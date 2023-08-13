11 комментариев

«Баварии» больно – 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке. У Ольмо хет-трик, Кейн вышел впустую
А ведь Харри мог взять трофей в первый день.
«Бавария» начала сезон с крупного поражения: получили 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке Германии.
Выходили, конечно же, за трофеем – особенно сразу после 100-миллионной покупки Харри Кейна, но прилетел разгром.
Проблемы начались сразу же. Уже на третьей минуте после подачи штрафного мяч скинули под удар Дани Ольмо – испанец без сопротивления пробил Свена Ульрайха. Да, Мануэль Нойер все еще сломан, Ян Зоммер уехал, а более статусную замену еще не нашли.
Второй забили перед самым перерывом: Ольмо получил пас в штрафной от Тимо Вернера, развернул двух защитников финтом Зидана и реализовал выход один на один.
«Бавария» создавала моменты. В первом тайме на удар выводили молодого Матиса Теля, но он пробил во вратаря – Янис Бласвих спас. В начале второго мюнхенцы прижимали, но ненадолго – и не использовали шансы.
Зато Дани Ольмо сделал хет-трик: Нуссаир Мазрауи сыграл рукой в штрафной, а испанец забил пенальти.
Кейн дебютировал – пусто. Проиграл пятый финал из пяти
Это было бы забавно и красиво: после стольких лет без трофеев в «Тоттенхэме» прийти и выиграть с «Баварией» в первый же день, в первом же матче с первого шанса.
Но нет. Харри Кейн вышел на замену во втором тайме, дебют получился блеклым.
Наоборот, ухудшил свою и так грустную статистику, проиграл пятый финал из пяти. Три в «Тоттенхэме», один со сборной и теперь вот немецкий.
❌ Кубок лиги-2015
❌ Лига чемпионов-2019
❌ Кубок лиги-2021
❌ Евро-2020
❌ Суперкубок Германии-2023
Трофея придется ждать как минимум до весны.
«Лейпциг» выиграл Суперкубок впервые в истории. У Тухеля худший старт за 30 лет
Иронично, что «Бавария» проиграла 0:3 на домашнем стадионе – на «Альянц Арене». А Дани Ольмо всего лишь третий, кто сделал хет-трик в ворота «Баварии» на ее стадионе в официальном матче. До него получалось у Доди Лукебакио за «Фортуну» в 2018-м и Роберта Глатцель из «Хайденхайма» в 2019-м. Сейчас-то матч был статуснее и важнее.
Еще один ракурс на бестрофейное проклятиее Кейна: «Бавария» три года подряд выигрывала Суперкубок Германии, но вот пришел Харри – и все сломалось.
Забавно, что Конрад Лаймер проиграл матч за Суперкубок второй раз подряд – в прошлом году он был в «Лейпциге», который получал 3:5 от «Баварии». Сам Конрад не особенно впечатлил, его заменили в перерыве.
Цифры Томаса Тухеля тоже грусть. У него уже пятое поражение в 13 первых матчах за «Баварию»: так плохо не начинал с мюнхенцами никто за 30 лет. Так же неуверенно стартовал в 1991/92-м датчанин Сорен Лербю. Протянул с октября до марта, ушел после 17 матчей и больше никогда не работал тренером.
У «Лейпцига» первый Суперкубок Германии в истории. И третий трофей суммарно за 14 лет существования клуба, до этого дважды брали Кубок Германии.
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Кого из «Баварии» и «Лейпцига» возьмете в фэнтези Бундеслиги? Как раз пора собирать команду!
- Дата проведения
- 12 августа, 21.45, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Ульрайх, Павар (Мазрауи, 46), Упамекано, де Лигт (Ким Мин Чжэ, 46), Дэвис, Киммих (Горетцка, 78), Лаймер (Коман, 46), Сане, Мусиала, Гнабри, Тель (Кейн, 64).
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Хенрихс (Клостерманн, 85), Орбан, Симакан, Раум, Шлагер, Ольмо (Карвалью, 78), Зайвальд, Симонс (Форсберг, 78), Вернер (Шешко, 64), Опенда (Поульсен, 64).
Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke; dpa/Global Look Press; East News/CHRISTOF STACHE / AFP
И Ольмо ну просто как феррари мчал в атаку и забивал и отдавал.
И думал, почему к нему не присмотрится ни один Топ-клуб.
Он себя ещё покажет 100%.