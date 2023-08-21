Работа на 100%.

Стадион «Браги» – легенда! Все помнят его по необычному и эффектному внешнему виду – арена высечена в скале, кадры оттуда потрясающие! Недавно мы сходили на него и остались в восторге!

Но работникам не так сладко. Иногда мяч просто улетает на скалу. Как раз это и случилось в среду, когда «Брага» в квалификации ЛЧ обыграла «Панатинаикос» (2:1).

Мяч улетел на ту самую скалу, пришлось карабкаться и доставать.

Но это не все подвиги болбоев. Именно они помогли «Браге» оформить победу.

На 73-й минуте Тин Едвай, арендованный у «Локомотива», выносит мяч. Казалось, что очень далеко.

Мяч улетает на трибуны. Греки выдыхают.

Оператор солидарен.

Бам, и уже в следующем кадре забивает Альваро Джало! Что произошло?

Оказалось, мяч покинул поле совсем не там, где казалось в трансляции: вылетел за пределы примерно там, где его выносил Едвай. Болбой моментально сориентировался и подал мяч своему – игроки «Панатинаикоса» такого не ждали.

Вам тоже вспомнился случай с «Тоттенхэмом» и Жозе Моуринью?

В ноябре 2019-го «Тоттенхэм» проигрывал «Олимпиакосу» 1:2. Мяч улетает за боковую, но греки еще не успели сесть в глубокую оборону. Моуринью напоминает болбою: надо действовать.

Мяч оказывается в руках Орье в течение секунды, Жозе сигналит: бросай немедленно. Контратака продолжается: Моура разгоняется по флангу, простреливает, Кейн сравнивает счет.

Моуринью благодарит героя.

Как там в квалификации ЛЧ?

Решающие матчи. Играют 29 и 30 августа. После этого – жеребьевка группового этапа.

• «Панатианикос» – «Брага» (первый матч – 1:2);

• «Янг Бойз» – «Маккаби Хайфа» (0:0);

• «Галатасарай» – «Мольде» (3:2);

• «Копенгаген» – «Ракув» (1:0);

• ПСВ – «Рейнджерс» (2:2);

• «АЕК» – «Антверпен» (0:1).