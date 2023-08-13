11 комментариев

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«Баварии» больно – 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке. У Ольмо хет-трик, Кейн вышел впустую

Харри Кейн Харри Кейн
Томас Тухель Томас Тухель
Суперкубок Германии Суперкубок Германии
Бавария Бавария
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Дани Ольмо Дани Ольмо
Сорен Лербю
Футбол Футбол

А ведь Харри мог взять трофей в первый день.

«Бавария» начала сезон с крупного поражения: получили 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке Германии.

Выходили, конечно же, за трофеем – особенно сразу после 100-миллионной покупки Харри Кейна, но прилетел разгром.

Проблемы начались сразу же. Уже на третьей минуте после подачи штрафного мяч скинули под удар Дани Ольмо – испанец без сопротивления пробил Свена Ульрайха. Да, Мануэль Нойер все еще сломан, Ян Зоммер уехал, а более статусную замену еще не нашли.

Второй забили перед самым перерывом: Ольмо получил пас в штрафной от Тимо Вернера, развернул двух защитников финтом Зидана и реализовал выход один на один.

«Бавария» создавала моменты. В первом тайме на удар выводили молодого Матиса Теля, но он пробил во вратаря – Янис Бласвих спас. В начале второго мюнхенцы прижимали, но ненадолго – и не использовали шансы.

Зато Дани Ольмо сделал хет-трик: Нуссаир Мазрауи сыграл рукой в штрафной, а испанец забил пенальти.

Кейн дебютировал – пусто. Проиграл пятый финал из пяти

Это было бы забавно и красиво: после стольких лет без трофеев в «Тоттенхэме» прийти и выиграть с «Баварией» в первый же день, в первом же матче с первого шанса.

Но нет. Харри Кейн вышел на замену во втором тайме, дебют получился блеклым.

Наоборот, ухудшил свою и так грустную статистику, проиграл пятый финал из пяти. Три в «Тоттенхэме», один со сборной и теперь вот немецкий.

❌ Кубок лиги-2015

❌ Лига чемпионов-2019

❌ Кубок лиги-2021

❌ Евро-2020

❌ Суперкубок Германии-2023

Трофея придется ждать как минимум до весны.

«Лейпциг» выиграл Суперкубок впервые в истории. У Тухеля худший старт за 30 лет

Иронично, что «Бавария» проиграла 0:3 на домашнем стадионе – на «Альянц Арене». А Дани Ольмо всего лишь третий, кто сделал хет-трик в ворота «Баварии» на ее стадионе в официальном матче. До него получалось у Доди Лукебакио за «Фортуну» в 2018-м и Роберта Глатцель из «Хайденхайма» в 2019-м. Сейчас-то матч был статуснее и важнее.

Еще один ракурс на бестрофейное проклятиее Кейна: «Бавария» три года подряд выигрывала Суперкубок Германии, но вот пришел Харри – и все сломалось.

Забавно, что Конрад Лаймер проиграл матч за Суперкубок второй раз подряд – в прошлом году он был в «Лейпциге», который получал 3:5 от «Баварии». Сам Конрад не особенно впечатлил, его заменили в перерыве.

Цифры Томаса Тухеля тоже грусть. У него уже пятое поражение в 13 первых матчах за «Баварию»: так плохо не начинал с мюнхенцами никто за 30 лет. Так же неуверенно стартовал в 1991/92-м датчанин Сорен Лербю. Протянул с октября до марта, ушел после 17 матчей и больше никогда не работал тренером.

У «Лейпцига» первый Суперкубок Германии в истории. И третий трофей суммарно за 14 лет существования клуба, до этого дважды брали Кубок Германии.

***

Кого из «Баварии» и «Лейпцига» возьмете в фэнтези Бундеслиги? Как раз пора собирать команду!

Бавария – РБ Лейпциг 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
12 августа, 21.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Ольмо, 0:2 – 44 Ольмо, 0:3 – 68, пенальти Ольмо.
БаварияУльрайх, Павар (Мазрауи, 46), Упамекано, де Лигт (Ким Мин Чжэ, 46), Дэвис, Киммих (Горетцка, 78), Лаймер (Коман, 46), Сане, Мусиала, Гнабри, Тель (Кейн, 64).
РБ ЛейпцигБласвих, Хенрихс (Клостерманн, 85), Орбан, Симакан, Раум, Шлагер, Ольмо (Карвалью, 78), Зайвальд, Симонс (Форсберг, 78), Вернер (Шешко, 64), Опенда (Поульсен, 64).
Предупреждения:
Павар (13), Упамекано (34), Ольмо (71).

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke; dpa/Global Look Press; East News/CHRISTOF STACHE / AFP

11 комментариев

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Angliyiskiy
Гарри Кейн и проклятие финалов
+13
0
+13
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Kanonir152
"Приходи к нам, сразу трофей возьмешь" говорили они
+9
0
+9
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Ярик01
Ответ Ноябрьский Набат
Вот я наблюдал весь ЧМ за Испанией и её молодёжкой при Энрике. И Ольмо ну просто как феррари мчал в атаку и забивал и отдавал. И думал, почему к нему не присмотрится ни один Топ-клуб. Он себя ещё покажет 100%.
В прошлом году всего лишь 2+5 в атакующем Ляйпциге на позиции атакующего хава (?). Вполне скромно
+7
0
+7
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Ноябрьский Набат
Вот я наблюдал весь ЧМ за Испанией и её молодёжкой при Энрике.
И Ольмо ну просто как феррари мчал в атаку и забивал и отдавал.
И думал, почему к нему не присмотрится ни один Топ-клуб.
Он себя ещё покажет 100%.
+5
-1
+4
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Ярик01
У Кейна странная футболка, новый спонсор у шпор?
+1
-1
0
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WhoReadThisWillDie
Ну это реально карма за нагельсманна, учитывая, что Бавария моментов ну хотя бы на 1-2 гола точно создала. Хотя оборона, конечно, проходной двор, Лейпциг порвал контратаками
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Art Soprano
Да ладно, это ж бабарлига. Чемпионом все равно Бабарка будет, так что Кейна с чемпионством!)
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Семён Жуйло
Счёт жестковат к Баварии. Игра была более-мение равная, только у Лейпцига все залетало, а у Баварии наоборот.
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Ноябрьский Набат
Ответ Ярик01
В прошлом году всего лишь 2+5 в атакующем Ляйпциге на позиции атакующего хава (?). Вполне скромно
Но он и сыграл не полный чемпионат. С лавки выходил во многих матчах. 25 лет всего.
+1
-1
0
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