18 комментариев

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«Невероятная сделка». Что во Франции говорят о Кузяеве

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Переход Далера Кузяева в «Гавр» волнует не только российский футбол. Во Франции тоже говорят о новичке из России.

«В этом сезоне будет бороться за выживание». Журналисты удивлены футболисту уровня Кузяева в «Гавре»

Журналист французского издания Nice-Matin Кристофер Ру говорит, что с Кузяевым только предстоит познакомиться, Головина в 2018-м знали намного лучше.

«Во Франции плохо знают Далера Кузяева – это не Александр Головин, который ехал сюда молодым талантом. Единственное, что можно сказать: мы, французы, всегда удивляемся, когда российский игрок попадает в клуб Лиги 1. Для нас этот переход – сюрприз. Это действительно редкое событие для нашего футбола. Россияне не очень хотят уезжать из России.

Можно только пожелать Кузяеву удачи в «Гавре», который в этом сезоне будет бороться за выживание», – сказал Ру в интервью Sport24.

Журналист Footmercato Орельян Маседо считает, что переход Кузяева в «Гавр» – удар по «Тулузе», которая надеялась на подписание Далера.

«Приход Далера Кузяева в Лигу 1 был хорошо воспринят. Учитывая его опыт в «Зените» и в России, ожидалось, что он перейдет в «Тулузу». Думаю, срыв контракта стал ударом для клуба, поскольку их ждет Лига Европы. Был еще «Бешикташ», который предлагал лучшую зарплату.

Видеть, как он отправляется в «Гавр», еще более удивительно и интригующе. Клуб хорошо работает с момента прихода спортивного директора Матье Бодмера в прошлом году. Они смогли подняться в Лигу 1 после 14 лет ожидания благодаря управленческой синергии.

Уверен, что «Гавр» представил для Далера убедительный проект. У клуба мало средств, но у них сильное руководство с хорошими переговорщиками. Он прибывает в качестве звезды команды. Болельщики «Тулузы» уже готовились к подписанию. А в «Гавре» этого совершенно не ожидали. Это их главная сделка.

Думаю, «Гавр» был более убедителен в отношении того, как они видят Далера в проекте. «Тулуза» не смогла с ними конкурировать», – мнение Маседо для «РБ Спорт».

Что думают болельщики? Издеваются над «Тулузой» и восхищаются «Гавром»

Мы почитали комментарии в соцсетях «Гавра» и на сайте главного спортивного медиа Франции L’Équipe – реакции обычных зрителей чемпионата Франции можно разделить на четыре категории.

1. Про локацию, где остановился Кузяев – упоминают Ленинградский бульвар и красоту Нормандии.

HacmanForever: «Я вижу только одно объяснение этому безумию: он сказал себе, что, играя на Ленинградском бульваре, будет как дома. Добро пожаловать, Далер!»

Raffaello.da.Vinci: «Трудно оставаться равнодушным к красоте Нормандии».

rene_107: «Гавр и его архитектура напомнят ему о Советской России его детства».

2. Про безупречный шаг «Гавра», особенно хвалят спортивного директора клуба Матье Бодмера.

Oscar__gtr: «Бодмер, я чертовски люблю тебя».

Abcd63: «Невероятная сделка для «Гавра». Он явно становится сильнее. Будет интересно посмотреть на клуб в Лиге 1».

abonne-C-104488: «При всем уважении к «Гавру», как клуб может позволить себе игрока такого уровня?»

3. Про Кузяева и «Тулузу» – во Франции достаточно писали об интересе «Тулузы», и теперь люди не понимают, как новичок Лиги 1 «Гавр» выиграл гонку у клуба, который выступит в еврокубках.

Gatics16 (в профиле указано, что фанат «Тулузы»): «Вся зарплата «Гавра» ушла на него, чтобы украсть его у нас, да?»

Mxmftr (в профиле указано, что фанат «Гавра»): «Нам удалось конкурировать с «Тулузой», безумие».

3132 (в профиле указано, что фанат «Тулузы»): «Мы играем в еврокубках, поэтому на бумаге мы интереснее «Гавра». Совершенно непонятное решение».

TomTom,76: «После России он знал, что не выдержит +50 в тени в Тулузе. Нормандия – хороший выбор!»

azzedinecito: «Кузяев не дождался, пока «Тулуза» тщательно изучит его по своим данным». Это шутка про умный алгоритм «Тулузы», который помогает клубу выбирать новичков (Артем Денисов подробно рассказывал об этой технологии). Шутка в том, что алгоритм слишком долго обрабатывал данные, за это время «Гавр» договорился с Кузяевым.

4. Про Россию.

Pifrouge: «Значит, можно договариваться с футболистами из России. Хорошие новости».

APnewton: «Он шпион».

Что такое «Гавр»? Знакомимся с клубом Кузяева

Гавр – невероятно интересный город. А откуда там Ленинградский бульвар и Кронштадтская площадь?

Фото: JB Autissier/Global Look PressРИА Новости/Александр Вильф

18 комментариев

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Veld
кажется, они воспринимают Кузяева как топа, надеюсь, они не ошибаются!

пусть он принесёт им много радости :)
+44
0
+44
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vallabaza
удачи
+8
0
+8
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Тюменский медвежонок
Ответ Veld
кажется, они воспринимают Кузяева как топа, надеюсь, они не ошибаются! пусть он принесёт им много радости :)
а разве Кузяев не топ? тем более для такого уровня команды как Гавр? Кузяев очень хорош и в такой команде обязан стать один из лидеров
+7
-1
+6
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фанат Ска хабаровска
Ответ Roman Araslanov
Как так? В телевизоре же говорили что в гейропе отменяют россиян и не желают их видеть…
Вы смотрите российские федеральные каналы?
+7
-2
+5
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фанат Ска хабаровска
Ответ Veld
кажется, они воспринимают Кузяева как топа, надеюсь, они не ошибаются! пусть он принесёт им много радости :)
Особенно в последнем комментарии
+3
-1
+2
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ID89
Я фанат французских городов, но Тулуза реально стремное место. Не зашел абсолютно. То ли дело Нормандия..
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фанат Ска хабаровска
Ответ Vladco
У вас есть другая информация из "проверенных" источников? Например CNN, ABC,NBA,ESPN? В прошлом году на них Овечкина замордовали,хотя его контракт был уже подписан. Короче, выглядеть умником с налётом сарказма - не ваш конёк.
Никакого сарказма, мне действительно интересно, зачем либералу смотреть российское телевидение. А если он не смотрит, то откуда знает что там показывают? А вы не разобравшись где сарказм, начали мне что-то предъявлять
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Дмитрий Шеховцов
Действительно странно, что не в Тулузу поехал, клуб в еврокубках будет играть, а Кузя едет в аутсайдер
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Ёшимин Бональдо
Печально, что в данное время Далер, как Герасим - на все согласен
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Zlatan
Гавр знаменит только тем, что я рулил им Football manager ))
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Самый быстрый индиан
Вспомнилась сцена допроса из старого советского фильма "Парень из нашего города" про Тулузу, нашего ихтамнета и фашиста:

Так вы француз? Откуда же вы, француз?
Ну, где же вы жили в вашей Тулузе? Ах, это около старого моста? Там нет никакого моста?
Вас не собьешь, вы даже улицы знаете.
Только откуда у вас тогда такая рязанская морда?
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Vladco
Ответ фанат Ска хабаровска
Вы смотрите российские федеральные каналы?
У вас есть другая информация из "проверенных" источников? Например CNN, ABC,NBA,ESPN? В прошлом году на них Овечкина замордовали,хотя его контракт был уже подписан. Короче, выглядеть умником с налётом сарказма - не ваш конёк.
+3
-3
0
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#SharkTeam
Ответ Roman Araslanov
Как так? В телевизоре же говорили что в гейропе отменяют россиян и не желают их видеть…
По-твоему может быть только что-то одно?
0
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Romuliq
Ответ фанат Ска хабаровска
Вы смотрите российские федеральные каналы?
Думаю, это сарказм
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