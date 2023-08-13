«Сити» не удержал.

Кто считал «Севилью» полным аутсайдером Суперкубка, наверняка поменял мнение на 25-й минуте.

Это был не первый подход испанцев к воротам «Сити», но первый настоящий момент – причем созданный из ничего, просто на мастерстве подающего и центрфорварда.

Мы еще с чемпионата мира (а многие и раньше) помним, как хорош наверху Юссеф Эн-Несири. Он голом головой выбил сборную Португалии в четвертьфинале. Теперь воспользовался шикарной подачей Маркоса Акуньи, перепрыгнул обоих центральных защиников и вонзил в Суперкубке УЕФА!

С большим запасом перепрыгнул.

Причем посмотрите на момент подачи: разве ситуация выглядит идеальной для гола?

Но «Севилья» – царица не только Лиги Европы, но и конкретно игры верхом, навесов. Еще перед ее победным финалом ЛЕ мы фиксировали, что это протест, контркультура для современного футбола. Но как же это работает.

Это идеология полноценно действует со времен Хулена Лопетеги. Тимур Боков в мае напоминал, что после провала в «Реале» испанец пересмотрел свои идеи и даже не собирался ставить позиционный футбол и решил, что хочет строить продвижение не через центр, а исключительно флангами. «Севилья» навешивала очень-очень часто: 34% от числа всех пасов в штрафную были именно верховыми, Хесус Навас подавал чуть ли не чаще всех в топ-лигах.

Испанец тут – скрепа, он по-прежнему в составе и всегда готов исполнить. Правда, в Суперкубке сработал другой край.

Главный тренер «Севильи» Хосе-Луис Мендилибар не стесняется противопоставлять себя Хосепу Гвардиоле напрямую. Эти слова сказаны раньше, но как же актуально к Суперкубку!

«Я не собираюсь внедрять новые принципы. Я уважаю, в каком стиле созидает наша команда, – говорит Мендилибар. – Философия Пепа – не про меня. Если надо навешивать, мы будем навешивать».

Эн-Несири – монстр прыжков. Тренировал их отдельно и нашел уникальную манеру

Марокканский форвард – ключ. Без его умения замыкать такой эффективности, очевидно, не было бы.

Эн-Несири набрал топ-форму как раз при Мендилибаре весной, в начале нового сезона, судя по всему, все на месте.

Юссеф шикарно прыгает. Даже не так: взлетает. Тот гол Португалии на чемпионате мира – почти 90 сантиметров над уровнем газона.

У форварда уникальная манера прыжка: он разбегается на широком шаге, на секунду застывает – и вверх. Эффективно и непривычно для защитников, за эту секунду он ловит соперников – как сейчас центральных защитников «Сити».

«Отчетливо вижу прогресс Эн-Несери в этом аспекте, – говорил вратарь Яссин Буну в прошлом сентябре. – Сначала Юссефу было тяжело играть в таком стиле, но он много тренировался. Постоянно прыгал. Эн-Несери – уникальный игрок. Мы вместе тренировали прыжки. Юссеф сам попросил меня об этом».

Гол в матче за трофей – близко к прыжку в вечность.

Хотя бы для клубной истории. Жаль, что запорол несколько моментов, когда нужно было бить ногами при выходах один на один.

Фото: Gettyimages.ru/Milos Bicanski, Claudio Villa; East News/AP Photo/Petros Giannakouris