14 комментариев

Их больше, чем вы думаете.

Евро-2008 был уже 15 лет назад. Многие заметные игроки завершили карьеру, но некоторые держатся!

Кто же?

Джанлуиджи Буффон (Италия, «Парма», 45 лет)

На Евро-2008 30-летний Буффон ехал капитаном – тогда действующие чемпионы мира всерьез рассчитывали на трофей, но были остановились на испанцах в четвертьфинале. Сейчас Буффону 45, он регулярно играет за «Парму» в Серии Б и намерен вернуться в итальянскую элиту.

Джорджо Кьеллини (Италия, «Лос-Анджелес», 38 лет)

Многолетний партнер Буффона по «Ювентусу» отыграл три матча из четырех на Евро-2008. В прошлом году Джорджо покинул «Юве» после 17 лет в клубе и сейчас играет в МЛС.

Гекхан Инлер (Швейцария, «Адана Демирспор», 38 лет)

На Евро-2008 Инлер приехал лидером симпатичного «Удинезе» и основным игроком сборной Швейцарии – отпахал все три матча группового этапа, но команда заняла последнее место. В прошлом сезоне Гекхан стал самым возрастным игроком в истории турецкой «Аданы», а в нынешнем сыграл за клуб уже больше тысячи минут во всех турнирах.

Руй Патрисиу (Португалия, «Рома», 35 лет)

Весь Евро-2008 20-летний Патрисиу провел на скамейке запасных – основным был Рикарду. Время Руя пришло позже – с того момента у него за сборную 107 матчей, он до сих пор периодически выходит в старте. В «Роме» тоже все хорошо: железный основной.

Пепе (Португалия, «Порту», 40 лет)

25-летний Пепе сыграл на Евро-2008 все четыре матча – Турции даже забил. Сейчас Пепе 40, и он по-прежнему ключевой игрок «Порту». Этот мужчина вообще собирается стареть?

Жоау Моутинью (Португалия, «Вулверхэмптон», 36 лет)

Моутинью, в 2008-м игрок «Спортинга», на Евро сыграл все португальские матчи. Пока он в «Вулвз», но в межсезонье, вероятно, покинет клуб – им интересуются из Саудовской Аравии.

Нани (Португалия, «Мельбурн Виктори», 36 лет)

Был одним из самых эффективных игроков сборной Португалии – в четырех матчах забил два мяча и отдал две голевых. С тех пор экс-игрока «МЮ» помотало по миру: помимо родной Португалии играл в Турции, Испании, Италии и США. С 2022-го он в австралийском «Мельбурн Виктори».

Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср», 38 лет)

Криштиану на Евро-2008 забил один мяч и отдал три ассиста, но дальше четвертьфинала Португалию не протащил. Сейчас доигрывает (или не так правильно?) в Саудовской Аравии и все еще капитанит в сборной, улучшая рекорды.

Иван Ракитич (Хорватия, «Севилья», 35 лет)

20-летний Ракитич приехал на Евро-2008 как игрок «Шальке» – и даже сделал ассист против Германии. Со сборной Иван закончил еще в 2019-м, а вот на клубном уровне до сих пор в порядке, в этом сезоне выиграл с «Севильей» очередную Лигу Европы.

Лука Модрич (Хорватия, «Реал», 37 лет)

22-летний Лука перед Евро-2008 перешел в «Тоттенхэм», а на самом турнире у него 1+1. За 15 лет Модрич успел выиграть пять Лиг чемпионов, дойти до финала ЧМ и взять «Золотой мяч».

Лукаш Фабианьски (Польша, «Вест Хэм», 38 лет)

Весь Евро-2008 Лукаш просидел под Артуром Боруцем. До 2014-го редко играл и за «Арсенал», но стал заметным благодаря «Суонси» и «Вест Хэму». В лондонском клубе поляк все еще основной.

Лукас Подольски (Германия, «Гурник», 38 лет)

В Австрии и Швейцарии тогда нападающий «Баварии» проявил себя прекрасно: три гола и два ассиста. Через 15 лет Подольски все еще делает разницу в высшей лиге Польши – у него шесть мячей и десять голевых.

Стив Манданда (Франция, «Ренн», 38 лет)

Весь Евро-2008 Манданда, плотная ассоциация с «Марселем», просидел под 35-летним Грегори Купе. У Стива так и не было периода основным в сборной, зато он стал легендой Лиги 1: уже 503 матча во французской элите.

Карим Бензема (Франция, «Аль-Иттихад», 35 лет)

Евро-2008 получился для 20-летнего форварда «Лиона» – как и для всей Франции – не очень удачным. Сборная не вышла из группы, сам Карим ничем не помог. Через семь лет Карима отстранят от национальной команды, через 13 лет он туда вернется, но на ЧМ-2022 в итоге не сыграет. Зато в клубной карьере все отлично!

Бафетимби Гомис (Франция, «Галатасарай», 35 лет)

Гомис сыграл за Францию всего 12 матчей, два из них – на Евро-2008. Через год после турнира Бафетимби перешел из «Сент-Этьена» в «Лион», а оттуда – в «Суонси». С 2017-го перемещается между Саудовской Аравией и Турцией: в прошлом сезоне стал чемпионом с «Галатасараем».

Пепе Рейна (Испания, «Вильярреал», 40 лет)

На победном для испанцев Евро-2008 тогда кипер «Ливерпуля» плотнейше сидел под Икером Касильясом – но ему дали матч с Грецией в группе, который уже ничего не решал. ЧМ-2010 и Евро-2012 для Пепе прошли примерно по той же схеме. Сейчас Рейна, которому в августе исполнится 41, – основной голкипер «Вильярреала», только-только обновил контракт.

Рауль Альбиоль (Испания, «Вильярреал», 37 лет)

На тот момент игрок «Валенсии» вышел в двух матчах – против Швеции и Греции на групповом этапе. Сейчас Альбиоль – лидер и капитан «Вильярреала». Одноклубник Рейны.

Серхио Рамос (Испания, без клуба, 37 лет)

Был основным и в «Реале», и в той сборной Испании – пропустил только разгрузочную игру с Грецией. За 15 лет стал легендой и «Реала», и всей футбольной страны – только что закончил неудачную поездку в «ПСЖ».

Андрес Иньеста (Испания, «Виссел Кобе», 39 лет)

Иньеста на Евро-2008 дарил незабываемое в центре поля вместе с Хави – они тогда вели сборную к первому из серии трофеев. В «Барселоне» Андрес тоже выиграл все возможное и в 2018-м уехал в японский «Виссел Кобе». Летом Иньеста собирается покинуть Японию, но карьеру пока не завершает.

Сеск Фабрегас (Испания, «Комо», 36 лет)

На Евро-2008 забил два мяча и отдал два ассиста – ото всех результативных действий пострадала сборная России. У Сеска насыщенная карьера и в клубном футболе, и в сборной – сейчас у него предпенсионный футбол на итальянском побережье.

Давид Сильва (Испания, «Реал Соьедад», 37 лет)

В Австрии и Швейцарии Сильва играл не на привычной позиции в центре поля, а на фланге атаки. Справился: ассист со Швецией и гол России в полуфинале. Через два года после Евро-2008 Давид перешел в «Ман Сити», стал там легендой. С 2020-го – в «Реале Сосьедад», в следующем сезоне – опять в Лиге чемпионов.

Игорь Акинфеев (Россия, ЦСКА, 37 лет)

Голкипер ЦСКА на Евро-2008 окончательно утвердился как один из ключевых игроков сборной России на долгие годы – во многом благодаря его уверенности сборная провела лучший турнир в истории. Все 20 лет карьеры Игорь верен ЦСКА – сыграл за московский клуб уже 740 матчей.

Фото: East News/Seskimphoto / Avalon; globallookpress.com/Petro Fiuza/XinHua, Vannicelli/Grillotti, IMAGO/Richard Washbrooke, IMAGO/Luca Diliberto / LiveMedia, Edgar Breshchanov/Global Look Press, Matteo Bazzi/Keystone Press Agency, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Tolga Adanali/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Meng Dingbo/XinHua, Ricardo Larreina/AFLO, IMAGO/Tomasz Kudala, DAISUKE Nakashima/AFLO, Marco Iacobucci/Keystone Press Agency, IMAGO/Manjit Narotra; Gettyimages.ru/Michael Owens, Koji Watanabe, Daniel Pockett; instagram.com/ittihadclub.sa; instagram.com/alnassr