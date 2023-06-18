24 комментария

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Гол на 129-й минуте вывел «Алавес» в Ла Лигу! До этого ничья по уникальному правилу приносила победу сопернику 🤷‍♂️

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Асьер Вильялибре Асьер Вильялибре
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Финал плей-офф за выход в Ла Лигу – возможно, самый драматичный матч за весь испанский сезон. 

«Алавес» поднялся, победив «Леванте» голом на 129-й минуте

В финале сошлись два равных соперника: «Леванте» против «Алавеса».

В регулярном чемпионате «Леванте» занял 3-е место, набрав 72 очка (столько же, сколько поднявшийся напрямую «Лас-Пальмас», все решили дополнительные показатели), «Алавес» финишировал 4-м с 71 очком. Оба клуба уверенно прошли полуфинал: «Леванте» уничтожил «Альбасете» 6:1, «Алавес» справился с «Эйбаром» 3:1. 

Решающий раунд продлился 6 таймов.

Первая игра между «Алавесом» и «Леванте» завершилась со счетом 0:0. Вторая игра (основное время) – тоже 0:0. Рубка продолжилась двумя-экстра-таймами. «Леванте» дважды сотряс перекладину: на 99-й и 121-й минутах. «Леванте» проходил бы в Ла Лигу, если бы дополнительное время тоже закончилось ничьей (совсем скоро объясним этот нюанс).

Но на 123-й (третья и последняя минута, компенсированная ко второму овертайму) случилось непоправимое: мяч попал в руку защитнику «Леванте» Роберу Пьеру.

Судья после просмотра ВАР назначил пенальти. Форвард «Алавеса» Асьер Вильялибре исполнил приговор уже на 129-й минуте: «Алавес» вернулся в Ла Лигу, а «Леванте» остался во втором дивизионе еще как минимум на сезон – оба клуба вылетели из элиты только в прошлом году.

Официальный ютуб-канал Ла Лиги не отображает видео на сторонних сайтах, поэтому посмотреть эпизод можно по этой ссылке. Таймкод – 2:30.

Да, при 0:0 после 210 минут игры «Леванте» выходил бы в Ла Лигу! Такие правила

В испанском плей-офф в борьбе за подъем нет серии пенальти: в случае ничьей по итогам дополнительного времени победителем считается команда, занявшая в чемпионате более высокое место. «Леванте» был 3-м, «Алавес» – 4-м, так что при итоговой ничьей именно «Леванте» вернулся бы в Ла Лигу.

Из-за необычного правила в этом сезоне «Депортиво», выступающий на третьем уровне испанской системы лиг, выбыл из плей-офф за повышение: в полуфинале команда сыграла вничью с «Кастельоном» (победа 1:0 дома, поражение 2:3 в гостях в основное время и ничья 1:1 в дополнительное время – итого 4:4). Дальше прошел соперник, завершивший сезон выше в таблице.

Это очень обидно: третий испанский уровень разделен на два дивизиона, «Депортиво» и «Кастельон» были в разных. «Депортиво» набрал больше очков – 67 против 62, но все решили именно итоговые позиции: «Кастельон» финишировал 3-м, «Депортиво» – 4-м.

Такая вот справедливость по-испански.

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Фото: globallookpress.com/Ivan Terron/Keystone Press Agency

24 комментария

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Akmor
Ответ кuraakula belov
Хурма полное правило это в случае ничьи при дополнительном времени. Смысл плей-офф тогда какой вообще? Сразу третье место автоматически пускайте уж
Давать шанс 4 команде попасть в вдивидон выше.
И правило правильное - за весь сезон ты набрал больше очков, чем соперник. И теперь у тебя больше шансов пойти на повышение
+27
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+26
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Жэд Кэлэд
Возможно, выскажу не очень популярное мнение, но правила назначения пенальти в футболе странные и несправедливые. Половина или большинство пенальти (я не говорю про судейские ошибки) - слишком суровое наказание. Пенальти - это 70-80% вероятности гола, а у топовых пенальтистов - 90%. (Это я еще не говорю про то, что при самом пробитии вратарю нельзя ничего, а бьющему можно все.)
А назначают часто за нарушение в игровой ситуации, которая вовсе не означала 70-90% гола.
Попадание мяча в руку вдали от линии ворот, когда это срыв удара по воротам или явного последнего паса - это не та ситуация, за которую справедливо приговаривать команду к голу.
В большинстве случаев вместо пенальти, если это не во вратарской, не явная грубость и не выбивание мяча из ворот, можно было бы назначать свободный удар внутри штрафной. Вероятность гола ниже, но она будет адекватна сорванному игровому моменту.
+19
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кuraakula belov
Хурма полное правило это в случае ничьи при дополнительном времени. Смысл плей-офф тогда какой вообще? Сразу третье место автоматически пускайте уж
+23
-12
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Zatvornick
Ответ Жэд Кэлэд
Возможно, выскажу не очень популярное мнение, но правила назначения пенальти в футболе странные и несправедливые. Половина или большинство пенальти (я не говорю про судейские ошибки) - слишком суровое наказание. Пенальти - это 70-80% вероятности гола, а у топовых пенальтистов - 90%. (Это я еще не говорю про то, что при самом пробитии вратарю нельзя ничего, а бьющему можно все.) А назначают часто за нарушение в игровой ситуации, которая вовсе не означала 70-90% гола. Попадание мяча в руку вдали от линии ворот, когда это срыв удара по воротам или явного последнего паса - это не та ситуация, за которую справедливо приговаривать команду к голу. В большинстве случаев вместо пенальти, если это не во вратарской, не явная грубость и не выбивание мяча из ворот, можно было бы назначать свободный удар внутри штрафной. Вероятность гола ниже, но она будет адекватна сорванному игровому моменту.
Вообще идея соизмеримости опасности ситуации и наказания в целом звучит здраво. К сожалению для её реализации чтобы продумать формулировки требуется очень сильный интеллект, которого в футбольном судейском корпусе всё время не хватает.
+5
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achrustalev
В итальянской Серии Б в плей-офф такое же правило. И там, в отличие от плей-офф Чемпионшипа и второй Ла Лиги нет фиксированного числа участников. Борьбу за повышение в классе продолжают команды, отставшие от второго места не более чем на 8 очков. Но если команда, занявшая третью строчку, опережает четвертую на 10 и более очков, то плей-офф не проводится — третья команда автоматически попадает в Серию А.
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Anvarich
Пенальти надо отменять!
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kezmann
Депор очень жаль. Но надо было проходить Кастельон.
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Тайосич
Ответ кuraakula belov
Хурма полное правило это в случае ничьи при дополнительном времени. Смысл плей-офф тогда какой вообще? Сразу третье место автоматически пускайте уж
Это грамотное правило. Кто занял место выше в чемпионате, у того и преимущество. Причём она только в случае, если в основное и добавочное время ничья.
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Cearvm
Ответ Жэд Кэлэд
Возможно, выскажу не очень популярное мнение, но правила назначения пенальти в футболе странные и несправедливые. Половина или большинство пенальти (я не говорю про судейские ошибки) - слишком суровое наказание. Пенальти - это 70-80% вероятности гола, а у топовых пенальтистов - 90%. (Это я еще не говорю про то, что при самом пробитии вратарю нельзя ничего, а бьющему можно все.) А назначают часто за нарушение в игровой ситуации, которая вовсе не означала 70-90% гола. Попадание мяча в руку вдали от линии ворот, когда это срыв удара по воротам или явного последнего паса - это не та ситуация, за которую справедливо приговаривать команду к голу. В большинстве случаев вместо пенальти, если это не во вратарской, не явная грубость и не выбивание мяча из ворот, можно было бы назначать свободный удар внутри штрафной. Вероятность гола ниже, но она будет адекватна сорванному игровому моменту.
Ты полностью прав. Большинство пенальти - мусор, они наказывают практически железным голом за ситуацию, которая часто не угрожает воротам: всякие там случайные руки, борьба в воздухе и т.д.
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Мишка Синайский
Ответ Жэд Кэлэд
Возможно, выскажу не очень популярное мнение, но правила назначения пенальти в футболе странные и несправедливые. Половина или большинство пенальти (я не говорю про судейские ошибки) - слишком суровое наказание. Пенальти - это 70-80% вероятности гола, а у топовых пенальтистов - 90%. (Это я еще не говорю про то, что при самом пробитии вратарю нельзя ничего, а бьющему можно все.) А назначают часто за нарушение в игровой ситуации, которая вовсе не означала 70-90% гола. Попадание мяча в руку вдали от линии ворот, когда это срыв удара по воротам или явного последнего паса - это не та ситуация, за которую справедливо приговаривать команду к голу. В большинстве случаев вместо пенальти, если это не во вратарской, не явная грубость и не выбивание мяча из ворот, можно было бы назначать свободный удар внутри штрафной. Вероятность гола ниже, но она будет адекватна сорванному игровому моменту.
Можно рассматривать пенальти - как потенциальное вознаграждение за игру и давление в чужой штрафной.
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