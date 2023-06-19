12 комментариев

Новый скандал.

Тибо Куртуа не сыграет во вторник против Эстонии – это подтвердила Королевская федерация футбола Бельгии.

Кажется, все из-за конфликта с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Куртуа уехал из сборной – пишут, что его задели слова Тедеско о капитанской повязке

Новости о конфликте Куртуа и Тедеско появились после матча с Австрией (1:1). Тибо вышел в старте и, конечно, отыграл все 90 минут. Однако на следующий день вратарь «Реала» не явился на собрание команды в отеле в Тюбизе, чем удивил партнеров.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, Куртуа недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном сборной был не он, а Ромелу Лукаку. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией состава. Сразу появилась информация о возможном пропуске матча с Эстонией – но не из-за конфликта, а из-за воспаления в колене.

Но, видимо, решающей причиной отъезда все-таки стал внутренний скандал. По информации NU, Куртуа задели слова Тедеско о капитанской повязке. «Я говорил с Ромелу и Тибо. Ромелу был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в матче с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят», – вот та самая реплика Тедеско.

Есть ли тут что-то обидное?

🆕 Тедеско подтвердил разлад с Куртуа: «Мы вместе решили, что Лукаку будет капитаном в матче против Австрии. После игры Куртуа вдруг захотел со мной поговорить и сказал, что едет домой, потому что разочарован и чувствует себя оскорбленным»

Бельгию и на ЧМ-2022 раздирали внутренние конфликты

Вот что было в Катаре:

• Раздевалку взорвало скандальное интервью Де Брюйне («Никаких шансов на победу, мы слишком стары»), опубликованное по ходу турнира;

• Игроки сборной не хотели говорить по-английски (требование Роберто Мартинеса) и жаловались, что их семьи поселили слишком далеко от тренировочного лагеря;

• Мартинеса критиковали за слепую веру в Азара;

• Вертонген ругался с Де Брюйне и с Азаром – писали, что даже дошло до драки.

Королевская федерация футбола Бельгии после турнира уволила Мартинеса и назначила Тедеско. Команда слегка обновилась – некоторые игроки (например, Эден Азар) завершили международную карьеру. Появились новые имена – допустим, перспективный 19-летний полузащитник Ромео Лавиа из «Саутгемптона».

Но спокойствия все еще нет.

Куртуа до этого долго конфликтовал с Де Брюйне

• В 2014 году девушка Де Брюйне Каролина начала роман с Тибо Куртуа, а позже сказала, что именно с вратарем ей было намного лучше: «Он за одну ночь заставил меня чувствовать больше, чем Кевин за несколько лет».

• Проблемы вскрылись только в автобиографии Де Брюйне. В книге Keep It Simple Кевин рассказал, что однажды его девушка Каролина полетела с друзьями в Мадрид. Там и познакомилась с Куртуа – он играл за «Атлетико».

• Об измене Де Брюйне узнал от друга, который хорошо общался и с Куртуа. Позднее Каролина рассказала, что в 2012-м Де Брюйне тоже изменял ей, но она простила: «Я сделала это из мести. Тибо оказался интереснее, интеллигентнее, с ним можно было поговорить о чем угодно», – говорила Каролина Лийнен.

• Игроки ругались на тренировках в сборной, однажды ссора дошла до тренера Марка Вильмотса. Узнав о причинах, Вильмотс вызвал Де Брюйне на разговор: «В моей команде ты важный игрок, и я понимаю, что вы с Куртуа не сможете играть вместе, – говорил тренер. – Если ты хочешь, я могу выгнать его из сборной». Но Кевин отказался. «Каковы бы ни были причины, я не имел права решать судьбу Куртуа. Он хороший вратарь, и заслужил играть за сборную», – писал он в автобиографии.

С тех пор отношения между звездами сборной Бельгии остаются прохладными. Хотя после полуфинала Лиги чемпионов-2022/23 между «Сити» и «Реалом» Де Брюйне и Куртуа тепло обнялись.

У них все сложно.

Тедеско тоже ссорился с игроками – была и история про капитанскую повязку

Есть две заметные истории.

Когда Тедеско начинал тренировать в «Шальке», то повздорил с многолетним капитаном Бенедиктом Хеведесом: защитник лечился всю предсезонку, а когда вернулся, то узнал, что потерял капитанский статус (и снова повязка!) и вообще не входит в планы нового тренера.

«Нам потребовалось много времени на это решение. Дело не в Хеведесе, мы просто хотим передать ответственность другим игрокам. Бенедикту не нужна повязка, чтобы взять на себя ответственность, мы объяснили это. Хотя он разочарован», – спокойно объяснял тогда Тедеско.

Вскоре Хеведес выпал из обоймы – и транзитом через «Юве» ушел в «Локомотив».

Вскоре в Россию приехал сам Тедеско – в «Спартак». В 2020-м немец отправил в дубль Аяза Гулиева.

Вот ситуация глазами Гулиева: «Шло теоретическое занятие. Тедеско зачитывает список основных – как он сказал – игроков, которые не играли в каком-то матче. В этом списке была моя фамилия. Мне стало смешно: я ведь при нем практически не играл. Шепотом усмехнулся. Тедеско заметил и тут же выпалил: «В чем проблема?!»

Я встал, пожал плечами и слегка ухмыльнулся – хотел показать, что никакой проблемы нет. Но он оказался очень обидчивым – зацепился за мою реакцию. Сказал выйти из комнаты. Я вышел, через 15 минут ко мне подходят и говорят: «Тренер отправляет тебя во вторую команду». Я в шоке: «Это за то, что я ухмыльнулся?!» Хотел лично с ним поговорить, объясниться. Он не шел на контакт».

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Kurt Desplenter/Keystone Press Agency, Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency