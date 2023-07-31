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Кто еще делал хет-трик с пенальти: Чалов в компании Роналдо и Чилаверта, в России так забивал Хубулов (судил Безбородов!)

Хосе Луис Чилаверт Хосе Луис Чилаверт
Федор Чалов Федор Чалов
Хенрик Ларссон Хенрик Ларссон
Роналдо Роналдо
Ян Мельбю
Арсен Хубулов Арсен Хубулов
Джош Райт
Григориос Атанасиу
Дэвид Данн Дэвид Данн
ЦСКА ЦСКА
Футбол Футбол

Федор Чалов отметился хет-триком с пенальти в безумном матче «Ахмата» и ЦСКА (2:3). Много ли еще таких футболистов?

Среди них и очень известные имена.

Роналдо положил три с пенальти Аргентине

Произошло это в шестом туре квалификации к ЧМ-2006. Бразилия тогда стартовала с двух побед, а потом постоянно теряла очки – против Перу, Уругвая и Парагвая.

Матч с Аргентиной в Белу-Оризонти собрал 60 тысяч человек, которые увидели, как Роналдо отрабатывает исполнение пенальти – на 16-й, 67-й и 90+6 минутах.

Бразильцы победили 3:1.

Снова Аргентина: уже Чилаверт поучаствовал в разгроме

Это было на клубном уровне, зато хет-трик вратаря! Хосе Луис Чилаверт оформил за карьеру больше 60 голов со стандартов. Три пенальти он забил в ноябре 1999 года за «Велес Сарсфилд» в чемпионате Аргентины, а его команда выиграла 6:1.

В 99-м Чилаверт оформил хет-трик. Забивать ему помогали маленькие ступни и правило, что успешные люди не сомневаются в себе

 Он просто мощно бил на силу и дважды ударил по центру. Зашло со свистом.

Вратари забивали и раньше, и позже

Есть информация, что до Чилаверта голкипер уже отмечался хет-триком с пенальти – это был Илия Пантелич. Он забивал за «Войводину» в чемпионате Югославии, было это еще в 1963 году. Также он отличился в игре против «Атлетико» в Кубке чемпионов, проигрывал с Югославией финал Евро-1968 и умудрился поиграть и за «Марсель», и за «ПСЖ».

А в 2022-м мир облетела новость о хет-трике голкипера Григориоса Атанасиу в четвертой лиге Греции. Здесь прекрасно все – и три реализованных пенальти, и атмосфера вокруг.

Три гола одного игрока с пенальти видел «Энфилд»

И это было почти 40 лет назад. Звезда «Ливерпуля» Ян Мельбю в 1986 году забил три с точки в ворота «Ковентри» при скромных 19 тысячах человек в матче Кубка лиги. Любопытно, что через три дня эти же соперники играли на «Энфилде» уже в чемпионате – и Мельбю снова забил им пенальти. Правда, только один.

Также в Кубке лиги, но спустя 14 лет трижды удачно исполнил пенальти полузащитник «Блэкберна» Дэвид Данн, а его команда вынесла 6:1 «Рочдейл».

Хенрик Ларссон забивал три с пенальти – это помогло ему оформить покер

С пенальти он забил три из четырех мячей, досталось от шведа Молдове в квалификации к ЧМ-2002 (6:0).

В том же отборе у себя в Океании развлекалась сборная Австралии – приехала в гости к команде Тонги и нашвыряла ей 22 гола. Экс-игрок «Рейнджерс» защитник Кевин Мускат оформил покер, три раза забив с пенальти.

За нелепостью фолов тоже стоит понаблюдать.

А еще был хет-трик с пенальти за 11 минут

И это тоже отбор к ЧМ-2002. Осенью 2000 года сборная Швейцарии проиграла России стартовый матч и через месяц отыгралась на Фарерах – 5:1. Кубилаю Тюркильмазу для трех голов с пенальти хватило 11 минут – забил на 42-й, 44-й и 53-й.

Но кто-то справился быстрее!

В 2017 году экс-игрок молодежной сборной Англии Джош Райт грустил из-за того, что его «Джиллингем» в Лиге 1 проигрывает 0:2 «Сканторпу» ближе к концу игры. А потом справился с тремя пенальти всего за девять минут – на 77-й, 82-й и 86-й. И «Джиллингем» победил 3:2.

Вообще, в истории английского футбола было как минимум десять случаев хет-триков с пенальти. Например, среди них есть игрок «МЮ» Чарли Миттен – сделал покер в ворота «Астон Виллы» (7:0 в 1950-м), забив трижды с пенальти. Три раза с точки отличился Кен Барнс из «Ман Сити» (6:2 над «Эвертоном» в 1957-м).

Касалось это и еврокубков. В 1980 году «Ипсвич» поколотил «Арис» 5:1 в Кубке УЕФА, а Джон Уорк забил три с пенальти за три фола на Эрике Гейтсе.

В Африке тоже пишут историю

Осенью 2022-го нападающий из Бурунди Бонфильс-Калеб Бименьимана сделал хет-трик с пенальти впервые в чемпионате ЮАР. Так повезло его клубу «Кайзер Чифс».

Зато в России такое уже случалось. И тоже при участии Безбородова!

И было это весной 2017-го – «Анжи» и «Томь» сыграли 3:3, все три гола у махачкалинцев с пенальти забил Арсен Хубулов. Любопытно, что и тогда матч судил Владислав Безбородов. Только ВАР, конечно, не было.

Спустя шесть лет история с пенальти в России повторилась. А «Анжи» и «Томи» уже нет даже в Первой лиге.

Бонус: а у кого есть хет-трик из незабитых пенальти?

Это уже легендарная история, которую вы вряд ли забудете. Да, все так: Мартин Палермо трижды промахнулся в матче Аргентины и Колумбии, а его команда проиграла колумбийцам 0:3 на Кубке Америки. Сам Палермо попал в Книгу рекордов Гиннесса за три этих промаха.

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

6 комментариев

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Орыс-орыс онбаган
Палермо канеш крут)
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гилберт
А я помню анти хет трик Палермо.
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Питер Пэн
Ответ Питер Пэн
Комментарий удален пользователем
Чалов в любом случае молодец, ведь вероятность забития пенальти меньше 80 процентов, тем более в такой накаленной атмосфере и на выезде
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Питер Пэн
Комментарий удален пользователем
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МТБ
Кстати, я сразу вспомнил матч Анжи и Томи.
В 2017 я как раз в комментах спрашивал, а не является-ли это первым хет-триком с пенальти.
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a2wai
Кто ж удивится, что Безбородов еще как минимум в одном таком аттракционе поучаствовал, судит он вечно так, будто он с солей не слезает, так что такое количество пенок и не удивительно.
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УсыЧерчесова
Ну 3 пенки за матч тоже еще забить надо - Федя красава, что не перегорел
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