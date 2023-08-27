31 комментарий

Гимн ЛЧ на саксофоне перед жеребьевкой сыграла Ася Фатеева. Училась в Гнесинке, ее отец и дед футболисты
Завораживающе!
Последнюю традиционную жеребьевку Лиги чемпионов мы запомним не только из-за феерической группы с «ПСЖ» и «Ньюкаслом». Перед началом самой церемонии мы услышали шикарное исполнение гимна – на саксофоне.
А сыграла его девушка по имени Ася Фатеева (настадиться можно на ютубе, с 2:11 в полной записи).
Привлекает внимание не только ее искусство игры, но и биография, в том числе семья.
Дедушка и папа Аси – футболисты.
Ася из Керчи. Она училась в Москве и ребенком уехала в Германию
Ася Фатеева родилась в 1990-м в Керчи – судя по всему, у нее фамилия матери, Елены Фатеевой. Девушка училась в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных, но уже в 14 лет с родителями и сестрами переехала в Гамбург, а потом в Кельн.
В Германии Фатеева продолжила заниматься музыкой в классе франко-канадского саксофониста Даниэля Готье, училась в Университете искусств Фолькванг в Эссене, Гамбургской музыкальной школе и Кельнской школе музыки, а также брала уроки у одного из самых известных европейских саксофонистов – Жана-Дени Миша – во французском Лионе.
Фатеева играет на саксофоне с 10 лет. Причем изначально она училась на фортепьяно, а саксофоном увлекся ее отец Сергей. Сейчас Ася рассказывает, что ей хватило одной попытки поиграть на инструменте, чтобы влюбиться в него. Она какое-то время совмещала саксофон и фортепиано, но сосредоточилась на духовом инструменте. Уже через полгода Ася попала в состав оркестра – талант проявился очень быстро.
Она исполняет музыку в стиле эпохи барокко, классики и романтизма, в ее стиле сочетаются разные музыкальные школы.
Со временем Фатеева стала попадать в известные оркестры. В ее взрослой карьере Национальный оркестр Украины, Симфонический оркестр Крымской Филармонии, Венский и Миланский симфонические оркестры, Большой симфонический оркестр имени Чайковского.
В 2014-м Ася выиграла третью премию на Международном конкурсе саксофонистов имени Адольфа Сакса – стала первой в истории конкурса женщиной-лауреатом. С того же года Фатеева ведет класс сольного саксофона в Высшей школе музыки Мюнстера.
«Я живу в Германии – стране довольно консервативной с точки зрения музыкальных вкусов, – рассказывала Фатеева в апреле 2022-го. – В Германии любят немецких композиторов – три Б: Бах, Бетховен, Брамс. Я играю много музыки в стиле барокко и ренессанс. Мне очень интересна классика. Но мне каждый раз приходится доказывать, что саксофон – это не только классика или джаз. Это также может быть совершенно новая музыка. Если сравнивать Германию с Францией, где я училась, там традиций намного меньше. Во Франции музыка более современная, там больше импровизаций, есть работа с визуальным рядом. Хотя в Германии также постепенно появляются похожие настроения».
Мы общались с автором гимна ЛЧ, который восхищает Роналду, Зидана и Месси
Даже без уточнений о стилях легко утверждать: гимн Лиги чемпионов получился у Фатеевой очень ярким.
Футбольный след в семье Аси: дедушка и папа были форвардами
Известно немногое, но все же.
Дедушка – Владимир Танский – играл в «Днепре», «Дзержинце» и симферопольской «Таврии». Выступал на позиции нападающего.
Отец – Сергей Танский – засветился в симферопольских «Таврии» и «Метеоре», смоленской «Искре», керченском «Океане», а также в эстонских «Шахта Эстония» и «Кеемик». Как и отец, играл в нападении.
Теперь в семье еще одно важное событие, связанное с футболом.
«ПСЖ» не выйдет из группы, короли против работяг (или пиратов), жираф vs гепард. Чего мы больше всего ждем от ЛЧ
Фото: Ralf U. Heinrich/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Но спасибо что хоть не акапелло в исполнении хора трансгендеров, как гимн Англии не так давно.
Включил пластинку 2021 г. Time Travel, где Ася попеременно исполняет Персела и Битлз в стиле барокко.
Чем больше версий,тем интересней.Хочется классического исполнения,иди и слушай.Какие проблемы.