Видели, как болбой матча ЛЧ достал мяч из кустов на скале?! А потом его коллега принес «Браге» гол!
Работа на 100%.
Стадион «Браги» – легенда! Все помнят его по необычному и эффектному внешнему виду – арена высечена в скале, кадры оттуда потрясающие! Недавно мы сходили на него и остались в восторге!
Но работникам не так сладко. Иногда мяч просто улетает на скалу. Как раз это и случилось в среду, когда «Брага» в квалификации ЛЧ обыграла «Панатинаикос» (2:1).
Мяч улетел на ту самую скалу, пришлось карабкаться и доставать.
Но это не все подвиги болбоев. Именно они помогли «Браге» оформить победу.
На 73-й минуте Тин Едвай, арендованный у «Локомотива», выносит мяч. Казалось, что очень далеко.
Мяч улетает на трибуны. Греки выдыхают.
Оператор солидарен.
Бам, и уже в следующем кадре забивает Альваро Джало! Что произошло?
Оказалось, мяч покинул поле совсем не там, где казалось в трансляции: вылетел за пределы примерно там, где его выносил Едвай. Болбой моментально сориентировался и подал мяч своему – игроки «Панатинаикоса» такого не ждали.
Вам тоже вспомнился случай с «Тоттенхэмом» и Жозе Моуринью?
В ноябре 2019-го «Тоттенхэм» проигрывал «Олимпиакосу» 1:2. Мяч улетает за боковую, но греки еще не успели сесть в глубокую оборону. Моуринью напоминает болбою: надо действовать.
Мяч оказывается в руках Орье в течение секунды, Жозе сигналит: бросай немедленно. Контратака продолжается: Моура разгоняется по флангу, простреливает, Кейн сравнивает счет.
Моуринью благодарит героя.
Как там в квалификации ЛЧ?
Решающие матчи. Играют 29 и 30 августа. После этого – жеребьевка группового этапа.
• «Панатианикос» – «Брага» (первый матч – 1:2);
• «Янг Бойз» – «Маккаби Хайфа» (0:0);
• «Галатасарай» – «Мольде» (3:2);
• «Копенгаген» – «Ракув» (1:0);
• ПСВ – «Рейнджерс» (2:2);
• «АЕК» – «Антверпен» (0:1).
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