13 комментариев

Необычный способ испортить себе медовый месяц: Бубакар Камара, француз из «Астон Виллы», вместо путешествия с женой сразу после свадьбы рванул в сборную, потому что его срочно вызвали. Но в итоге не сыграл ни минуты за два матча.

Будем надеяться, что девушка все поймет.

Что вообще за история?

«Пришлось выйти из самолета, забрать сумки и вернуться в Марсель». Супруга с грустью отпустила Камара в сборную

Камара вызвали в сборную вместо травмированного Адриена Рабьо – полузащитник «Ювентуса»получил мышечное повреждение во время тренировки

В это время ничего не подозревающий Бубакар готовился к медовому месяцу, только-только поженились с возлюбленной – Корали Порровеккьо. Пара планировала свадебное путешествие, но из-за вызова в сборную поездку пришлось отложить.

Супруга провожала фразой: «Не знаю, смеяться мне или плакать».

«Боба вызвали в сборную Франции, поэтому нам пришлось выйти из самолета, забрать сумки и вернуться в Марсель, – рассказывает девушка. – Вот так, поездка отложена по уважительной причине».

Вдвойне обидно, что Камара съездил просто потренироваться.

Дидье Дешам дал в двух квалификационных матчах (обыграли Гибралтар и Грецию) время на поле всем из заявки кроме троих: обе игры в запасе просидели только Маркуса Тюрам, Жордан Верету и как раз Камара.

«Надеюсь, жена не будет слишком на меня сердиться», – шутил (или нет?) Камара в интервью Franceinfo.

Жена Камара снималась в известном реалити-шоу. Встретила футболиста в 2018-м, у них два сына

Корали Порровеккьо стала известной в 2015-м благодаря девятому сезону «Секретной истории» – французского реалити-шоу, где участники живут в доме и пытаются узнавать секреты друг друга.

В 2018-м Корали встретила будущего мужа, они вместе уже пять лет. В мае 2020-го у пары родился первый сын – Лирой, в январе 2022-го – второй, Кингсли.

Отношения очень теплые.

Девушка на время стала менее публичной, чтобы полностью посвятить себя семье.

Пара обожает проводить время на природе, гуляют со своим хаски.

Вряд ли перенос свадебного путешествия и 0 минут в сборной Франции могут плохо повлиять на семью.

Просто забавное совпадение.

Зато свадебное путешествие со второй попытки будет незабываемым.

Когда про первую рассказали в медиа по всему миру.

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; instagram.com/porrovecchiocoralie