29 комментариев

Не бывал с 2010-го.

Финал ЛЧ на трибуне стамбульского стадиона «Ататюрк» смотрит шейх Мансур, первое лицо «Манчестер Сити».

Большое событие, потому что он всего второй раз приехал на официальный матч своего клуба после покупки в 2008-м.

Его не видели на стадионе почти 13 лет – в августе 2010-го Мансур посмотрел игру с «Ливерпулем» и с тех пор не появлялся. Тогда еще Джеймс Милнер играл за «Сити» – вот как давно!

После этого Мансур почтил своим присутствием лишь два выставочных матча «Сити» в Абу-Даби.

Нет, Мансура не было на финале ЛЧ-2021 против «Челси». Зато он взял на себя расходы всех фанатов из официального фан-клуба, которые отправились в Порту. Если высчитать, то он заплатил в среднем по 300 фунтов за одного болельщика, то есть поддержка всех фанатов обошлась Мансуру в примерно 1,8 млн фунтов.

«Эта поездка – непростое дело как с финансовой, так и с логистической точки зрения. Но инициатива Его Высочества поможет большинству фанатов просто насладиться этим днем, а не переживать из-за стоимости путешествия, выросшей за время пандемии», – объяснял клуб.

Шейх Мансур – только лицо. Генеральные решения принимает не он

Шейх Мансур бен Зайед аль-Найян – член правящей ОАЭ королевской семьи и сводный брат главы государства. Мансур занимается не только бизнесом: на родине он еще и важный государственный чиновник – заместитель премьер-министра и министра по делам управления президента.

А вот президента «Ман Сити» зовут Хальдон аль Мубарак.

Он даже более узнаваем, чем шейх Мансур – именно аль Мубарак разжевывает клубную политику в медиа и рассуждает о трансферах. Получил степень в области экономики и финансов в престижном университете Тафтса в США.

Аль Мубарак занимает пост гендиректора инвестиционной компании Mubadala, которая вкладывает деньги в перспективные активы. Еще он работает в правительстве: у него несколько должностей, но главные – члена правления Высшего нефтяного совета и председателя по ядерной энергетике.

New York Times считает Хальдона самым близким советником королевской семьи. Ему безгранично доверяют. Ближневосточный консультант правозащитной организации Human Rights Watch Николас Макгихан уверяет, что полномочия аль Мубарака в «Ман Сити» куда шире, чем у шейха Мансура – он только лицо и в реальности ничем не управляет.

На фото из Стамбула аль Мубарак – по левую руку от Мансура. Вы точно его видели раньше.

Еще один важный управленец для клуба – австралиец Саймон Пирс, директор и глава стратегических коммуникаций Абу-Даби, верный приятель шейха Зайда и аль Мубарака. Пирс отвечает за глянцевый образ Абу-Даби в мире.

Если подытожить, то система управления «Ман Сити» выглядит примерно так:

Учитывая непубличность шейха Мансура, приезд на финал – огромное событие.

Фото: Gettyimages.ru/Jay Barratt – AMA, Catherine Ivill; East News/ANDREW YATES / AFP