7 комментариев

Сыновья.

Любопытно в Италии возвращают славные 90-е: как только открылось трансферное окно, объявили о переходе Веа в «Ювентус», а Тюрама – в «Интер».

Тимоти Веа и Маркуса Тюрама.

Две великие династии – снова в Серии А.

Сразу вспоминается, как Лилиан Тюрам уничтожал самооценку нападающих соперника за «Парму» и «Юве».

А Джордж Веа клал голы соперникам «Милана», повторял магию Марадоны, когда выхватил мяч в своей штрафной после углового и шикарно пробежал сквозь все поле и оппонентов из «Вероны», а в 1995-м выиграл «Золотой мяч» – и до сих пор остается единственным африканцем с наградой.

Чего ждем в Италии от их детей?

Тимоти Веа был форвардом и забивал на ЧМ-2022. Но стал латералем

Сын Джорджа начинал в Америке, но летом 2014-м перешел в «ПСЖ» – отцу наверняка было приятно, он ведь отыграл там три года. В 17 лет Тимоти подписал первый контракт, вскоре после хет-трика за сборную в ворота Парагвая – соперник пострадал в 1/8 финала ЧМ U-17.

Так Тимоти стал первым в истории американцем любого возраста, забившим три гола в одном матче в плей-офф турниров ФИФА. Еще Веа – первый в истории сборной США автор гола, родившийся после 2000 года.

К 23 годам Тимоти выиграл два титула чемпиона Франции с «ПСЖ», еще два трофея с «Селтиком» и два – с «Лиллем», но ни в одной из команд не был ключевым.

Главное достижение в карьере Веа-младшего сейчас – гол Уэльсу на ЧМ-2022. Отец на чемпионате мира так и не сыграл, тут уже превзошел, хоть во многом и из-за скромной сборной Либерии у папы, сыну с США выйти на ЧМ было попроще.

Вернувшись из Катара, Тимоти так и не стал чаще забивать, поэтому тренер «Лилля» Паулу Фонсека отправил парня на фланги защиты. Веа комфортнее справа, но он может сыграть и на противоположном краю. Вот и получается, что «Юве» берет его на замену ушедшему Хуану Куадрадо – не просто универсалом, а скорее уже профильным латералем.

Кстати, за «Нью-Йорк Ред Буллс» из МЛС играет кузен Тимати – защитник Кайл Данкан.

Маркус Тюрам тоже дорос до топ-клуба. Лилиан контролирует карьеру сына

Семейство Тюрама даже футбольнее.

Маркус уже давно на слуху, он отыграл четыре года за гладбахскую «Боруссию» и съездил на ЧМ-2022 в составе сборной Франции. Этим летом контракт истек, за Тюрама боролись «ПСЖ», «Интер» и «Милан», а забрала команда Симоне Индзаги, финалист Лиги чемпионов. Первый топ-клуб в карьере.

Лилиан всегда был важен в жизни сына: например, одобрил переход в «Гладбах», оставшись под впечатлением от инфраструктуры, посещаемости лиги и преданности местных фанатов. Старший Тюрам настаивал, чтобы в Менхегладахе сын жил в отеле недалеко от стадиона.

Маркус свободно говорит на пяти языках: родной французский, испанский, итальянский, английский и немецкий, так что с адаптацией в «Интере» не должно возникнуть проблем.

У них в семье есть еще и Кефрен Тюрам – младший брат, ему 22 года. Центральный полузащитник играет за «Ниццу» и уже собирается в «Ливерпуль», стороны договариваются на сумму около 35-40 млн евро. Сейчас Тюрам-самый-младший на молодежном Евро U-21.

Фото: globallookpress.com/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/imago sportfotodienst, Panoramic/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Alberto Ramella; juventus.it; inter.it