14 комментариев

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Не все звезды Евро-2008 закончили. Кто еще играет и как у них дела?

Пепе Пепе
Руй Патрисиу Руй Патрисиу
Гекхан Инлер Гекхан Инлер
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Жоау Моутинью Жоау Моутинью
Нани Нани
Лука Модрич Лука Модрич
Иван Ракитич Иван Ракитич
Лукаш Фабианьски Лукаш Фабианьски
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
Лукас Подольски Лукас Подольски
Карим Бензема Карим Бензема
Стив Манданда Стив Манданда
Бафетимби Гомис Бафетимби Гомис
Футбол Футбол

Их больше, чем вы думаете.

Евро-2008 был уже 15 лет назад. Многие заметные игроки завершили карьеру, но некоторые держатся!

Кто же?

Джанлуиджи Буффон (Италия, «Парма», 45 лет)

На Евро-2008 30-летний Буффон ехал капитаном – тогда действующие чемпионы мира всерьез рассчитывали на трофей, но были остановились на испанцах в четвертьфинале. Сейчас Буффону 45, он регулярно играет за «Парму» в Серии Б и намерен вернуться в итальянскую элиту.

Джорджо Кьеллини (Италия, «Лос-Анджелес», 38 лет)

Многолетний партнер Буффона по «Ювентусу» отыграл три матча из четырех на Евро-2008. В прошлом году Джорджо покинул «Юве» после 17 лет в клубе и сейчас играет в МЛС.

Гекхан Инлер (Швейцария, «Адана Демирспор», 38 лет)

На Евро-2008 Инлер приехал лидером симпатичного «Удинезе» и основным игроком сборной Швейцарии – отпахал все три матча группового этапа, но команда заняла последнее место. В прошлом сезоне Гекхан стал самым возрастным игроком в истории турецкой «Аданы», а в нынешнем сыграл за клуб уже больше тысячи минут во всех турнирах.

Руй Патрисиу (Португалия, «Рома», 35 лет)

Весь Евро-2008 20-летний Патрисиу провел на скамейке запасных – основным был Рикарду. Время Руя пришло позже – с того момента у него за сборную 107 матчей, он до сих пор периодически выходит в старте. В «Роме» тоже все хорошо: железный основной.

Пепе (Португалия, «Порту», 40 лет)

25-летний Пепе сыграл на Евро-2008 все четыре матча – Турции даже забил. Сейчас Пепе 40, и он по-прежнему ключевой игрок «Порту». Этот мужчина вообще собирается стареть?

Жоау Моутинью (Португалия, «Вулверхэмптон», 36 лет)

Моутинью, в 2008-м игрок «Спортинга», на Евро сыграл все португальские матчи. Пока он в «Вулвз», но в межсезонье, вероятно, покинет клуб – им интересуются из Саудовской Аравии.

Нани (Португалия, «Мельбурн Виктори», 36 лет)

Был одним из самых эффективных игроков сборной Португалии – в четырех матчах забил два мяча и отдал две голевых. С тех пор экс-игрока «МЮ» помотало по миру: помимо родной Португалии играл в Турции, Испании, Италии и США. С 2022-го он в австралийском «Мельбурн Виктори».

Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср», 38 лет)

Криштиану на Евро-2008 забил один мяч и отдал три ассиста, но дальше четвертьфинала Португалию не протащил. Сейчас доигрывает (или не так правильно?) в Саудовской Аравии и все еще капитанит в сборной, улучшая рекорды.

Иван Ракитич (Хорватия, «Севилья», 35 лет)

20-летний Ракитич приехал на Евро-2008 как игрок «Шальке» – и даже сделал ассист против Германии. Со сборной Иван закончил еще в 2019-м, а вот на клубном уровне до сих пор в порядке, в этом сезоне выиграл с «Севильей» очередную Лигу Европы.

Лука Модрич (Хорватия, «Реал», 37 лет)

22-летний Лука перед Евро-2008 перешел в «Тоттенхэм», а на самом турнире у него 1+1. За 15 лет Модрич успел выиграть пять Лиг чемпионов, дойти до финала ЧМ и взять «Золотой мяч». 

Лукаш Фабианьски (Польша, «Вест Хэм», 38 лет)

Весь Евро-2008 Лукаш просидел под Артуром Боруцем. До 2014-го редко играл и за «Арсенал», но стал заметным благодаря «Суонси» и «Вест Хэму». В лондонском клубе поляк все еще основной.

Лукас Подольски (Германия, «Гурник», 38 лет)

В Австрии и Швейцарии тогда нападающий «Баварии» проявил себя прекрасно: три гола и два ассиста. Через 15 лет Подольски все еще делает разницу в высшей лиге Польши – у него шесть мячей и десять голевых.

Стив Манданда (Франция, «Ренн», 38 лет)

Весь Евро-2008 Манданда, плотная ассоциация с «Марселем», просидел под 35-летним Грегори Купе. У Стива так и не было периода основным в сборной, зато он стал легендой Лиги 1: уже 503 матча во французской элите.

Карим Бензема (Франция, «Аль-Иттихад», 35 лет)

Евро-2008 получился для 20-летнего форварда «Лиона» – как и для всей Франции – не очень удачным. Сборная не вышла из группы, сам Карим ничем не помог. Через семь лет Карима отстранят от национальной команды, через 13 лет он туда вернется, но на ЧМ-2022 в итоге не сыграет. Зато в клубной карьере все отлично!

Бафетимби Гомис (Франция, «Галатасарай», 35 лет)

Гомис сыграл за Францию всего 12 матчей, два из них – на Евро-2008. Через год после турнира Бафетимби перешел из «Сент-Этьена» в «Лион», а оттуда – в «Суонси». С 2017-го перемещается между Саудовской Аравией и Турцией: в прошлом сезоне стал чемпионом с «Галатасараем».

Пепе Рейна (Испания, «Вильярреал», 40 лет)

На победном для испанцев Евро-2008 тогда кипер «Ливерпуля» плотнейше сидел под Икером Касильясом – но ему дали матч с Грецией в группе, который уже ничего не решал. ЧМ-2010 и Евро-2012 для Пепе прошли примерно по той же схеме. Сейчас Рейна, которому в августе исполнится 41, – основной голкипер «Вильярреала», только-только обновил контракт.

Рауль Альбиоль (Испания, «Вильярреал», 37 лет)

На тот момент игрок «Валенсии» вышел в двух матчах – против Швеции и Греции на групповом этапе. Сейчас Альбиоль – лидер и капитан «Вильярреала». Одноклубник Рейны.

Серхио Рамос (Испания, без клуба, 37 лет)

Был основным и в «Реале», и в той сборной Испании – пропустил только разгрузочную игру с Грецией. За 15 лет стал легендой и «Реала», и всей футбольной страны – только что закончил неудачную поездку в «ПСЖ».

Андрес Иньеста (Испания, «Виссел Кобе», 39 лет)

Иньеста на Евро-2008 дарил незабываемое в центре поля вместе с Хави – они тогда вели сборную к первому из серии трофеев. В «Барселоне» Андрес тоже выиграл все возможное и в 2018-м уехал в японский «Виссел Кобе». Летом Иньеста собирается покинуть Японию, но карьеру пока не завершает.

Сеск Фабрегас (Испания, «Комо», 36 лет)

На Евро-2008 забил два мяча и отдал два ассиста – ото всех результативных действий пострадала сборная России. У Сеска насыщенная карьера и в клубном футболе, и в сборной – сейчас у него предпенсионный футбол на итальянском побережье.

Давид Сильва (Испания, «Реал Соьедад», 37 лет)

В Австрии и Швейцарии Сильва играл не на привычной позиции в центре поля, а на фланге атаки. Справился: ассист со Швецией и гол России в полуфинале. Через два года после Евро-2008 Давид перешел в «Ман Сити», стал там легендой. С 2020-го – в «Реале Сосьедад», в следующем сезоне – опять в Лиге чемпионов.

Игорь Акинфеев (Россия, ЦСКА, 37 лет)

Голкипер ЦСКА на Евро-2008 окончательно утвердился как один из ключевых игроков сборной России на долгие годы – во многом благодаря его уверенности сборная провела лучший турнир в истории. Все 20 лет карьеры Игорь верен ЦСКА – сыграл за московский клуб уже 740 матчей.

Турция – еще одна вспышка Евро-2008. Ооочень много ошибалась и вела всего 14 минут за весь турнир, но утащила бронзу

Вспомните всю заявку сборной России на Евро-2008?

Фото: East News/Seskimphoto / Avalon; globallookpress.com/Petro Fiuza/XinHua, Vannicelli/Grillotti, IMAGO/Richard Washbrooke, IMAGO/Luca Diliberto / LiveMedia, Edgar Breshchanov/Global Look Press, Matteo Bazzi/Keystone Press Agency, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Tolga Adanali/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Meng Dingbo/XinHua, Ricardo Larreina/AFLO, IMAGO/Tomasz Kudala, DAISUKE Nakashima/AFLO, Marco Iacobucci/Keystone Press Agency, IMAGO/Manjit Narotra; Gettyimages.ru/Michael Owens, Koji Watanabe, Daniel Pockett; instagram.com/ittihadclub.sa; instagram.com/alnassr

14 комментариев

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Ричард Чейз
Олег Иванов)
+19
-1
+18
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travelodessa
Акинфеев, Роналду и Подольски еще с Евро 2004!
+16
0
+16
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кабан галльский
Рамос чем-то на фото похож на Джеймса Франко. А вообще Серхио сейчас намного красивее чем был в нулевые. Прям два разных человека.
+7
-1
+6
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Guillermo
Чем вызвана такая ностальгия спортса по че-2008? Всё завалено статьями уде который день
+4
0
+4
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Mr.Bean
Когда Нани успел 5 матчей провести?)
+2
0
+2
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Фаниль Ибрагимов
Ответ Guillermo
Чем вызвана такая ностальгия спортса по че-2008? Всё завалено статьями уде который день
15 лет прошло с че-2008
+2
0
+2
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hh88_88
Легенды в строю ещё!
+1
0
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Ricardo Quaresma
Модрич и Ракитич еще не забили пенальти в серии с Турцией в 1/4
+1
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Леха Нету
Юра Жирков точно закончил?
+1
0
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medolan
Ну, что тут скажешь.. Браво!
0
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PFAFF
Квальярелла ещё играл в Серии А в июне в последнем матче чемпионата. Мартин Харник,который феерил в Бундеслиге ,где то ещё играет в низших лигах
0
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voroninboris
самое удивительное, что Иньеста еще играет. надеюсь, ему все нравится в Японии
0
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Alex Kuznetsov
Ответ Guillermo
Чем вызвана такая ностальгия спортса по че-2008? Всё завалено статьями уде который день
А когда страна в последний раз так гуляла до ЧМ 2018 ?
0
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