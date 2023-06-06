22 комментария

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«Реал» красиво проводил Бензема: со слезами Анчелотти, душевной речью Переса и объятиями Рауля

Карим Бензема Карим Бензема
Флорентино Перес Флорентино Перес
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Навсегда в сердце».

В «Реале» продолжают прощаться с Каримом Бензема: 6 июня состоялась прощальная пресс-конференция француза.

На мероприятии присутствовали некоторые одноклубники: например, Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Начо и Лука Модрич. Еще пришел Рауль.

Пресс-конференцию начали с видео с лучшими моментами Бензема в «Реале». После его завершения и оглушительных аплодисментов публики с пронзительной речью выступил Флорентино Перес: 

«Сегодня для меня очень трудный день, когда на ум приходят воспоминания и эмоции, пережитые за последние 14 лет. С момента объявления о прощании с Каримом я наблюдал огромную печаль у мадридцев и футбольных болельщиков, которые были тронуты магией такого футболиста, как Карим.

Дорогой Карим, ты пришел сюда 14 лет назад и стал одним из лучших игроков всех времен. Мы видели, как ты невероятно выступаешь с нашей эмблемой по всему миру. И ни один мадридиста никогда этого не забудет. Мы все очень гордимся тобой. 

Ты приехал сюда очень молодым и стал символом и одной из наших великих легенд. С твоим пониманием футбола, твоими голами... Тебе удалось растрогать нас. Ты был и остаешься необыкновенным футболистом. Некоторым потребовалось время, чтобы понять твой уровень.

Ты защищал ценности «Мадрида». Ты был примером во всем. Сегодня ты покидаешь «Мадрид» с любовью всего мира. Здесь ты преодолел много препятствий. Ты знал, как преодолеть давление, связанное с тем, что значит играть в лучшем клубе мира.

Дорогой Карим, сегодня также день, когда нужно быть счастливым. Ты войдешь в историю «Мадрида» как одна из величайших легенд. Никто не выиграл больше тебя с мадридским «Реалом». 

Ты заканчиваешь пребывание в мадридском «Реале», имея «Золотой мяч». Дорогие друзья, сегодня уходит один из самых невероятных футболистов в нашей истории.

Карим, ты был примером поведения и профессионализма в нашем клубе. Как президент, я должен сказать тебе, что за все эти годы я не знал, как можно сказать «но» о твоем поведении. Ты заслужил право решать свою судьбу. Будущее, которое принадлежит только тебе, и мы должны уважать его.

Бензема, ты являешься примером для всех детей, независимо от того, играют они в футбол или нет. Спасибо тебе, Карим, за эту историю футбольной любви, которую мы уже прожили вместе и которая останется на века».

После этого высказался и сам Бензема: вспомнил все время в клубе и поблагодарил всех причастных к его успехам в Испании. Получилось трогательно: «Трудно говорить, когда испытываешь такое количество эмоций, но я хотел поблагодарить мадридский «Реал» и партнеров по команде.

Я никогда не забуду «Реал». Это невозможно, это лучший клуб в истории. Но я думаю, что сегодня самое время уйти и узнать другую историю.

Большое спасибо «Реалу». Это был хороший путь в моей жизни. Мне посчастливилось осуществить детскую мечту благодаря президенту [Флорентино Пересу]. Когда я увидел его, я сказал: «Это тот человек, который привел Роналдо и Зидана». Он невероятен.

Спасибо также Анчелотти, который с самого начала вселял в меня уверенность. Я многому научился у него. Это немного грустный день, потому что я покидаю свой клуб. Я подписал контракт с «Мадридом» и хотел завершить карьеру здесь, но жизнь иногда дает нам новые возможности. Я всегда буду болельщиком «Мадрида». Спасибо также болельщикам за то, что они всегда придавали мне сил. Искренне благодарю вас всех».

Карло Анчелотти расчувствовался и не смог сдержать слезы во время прощальной речи Бензема.

Сам Карим – тоже: чтобы успокоиться, уткнулся в плечо Раулю.

Бензема сфотографировался с президентом и другими игроками клуба вместе с «ЗМ» и бесчисленными кубками ЛЧ.

Одиночная фотография на память тоже есть.

В конце церемонии Перес вручил нападающему памятный подарок из золота и бриллиантов. То же самое было 14 лет назад.

Уже после пресс-конференции Карим опубликовал в соцсетях послание болельщикам: «После стольких лет здесь, пришло время попрощаться с клубом, который стал для меня домом – с «Реалом». Носить эту легендарную футболку и представлять этот легендарный клуб было для меня привилегией. Я очень благодарен президенту, одноклубникам, тренерам, персоналу и всем, с кем я сталкивался за время в «Реале». Ваша бескрайняя поддержка и доверие стали фундаментом для моего развития как футболиста и как человека.

Хоть я и покидаю клуб, он навсегда останется в сердце. «Реал» всегда будет огромной частью моей жизни, и я продолжу следить за успехами этой чудесной команды. Спасибо за заботу и поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении этих лет. Я ухожу с безмерным чувством благодарности и после эмоционального прощания. Hala Madrid! 

Со всей любовью, Карим».

С Бензема уходит эпоха. Кажется, «Реал» больше не будет прежним

Путь Бензема – вдохновение. Он прошел через насмешки и свист, а уходит легендой «Реала»

Фото: eastnews.ru/HO / Realmadrid.com

22 комментария

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Ich_haB
старик Перес на (зачеркнуто старости) мудрости лет научился прощаться с легендами) давно пора!
+39
0
+39
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Миха Прохоров
Кажется Перес не стареет от слова совсем.
+10
0
+10
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Неоновый Демон
Ответ Дмитрий Новиков
при всем уважении, а варан то при чем тут??? и даже мой любимый Роберто Карлос тоже ??? Рауль и кассильяс да, воспитанники, но то было такое время возможно
Роберто Карлос ???? Чтоооо ? Человек 10 лет провел , все силы отдал ,
+4
0
+4
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Дмитрий Новиков
Ответ STILETT
Точно! Рауль, Рамос, Касильяс, Роберто Карлос, Варан - не удостоились такой чести.
при всем уважении, а варан то при чем тут??? и даже мой любимый Роберто Карлос тоже ??? Рауль и кассильяс да, воспитанники, но то было такое время возможно
+3
0
+3
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STILETT
Ответ Ich_haB
старик Перес на (зачеркнуто старости) мудрости лет научился прощаться с легендами) давно пора!
Точно! Рауль, Рамос, Касильяс, Роберто Карлос, Варан - не удостоились такой чести.
+2
0
+2
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Сергей Галынский
Молодой Карим прямо Демис Карибидис
+1
0
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Серафима Кузьмина
Ответ STILETT
Точно! Рауль, Рамос, Касильяс, Роберто Карлос, Варан - не удостоились такой чести.
Карлос уходил при Кальдерона, а Варан фигура не того масштаба
+1
0
+1
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Дмитрий Леонтьев
Ответ STILETT
Точно! Рауль, Рамос, Касильяс, Роберто Карлос, Варан - не удостоились такой чести.
Роберто Карлос уходил из Реала при Кальдероне
+1
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Abdulla
Ответ Миха Прохоров
Кажется Перес не стареет от слова совсем.
60 или 75 лет человеку - особо так и не отличишь.
А 21 и 35 - разница будет заметна точно.
+1
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Romano1985
Ответ Миха Прохоров
Кажется Перес не стареет от слова совсем.
Даже очки те же )
+1
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Ренат Губайдуллин
Ответ ubber
Долго держался шантажист, что греха таить. Но сколь веревочке ни виться, а всё равно выпнут пинком под зад.
Всех бы под зад пинали с окладом 100 млн)
+1
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Real_v_dushe
Спасибо, Каримушка за всё.... Сегодня я в большой печали
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Enotaz24
Очень красиво. Перес молодец. Реал молодец. Бензема заслужил своей преданностью и самоотверженностью.
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abrusevshii chechen
Не знаю как вы ,но я лично зарегистрировался на спортс.ру что бы оставить комент про Карима.И этот комент был "Бензопила"
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Дмитрий Новиков
Карим, настоящая легенда клуба. ушел на взлете
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Данил Колпиков
Ответ STILETT
Точно! Рауль, Рамос, Касильяс, Роберто Карлос, Варан - не удостоились такой чести.
Ну Варан и не заслужил
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Дмитрий Новиков
Ответ Неоновый Демон
Роберто Карлос ???? Чтоооо ? Человек 10 лет провел , все силы отдал ,
в тот период было слишком много звёзд. все было размыто очень. думаю в этом проблема была
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buryat
Ответ Неоновый Демон
Роберто Карлос ???? Чтоооо ? Человек 10 лет провел , все силы отдал ,
Когда уходил Карлос, президентом был Кальдерон.
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