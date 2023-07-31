20 комментариев

Сюжет нового героя «МЮ».

Андре Онана перешел в «Ман Юнайтед». «Интер» получит 52,5 млн евро сразу, еще 5 млн – бонусы.

«Присоединиться к «МЮ» – невероятная честь. Я всю жизнь упорно трудился, чтобы достичь этого, преодолевая множество препятствий на пути, – счастлив камерунец.

Выйти на поле, чтобы защищать ворота, внести свой вклад, станет еще одним потрясающим опытом. Это начало нового путешествия, с новыми партнерами по команде и новыми амбициозными целями, за достижение которых нужно бороться. Я отдам все, чтобы создать собственное наследие».

Онана и правда долго шел к этому.

«Это была глупая человеческая ошибка». Онана перепутал таблетки – и получил бан на год

Всего два года назад Андре мог только мечтать о «Юнайтед». Да и о футболе вообще.

В феврале 2021-го Онана забанили на год из-за 40 миллиграмм фуросемида в крови. Тест на допинг он сдал еще в октябре 2020-го. Расследование длилось долгих три месяца.

Фуросемид – один из самых сильных и быстродействующих мочегонных препаратов. Он назначается из-за проблем с сердцем. Препарат не считается допингом, но присутствует среди запрещенных – маскирует следы запрещенных веществ при их выводе из организма. С ростом объема мочи падает и концентрация реального допинга. Его просто становится сложнее найти.

Гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, где тогда играл Андре, заступился за вратаря: «Надеялись на условное наказание, более короткую дисквалификацию, потому что фуросемид не использовался для укрепления тела и улучшения показателей. Все это как-то неправильно».

Позже «Аякс» выбил у ФИФА сокращение бана до 9 месяцев. Всего через полгода спортивный директор Марк Овермарс объявил о желании продать Андре. Подавленный Онана не смог найти себе место и высказался в специальной колонке The Players’ Tribune:

«Многие думают, что знают, что произошло. Они думают, что знают меня. Они видели эти заголовки: «Андре Онана? Его забанили за употребление наркотиков, верно? Он мошенник! Он наркоман!»

Это пятно на моем имени. Меня дисквалифицировали за допинг. Как вы объясните это дерьмо семье? Детям?

За одну неделю я потерял все. Я был в расположении сборной Камеруна. Звонок от врачей «Аякса» – в моей крови нашли немного фуросемида. Я ответил: «Как? Это шутка? Ты точно ошибся. Я знаю, как все это проходит. У меня никогда не было проблем с ними, ха-ха».

Все мои знакомые знают, что я не пью, не курю. Никогда даже не прикасался к наркотикам. Ни за что. Я и не слышал о фуросемиде. Единственные таблетки, которые попадали в мой организм, были прописаны врачами «Аякса» или сборной.

После разговора с «Аяксом» я позвонил девушке Мелани. Я смеялся, рассказывая об этом. Верил, что это ошибка. Она резко сказала: «Андре, оно было в моем препарате при беременности, а его мне прописали врачи».

В тот самый момент меня осенило, что произошло. Я все понял. Я перестал смеяться.

После моего возвращения домой врач из «Аякса» пришел ко мне и осмотрел все. Он подтвердил мою теорию. Я пошел за таблеткой от головной боли и.. спутал коробки. Я принял не тот препарат, коробки были одинаковые.

Я никого не пытался обманывать. Это была глупая человеческая ошибка.

«Хорошо, такое случается. Это ошибка. В следующий раз – осторожнее», – как я ждал от них, как я это хотел услышать от тех, кто может лишить меня футбола. Я ждал желтую. Мне дали красную.

Один год без футбола ощущается как 10 лет.

Помню, как перед сезоном-2016/17 поговорил с тренером Петером Босом, и он сказал, что я слишком юн для игры в старте: «Посмотри на лучшие клубы и скажи, в каком есть 20-летний вратарь?» Как же я был зол. Я мечтал уйти в аренду, но меня никто не хотел. Я остался. Мне дали шанс.

Ровно три игры.

Я так нервничал. Мы проиграли. Меня разнесли в прессе. В запасе осталось всего две игры. В начале следующей нам поставили пенальти. Я взял. Вскоре стал основным и зажигал с «Аяксом» в ЛЧ. И все это было так невероятно!

И вот тот самый Андре Онана забанен за прием препаратов. Какой-то наркоман. Все пропало.

Я мог бы весь день перечислять тех, кто помог мне. Но все же я чувствовал себя одиноким. Я не мог ходить на игры, тренироваться с командой. Не смог радоваться победам вместе, хотя отыграл 60% матчей в том сезоне. Разве все это справедливо? Наверное, да. Закон есть закон.

Иногда я задаюсь вопросом: «Чего хотели этим добиться? Им нравится заставлять человека страдать?»

Люди вокруг меня изменились. Они перестали смеяться. Некоторые просто исчезли. Были те, кто мог помочь мне, поговорить со мной, но они этого не сделали. Да, я стал видеть мир яснее.

Я вернулся в Испанию и тренировался в одиночестве по программам «Аякса». Через день я проводил двойные тренировки с целой командой прекрасных тренеров. Они приводили ребят, все любители из местных команд, чтобы тренироваться со мной. «Где они нашли этих парней?! Они потрясающие!», – я не мог сдержать удивления.

По той или иной причине, они так и не сделали этого. Я слушал истории. Было ясно, что иногда одного таланта недостаточно. Боги этой игры выбирают тех, кого они выбирают. Нет никакой логики.

Это изменило меня. Мою точку зрения. Я думал о своей привилегии и удаче, несмотря ни на что.

Этот год вернул мне фокус. Нет, я не собираюсь вставать на колени и радоваться запрету. К черту! Но это помогло мне сделать шаг назад, который помог прозреть, тренироваться как никогда раньше. Как машина.

Когда мне сократили дисквалификацию, я отпраздновал так, будто выиграл ЛЧ. Они поместили в отчет строку, в которой говорилось, что с моей стороны не было «значительной вины». Это было хоть что-то, мелкая деталька. Пятно убрать они все равно не могут.

Но сокращение стало большой победой. После всего, через что я прошел, мне дали шанс отыграть на Кубке африканских наций в январе. Он проходил в Камеруне. Это означало для меня все.

Мой папа до сих пор говорит о финале 2000-го. Мы обыграли Нигерию. Вершина всего футбола. Ничто никогда не превзойдет этот момент для моей семьи.

В детстве я не мечтал играть на «Камп Ноу», или на «Арене Йохана Кройффа». Нет, я хотел на стадион «Ахмаду Ахиджо» в Яунде, столице моей родины. Теперь я снова играю, а мои мечты все такие же, как и когда я был маленьким ребенком.

Хочу представлять свою страну.

Хочу стать легендой навеки.

Я хочу стать лучшим вратарем мира».

Фото: AFP/WILLIAM VOLCOV; Jasper Ruhe//Global Look Press