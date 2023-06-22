13 комментариев

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Самый странный медовый месяц: француз Камара вместо жены выбрал сборную – и сыграл 0 минут

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Необычный способ испортить себе медовый месяц: Бубакар Камара, француз из «Астон Виллы», вместо путешествия с женой сразу после свадьбы рванул в сборную, потому что его срочно вызвали. Но в итоге не сыграл ни минуты за два матча.

Будем надеяться, что девушка все поймет.

Что вообще за история?

«Пришлось выйти из самолета, забрать сумки и вернуться в Марсель». Супруга с грустью отпустила Камара в сборную

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В это время ничего не подозревающий Бубакар готовился к медовому месяцу, только-только поженились с возлюбленной – Корали Порровеккьо. Пара планировала свадебное путешествие, но из-за вызова в сборную поездку пришлось отложить.

Супруга провожала фразой: «Не знаю, смеяться мне или плакать».

 

«Боба вызвали в сборную Франции, поэтому нам пришлось выйти из самолета, забрать сумки и вернуться в Марсель, – рассказывает девушка. – Вот так, поездка отложена по уважительной причине».

Вдвойне обидно, что Камара съездил просто потренироваться.

Дидье Дешам дал в двух квалификационных матчах (обыграли Гибралтар и Грецию) время на поле всем из заявки кроме троих: обе игры в запасе просидели только Маркуса Тюрам, Жордан Верету и как раз Камара.

«Надеюсь, жена не будет слишком на меня сердиться», – шутил (или нет?) Камара в интервью Franceinfo.

Жена Камара снималась в известном реалити-шоу. Встретила футболиста в 2018-м, у них два сына

Корали Порровеккьо стала известной в 2015-м благодаря девятому сезону «Секретной истории» – французского реалити-шоу, где участники живут в доме и пытаются узнавать секреты друг друга.

В 2018-м Корали встретила будущего мужа, они вместе уже пять лет. В мае 2020-го у пары родился первый сын – Лирой, в январе 2022-го – второй, Кингсли.

Отношения очень теплые.

Девушка на время стала менее публичной, чтобы полностью посвятить себя семье.

Пара обожает проводить время на природе, гуляют со своим хаски.

Вряд ли перенос свадебного путешествия и 0 минут в сборной Франции могут плохо повлиять на семью.

Просто забавное совпадение.

Зато свадебное путешествие со второй попытки будет незабываемым.

Когда про первую рассказали в медиа по всему миру.

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Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; instagram.com/porrovecchiocoralie

13 комментариев

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_qwefoo_
Вот уж драма так драма. Даже не знаю, что может быть драматичнее. Ну разве только если ему синяк на тренировке поставили или, не дай бог, прическу испортили перед возвращением домой.
+25
-2
+23
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
конечно, жениться можно 100 раз, а в сборную возможно больше не позовут
+24
-3
+21
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Dan Kennedy
Все правильно сделал, ему надо зарекомендовать себя тренеру хотя бы на тренировках.
+12
0
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Егор Павлов
Третьего сына видимо назовут Садио.
+5
0
+5
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Montenegro Serbian
Ответ Dario Alexys
Сейчас бы из-за какой-то косматой рисковать своей карьерой. Она соскочит при первом кризисе . Но он зря изначально подставился подписав странные бумажки. Футболисты никак не могут понять базовые вещи.
Но он зря изначально подставился подписав странные бумажки. Футболисты никак не могут понять базовые вещи.
----------------------
Как ни странно, но для большинства футболистов брак - это и есть одна из базовых вещей.
Много интервью читал, где футболисты (особенно касается тех, кто играет за более-менее большие клубы + призывается в сборную и проводит много времени вне дома из-за количества матчей), важен тот момент, что он могут возвращаться в дом/квартиру где их ждут. Семейный очаг и всё такое.
Да, можно резонно написать: нафиг это надо и с такими доходами можно делать так, что тебя каждый раз будет ждать новая смазливая шл*шка, но видать в реальности это так не работает и хочется возвращается к той, с которой по кайфу и реально ждёт.
А некоторые долго караулить футболиста без штампа в паспорте не будут)
+4
-1
+3
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Montenegro Serbian
Ответ Dario Alexys
Если мужчину с детства дрессируют на то, что жена -хранительница очага , а муж воин и добытчик , то в таком идеальном мире действительно жить приятно и какое-то время эта иллюзия как правило держится , но через пару лет брака , когда гормоны гаснут , начинаются приключения и взаимные предъявы. Идеальный мир приобретает краски реального мира. Любимой жене вдруг становится скучно и футболист узнает , что его лишают ребенка и забирают внушительную часть денег и имущества при разводе. Если футболист не учится на чужих примерах : Аршавин, Мамаев и т.д. то его научит решение суда. Я не против того, чтобы люди верили в чудо, я за то, чтобы люди взвешивали риски.
По-твоему футболисты не люди? Таки в целом обычные люди (только побогаче среднестатистических граждан, зачастую), которые точно так же могут иметь чувства к девушкам и привязываться к кому-то конкретному, а не прыгать с тёлки на тëлку. Опять же, если это не прям шлюндра просто которую оплачиваешь по часам, то в девок всё равно нужно вкладываться: тратить какое-то время на знакомства, уделять повышенное внимание на время конфетно-букетного периода, ходить в кафе, рестики, кино.....а где-то даже и вечеринки с бухлом сидеть. А это всё время которого мало и нарушение режима. Можно и карьеру прозябать. Тупо мало времени чтобы основательно подойти к выбору спутницы и просчитать все риски брака с конкретным человеком.
Если бы все были "роботами", то разводов бы не было. Либо абсолютно минимальный процент.
Да, гормоны рулят, кто спорит. Иногда чувства сильнее разума.

Другое дело, на самом деле хватает более-менее известных футболистов, которые вполне хорошо и долго живут с одной и той же девушкой и всё у них норм.
Ну и опять же: "западные" футболисты более продуманные зачастую и не гнушаются составлять нормальные брачные контракты.
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Жэд Кэлэд
"В мае 2020-го у пары родился первый сын – Лирой, в январе 2022-го – второй, Кингсли." - Сразу понятно, в какой клуб очень хочет Камара.
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My Buddy
Предлагаю выделить еще один признак альфы - съездить просто потренироваться вместо медового месяца
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Dario Alexys
Ответ Montenegro Serbian
Но он зря изначально подставился подписав странные бумажки. Футболисты никак не могут понять базовые вещи. ---------------------- Как ни странно, но для большинства футболистов брак - это и есть одна из базовых вещей. Много интервью читал, где футболисты (особенно касается тех, кто играет за более-менее большие клубы + призывается в сборную и проводит много времени вне дома из-за количества матчей), важен тот момент, что он могут возвращаться в дом/квартиру где их ждут. Семейный очаг и всё такое. Да, можно резонно написать: нафиг это надо и с такими доходами можно делать так, что тебя каждый раз будет ждать новая смазливая шл*шка, но видать в реальности это так не работает и хочется возвращается к той, с которой по кайфу и реально ждёт. А некоторые долго караулить футболиста без штампа в паспорте не будут)
Если мужчину с детства дрессируют на то, что жена -хранительница очага , а муж воин и добытчик , то в таком идеальном мире действительно жить приятно и какое-то время эта иллюзия как правило держится , но через пару лет брака , когда гормоны гаснут , начинаются приключения и взаимные предъявы. Идеальный мир приобретает краски реального мира. Любимой жене вдруг становится скучно и футболист узнает , что его лишают ребенка и забирают внушительную часть денег и имущества при разводе. Если футболист не учится на чужих примерах : Аршавин, Мамаев и т.д. то его научит решение суда. Я не против того, чтобы люди верили в чудо, я за то, чтобы люди взвешивали риски.
0
0
0
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Dario Alexys
Ответ Montenegro Serbian
По-твоему футболисты не люди? Таки в целом обычные люди (только побогаче среднестатистических граждан, зачастую), которые точно так же могут иметь чувства к девушкам и привязываться к кому-то конкретному, а не прыгать с тёлки на тëлку. Опять же, если это не прям шлюндра просто которую оплачиваешь по часам, то в девок всё равно нужно вкладываться: тратить какое-то время на знакомства, уделять повышенное внимание на время конфетно-букетного периода, ходить в кафе, рестики, кино.....а где-то даже и вечеринки с бухлом сидеть. А это всё время которого мало и нарушение режима. Можно и карьеру прозябать. Тупо мало времени чтобы основательно подойти к выбору спутницы и просчитать все риски брака с конкретным человеком. Если бы все были "роботами", то разводов бы не было. Либо абсолютно минимальный процент. Да, гормоны рулят, кто спорит. Иногда чувства сильнее разума. Другое дело, на самом деле хватает более-менее известных футболистов, которые вполне хорошо и долго живут с одной и той же девушкой и всё у них норм. Ну и опять же: "западные" футболисты более продуманные зачастую и не гнушаются составлять нормальные брачные контракты.
То, что вы описали можно прекрасно делать и не подписывая странные невыгодные бумажки, которые не дают мужчине никаких плюсов. Энрике Иглесиас с Анной Курниковой с кайфом живет всю жизнь , без бумажек, она родила детей и живут , у нее нет никакого соблазна побольше откусить , но и Энрике спокоен , семья ни в чем не нуждается. А с футболистами другая проблема, они находят не ровню себе, выбирают красивых кукол , куклы понимают , что красота не вечна, стараются продавить подписание бумажек и побольше откусить , это слишком рискованная схема жизни для мужчины.
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Артур Артур
Ответ Егор Павлов
Третьего сына видимо назовут Садио.
Или Роберт
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