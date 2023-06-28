Большой трансфер.

Кай Хавертц подписал 5-летний контракт с «Арсеналом». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» получит за немца 70+5,8 млн евро с учетом бонусов. Микель Артета сыграл ключевую роль в переходе, он очень ждал Хавертца в «Арсенале».

Хавертц мог уйти еще в начале июня, но «Реал» отказался платить 70+ млн евро, которые требовал «Челси». Испанцы планировали уложиться в 50 млн, поэтому на горизонте появились «Арсенал» и «Бавария». Хавертцу не придется никуда уезжать из Лондона.

Больше «Арсенал» в истории платил только за... Николя Пепе. Он стоил 80 млн евро.

Хавертц в «Челси»: победный гол в финале ЛЧ, но нестабильность и проблемы с реализацией в АПЛ

Кай выступал за «Челси» почти три года: его купили из «Байера» за 70 млн евро.

Отрезок в «Челси» получился противоречивым. Самый яркий момент – победный гол в финале ЛЧ-2020/21. Кай вышел 1-на-1 с Эдерсоном и прокинул мяч мимо бразильца. 1:0 против «Ман Сити».

«Такие моменты в какой-то степени худшие, потому что если промахнешься, то видео попадет в ютуб, инстаграм и вообще разойдется на мемы. Поэтому я просто подумал: «Пожалуйста, я должен забить». Только потом понимаешь, что на самом деле это лучшие моменты и чувства в футболе», – признавался Хавертц.

А вот звездой АПЛ он все-таки не стал. В сезоне-2022/23 у Хавертца (впрочем, как и у всего «Челси») были проблемы. Каю не хватало реализации и стабильности – он стал лучшим бомбардиром команды в АПЛ, но лишь с 7 голами. И еще важный нюанс: Хавертц набил 11,6. У Кая вторая худшая разница ожидаемых и реальных голов в Премьер-лиге, еще ниже реализация только у Патрика Бэмфорда из «Лидса».

В апреле 2023-го Хавертц рассуждал о провале «Челси», добавляя при этом: «Мое соглашение истекает лишь через два года. Я не тот футболист, который переходит из команды в команду каждые пару лет. Мне комфортно в «Челси», я люблю фанатов и клуб. Я не вел переговоров с «Баварией» с момента перехода сюда». Но через пару месяцев пришел «Арсенал», и Кай решил сменить синий Лондон на красный.

В итоге у Хавертца 139 матчей за «Челси» – в сумме 32 гола и 15 ассистов. Без финала ЛЧ трансфер было бы сложно назвать успешным. Но для «Челси» главное, что этот финал был. Вместе с ним был и победный гол Хавертца. Так что Кай уже навсегда в истории клуба.

Где Хавертц будет играть в «Арсенале»? Мнение Вадима Лукомского

В системе «Арсенала» у Хавертца есть четыре возможных роли – в прошедшем сезоне их занимали Мартин Эдегор (десятка), Букайо Сака (правый вингер), Габи Жезус (форвард) и Гранит Джака (восьмерка – наименее очевидная роль, но все-таки).

Первые три не дают ему дорогу в старт. Эдегор и Сака – лидеры атаки (37 стартов из 38 в АПЛ). Жезус играл всегда, когда здоров. Хавертц в роли форварда – другой типаж. В некоторых случаях может подойти, но четкого места в старте на этой позиции не видно.

Вариант с ролью Джаки – самый удобный, если мы берем за данность, что Хавертца нужно обязательно выпускать в старте. В то же время есть много сомнений. Главные из них касаются действий Кая без мяча. При обороне «Арсенал» выстраивается 4-4-2 (4-4-1-1), в которых Джака садился рядом с Томасом Парти. Настолько глубокая позиция без мяча нетипична для немца.

В плане атакующих функций эта роль ему вполне подходит. Джака открывался в левом полуфланге, комбинировал с партнерами, делал отвлекающие рывки и добегал до штрафной (чаще, чем в любой другой сезон). В рамках этого функционала Хавертц даже выглядит апгрейдом. Но не факт, что будет апгрейдом в плане баланса. Команда может стать слишком перекошенной в атаку.

С одной стороны, Хавертц – отличный игрок (думаю, в «Челси» не раскрылся полностью и может дать существенно больше новой команде). С другой, четкого ответа на вопрос, как «Арсеналу» максимизировать его качества, не навредив балансу, пока не видно. Точно остаются варианты использования при травмах игроков других ролей и при разных сценариях матчей (когда надо ракрываться) – иметь футболиста такого уровня на эти случаи здорово, но дороговато.

Для исполнителя под внеплановые сценарии ценник кажется завышенным. Особенно с учетом неровной карьеры в «Челси». Если отбросить этот аспект, то хорошее усиление, которое даст Артете больше опций сразу в нескольких зонах и разгрузит лидеров при трудном графике.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt / Staff, Jose Coelho – Pool / Pool, Alex Pantling / Staff