Новый вызов.

Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеc докладывает: Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024. Это произойдет следующим летом.

У тренера «Реала» пока нет контракта с CBF, достигнута устная договоренность. Но шансов, что после этого объявления Анчелотти резко изменит решение, почти нет.

Пока Анчелотти дорабатывает контракт с «Реалом», заканчивающийся через год, сборной будет руководить главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз. Совмещение!

Фернандо Диниз. Чокнутый профессор, меняющий футбол в Бразилии

Бразилия мечтала об Анчелотти

Первые слухи о приглашении Карло в сборную Бразилии появились в январе: после вылета с ЧМ-2022 ушел Тите, вместо него хотели клубного тренера с большими победами. Остановились на опытных Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.

С Жозе не срослось, а вот итальянец согласился. ESPN почти сразу выкатил условия: контракт будет подписан на три года, а Милитао, Винисиус и Родриго уже знают, что Анчелотти возглавит сборную и по этому поводу уже подшучивают над Карло в раздевалке.

«Когда были в Марокко, мы шутили с Карло по поводу поста тренера сборной Бразилии, – признается Эдер Милитао. – Мы уже просили его составить список игроков, которых он включит в заявку – но на данный момент он тренер нашего клуба. Мы уважаем это». «Мы иногда говорим Анчелотти, что ждем его в сборной Бразилии. Все это в шутливом тоне, но и в каждой шутке есть доля правды», – намек от Родриго.

«Я думаю, Анчелотти хочет тренировать сборную Бразилии», – подключился Винисиус.

Карло все отрицал: «Слухи о Бразилии? Может быть, я подумаю о работе в сборной в конце сезона, но сейчас мне нравится работать с игроками каждый день. Хочу быть в «Мадриде» как можно дольше, контракт до 2024 года. Если клуб меня не выгонит, то я никуда не уйду отсюда».

ESPN Brasil закидывала детали: бразильцы готовы ждать до конца контракта и могут поставить сына Давиде Анчелотти исполняющим обязанности.

Бразильская федерация футбола попыталась сыграть на сомнениях тренера и привезти его уже этим летом. «Реал» отказался отпускать итальянца. Bild уверяет, что «Мадрид» определился со сменщиком – им станет Хаби Алонсо, его пригласят следующим летом после окончания контракта с «Байером».

Беспрецедентный случай: пока Бразилия ждет Анчелотти, в сборной оказались два временных тренера. Сразу после ЧМ-2022 команду подхватил Рамон Менезес, тренер Бразилии U-20. Теперь – Фернандо Диниз из «Флуминенсе».

Анчелотти – четвертый иностранный тренер в истории Бразилии

Но никто из предыдущих тренеров не провел больше четырех матчей.

• Еще в 1925-м сборная пригласила уругвайского специалиста Рамона Плато, до этого поработавшего в «Флуминенсе», «Сантосе» и «Фламенго», а также выигравшего чемпионат Южной Америки-1917 вместе с родной сборной. Рамон отработал четыре матча, взяв серебро на чемпионате Южной Америки.

• В 1944-м португалец Жорека в паре с Флавио Костой руководил Бразилией в двух товарищеских матчах против Уругвая.

• В 1965-м назначили аргентинца Филпо Нуньеса – тренера «Палмейраса». Нуньес отработал один матч и ушел в бразильскую «Пирасикабу».

Получается, что Бразилию уже 58 лет не тренировал иностранец. Да и вообще в истории нет ни одного значимого отрезка с тренером-иностранцем.

Только два тренера выигрывал ЛЧ и ЧМ

Анчелотти уже давно прошел клубный футбол: итальянец – первый тренер, который собрал титулы во всех топ-лигах, вдобавок став первым тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов. Бразилия – новый вызов в великой карьере, еще никогда Карло не тренировал сборную.

Анчелотти теоретически может стать третьим тренером в истории футбола, выигравшим ЧМ и ЛЧ.

Первым был Марчелло Липпи. Его «Ювентус» выиграл Лигу чемпионов-1995/96, а затем и Италия взяла ЧМ-2006.

Вторым – Висенте дель Боске, взявший с «Реалом» две ЛЧ в начале 00-х и добавивший ЧМ с Испанией в 2010-м. А ведь у него есть еще и Евро-2012.

Карло есть куда стремиться.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Aitor Alcalde, Florencia Tan Jun