54 комментария

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Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥

Рональд Араухо Рональд Араухо
Хетафе Хетафе
Барселона Барселона
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Хайме Мата Хайме Мата
Дамиан Суарес Дамиан Суарес
Рафинья Диас Рафинья Диас
Стефан Митрович Стефан Митрович
Футбол Футбол

Настоящий хоррор.

«Барса» открыла сезон Ла Лиги гостевым матчем с «Хетафе». И это трудно назвать футболом.

«Хетафе» начал жестить с первых минут. На 15-й защитник Стефан Митрович жестко влетел в Рафинью – желтая.

В том же эпизоде Домингуш Дуарте заехал по лицу Левандовскому. Арбитр Сесар Сото Градо простил.

Гави грустил на скамейке. Он тоже любит побороться.

Еще через 10 минут Дамиан Суарес врезал локтем в грудь Гюндогану.

Выглядело страшно. Но Илкай продолжил игру.

Суарес сразу пошел к тренеру Пепе Бордаласу. Неужели они так и хотели?

На поле начался пожар. «Барса» стала жестко фолить в ответ.

Но играть в стиле «Хетафе» каталонцы не умеют. На 41-й минуте Рафинья просто побежал на Гастона Альвареса... и врезал ему локтем в голову.

Прямая красная.

Это уже 10-я красная карточка «Барселоны» при Хави – на этом отрезке больше только у «Бетиса» (19), «Хетафе» (14) и «Атлетико» (13).

Мясорубка продолжалась. В перерыве Митрович покинул поле на костылях, а Рональд Араухо настолько ошалел от проиходящего, что просто ловил мяч руками.

Вообще-то это желтая, но уругваец раскаялся: подумал, что уже находится за пределами поля. Простили.

К первому тайму добавили 10 минут. Команды закончили 0:0 – и c 14 фолами на двоих.

После перерыва игра немного успокоилась, но это не мешало генерировать красные: сначала с поля ушел Хайме Мата.

На 70-й минуте удалился Хави – слишком бурно реагировал на фол на Абде, который мог выйти один на один.

Под конец «Барса» все-таки могла вырвать победу: на 101-й минуте Горка Ривера заехал по ноге все тому же Араухо.

Гави яростно просил пенальти, но после просмотра ВАР оказалось, что он подыграл себе рукой перед фолом.

Нет, увезти три очка из Мадрида не вышло. Фиксируем:

• 25% против 75% владения мячом.

• 5:14 по ударам.

• 20:11 по фолам.

• 3 удаления.

И гневная речь Хави: «Я сказал, что они допускают много фолов, а мы нет. За это меня и удалили. На днях у нас была встреча с судьями, и они сказали нам, что будут понимать напряжение тренеров, но сегодня этого не произошло.

Матч был жестоким, потому что судья позволил им фолить на нас. Они позволяли им делать все, что они хотят. Если мы продаем Ла Лигу как продукт, а у нас вот такое... это никому не понравится».

Ох.

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Хетафе – Барселона 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
13 августа, 22.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ХетафеСория, Иглесиас, Суарес, Митрович (Порту, 46), Дуарте, Альварес, Джене, Максимович, Аленья (Лосано, 65), Латаса (Майораль, 64), Мата.
Барселонатер Стеген, Араухо, Кристенсен (Эззальзули, 46), Кунде, Бальде, Гюндоган (Гави, 79), Ромеу (Ямаль, 76), де Йонг, Педри (Фати, 79), Рафинья, Левандовски.
Предупреждения:
Митрович (15), Мата (31), Рафинья (38), Аленья (38), Суарес (82), Лосано (84), Джене (90), Гави (90), Порту (90).
Удаления:
Рафинья (42), Мата (57), Хави (70).

Фото: East News/JAVIER SORIANO / AFP

54 комментария

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xDe xDe
Матч не смотрел, но описанием матча в статье не удивлён - это же Хетафе, они всегда и со всеми так играют. Ничего нового.
+10
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Bazilic
Смотрю футбол с сезона 13/14, такого позора я никогда не видел
+15
-6
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Alcibiades
Кстати, почему именно "хоррор"? Хоррор - это фильм ужасов. По описанию больше на экшн похоже)
+7
-2
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Bunyod Turgunov
Ответ Bazilic
Смотрю футбол с сезона 13/14, такого позора я никогда не видел
В сезоне 2016-2017 судьи много раз душили Барсу и в конце концов Реал выиграл тот Чемпионат.
+11
-7
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Sabirov Sardorbek
Думаю скоро Ла Лигу ни кто не будет смотреть с такими темпами. Можно его называть Регби!!!
+6
-2
+4
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Верховный Лорд
Ответ Bazilic
Смотрю футбол с сезона 13/14, такого позора я никогда не видел
Я видел, в сезоне 08/09, был один интересный матч в ЛЧ
+4
-1
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vfyppmxf8t
Ответ Bazilic
Смотрю футбол с сезона 13/14, такого позора я никогда не видел
Я 35 лет смотрю футбол. И это один из самых позорных матчей, которые я когда-либо видел. Хетафе не играл футбол. С самого начала и до самого конца - удары локтями в голову, блокировки, какие-то регбийные приемы… И это ведь явно не случайность, а тренерская установка. Потому что это делали практически все игроки Хетафе , даже Аленья, всю жизнь отыгравший в Барсе. Желаю тренеру Бордаласу, чья фамилия так просится на рифму и который создал такую замечательную команду, скорейшей потери работы, а его его талантливому коллективу - вылета в сегунду.

Про судей, которые все это допустили, даже говорить не хочется Просто позор для Ла Лиги. Если этот судья продолжит обслуживать матчи, репутация испанского чемпионата будет очень сильно подорвана
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Your Friend
мяч попал в плечо Гави от удара ногой оппонента, автор статьи: Гави подыграл рукой xDD
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Верховный Лорд
Ответ Raindrop Drop Top
Не понимаю что должно произойти, чтобы нам дали пенку пробить. Видимо, наследие прошлого сезона и на этот перекинется, кому-то 20+ пенок рисуют, а кому-то всего 2 со скрипом. Думайте
Вам, это кому? Вашему диванному сестринству? Или ты официально устроен в структуре Барселоны?
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Raindrop Drop Top
Не понимаю что должно произойти, чтобы нам дали пенку пробить. Видимо, наследие прошлого сезона и на этот перекинется, кому-то 20+ пенок рисуют, а кому-то всего 2 со скрипом. Думайте
+7
-5
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Bazilic
Ответ Bunyod Turgunov
В сезоне 2016-2017 судьи много раз душили Барсу и в конце концов Реал выиграл тот Чемпионат.
Тоже верно, отобрали чемпионский гол Месси в ворота Бетиса
+7
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Traxyla
Ответ Raindrop Drop Top
Не понимаю что должно произойти, чтобы нам дали пенку пробить. Видимо, наследие прошлого сезона и на этот перекинется, кому-то 20+ пенок рисуют, а кому-то всего 2 со скрипом. Думайте
А на каком фоле судьи должны были поставить пенальти ? Игра рукой Гави ?
+3
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yulay
Ответ Raul14
смеяться над чужой бедой это самое низкое, на что способен человек) Карма штука страшная))
Поэтому набежали злорадствовать?
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Бронислав Каминский
Ответ Raul14
Илкай только вчера перешел в фк Нэгрейру, но так быстро усвоил традиции клуба. (Валяться на поле)
Ждем матч маргарина против петухафе,там наверное у всей команды кресты поразрываются и не только
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Евгений Шазиев
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Ответ Bazilic
Смотрю футбол с сезона 13/14, такого позора я никогда не видел
я смотрю с 86-го, и забор мяча руками в стиле Араухо тоже впервые
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Buharoid
Бордалас знает свое дело, любит и умеет ломать игру каталонского балета.
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фк кабинет
С 1 первого тура начинается нытье нас засудили.Каталонская классика)
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Alexlagodny
Какая же это дрянская команда Хетафе.
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Ilya Sveshnikov
Смотрел матч. К Хетафе вопросов нет, это их стиль, исподтишка бить игроков, толкать да тянуть время. Но судья…просто позор.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А кто судьёй-то был? Судя по ходу игры он не смог взять под контроль игру.
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Ахмед Куватов
А почему никто не говорит о руке вратаря за пределами штрафной, в эпизоде с Абде
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Raul14
Ответ Бронислав Каминский
Ждем матч маргарина против петухафе,там наверное у всей команды кресты поразрываются и не только
А ты почему такой агрессивный?)
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Георгий Гуляев
левандовски до сих пор отходит от ЧМ, как будто. А рафинья просто дурак.
Кунде классно отыграл второй тайм.
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Alexander Sragovich
Единственное хорошее что произошло в этой игре, что Рафинья пропустит следующую
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-2
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Veles3101
вот как бывает если в начале сезона пропустил платеж сеньору Негрейре
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