не выбрали».

Санчо настолько возмутили слова тренера, что он болезненно отреагировал на них в соцсетях:

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в твиттере.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что претензии Эрика связаны именно с тренировками Санчо: «Тен Хаг и некоторые из его помощников недовольны уровнем тренировок Джейдона Санчо. Напряженность сохранялась последние две-три недели. Санчо думает, что есть еще какая-то причина. Его близкие утверждают, что Джейдон делает все возможное ради набора лучшей формы. Тен Хаг считает, что он сделал все возможное для Санчо, чтобы помочь в трудные времена в прошлом сезоне, и хочет, чтобы Джейдон демонстрировал высокий уровень, иначе он не будет попадать в состав». 

«МЮ» летом пытался избавиться от Санчо 

В посте Джейдон написал, что есть причины, по которым Тен Хаг оставил его вне заявки, но не назвал их. Возможно, главный тренер «МЮ» больше не рассчитывает на Санчо как на игрока стартового состава – в трех предыдущих турах Джейдон выходил на замену максимум на полчаса, но не отметился ни одним результативным действием.

А летом клуб из Манчестера был готов спихнуть вингера.

• Еще в начале апреля MEN писал, что будущее Санчо в «МЮ» под вопросом, потому что Тен Хаг теряет терпение к вингеру.

• В конце июня подоспел инсайд от Daily Mail – «МЮ» был готов продать Санчо за 45 млн евро. 

• В начале июля The Independent сообщал, что Тен Хаг составил список игроков, на которых он больше не рассчитывает – в их число входил и Джейдон.

• Тогда же Sky Sport Deutschland докладывал, что дортмундская «Боруссия» хочет взять Санчо в аренду. 

Однако затем слухи по Джейдону заглохли и не появлялись вплоть до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Санчо долго не мог набрать форму. Но Тен Хаг верил в игрока

Прошлый сезон стал для Санчо невероятно проблематичным. Из-за неудовлетворительной формы он пропустил ЧМ-2022 и долго не попадал в заявку «МЮ».

Тен Хаг не скрывал проблем: «Мы не видели Джейдона в последних играх за «Юнайтед», так как он был не в форме. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы хотим, чтобы он закончил ее, и я надеюсь увидеть его в ближайшее время. Хочу вернуть его как можно быстрее, но не могу дать прогноз, когда это случится.

В начале сезона Джейдон провел несколько хороших матчей, но вскоре ключевых действий становилось все меньше и меньше. Это сочетание не только физического, но и психологического фактора. Мы пытаемся разобраться в этом вопросе и вернуть его».

The Athletic сообщал, что Джейдон занимается в голландском любительском клубе «Росмален» – с тренерами, которых порекомендовал именно Тен Хаг. 

Несмотря на все сложности, никаких сомнений в будущем Санчо тогда не возникало. Фабрицио Романо сообщал, что Тен Хаг был большим поклонником игрока – видел в нем большой потенциал, поэтому прикладывал столько усилий для перезагрузки.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff; Ricardo Larreina/Keystone Press Agency, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

71 комментарий

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DonaldBrashear 2.0
Напомню пару фактов:
1. За Санчо заплатили 85 миллионов
2. Санчо не провел ни одной по-настоящему хорошей игры за МЮ
3. Санчо провалился и при предыдущих тренерах МЮ, дело не в Тен Хаге.
4. В прошлом сезоне Санчо дали пару месяцев на моральное восстановление
5. Никто до последнего времени часто не критиковал Санчо (с истории на Евро, когда пенальти не забил в финале - чернокожих в Англии боятся критиковать), критика досталась КриРо, Магуайру, Де Хеа, не Санчо.

Из всего этого делаю, вывод, что Санчо - днарь, которые и близко не стоил 85 миллионов, и который просто не потянул уровень АПЛ ни при одной тренере МЮ, простой бегунок.

А теперь, вместо того, чтобы пахать на тренировка, решил устроить конфликт с тренером, да еще и публично.

Решение - сослать в дубль или продать в СА.
+78
-17
+61
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Тухель
Ответ Роман Буянов
Результат по крайней мере он начал давать, чего 5 лет ждали. Нытье отдельные персонажей можно при этом опустить. Тем более когда это 1 человек из 30.
Какой результат? МЮ в сезоне 2020/2021 занял 2 место в АПЛ. Или КЛ это результат, при Мауре это херней считали, а теперь считают результатом?
+38
-7
+31
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Kubinec_
Ответ Football Forever
Может и в Саудовскую Аравию уедет за 50 млн фунтов.
слишком дорого за такого тренера
+28
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Никита Гарин
Клуб стал каким-то посмешищем, честное слово. Одного тренера сливают, зовут другого и вступаются каждый раз за него. Игроки в открытую выражают недовольством недоумение в прессе. При САФе игроки землю грызли, а тут приходит человек, который якобы спаситель, получает сумасшедшее доверие, но не может сделать ничего , а только скупает игроков и строит из себя злого босса. Думает, что будет всех держать в ежовых рукавицах и игра построится сама по себе.
P.S не заступаюсь за Санчо, а лишь просто наблюдаю в целом за ситуацией со стороны
+25
-10
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vitalis
Ответ DonaldBrashear 2.0
Напомню пару фактов: 1. За Санчо заплатили 85 миллионов 2. Санчо не провел ни одной по-настоящему хорошей игры за МЮ 3. Санчо провалился и при предыдущих тренерах МЮ, дело не в Тен Хаге. 4. В прошлом сезоне Санчо дали пару месяцев на моральное восстановление 5. Никто до последнего времени часто не критиковал Санчо (с истории на Евро, когда пенальти не забил в финале - чернокожих в Англии боятся критиковать), критика досталась КриРо, Магуайру, Де Хеа, не Санчо. Из всего этого делаю, вывод, что Санчо - днарь, которые и близко не стоил 85 миллионов, и который просто не потянул уровень АПЛ ни при одной тренере МЮ, простой бегунок. А теперь, вместо того, чтобы пахать на тренировка, решил устроить конфликт с тренером, да еще и публично. Решение - сослать в дубль или продать в СА.
вопрос: зачем за днаря платить 85 миллионов? может не был днарем, когда брали?
+17
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<CRISTIANO>
Санчо разрывал в Боруссии, всем было понятно, что это топ, но попал не в ту команду и не в то время, перестройка всегда тяжело.
Но вот за Антони заплатили больше,а он играл в Аяксе и теперь что? Разрывает?
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Тухель
Ответ Slava Vestiaz
как интересно разошлись судьбы парочки англичан из Дортумнда. Беллингем разрывает Ла Лигу в Реале, а Санчо не основной игрок МЮ
Так в РМ тренер есть и под Беллингема клуб расстановку поменял. Поменял ли МЮ расстановку под Санчо? Конечно нет. Санчо в роли вингера это смешно. Санчо играл чуть ли не 10 или второго напа в Боруссии Д. Например в сезоне 2019/2020 где Санчо набрал 17+16 только в Бундеслиге Боруссия играла с расстановкой 3-4-2-1, где Хакими закрывал всю бровку, а Санчо играл под Холландом или другим ЦН. Способен ли Санчо играть в расстановке 4-4-1-1 правым вингером? Конечно нет. Он болт ложил на оборону всегда.
Понятно что при живом Фернандеше для Санчо позиции нет, так как в АПЛ не дадут возможности иметь 3 игроков с хреновыми оборонительными качествами, но тогда логичный вопрос, а на кой черт его вообще покупали?
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<CRISTIANO>
Ответ DonaldBrashear 2.0
Напомню пару фактов: 1. За Санчо заплатили 85 миллионов 2. Санчо не провел ни одной по-настоящему хорошей игры за МЮ 3. Санчо провалился и при предыдущих тренерах МЮ, дело не в Тен Хаге. 4. В прошлом сезоне Санчо дали пару месяцев на моральное восстановление 5. Никто до последнего времени часто не критиковал Санчо (с истории на Евро, когда пенальти не забил в финале - чернокожих в Англии боятся критиковать), критика досталась КриРо, Магуайру, Де Хеа, не Санчо. Из всего этого делаю, вывод, что Санчо - днарь, которые и близко не стоил 85 миллионов, и который просто не потянул уровень АПЛ ни при одной тренере МЮ, простой бегунок. А теперь, вместо того, чтобы пахать на тренировка, решил устроить конфликт с тренером, да еще и публично. Решение - сослать в дубль или продать в СА.
В свое время Салаха и Де Брюйне списали из Челси, говоря, что они не потянули уровень АПЛ, а потом они вернулись в Англию, но к грамотных тренерам и теперь разрывают.
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Борис Энгельгардт
Ответ Football poet
И в чем ТенХаг не прав? Санчо уже третий сезон в МЮ и третий сезон он играет провально, даже никакой самоотдачи в игре не видно. И это играет также при 3 тренерах. При этом все позабыли, что ради Санчо ТенХаг в прошлом сезоне после ЧМ дал ему отдых, дал ему психологов, личного тренера, что он восстановился физически и морально, хотя был разгар сезона, и после этого Санчо все равно показывает провал, собственно, в каком месте виноват ТенХаг. P.s. когда Гвардиола так жестко расправляется с игроками, то все восхищаются, а как ТенХаг, то он сразу тупой физрук
чего провального то? сначала Сольскер ставил его зачем-то на левый фланг когда нужно было подменить Рэшфорда, потом на лавку из-за этого (кхм правый вингер не проявил себя слева), потом при Рангнике чехарда, где его чуть ли в защиту не запихнули, и теперь при Тен Хехе обречён сидеть под креатурой из Аякса за сто тыщ нефти
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Burak Orel
Ответ kickass
В Дортмунде работают гении рекламы - почти каждый сезон умудряются раскрутить какого-то юного падавана для большой продажи, чтобы потом за бесценок взять в аренду.
Они сами себя раскручивают своей игрок, ты с бенфикой и порту, брайтоном перепутал
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MajestySport
тен хааг проявляет себя не победами и взятием трофеев, а в скандалах с игроками.
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Футбольный экспертъ
Казалось бы ТХ делает все адекватно ведь Санчо действительно играет без пользы, но потом задаешься вопросом, а какая польза от упрямого и постоянного включения Ваута в прошлом сезоне? От Антони? Без конца выходы со скамейки Харри? Очень много вопросов в ТХ
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Football poet
И в чем ТенХаг не прав? Санчо уже третий сезон в МЮ и третий сезон он играет провально, даже никакой самоотдачи в игре не видно. И это играет также при 3 тренерах. При этом все позабыли, что ради Санчо ТенХаг в прошлом сезоне после ЧМ дал ему отдых, дал ему психологов, личного тренера, что он восстановился физически и морально, хотя был разгар сезона, и после этого Санчо все равно показывает провал, собственно, в каком месте виноват ТенХаг.
P.s. когда Гвардиола так жестко расправляется с игроками, то все восхищаются, а как ТенХаг, то он сразу тупой физрук
+15
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МТБ
Ответ <CRISTIANO>
В свое время Салаха и Де Брюйне списали из Челси, говоря, что они не потянули уровень АПЛ, а потом они вернулись в Англию, но к грамотных тренерам и теперь разрывают.
Это абсолютно не так.
Де Брюйне не списывали. Кевин сам говорил, что для него приоритет это игра.
Потому, когда Челси подписал его в январе 2012, он остался до конца сезона в Генке, ведь тогда в команде была неопрделёнка с тренером. Не успел он придти в Челси, как ушёл в аренду в Вердер, который гарантировал ему время. Вернувшись из Вердера он играл при Моуриньо, притом сразу же в старте, в первом же туре. Но он тогда был молод и объективно не тянул, потому его использовали не часто. Ему это не нравилось и он уже в январе 2014 решился на трансфер в вольфсбург, который готов был сделать его основным.

Невозможно списать игрока, который провёл 3 игры за полгода и всегда рвался из клуба.

Это же касается Салаха.Егу купили как раз той же зимой, когда продали Де Брюйне, даже взял его номер. Он сразу брался как резервист, а не как прямая замена Маты. Салах в тот момент реально не тянул и сам просился в аренду, а потом и на трансфер.
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Иван Иванов
Ответ SeKToR
Типичный трансфер МЮ последние 10 лет. Вспомните, сколько футболистов через олд траффорд прошли, которые до МЮ были МЕГАТОПАМИ, а одев красную футболку стали играть на уровне чемпионшипа. И сколько МЮ платил за этих всех игроков (ну Антони за 100, или Мага за 90 - это ж вообще атас). Системы за 10 лет так и не родилось, в этом сезоне опять борьба за топ4 - это потолок.
Мага за 90! До сих пор ору! 😂
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SeKToR
Типичный трансфер МЮ последние 10 лет. Вспомните, сколько футболистов через олд траффорд прошли, которые до МЮ были МЕГАТОПАМИ, а одев красную футболку стали играть на уровне чемпионшипа. И сколько МЮ платил за этих всех игроков (ну Антони за 100, или Мага за 90 - это ж вообще атас). Системы за 10 лет так и не родилось, в этом сезоне опять борьба за топ4 - это потолок.
+2
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Dauren Ussenov
Боули: "What’s up?"
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Иван Иванов
Ответ Syog1010
Пеп что-то знал
100%!
Мне ещё кажется, что когда в юном возрасте человек даже не пытается бороться, а сразу же едет туда, где легче, то это уже тревожный знак. Ведь Санчо даже не попытался завоевать место в основе Сити. Я вроде все матчи Сити при Пепе смотрел, но честно говоря я вообще не помню, чтобы Санчо играл за взрослую команду Сити. Хотя я потом посмотрел его нарезки и игры, у парня действительно был невероятный талант, с помощью которого он легко мог усадить на лавку Стерлинга и Сане, которые тогда бегали в Сити. Но он предпочёл сразу же уехать в Дортмунд. Видимо Санчо слабохарактерный лентяй, который боится трудных путей.
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red hikkikomori
Давид Нерес :
Вингер «Аякса» быстро стал лидером клуба и дорос до сборной Бразилии, но даже это не уберегло его от наказания. На одной из тренировок тен Хаг сделал Нересу замечание, что тот слишком много внимания уделяет своей прическе. На что бразилец ответил, что тренеру лучше побеспокоиться о своей. Следующие несколько игр Давид провел на скамейке.

Дело раскрыто : Санчо просто пошутил над лысым))
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Direct free kick
Ответ Ten Hug
Самое забавное, что в прошлом сезоне все матами крыли игроков, когда они не играли, а сейчас кроют матами тренера, который единственный трофей за 6 лет принёс при вполне сносной игре :) У Санчо были супертепличные условия, но он не вывез, бывает.
Легенда «Арсенала» высмеял путь «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги
«Многие люди восторгаются «Манчестер Юнайтед», и фанаты клуба, конечно, скажут про «типичного Киоуна», но давайте посмотрим, кого «МЮ» обыграл. Он победил дома «Бернли», «Чарльтон», обыграл «Ноттингем Форест», который был на дне таблицы АПЛ. Это не лучшие команды
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Чёрный тюльпан
Ответ Тухель
Ну кстати к тен Хагу тоже есть вопрос по Маунту. Если бы его пробовали использовать на правом фланге атаки, то может быть он и заиграл. Пусть в Челси он играл еще выше, но это хотя бы что то похожее на его позицию. Но играть на позиции 6-8 номера это вообще не игра Маунта, он там никогда не играл. Покупать дорогостоящего игрока и использовать его не на его позиции это так себе план.
Да тен Хаг вообще негибкий тренер, он не готов адаптировать расстановку и тактические указания под сильные стороны игроков, маскируя слабые. Если он позволяет Бруну пихать на правый фланг атаки, либо опускать в пару к Каземиро, но в последнем случае это были разовые эксперименты, а вот с флангом было частенько, когда уже не получалось своего бразильского любимца в основу пропихивать из-за посредственной игры. О чём вообще можно говорить? Он вон пытается внедрить идею с крайними защитниками, которые идут в полуфланг, чтобы насытить центр поля, но при таком Дало, который по большим праздникам может что-то дельное показать в обороне, это самоубийство, потому что фланг пустует напрочь.
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Тухель
Ответ №7
Всеми любимы Сульшер закупался английскими паспортами на 200+ млн за троих , а теперь Тен Хаг разгребает это
Ну кстати к тен Хагу тоже есть вопрос по Маунту. Если бы его пробовали использовать на правом фланге атаки, то может быть он и заиграл. Пусть в Челси он играл еще выше, но это хотя бы что то похожее на его позицию. Но играть на позиции 6-8 номера это вообще не игра Маунта, он там никогда не играл. Покупать дорогостоящего игрока и использовать его не на его позиции это так себе план.
+2
0
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Александр Белов
Ответ Роман Буянов
Результат по крайней мере он начал давать, чего 5 лет ждали. Нытье отдельные персонажей можно при этом опустить. Тем более когда это 1 человек из 30.
Такой классный результат даёт, что прозвали 7хаг😂😂😂
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Антон Осокин
Ответ <CRISTIANO>
В свое время Салаха и Де Брюйне списали из Челси, говоря, что они не потянули уровень АПЛ, а потом они вернулись в Англию, но к грамотных тренерам и теперь разрывают.
может дело не в грамотных или неграмотных тренерах,а в нужном времени когда они набрались опыта и в пододящие стилистически по игре команды.
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Иван Иванов
Ответ Football poet
И в чем ТенХаг не прав? Санчо уже третий сезон в МЮ и третий сезон он играет провально, даже никакой самоотдачи в игре не видно. И это играет также при 3 тренерах. При этом все позабыли, что ради Санчо ТенХаг в прошлом сезоне после ЧМ дал ему отдых, дал ему психологов, личного тренера, что он восстановился физически и морально, хотя был разгар сезона, и после этого Санчо все равно показывает провал, собственно, в каком месте виноват ТенХаг. P.s. когда Гвардиола так жестко расправляется с игроками, то все восхищаются, а как ТенХаг, то он сразу тупой физрук
Ну так у Пепа результат есть, а у Тен Хаага ничего нет. Ну выгнал он Роналду, молодец! За это мы ему уже респектнули. Всё, теперь нет Криша, но где игра, где??? А он всё дальше строит из себя альфача.
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