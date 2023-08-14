54 комментария

Настоящий хоррор.

«Барса» открыла сезон Ла Лиги гостевым матчем с «Хетафе». И это трудно назвать футболом.

«Хетафе» начал жестить с первых минут. На 15-й защитник Стефан Митрович жестко влетел в Рафинью – желтая.

В том же эпизоде Домингуш Дуарте заехал по лицу Левандовскому. Арбитр Сесар Сото Градо простил.

Гави грустил на скамейке. Он тоже любит побороться.

Еще через 10 минут Дамиан Суарес врезал локтем в грудь Гюндогану.

Выглядело страшно. Но Илкай продолжил игру.

Суарес сразу пошел к тренеру Пепе Бордаласу. Неужели они так и хотели?

На поле начался пожар. «Барса» стала жестко фолить в ответ.

Но играть в стиле «Хетафе» каталонцы не умеют. На 41-й минуте Рафинья просто побежал на Гастона Альвареса... и врезал ему локтем в голову.

Прямая красная.

Это уже 10-я красная карточка «Барселоны» при Хави – на этом отрезке больше только у «Бетиса» (19), «Хетафе» (14) и «Атлетико» (13).

Мясорубка продолжалась. В перерыве Митрович покинул поле на костылях, а Рональд Араухо настолько ошалел от проиходящего, что просто ловил мяч руками.

Вообще-то это желтая, но уругваец раскаялся: подумал, что уже находится за пределами поля. Простили.

К первому тайму добавили 10 минут. Команды закончили 0:0 – и c 14 фолами на двоих.

После перерыва игра немного успокоилась, но это не мешало генерировать красные: сначала с поля ушел Хайме Мата.

На 70-й минуте удалился Хави – слишком бурно реагировал на фол на Абде, который мог выйти один на один.

Под конец «Барса» все-таки могла вырвать победу: на 101-й минуте Горка Ривера заехал по ноге все тому же Араухо.

Гави яростно просил пенальти, но после просмотра ВАР оказалось, что он подыграл себе рукой перед фолом.

Нет, увезти три очка из Мадрида не вышло. Фиксируем:

• 25% против 75% владения мячом.

• 5:14 по ударам.

• 20:11 по фолам.

• 3 удаления.

И гневная речь Хави: «Я сказал, что они допускают много фолов, а мы нет. За это меня и удалили. На днях у нас была встреча с судьями, и они сказали нам, что будут понимать напряжение тренеров, но сегодня этого не произошло.

Матч был жестоким, потому что судья позволил им фолить на нас. Они позволяли им делать все, что они хотят. Если мы продаем Ла Лигу как продукт, а у нас вот такое... это никому не понравится».

Ох.

Фото: East News/JAVIER SORIANO / AFP