18 комментариев

Переход Далера Кузяева в «Гавр» волнует не только российский футбол. Во Франции тоже говорят о новичке из России.

«В этом сезоне будет бороться за выживание». Журналисты удивлены футболисту уровня Кузяева в «Гавре»

Журналист французского издания Nice-Matin Кристофер Ру говорит, что с Кузяевым только предстоит познакомиться, Головина в 2018-м знали намного лучше.

«Во Франции плохо знают Далера Кузяева – это не Александр Головин, который ехал сюда молодым талантом. Единственное, что можно сказать: мы, французы, всегда удивляемся, когда российский игрок попадает в клуб Лиги 1. Для нас этот переход – сюрприз. Это действительно редкое событие для нашего футбола. Россияне не очень хотят уезжать из России.

Можно только пожелать Кузяеву удачи в «Гавре», который в этом сезоне будет бороться за выживание», – сказал Ру в интервью Sport24.

Журналист Footmercato Орельян Маседо считает, что переход Кузяева в «Гавр» – удар по «Тулузе», которая надеялась на подписание Далера.

«Приход Далера Кузяева в Лигу 1 был хорошо воспринят. Учитывая его опыт в «Зените» и в России, ожидалось, что он перейдет в «Тулузу». Думаю, срыв контракта стал ударом для клуба, поскольку их ждет Лига Европы. Был еще «Бешикташ», который предлагал лучшую зарплату.

Видеть, как он отправляется в «Гавр», еще более удивительно и интригующе. Клуб хорошо работает с момента прихода спортивного директора Матье Бодмера в прошлом году. Они смогли подняться в Лигу 1 после 14 лет ожидания благодаря управленческой синергии.

Уверен, что «Гавр» представил для Далера убедительный проект. У клуба мало средств, но у них сильное руководство с хорошими переговорщиками. Он прибывает в качестве звезды команды. Болельщики «Тулузы» уже готовились к подписанию. А в «Гавре» этого совершенно не ожидали. Это их главная сделка.

Думаю, «Гавр» был более убедителен в отношении того, как они видят Далера в проекте. «Тулуза» не смогла с ними конкурировать», – мнение Маседо для «РБ Спорт».

Что думают болельщики? Издеваются над «Тулузой» и восхищаются «Гавром»

Мы почитали комментарии в соцсетях «Гавра» и на сайте главного спортивного медиа Франции L’Équipe – реакции обычных зрителей чемпионата Франции можно разделить на четыре категории.

1. Про локацию, где остановился Кузяев – упоминают Ленинградский бульвар и красоту Нормандии.

HacmanForever: «Я вижу только одно объяснение этому безумию: он сказал себе, что, играя на Ленинградском бульваре, будет как дома. Добро пожаловать, Далер!»

Raffaello.da.Vinci: «Трудно оставаться равнодушным к красоте Нормандии».

rene_107: «Гавр и его архитектура напомнят ему о Советской России его детства».

2. Про безупречный шаг «Гавра», особенно хвалят спортивного директора клуба Матье Бодмера.

Oscar__gtr: «Бодмер, я чертовски люблю тебя».

Abcd63: «Невероятная сделка для «Гавра». Он явно становится сильнее. Будет интересно посмотреть на клуб в Лиге 1».

abonne-C-104488: «При всем уважении к «Гавру», как клуб может позволить себе игрока такого уровня?»

3. Про Кузяева и «Тулузу» – во Франции достаточно писали об интересе «Тулузы», и теперь люди не понимают, как новичок Лиги 1 «Гавр» выиграл гонку у клуба, который выступит в еврокубках.

Gatics16 (в профиле указано, что фанат «Тулузы»): «Вся зарплата «Гавра» ушла на него, чтобы украсть его у нас, да?»

Mxmftr (в профиле указано, что фанат «Гавра»): «Нам удалось конкурировать с «Тулузой», безумие».

3132 (в профиле указано, что фанат «Тулузы»): «Мы играем в еврокубках, поэтому на бумаге мы интереснее «Гавра». Совершенно непонятное решение».

TomTom,76: «После России он знал, что не выдержит +50 в тени в Тулузе. Нормандия – хороший выбор!»

azzedinecito: «Кузяев не дождался, пока «Тулуза» тщательно изучит его по своим данным». Это шутка про умный алгоритм «Тулузы», который помогает клубу выбирать новичков (Артем Денисов подробно рассказывал об этой технологии). Шутка в том, что алгоритм слишком долго обрабатывал данные, за это время «Гавр» договорился с Кузяевым.

4. Про Россию.

Pifrouge: «Значит, можно договариваться с футболистами из России. Хорошие новости».

APnewton: «Он шпион».

Фото: JB Autissier/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф