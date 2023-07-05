Вы это видели?
Блог

Анчелотти возглавит Бразилию. Но через год

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Ла Лига Ла Лига
Фернандо Диниз
Футбол Футбол

Новый вызов.

Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеc докладывает: Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024. Это произойдет следующим летом.

У тренера «Реала» пока нет контракта с CBF, достигнута устная договоренность. Но шансов, что после этого объявления Анчелотти резко изменит решение, почти нет.

Пока Анчелотти дорабатывает контракт с «Реалом», заканчивающийся через год, сборной будет руководить главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз. Совмещение!

Фернандо Диниз. Чокнутый профессор, меняющий футбол в Бразилии

Бразилия мечтала об Анчелотти

Первые слухи о приглашении Карло в сборную Бразилии появились в январе: после вылета с ЧМ-2022 ушел Тите, вместо него хотели клубного тренера с большими победами. Остановились на опытных Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.

С Жозе не срослось, а вот итальянец согласился. ESPN почти сразу выкатил условия: контракт будет подписан на три года, а Милитао, Винисиус и Родриго уже знают, что Анчелотти возглавит сборную и по этому поводу уже подшучивают над Карло в раздевалке.

«Когда были в Марокко, мы шутили с Карло по поводу поста тренера сборной Бразилии, – признается Эдер Милитао. – Мы уже просили его составить список игроков, которых он включит в заявку – но на данный момент он тренер нашего клуба. Мы уважаем это». «Мы иногда говорим Анчелотти, что ждем его в сборной Бразилии. Все это в шутливом тоне, но и в каждой шутке есть доля правды», – намек от Родриго.

«Я думаю, Анчелотти хочет тренировать сборную Бразилии», – подключился Винисиус.

Карло все отрицал: «Слухи о Бразилии? Может быть, я подумаю о работе в сборной в конце сезона, но сейчас мне нравится работать с игроками каждый день. Хочу быть в «Мадриде» как можно дольше, контракт до 2024 года. Если клуб меня не выгонит, то я никуда не уйду отсюда».

ESPN Brasil закидывала детали: бразильцы готовы ждать до конца контракта и могут поставить сына Давиде Анчелотти исполняющим обязанности. 

Бразильская федерация футбола попыталась сыграть на сомнениях тренера и привезти его уже этим летом. «Реал» отказался отпускать итальянца. Bild уверяет, что «Мадрид» определился со сменщиком – им станет Хаби Алонсо, его пригласят следующим летом после окончания контракта с «Байером».

Беспрецедентный случай: пока Бразилия ждет Анчелотти, в сборной оказались два временных тренера. Сразу после ЧМ-2022 команду подхватил Рамон Менезес, тренер Бразилии U-20. Теперь – Фернандо Диниз из «Флуминенсе».

Анчелотти – четвертый иностранный тренер в истории Бразилии

Но никто из предыдущих тренеров не провел больше четырех матчей.

• Еще в 1925-м сборная пригласила уругвайского специалиста Рамона Плато, до этого поработавшего в «Флуминенсе», «Сантосе» и «Фламенго», а также выигравшего чемпионат Южной Америки-1917 вместе с родной сборной. Рамон отработал четыре матча, взяв серебро на чемпионате Южной Америки.

• В 1944-м португалец Жорека в паре с Флавио Костой руководил Бразилией в двух товарищеских матчах против Уругвая.

• В 1965-м назначили аргентинца Филпо Нуньеса – тренера «Палмейраса». Нуньес отработал один матч и ушел в бразильскую «Пирасикабу».

Получается, что Бразилию уже 58 лет не тренировал иностранец. Да и вообще в истории нет ни одного значимого отрезка с тренером-иностранцем.

Только два тренера выигрывал ЛЧ и ЧМ

Анчелотти уже давно прошел клубный футбол: итальянец – первый тренер, который собрал титулы во всех топ-лигах, вдобавок став первым тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов. Бразилия – новый вызов в великой карьере, еще никогда Карло не тренировал сборную.

Анчелотти теоретически может стать третьим тренером в истории футбола, выигравшим ЧМ и ЛЧ.

Первым был Марчелло Липпи. Его «Ювентус» выиграл Лигу чемпионов-1995/96, а затем и Италия взяла ЧМ-2006.

Вторым – Висенте дель Боске, взявший с «Реалом» две ЛЧ в начале 00-х и добавивший ЧМ с Испанией в 2010-м. А ведь у него есть еще и Евро-2012.

Карло есть куда стремиться.

Зидан хочет вернуться. А куда?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Aitor Alcalde, Florencia Tan Jun

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Леонов
Марчело Липпи вышел из чата. Что за школьники опять обзоры пишут?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фокин
Марчело Липпи лч 95/96, чм 2006
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kranmeister
Но возглавит. Но через год. Но большие. Но вчера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tima_Milan
Анчелотти возглавит Италию. Но через 10 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garp
Жорека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий