Федор Чалов отметился хет-триком с пенальти в безумном матче «Ахмата» и ЦСКА (2:3). Много ли еще таких футболистов?

Среди них и очень известные имена.

Роналдо положил три с пенальти Аргентине

Произошло это в шестом туре квалификации к ЧМ-2006. Бразилия тогда стартовала с двух побед, а потом постоянно теряла очки – против Перу, Уругвая и Парагвая.

Матч с Аргентиной в Белу-Оризонти собрал 60 тысяч человек, которые увидели, как Роналдо отрабатывает исполнение пенальти – на 16-й, 67-й и 90+6 минутах.

Бразильцы победили 3:1.

Снова Аргентина: уже Чилаверт поучаствовал в разгроме

Это было на клубном уровне, зато хет-трик вратаря! Хосе Луис Чилаверт оформил за карьеру больше 60 голов со стандартов. Три пенальти он забил в ноябре 1999 года за «Велес Сарсфилд» в чемпионате Аргентины, а его команда выиграла 6:1.

Он просто мощно бил на силу и дважды ударил по центру. Зашло со свистом.

Вратари забивали и раньше, и позже

Есть информация, что до Чилаверта голкипер уже отмечался хет-триком с пенальти – это был Илия Пантелич. Он забивал за «Войводину» в чемпионате Югославии, было это еще в 1963 году. Также он отличился в игре против «Атлетико» в Кубке чемпионов, проигрывал с Югославией финал Евро-1968 и умудрился поиграть и за «Марсель», и за «ПСЖ».

А в 2022-м мир облетела новость о хет-трике голкипера Григориоса Атанасиу в четвертой лиге Греции. Здесь прекрасно все – и три реализованных пенальти, и атмосфера вокруг.

Три гола одного игрока с пенальти видел «Энфилд»

И это было почти 40 лет назад. Звезда «Ливерпуля» Ян Мельбю в 1986 году забил три с точки в ворота «Ковентри» при скромных 19 тысячах человек в матче Кубка лиги. Любопытно, что через три дня эти же соперники играли на «Энфилде» уже в чемпионате – и Мельбю снова забил им пенальти. Правда, только один.

Также в Кубке лиги, но спустя 14 лет трижды удачно исполнил пенальти полузащитник «Блэкберна» Дэвид Данн, а его команда вынесла 6:1 «Рочдейл».

Хенрик Ларссон забивал три с пенальти – это помогло ему оформить покер

С пенальти он забил три из четырех мячей, досталось от шведа Молдове в квалификации к ЧМ-2002 (6:0).

В том же отборе у себя в Океании развлекалась сборная Австралии – приехала в гости к команде Тонги и нашвыряла ей 22 гола. Экс-игрок «Рейнджерс» защитник Кевин Мускат оформил покер, три раза забив с пенальти.

За нелепостью фолов тоже стоит понаблюдать.

А еще был хет-трик с пенальти за 11 минут

И это тоже отбор к ЧМ-2002. Осенью 2000 года сборная Швейцарии проиграла России стартовый матч и через месяц отыгралась на Фарерах – 5:1. Кубилаю Тюркильмазу для трех голов с пенальти хватило 11 минут – забил на 42-й, 44-й и 53-й.

Но кто-то справился быстрее!

В 2017 году экс-игрок молодежной сборной Англии Джош Райт грустил из-за того, что его «Джиллингем» в Лиге 1 проигрывает 0:2 «Сканторпу» ближе к концу игры. А потом справился с тремя пенальти всего за девять минут – на 77-й, 82-й и 86-й. И «Джиллингем» победил 3:2.

Вообще, в истории английского футбола было как минимум десять случаев хет-триков с пенальти. Например, среди них есть игрок «МЮ» Чарли Миттен – сделал покер в ворота «Астон Виллы» (7:0 в 1950-м), забив трижды с пенальти. Три раза с точки отличился Кен Барнс из «Ман Сити» (6:2 над «Эвертоном» в 1957-м).

Касалось это и еврокубков. В 1980 году «Ипсвич» поколотил «Арис» 5:1 в Кубке УЕФА, а Джон Уорк забил три с пенальти за три фола на Эрике Гейтсе.

В Африке тоже пишут историю

Осенью 2022-го нападающий из Бурунди Бонфильс-Калеб Бименьимана сделал хет-трик с пенальти впервые в чемпионате ЮАР. Так повезло его клубу «Кайзер Чифс».

Зато в России такое уже случалось. И тоже при участии Безбородова!

И было это весной 2017-го – «Анжи» и «Томь» сыграли 3:3, все три гола у махачкалинцев с пенальти забил Арсен Хубулов. Любопытно, что и тогда матч судил Владислав Безбородов. Только ВАР, конечно, не было.

Спустя шесть лет история с пенальти в России повторилась. А «Анжи» и «Томи» уже нет даже в Первой лиге.

Бонус: а у кого есть хет-трик из незабитых пенальти?

Это уже легендарная история, которую вы вряд ли забудете. Да, все так: Мартин Палермо трижды промахнулся в матче Аргентины и Колумбии, а его команда проиграла колумбийцам 0:3 на Кубке Америки. Сам Палермо попал в Книгу рекордов Гиннесса за три этих промаха.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев