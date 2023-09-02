71 комментарий

Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?
Напряженно.
В «МЮ» неспокойно – разгорается конфликт между Эриком тен Хагом и Джейдоном Санчо.
Тен Хаг намекнул, что Санчо не выкладывается на тренировках. Джейдон назвал это ложью
Все началось с реплики главного тренера «МЮ» после поражения 1:3 от «Арсенала» – голландец объяснил, почему Джейдон не попал в заявку на матч и остался в Манчестере: «Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «МЮ» нужно каждый день показывать уровень. В атаке есть варианты, поэтому в этой игре его не выбрали».
Санчо настолько возмутили слова тренера, что он болезненно отреагировал на них в соцсетях:
«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!
Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в твиттере.
Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что претензии Эрика связаны именно с тренировками Санчо: «Тен Хаг и некоторые из его помощников недовольны уровнем тренировок Джейдона Санчо. Напряженность сохранялась последние две-три недели. Санчо думает, что есть еще какая-то причина. Его близкие утверждают, что Джейдон делает все возможное ради набора лучшей формы. Тен Хаг считает, что он сделал все возможное для Санчо, чтобы помочь в трудные времена в прошлом сезоне, и хочет, чтобы Джейдон демонстрировал высокий уровень, иначе он не будет попадать в состав».
«МЮ» летом пытался избавиться от Санчо
В посте Джейдон написал, что есть причины, по которым Тен Хаг оставил его вне заявки, но не назвал их. Возможно, главный тренер «МЮ» больше не рассчитывает на Санчо как на игрока стартового состава – в трех предыдущих турах Джейдон выходил на замену максимум на полчаса, но не отметился ни одним результативным действием.
А летом клуб из Манчестера был готов спихнуть вингера.
• Еще в начале апреля MEN писал, что будущее Санчо в «МЮ» под вопросом, потому что Тен Хаг теряет терпение к вингеру.
• В конце июня подоспел инсайд от Daily Mail – «МЮ» был готов продать Санчо за 45 млн евро.
• В начале июля The Independent сообщал, что Тен Хаг составил список игроков, на которых он больше не рассчитывает – в их число входил и Джейдон.
• Тогда же Sky Sport Deutschland докладывал, что дортмундская «Боруссия» хочет взять Санчо в аренду.
Однако затем слухи по Джейдону заглохли и не появлялись вплоть до закрытия трансферного окна.
В прошлом сезоне Санчо долго не мог набрать форму. Но Тен Хаг верил в игрока
Прошлый сезон стал для Санчо невероятно проблематичным. Из-за неудовлетворительной формы он пропустил ЧМ-2022 и долго не попадал в заявку «МЮ».
Тен Хаг не скрывал проблем: «Мы не видели Джейдона в последних играх за «Юнайтед», так как он был не в форме. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы хотим, чтобы он закончил ее, и я надеюсь увидеть его в ближайшее время. Хочу вернуть его как можно быстрее, но не могу дать прогноз, когда это случится.
В начале сезона Джейдон провел несколько хороших матчей, но вскоре ключевых действий становилось все меньше и меньше. Это сочетание не только физического, но и психологического фактора. Мы пытаемся разобраться в этом вопросе и вернуть его».
The Athletic сообщал, что Джейдон занимается в голландском любительском клубе «Росмален» – с тренерами, которых порекомендовал именно Тен Хаг.
Несмотря на все сложности, никаких сомнений в будущем Санчо тогда не возникало. Фабрицио Романо сообщал, что Тен Хаг был большим поклонником игрока – видел в нем большой потенциал, поэтому прикладывал столько усилий для перезагрузки.
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff; Ricardo Larreina/Keystone Press Agency, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth
1. За Санчо заплатили 85 миллионов
2. Санчо не провел ни одной по-настоящему хорошей игры за МЮ
3. Санчо провалился и при предыдущих тренерах МЮ, дело не в Тен Хаге.
4. В прошлом сезоне Санчо дали пару месяцев на моральное восстановление
5. Никто до последнего времени часто не критиковал Санчо (с истории на Евро, когда пенальти не забил в финале - чернокожих в Англии боятся критиковать), критика досталась КриРо, Магуайру, Де Хеа, не Санчо.
Из всего этого делаю, вывод, что Санчо - днарь, которые и близко не стоил 85 миллионов, и который просто не потянул уровень АПЛ ни при одной тренере МЮ, простой бегунок.
А теперь, вместо того, чтобы пахать на тренировка, решил устроить конфликт с тренером, да еще и публично.
Решение - сослать в дубль или продать в СА.
P.S не заступаюсь за Санчо, а лишь просто наблюдаю в целом за ситуацией со стороны
Но вот за Антони заплатили больше,а он играл в Аяксе и теперь что? Разрывает?
Понятно что при живом Фернандеше для Санчо позиции нет, так как в АПЛ не дадут возможности иметь 3 игроков с хреновыми оборонительными качествами, но тогда логичный вопрос, а на кой черт его вообще покупали?
P.s. когда Гвардиола так жестко расправляется с игроками, то все восхищаются, а как ТенХаг, то он сразу тупой физрук
Де Брюйне не списывали. Кевин сам говорил, что для него приоритет это игра.
Потому, когда Челси подписал его в январе 2012, он остался до конца сезона в Генке, ведь тогда в команде была неопрделёнка с тренером. Не успел он придти в Челси, как ушёл в аренду в Вердер, который гарантировал ему время. Вернувшись из Вердера он играл при Моуриньо, притом сразу же в старте, в первом же туре. Но он тогда был молод и объективно не тянул, потому его использовали не часто. Ему это не нравилось и он уже в январе 2014 решился на трансфер в вольфсбург, который готов был сделать его основным.
Невозможно списать игрока, который провёл 3 игры за полгода и всегда рвался из клуба.
Это же касается Салаха.Егу купили как раз той же зимой, когда продали Де Брюйне, даже взял его номер. Он сразу брался как резервист, а не как прямая замена Маты. Салах в тот момент реально не тянул и сам просился в аренду, а потом и на трансфер.
Мне ещё кажется, что когда в юном возрасте человек даже не пытается бороться, а сразу же едет туда, где легче, то это уже тревожный знак. Ведь Санчо даже не попытался завоевать место в основе Сити. Я вроде все матчи Сити при Пепе смотрел, но честно говоря я вообще не помню, чтобы Санчо играл за взрослую команду Сити. Хотя я потом посмотрел его нарезки и игры, у парня действительно был невероятный талант, с помощью которого он легко мог усадить на лавку Стерлинга и Сане, которые тогда бегали в Сити. Но он предпочёл сразу же уехать в Дортмунд. Видимо Санчо слабохарактерный лентяй, который боится трудных путей.
Вингер «Аякса» быстро стал лидером клуба и дорос до сборной Бразилии, но даже это не уберегло его от наказания. На одной из тренировок тен Хаг сделал Нересу замечание, что тот слишком много внимания уделяет своей прическе. На что бразилец ответил, что тренеру лучше побеспокоиться о своей. Следующие несколько игр Давид провел на скамейке.
Дело раскрыто : Санчо просто пошутил над лысым))
«Многие люди восторгаются «Манчестер Юнайтед», и фанаты клуба, конечно, скажут про «типичного Киоуна», но давайте посмотрим, кого «МЮ» обыграл. Он победил дома «Бернли», «Чарльтон», обыграл «Ноттингем Форест», который был на дне таблицы АПЛ. Это не лучшие команды