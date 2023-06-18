24 комментария

Финал плей-офф за выход в Ла Лигу – возможно, самый драматичный матч за весь испанский сезон.

«Алавес» поднялся, победив «Леванте» голом на 129-й минуте

В финале сошлись два равных соперника: «Леванте» против «Алавеса».

В регулярном чемпионате «Леванте» занял 3-е место, набрав 72 очка (столько же, сколько поднявшийся напрямую «Лас-Пальмас», все решили дополнительные показатели), «Алавес» финишировал 4-м с 71 очком. Оба клуба уверенно прошли полуфинал: «Леванте» уничтожил «Альбасете» 6:1, «Алавес» справился с «Эйбаром» 3:1.

Решающий раунд продлился 6 таймов.

Первая игра между «Алавесом» и «Леванте» завершилась со счетом 0:0. Вторая игра (основное время) – тоже 0:0. Рубка продолжилась двумя-экстра-таймами. «Леванте» дважды сотряс перекладину: на 99-й и 121-й минутах. «Леванте» проходил бы в Ла Лигу, если бы дополнительное время тоже закончилось ничьей (совсем скоро объясним этот нюанс).

Но на 123-й (третья и последняя минута, компенсированная ко второму овертайму) случилось непоправимое: мяч попал в руку защитнику «Леванте» Роберу Пьеру.

Судья после просмотра ВАР назначил пенальти. Форвард «Алавеса» Асьер Вильялибре исполнил приговор уже на 129-й минуте: «Алавес» вернулся в Ла Лигу, а «Леванте» остался во втором дивизионе еще как минимум на сезон – оба клуба вылетели из элиты только в прошлом году.

Официальный ютуб-канал Ла Лиги не отображает видео на сторонних сайтах, поэтому посмотреть эпизод можно по этой ссылке. Таймкод – 2:30.

Да, при 0:0 после 210 минут игры «Леванте» выходил бы в Ла Лигу! Такие правила

В испанском плей-офф в борьбе за подъем нет серии пенальти: в случае ничьей по итогам дополнительного времени победителем считается команда, занявшая в чемпионате более высокое место. «Леванте» был 3-м, «Алавес» – 4-м, так что при итоговой ничьей именно «Леванте» вернулся бы в Ла Лигу.

Из-за необычного правила в этом сезоне «Депортиво», выступающий на третьем уровне испанской системы лиг, выбыл из плей-офф за повышение: в полуфинале команда сыграла вничью с «Кастельоном» (победа 1:0 дома, поражение 2:3 в гостях в основное время и ничья 1:1 в дополнительное время – итого 4:4). Дальше прошел соперник, завершивший сезон выше в таблице.

Это очень обидно: третий испанский уровень разделен на два дивизиона, «Депортиво» и «Кастельон» были в разных. «Депортиво» набрал больше очков – 67 против 62, но все решили именно итоговые позиции: «Кастельон» финишировал 3-м, «Депортиво» – 4-м.

Такая вот справедливость по-испански.

Фото: globallookpress.com/Ivan Terron/Keystone Press Agency