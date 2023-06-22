13 комментариев

Самый странный медовый месяц: француз Камара вместо жены выбрал сборную – и сыграл 0 минут
Необычный способ испортить себе медовый месяц: Бубакар Камара, француз из «Астон Виллы», вместо путешествия с женой сразу после свадьбы рванул в сборную, потому что его срочно вызвали. Но в итоге не сыграл ни минуты за два матча.
Будем надеяться, что девушка все поймет.
Что вообще за история?
«Пришлось выйти из самолета, забрать сумки и вернуться в Марсель». Супруга с грустью отпустила Камара в сборную
Камара вызвали в сборную вместо травмированного Адриена Рабьо – полузащитник «Ювентуса»получил мышечное повреждение во время тренировки
В это время ничего не подозревающий Бубакар готовился к медовому месяцу, только-только поженились с возлюбленной – Корали Порровеккьо. Пара планировала свадебное путешествие, но из-за вызова в сборную поездку пришлось отложить.
Супруга провожала фразой: «Не знаю, смеяться мне или плакать».
«Боба вызвали в сборную Франции, поэтому нам пришлось выйти из самолета, забрать сумки и вернуться в Марсель, – рассказывает девушка. – Вот так, поездка отложена по уважительной причине».
Вдвойне обидно, что Камара съездил просто потренироваться.
Дидье Дешам дал в двух квалификационных матчах (обыграли Гибралтар и Грецию) время на поле всем из заявки кроме троих: обе игры в запасе просидели только Маркуса Тюрам, Жордан Верету и как раз Камара.
«Надеюсь, жена не будет слишком на меня сердиться», – шутил (или нет?) Камара в интервью Franceinfo.
Жена Камара снималась в известном реалити-шоу. Встретила футболиста в 2018-м, у них два сына
Корали Порровеккьо стала известной в 2015-м благодаря девятому сезону «Секретной истории» – французского реалити-шоу, где участники живут в доме и пытаются узнавать секреты друг друга.
В 2018-м Корали встретила будущего мужа, они вместе уже пять лет. В мае 2020-го у пары родился первый сын – Лирой, в январе 2022-го – второй, Кингсли.
Отношения очень теплые.
Девушка на время стала менее публичной, чтобы полностью посвятить себя семье.
Пара обожает проводить время на природе, гуляют со своим хаски.
Вряд ли перенос свадебного путешествия и 0 минут в сборной Франции могут плохо повлиять на семью.
Просто забавное совпадение.
Зато свадебное путешествие со второй попытки будет незабываемым.
Когда про первую рассказали в медиа по всему миру.
Циципас и Бадоса – самая громкая теннисная пара. Цицидосы так мноооооооооооооого
Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; instagram.com/porrovecchiocoralie
----------------------
Как ни странно, но для большинства футболистов брак - это и есть одна из базовых вещей.
Много интервью читал, где футболисты (особенно касается тех, кто играет за более-менее большие клубы + призывается в сборную и проводит много времени вне дома из-за количества матчей), важен тот момент, что он могут возвращаться в дом/квартиру где их ждут. Семейный очаг и всё такое.
Да, можно резонно написать: нафиг это надо и с такими доходами можно делать так, что тебя каждый раз будет ждать новая смазливая шл*шка, но видать в реальности это так не работает и хочется возвращается к той, с которой по кайфу и реально ждёт.
А некоторые долго караулить футболиста без штампа в паспорте не будут)
Если бы все были "роботами", то разводов бы не было. Либо абсолютно минимальный процент.
Да, гормоны рулят, кто спорит. Иногда чувства сильнее разума.
Другое дело, на самом деле хватает более-менее известных футболистов, которые вполне хорошо и долго живут с одной и той же девушкой и всё у них норм.
Ну и опять же: "западные" футболисты более продуманные зачастую и не гнушаются составлять нормальные брачные контракты.