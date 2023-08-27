31 комментарий

Вы это видели?
Блог

Гимн ЛЧ на саксофоне перед жеребьевкой сыграла Ася Фатеева. Училась в Гнесинке, ее отец и дед футболисты

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
музыка музыка
Футбол Футбол

Завораживающе!

Последнюю традиционную жеребьевку Лиги чемпионов мы запомним не только из-за феерической группы с «ПСЖ» и «Ньюкаслом». Перед началом самой церемонии мы услышали шикарное исполнение гимна – на саксофоне.

А сыграла его девушка по имени Ася Фатеева (настадиться можно на ютубе, с 2:11 в полной записи).

Привлекает внимание не только ее искусство игры, но и биография, в том числе семья.

Дедушка и папа Аси – футболисты.

Ася из Керчи. Она училась в Москве и ребенком уехала в Германию

Ася Фатеева родилась в 1990-м в Керчи – судя по всему, у нее фамилия матери, Елены Фатеевой. Девушка училась в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных, но уже в 14 лет с родителями и сестрами переехала в Гамбург, а потом в Кельн.

В Германии Фатеева продолжила заниматься музыкой в классе франко-канадского саксофониста Даниэля Готье, училась в Университете искусств Фолькванг в Эссене, Гамбургской музыкальной школе и Кельнской школе музыки, а также брала уроки у одного из самых известных европейских саксофонистов – Жана-Дени Миша – во французском Лионе.

Фатеева играет на саксофоне с 10 лет. Причем изначально она училась на фортепьяно, а саксофоном увлекся ее отец Сергей. Сейчас Ася рассказывает, что ей хватило одной попытки поиграть на инструменте, чтобы влюбиться в него. Она какое-то время совмещала саксофон и фортепиано, но сосредоточилась на духовом инструменте. Уже через полгода Ася попала в состав оркестра – талант проявился очень быстро.

Она исполняет музыку в стиле эпохи барокко, классики и романтизма, в ее стиле сочетаются разные музыкальные школы.

Со временем Фатеева стала попадать в известные оркестры. В ее взрослой карьере Национальный оркестр Украины, Симфонический оркестр Крымской Филармонии, Венский и Миланский симфонические оркестры, Большой симфонический оркестр имени Чайковского.

В 2014-м Ася выиграла третью премию на Международном конкурсе саксофонистов имени Адольфа Сакса – стала первой в истории конкурса женщиной-лауреатом. С того же года Фатеева ведет класс сольного саксофона в Высшей школе музыки Мюнстера.

«Я живу в Германии – стране довольно консервативной с точки зрения музыкальных вкусов, – рассказывала Фатеева в апреле 2022-го. – В Германии любят немецких композиторов – три Б: Бах, Бетховен, Брамс. Я играю много музыки в стиле барокко и ренессанс. Мне очень интересна классика. Но мне каждый раз приходится доказывать, что саксофон – это не только классика или джаз. Это также может быть совершенно новая музыка. Если сравнивать Германию с Францией, где я училась, там традиций намного меньше. Во Франции музыка более современная, там больше импровизаций, есть работа с визуальным рядом. Хотя в Германии также постепенно появляются похожие настроения».

Мы общались с автором гимна ЛЧ, который восхищает Роналду, Зидана и Месси

Даже без уточнений о стилях легко утверждать: гимн Лиги чемпионов получился у Фатеевой очень ярким.

Футбольный след в семье Аси: дедушка и папа были форвардами

Известно немногое, но все же.

Дедушка – Владимир Танский – играл в «Днепре», «Дзержинце» и симферопольской «Таврии». Выступал на позиции нападающего.

Отец – Сергей Танский – засветился в симферопольских «Таврии» и «Метеоре», смоленской «Искре», керченском «Океане», а также в эстонских «Шахта Эстония» и «Кеемик». Как и отец, играл в нападении.

Теперь в семье еще одно важное событие, связанное с футболом.

«ПСЖ» не выйдет из группы, короли против работяг (или пиратов), жираф vs гепард. Чего мы больше всего ждем от ЛЧ

Фото: Ralf U. Heinrich/dpa-Zentralbild/Global Look Press

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Prokofyev
Красиво, элегантно, как будто где-то в джаз-клубе 30-х годов 20 века. Но вот, если бы не прочитал, с трудом бы распознал исполнение гимна Лиги Чемпионов
+55
-2
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
Ответ Alexander Prokofyev
Красиво, элегантно, как будто где-то в джаз-клубе 30-х годов 20 века. Но вот, если бы не прочитал, с трудом бы распознал исполнение гимна Лиги Чемпионов
я всеми силами пытался его там услышать, но безыбежно. какая-то какофония. особенно пианист лютовал с джазовой импровизацией.
+54
-8
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Стрельцов
Гимн лиги чемпионов прекрасен до мурашек в его классическом исполнении. А это чет не зашло вообще
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Шелудков
Господи, спортс, "фортепияно")) Вы серьезно? Еще бы "пиянино" написали)))
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Мне совсем не зашло. Джазовое - джазфанам, а футболистам - футбольное. Гимн прекрасен настолько, что любое другое исполнение его беспощадно портит.
Но спасибо что хоть не акапелло в исполнении хора трансгендеров, как гимн Англии не так давно.
+25
-9
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enotaz24
Вообще не то. И не важно кто его сыигал, да хоть Билл Клинтон.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zukarello
Конечно , распознать там гимн - как найти иголку с стоге сена , но исполняла красиво
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sebastian Debussy
Мне не понравилось, еле еле узнал гимн ЛЧ. Не люблю Джаз, Блюз, и вот это вот всё. Каждому свое конечно
+22
-12
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rumavis
Ответ Sebastian Debussy
Мне не понравилось, еле еле узнал гимн ЛЧ. Не люблю Джаз, Блюз, и вот это вот всё. Каждому свое конечно
Странно слышать такое от человека по фамилии Дебюсси!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jeckk
Ну хоть так Россия в ЛЧ попала.. Мы своего добиваемся
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Романов
Ответ vulturecrow
я всеми силами пытался его там услышать, но безыбежно. какая-то какофония. особенно пианист лютовал с джазовой импровизацией.
По толковому словарю Загитовой слово безизбежность означает- непременно, неминуемо. Вы не правильно использовали это "слово" 😁
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
di Malkovich
Спасибо за пост. До вчерашнего вечера не знал её.
Включил пластинку 2021 г. Time Travel, где Ася попеременно исполняет Персела и Битлз в стиле барокко.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sheva1976
ничего особенного, и сыграла гимн так, что и не узнать
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
virt
Да всё слышно,если мишка не наступил на ухо.
Чем больше версий,тем интересней.Хочется классического исполнения,иди и слушай.Какие проблемы.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр
Настолько проникся музыкой, что ушёл на кухню делать чай даже не дослушав.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artur-ar7
Ответ Камиль Габитов
Комментарий скрыт
...сказал человек с именем в переводе с арабского "верблюд" с татаро-башкирской фамилией))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
Ответ Владислав Романов
По толковому словарю Загитовой слово безизбежность означает- непременно, неминуемо. Вы не правильно использовали это "слово" 😁
я не думаю, что у этого слова есть правильное применение. но оно мне нравится, потому я буду использовать его в любой непонятной ситуации.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_El Nino_
Очень люблю джаз и особенно саксофон и трубу начиная от Майлза Девиса заканчивая Дэйвом Козом и Кэнди Дафлер. Но эта зарисовка совсем не понравилась, хотя был очень заинтригован. Как по мне Ася немного заигралась с импровизацией, а саму композицию гимна лч было почти не распознать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mascinista
Саксофон конечно побогаче, чем гобой или фагот, но барочная музыка, на мой взгляд именно на аутентичных инструментах хороша. Главное, чтоб никаких пианин.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gutter
https://youtu.be/vZf-cTfk4_M?si=CQPui0xqdYr-jiFe
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Не стреляйте в саксофонистку... она дует как умеет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olajuvon
Был, не был в Керчи, ну и молчи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергунин
Ответ Alexander Prokofyev
Красиво, элегантно, как будто где-то в джаз-клубе 30-х годов 20 века. Но вот, если бы не прочитал, с трудом бы распознал исполнение гимна Лиги Чемпионов
На мой взгляд странное последнее предложение для человека с такой музыкальной фамилией. 😊 Александер, может быть всё-таки всё дело в Вас самом? Возможно Вам нужно слушать музыку больше и разную - развиваться. Мира Вам и добра!😊👋
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Романов
Ответ vulturecrow
я не думаю, что у этого слова есть правильное применение. но оно мне нравится, потому я буду использовать его в любой непонятной ситуации.
я безизбежно понял Вас, простите, если обидел
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Романов
Ответ mike I.
Безизбежно пишется через ’ы’.
да Вы что, а я думал такого слова не существует, пишу как хочу😇
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий