11 комментариев

А ведь Харри мог взять трофей в первый день.

«Бавария» начала сезон с крупного поражения: получили 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке Германии.

Выходили, конечно же, за трофеем – особенно сразу после 100-миллионной покупки Харри Кейна, но прилетел разгром.

Проблемы начались сразу же. Уже на третьей минуте после подачи штрафного мяч скинули под удар Дани Ольмо – испанец без сопротивления пробил Свена Ульрайха. Да, Мануэль Нойер все еще сломан, Ян Зоммер уехал, а более статусную замену еще не нашли.

Второй забили перед самым перерывом: Ольмо получил пас в штрафной от Тимо Вернера, развернул двух защитников финтом Зидана и реализовал выход один на один.

«Бавария» создавала моменты. В первом тайме на удар выводили молодого Матиса Теля, но он пробил во вратаря – Янис Бласвих спас. В начале второго мюнхенцы прижимали, но ненадолго – и не использовали шансы.

Зато Дани Ольмо сделал хет-трик: Нуссаир Мазрауи сыграл рукой в штрафной, а испанец забил пенальти.

Кейн дебютировал – пусто. Проиграл пятый финал из пяти

Это было бы забавно и красиво: после стольких лет без трофеев в «Тоттенхэме» прийти и выиграть с «Баварией» в первый же день, в первом же матче с первого шанса.

Но нет. Харри Кейн вышел на замену во втором тайме, дебют получился блеклым.

Наоборот, ухудшил свою и так грустную статистику, проиграл пятый финал из пяти. Три в «Тоттенхэме», один со сборной и теперь вот немецкий.

❌ Кубок лиги-2015

❌ Лига чемпионов-2019

❌ Кубок лиги-2021

❌ Евро-2020

❌ Суперкубок Германии-2023

Трофея придется ждать как минимум до весны.

«Лейпциг» выиграл Суперкубок впервые в истории. У Тухеля худший старт за 30 лет

Иронично, что «Бавария» проиграла 0:3 на домашнем стадионе – на «Альянц Арене». А Дани Ольмо всего лишь третий, кто сделал хет-трик в ворота «Баварии» на ее стадионе в официальном матче. До него получалось у Доди Лукебакио за «Фортуну» в 2018-м и Роберта Глатцель из «Хайденхайма» в 2019-м. Сейчас-то матч был статуснее и важнее.

Еще один ракурс на бестрофейное проклятиее Кейна: «Бавария» три года подряд выигрывала Суперкубок Германии, но вот пришел Харри – и все сломалось.

Забавно, что Конрад Лаймер проиграл матч за Суперкубок второй раз подряд – в прошлом году он был в «Лейпциге», который получал 3:5 от «Баварии». Сам Конрад не особенно впечатлил, его заменили в перерыве.

Цифры Томаса Тухеля тоже грусть. У него уже пятое поражение в 13 первых матчах за «Баварию»: так плохо не начинал с мюнхенцами никто за 30 лет. Так же неуверенно стартовал в 1991/92-м датчанин Сорен Лербю. Протянул с октября до марта, ушел после 17 матчей и больше никогда не работал тренером.

У «Лейпцига» первый Суперкубок Германии в истории . И третий трофей суммарно за 14 лет существования клуба, до этого дважды брали Кубок Германии.

***

Кого из «Баварии» и «Лейпцига» возьмете в фэнтези Бундеслиги? Как раз пора собирать команду!

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke; dpa/Global Look Press; East News/CHRISTOF STACHE / AFP