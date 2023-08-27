31 комментарий

Завораживающе!

Последнюю традиционную жеребьевку Лиги чемпионов мы запомним не только из-за феерической группы с «ПСЖ» и «Ньюкаслом». Перед началом самой церемонии мы услышали шикарное исполнение гимна – на саксофоне.

А сыграла его девушка по имени Ася Фатеева (настадиться можно на ютубе, с 2:11 в полной записи).

Привлекает внимание не только ее искусство игры, но и биография, в том числе семья.

Дедушка и папа Аси – футболисты.

Ася из Керчи. Она училась в Москве и ребенком уехала в Германию

Ася Фатеева родилась в 1990-м в Керчи – судя по всему, у нее фамилия матери, Елены Фатеевой. Девушка училась в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных, но уже в 14 лет с родителями и сестрами переехала в Гамбург, а потом в Кельн.

В Германии Фатеева продолжила заниматься музыкой в классе франко-канадского саксофониста Даниэля Готье, училась в Университете искусств Фолькванг в Эссене, Гамбургской музыкальной школе и Кельнской школе музыки, а также брала уроки у одного из самых известных европейских саксофонистов – Жана-Дени Миша – во французском Лионе.

Фатеева играет на саксофоне с 10 лет. Причем изначально она училась на фортепьяно, а саксофоном увлекся ее отец Сергей. Сейчас Ася рассказывает, что ей хватило одной попытки поиграть на инструменте, чтобы влюбиться в него. Она какое-то время совмещала саксофон и фортепиано, но сосредоточилась на духовом инструменте. Уже через полгода Ася попала в состав оркестра – талант проявился очень быстро.

Она исполняет музыку в стиле эпохи барокко, классики и романтизма, в ее стиле сочетаются разные музыкальные школы.

Со временем Фатеева стала попадать в известные оркестры. В ее взрослой карьере Национальный оркестр Украины, Симфонический оркестр Крымской Филармонии, Венский и Миланский симфонические оркестры, Большой симфонический оркестр имени Чайковского.

В 2014-м Ася выиграла третью премию на Международном конкурсе саксофонистов имени Адольфа Сакса – стала первой в истории конкурса женщиной-лауреатом. С того же года Фатеева ведет класс сольного саксофона в Высшей школе музыки Мюнстера.

«Я живу в Германии – стране довольно консервативной с точки зрения музыкальных вкусов, – рассказывала Фатеева в апреле 2022-го. – В Германии любят немецких композиторов – три Б: Бах, Бетховен, Брамс. Я играю много музыки в стиле барокко и ренессанс. Мне очень интересна классика. Но мне каждый раз приходится доказывать, что саксофон – это не только классика или джаз. Это также может быть совершенно новая музыка. Если сравнивать Германию с Францией, где я училась, там традиций намного меньше. Во Франции музыка более современная, там больше импровизаций, есть работа с визуальным рядом. Хотя в Германии также постепенно появляются похожие настроения».

Даже без уточнений о стилях легко утверждать: гимн Лиги чемпионов получился у Фатеевой очень ярким.

Футбольный след в семье Аси: дедушка и папа были форвардами

Известно немногое, но все же.

Дедушка – Владимир Танский – играл в «Днепре», «Дзержинце» и симферопольской «Таврии». Выступал на позиции нападающего.

Отец – Сергей Танский – засветился в симферопольских «Таврии» и «Метеоре», смоленской «Искре», керченском «Океане», а также в эстонских «Шахта Эстония» и «Кеемик». Как и отец, играл в нападении.

Теперь в семье еще одно важное событие, связанное с футболом.

Фото: Ralf U. Heinrich/dpa-Zentralbild/Global Look Press