29 комментариев

Вы это видели?
Блог

Лишь второй раз за 15 лет шейх Мансур смотрит матч «Сити» вживую. Выбрался на финал ЛЧ!

Манчестер Сити Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Мансур бен Зайед аль-Найян
деньги деньги
Футбол Футбол

Не бывал с 2010-го.

Финал ЛЧ на трибуне стамбульского стадиона «Ататюрк» смотрит шейх Мансур, первое лицо «Манчестер Сити».

Большое событие, потому что он всего второй раз приехал на официальный матч своего клуба после покупки в 2008-м.

Его не видели на стадионе почти 13 лет – в августе 2010-го Мансур посмотрел игру с «Ливерпулем» и с тех пор не появлялся. Тогда еще Джеймс Милнер играл за «Сити» – вот как давно!

 
После этого Мансур почтил своим присутствием лишь два выставочных матча «Сити» в Абу-Даби. 

Нет, Мансура не было на финале ЛЧ-2021 против «Челси». Зато он взял на себя расходы всех фанатов из официального фан-клуба, которые отправились в Порту. Если высчитать, то он заплатил в среднем по 300 фунтов за одного болельщика, то есть поддержка всех фанатов обошлась Мансуру в примерно 1,8 млн фунтов.

«Эта поездка – непростое дело как с финансовой, так и с логистической точки зрения. Но инициатива Его Высочества поможет большинству фанатов просто насладиться этим днем, а не переживать из-за стоимости путешествия, выросшей за время пандемии», – объяснял клуб.

Шейх Мансур – только лицо. Генеральные решения принимает не он

Шейх Мансур бен Зайед аль-Найян – член правящей ОАЭ королевской семьи и сводный брат главы государства. Мансур занимается не только бизнесом: на родине он еще и важный государственный чиновник – заместитель премьер-министра и министра по делам управления президента. 

А вот президента «Ман Сити» зовут Хальдон аль Мубарак. 

Он даже более узнаваем, чем шейх Мансур – именно аль Мубарак разжевывает клубную политику в медиа и рассуждает о трансферах. Получил степень в области экономики и финансов в престижном университете Тафтса в США.

Аль Мубарак занимает пост гендиректора инвестиционной компании Mubadala, которая вкладывает деньги в перспективные активы. Еще он работает в правительстве: у него несколько должностей, но главные – члена правления Высшего нефтяного совета и председателя по ядерной энергетике.

New York Times считает Хальдона самым близким советником королевской семьи. Ему безгранично доверяют. Ближневосточный консультант правозащитной организации Human Rights Watch Николас Макгихан уверяет, что полномочия аль Мубарака в «Ман Сити» куда шире, чем у шейха Мансура – он только лицо и в реальности ничем не управляет. 

На фото из Стамбула аль Мубарак – по левую руку от Мансура. Вы точно его видели раньше.

Еще один важный управленец для клуба – австралиец Саймон Пирс, директор и глава стратегических коммуникаций Абу-Даби, верный приятель шейха Зайда и аль Мубарака. Пирс отвечает за глянцевый образ Абу-Даби в мире.

Если подытожить, то система управления «Ман Сити» выглядит примерно так:

Учитывая непубличность шейха Мансура, приезд на финал – огромное событие.

Чьи шейхи самые богатые? Соревнуются владельцы «Ман Сити», «ПСЖ» и «Ньюкасла»

Фото: Gettyimages.ru/Jay Barratt – AMA, Catherine Ivill; East News/ANDREW YATES / AFP

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Алексеев
На последней фотке просто аарабский Тони Старк))
+51
-1
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TIMUROVICH
Гений, миллиардер, плейбой, филантроп?
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KozlikX
стильный араб) не узнать реально
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Неприличность шейха Мансура? Может непубличность?
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jevgenijs Sapronenko
На последнем фото шейх Мансур напоминает персонажа который решил кинуть Микки Пирсона в "Джентльменах" Гая Ричи)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sliva
Странно он шарф повязал)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Самусенко
Что за неприличность шейха Мансура (в последнем абзаце)?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
главное, чтобы Мубарак напомнил ему, в каких цветах "наши" перед стартовым свистком.
если серьезно, я его помню только как чела с авы Манси на сайте , до того как там появился Демичелис
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Никита Алексеев
На последней фотке просто аарабский Тони Старк))
- Сфоткай, типа Тони Старк )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цирюля
Противные!..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hh88_88
Интересно, чем он так до усрачки занят?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Str1ker1717
" австралиец Саймон Пирс, директор и глава стратегических коммуникаций Абу-Даби, верный приятель шейха Зайда и аль Мубарака."
Ну хоть бы прятались, ребята. Опять англичане со своими криптоколониями...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cemal Mustafaoglu
Ответ Sliva
Странно он шарф повязал)
обычно так надевают на тех кто не нравится ему. видимо как увидел так и решил повторить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladism
Судя по статье, зиц-председатель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Иван Павлов
Неприличность шейха Мансура? Может непубличность?
Неприличность.
Не прилично же секретные тюрьмы держать и детей убивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen51Sever
Ответ hh88_88
Интересно, чем он так до усрачки занят?
Публикует новости про Терюшкова на Спортсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Оськин
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hh88_88
Ответ Evgen51Sever
Публикует новости про Терюшкова на Спортсе
Или Загитову нахваливает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глеб Кравченко
Неприличность? Может хотели написать непубличность?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Ответ hh88_88
Интересно, чем он так до усрачки занят?
В ОАЭ триллионы баксов крутятся, того успевай потоки регулировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Мубарак, кстати, сильное впечатление производит. на английском превосходно говорит вообще без акцента, клуб превосходно выстроил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v7zjq65jtq
Старк решил купить МСити, после того как спас вселенную
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Безенчук и нимфы
Почему не в белом и не с полотенцем на голове?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Опёнышев
Мансур более известен в медиа пространстве, как бы парадоксально это не звучало на фоне медиа работы аль мубарака
как говорится, не важно сколько он светит своим фейсом, достаточно одного его появления и всего запомнят, так и тут, нашумел с покупкой сити и у всех на устах что мансур владеет сити, вот и всё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanya Kruus
он такой современный на вид. чтож так редко приезжает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий