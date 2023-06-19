12 комментариев

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Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Доменико Тедеско Доменико Тедеско
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Спартак Спартак
Бенедикт Хеведес Бенедикт Хеведес
Аяз Гулиев Аяз Гулиев
Шальке Шальке
Футбол Футбол

Новый скандал.

Тибо Куртуа не сыграет во вторник против Эстонии – это подтвердила Королевская федерация футбола Бельгии.

Кажется, все из-за конфликта с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Куртуа уехал из сборной – пишут, что его задели слова Тедеско о капитанской повязке

Новости о конфликте Куртуа и Тедеско появились после матча с Австрией (1:1). Тибо вышел в старте и, конечно, отыграл все 90 минут. Однако на следующий день вратарь «Реала» не явился на собрание команды в отеле в Тюбизе, чем удивил партнеров.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, Куртуа недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном сборной был не он, а Ромелу Лукаку. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией состава. Сразу появилась информация о возможном пропуске матча с Эстонией – но не из-за конфликта, а из-за воспаления в колене.

Но, видимо, решающей причиной отъезда все-таки стал внутренний скандал. По информации NU, Куртуа задели слова Тедеско о капитанской повязке. «Я говорил с Ромелу и Тибо. Ромелу был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в матче с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят», – вот та самая реплика Тедеско.

Есть ли тут что-то обидное?

🆕 Тедеско подтвердил разлад с Куртуа: «Мы вместе решили, что Лукаку будет капитаном в матче против Австрии. После игры Куртуа вдруг захотел со мной поговорить и сказал, что едет домой, потому что разочарован и чувствует себя оскорбленным»

Бельгию и на ЧМ-2022 раздирали внутренние конфликты

Вот что было в Катаре:

• Раздевалку взорвало скандальное интервью Де Брюйне («Никаких шансов на победу, мы слишком стары»), опубликованное по ходу турнира;

• Игроки сборной не хотели говорить по-английски (требование Роберто Мартинеса) и жаловались, что их семьи поселили слишком далеко от тренировочного лагеря;

• Мартинеса критиковали за слепую веру в Азара;

• Вертонген ругался с Де Брюйне и с Азаром – писали, что даже дошло до драки.

Королевская федерация футбола Бельгии после турнира уволила Мартинеса и назначила Тедеско. Команда слегка обновилась – некоторые игроки (например, Эден Азар) завершили международную карьеру. Появились новые имена – допустим, перспективный 19-летний полузащитник Ромео Лавиа из «Саутгемптона».

Но спокойствия все еще нет.

Куртуа до этого долго конфликтовал с Де Брюйне

• В 2014 году девушка Де Брюйне Каролина начала роман с Тибо Куртуа, а позже сказала, что именно с вратарем ей было намного лучше: «Он за одну ночь заставил меня чувствовать больше, чем Кевин за несколько лет».

• Проблемы вскрылись только в автобиографии Де Брюйне. В книге Keep It Simple Кевин рассказал, что однажды его девушка Каролина полетела с друзьями в Мадрид. Там и познакомилась с Куртуа – он играл за «Атлетико».

• Об измене Де Брюйне узнал от друга, который хорошо общался и с Куртуа. Позднее Каролина рассказала, что в 2012-м Де Брюйне тоже изменял ей, но она простила: «Я сделала это из мести. Тибо оказался интереснее, интеллигентнее, с ним можно было поговорить о чем угодно», – говорила Каролина Лийнен.

• Игроки ругались на тренировках в сборной, однажды ссора дошла до тренера Марка Вильмотса. Узнав о причинах, Вильмотс вызвал Де Брюйне на разговор: «В моей команде ты важный игрок, и я понимаю, что вы с Куртуа не сможете играть вместе, – говорил тренер. – Если ты хочешь, я могу выгнать его из сборной». Но Кевин отказался. «Каковы бы ни были причины, я не имел права решать судьбу Куртуа. Он хороший вратарь, и заслужил играть за сборную», – писал он в автобиографии.

С тех пор отношения между звездами сборной Бельгии остаются прохладными. Хотя после полуфинала Лиги чемпионов-2022/23 между «Сити» и «Реалом» Де Брюйне и Куртуа тепло обнялись.

У них все сложно.

Тедеско тоже ссорился с игроками – была и история про капитанскую повязку

Есть две заметные истории.

Когда Тедеско начинал тренировать в «Шальке», то повздорил с многолетним капитаном Бенедиктом Хеведесом: защитник лечился всю предсезонку, а когда вернулся, то узнал, что потерял капитанский статус (и снова повязка!) и вообще не входит в планы нового тренера.

«Нам потребовалось много времени на это решение. Дело не в Хеведесе, мы просто хотим передать ответственность другим игрокам. Бенедикту не нужна повязка, чтобы взять на себя ответственность, мы объяснили это. Хотя он разочарован», – спокойно объяснял тогда Тедеско.

Вскоре Хеведес выпал из обоймы – и транзитом через «Юве» ушел в «Локомотив».

Вскоре в Россию приехал сам Тедеско – в «Спартак». В 2020-м немец отправил в дубль Аяза Гулиева. 

Вот ситуация глазами Гулиева: «Шло теоретическое занятие. Тедеско зачитывает список основных – как он сказал – игроков, которые не играли в каком-то матче. В этом списке была моя фамилия. Мне стало смешно: я ведь при нем практически не играл. Шепотом усмехнулся. Тедеско заметил и тут же выпалил: «В чем проблема?!»

Я встал, пожал плечами и слегка ухмыльнулся – хотел показать, что никакой проблемы нет. Но он оказался очень обидчивым – зацепился за мою реакцию. Сказал выйти из комнаты. Я вышел, через 15 минут ко мне подходят и говорят: «Тренер отправляет тебя во вторую команду». Я в шоке: «Это за то, что я ухмыльнулся?!» Хотел лично с ним поговорить, объясниться. Он не шел на контакт».

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Kurt Desplenter/Keystone Press Agency, Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency

12 комментариев

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Spartachh
Не знаю внутрянку, но Гулиеву бы не доверял.
+22
0
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Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Ну ладно с такими несдержанными и вспыльчивыми личностями, как Хеведес и Куртуа, но что надо делать, чтобы вывести из себя Гулиева?
+13
-1
+12
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NikoVinkovic
То, что карета превращается в тыкву, а сборная Бельгии из сборной, с которой считались топы, превращается в то, чем была до 10-х - было ясно ещё на ЧМ.
В каком-то смысле это хорошо - теперь не будет никаких неоправданных ожиданий, и Тедеско может построить боевитую середнячную команду типа Швейцарии.
+5
0
+5
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Фут.Боль
Поговаривают, что Куртуа перед отъездом из сборной видели в футболке с надписью:
"Я, мы, Гулиев!"
+4
0
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Dan Kennedy
Ответ Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Ну ладно с такими несдержанными и вспыльчивыми личностями, как Хеведес и Куртуа, но что надо делать, чтобы вывести из себя Гулиева?
Перейти дорогу его машины)
+2
0
+2
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Dan Kennedy
Ответ Spartachh
Не знаю внутрянку, но Гулиеву бы не доверял.
Парень хорошо себя проявил в Анжи и Ростове, талант был, а вот с умом беда.

Ну и легендарное видео где он американца(вроде) избил. Уже и плевать на его истории с Тедеско.
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0
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Аркадий Аркадич
Вообще не понятно поведение Куртуа. Причем это уже которые по счету разборки из за капитанской повязки в последнее время. Гризман тоже истерил не так давно. Неужели эта повязка (в случае Куртуа вообще на один матч вместо КБД) стоит риска потерять место в сборной?
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wolkov
эта каролина на свиноматку похожа, ну и вкус у де брейне с куртуа ахахахахах
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