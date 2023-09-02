71 комментарий

Напряженно.

В «МЮ» неспокойно – разгорается конфликт между Эриком тен Хагом и Джейдоном Санчо.

Тен Хаг намекнул, что Санчо не выкладывается на тренировках. Джейдон назвал это ложью

Все началось с реплики главного тренера «МЮ» после поражения 1:3 от «Арсенала» – голландец объяснил, почему Джейдон не попал в заявку на матч и остался в Манчестере: «Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «МЮ» нужно каждый день показывать уровень. В атаке есть варианты, поэтому в этой игре его не выбрали».

Санчо настолько возмутили слова тренера, что он болезненно отреагировал на них в соцсетях:

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в твиттере.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что претензии Эрика связаны именно с тренировками Санчо: «Тен Хаг и некоторые из его помощников недовольны уровнем тренировок Джейдона Санчо. Напряженность сохранялась последние две-три недели. Санчо думает, что есть еще какая-то причина. Его близкие утверждают, что Джейдон делает все возможное ради набора лучшей формы. Тен Хаг считает, что он сделал все возможное для Санчо, чтобы помочь в трудные времена в прошлом сезоне, и хочет, чтобы Джейдон демонстрировал высокий уровень, иначе он не будет попадать в состав».

«МЮ» летом пытался избавиться от Санчо

В посте Джейдон написал, что есть причины, по которым Тен Хаг оставил его вне заявки, но не назвал их. Возможно, главный тренер «МЮ» больше не рассчитывает на Санчо как на игрока стартового состава – в трех предыдущих турах Джейдон выходил на замену максимум на полчаса, но не отметился ни одним результативным действием.

А летом клуб из Манчестера был готов спихнуть вингера.

• Еще в начале апреля MEN писал, что будущее Санчо в «МЮ» под вопросом, потому что Тен Хаг теряет терпение к вингеру.

• В конце июня подоспел инсайд от Daily Mail – «МЮ» был готов продать Санчо за 45 млн евро.

• В начале июля The Independent сообщал, что Тен Хаг составил список игроков, на которых он больше не рассчитывает – в их число входил и Джейдон.

• Тогда же Sky Sport Deutschland докладывал, что дортмундская «Боруссия» хочет взять Санчо в аренду.

Однако затем слухи по Джейдону заглохли и не появлялись вплоть до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Санчо долго не мог набрать форму. Но Тен Хаг верил в игрока

Прошлый сезон стал для Санчо невероятно проблематичным. Из-за неудовлетворительной формы он пропустил ЧМ-2022 и долго не попадал в заявку «МЮ».

Тен Хаг не скрывал проблем: «Мы не видели Джейдона в последних играх за «Юнайтед», так как он был не в форме. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы хотим, чтобы он закончил ее, и я надеюсь увидеть его в ближайшее время. Хочу вернуть его как можно быстрее, но не могу дать прогноз, когда это случится.

В начале сезона Джейдон провел несколько хороших матчей, но вскоре ключевых действий становилось все меньше и меньше. Это сочетание не только физического, но и психологического фактора. Мы пытаемся разобраться в этом вопросе и вернуть его».

The Athletic сообщал, что Джейдон занимается в голландском любительском клубе «Росмален» – с тренерами, которых порекомендовал именно Тен Хаг.

Несмотря на все сложности, никаких сомнений в будущем Санчо тогда не возникало. Фабрицио Романо сообщал, что Тен Хаг был большим поклонником игрока – видел в нем большой потенциал, поэтому прикладывал столько усилий для перезагрузки.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff; Ricardo Larreina/Keystone Press Agency, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth