Сыграл впервые с февраля 2004-го.

Последний матч «Интера» в Серии А был бы совсем обычным (обыграли «Торино», 1:0), если бы не личность одного игрока.

На 65-й минуте вместо Самира Хандановича вышел 40-летний запасной вратарь Алекс Кордац. Нестрашно, если вы не знаете, кто это вообще.

Это лишь второй матч мужчины за «Интер», причем первый был – внимание! – 19 лет назад, 4 февраля 2004-го. Да-да, нигде нет опечатки, именно так давно.

7059 дней прошло!

Тогда Алекс Кордац сыграл в первом полуфинале Кубка Италии против «Ювентуса» (2:2), вышел в середине второго тайма после удаления Франческо Тольдо, пропустил один мяч. А теперь стал самым возрастным дебютантом «Интера» в Серии А: 40 лет, пять месяцев и два дня. До этого рекорд принадлежал Марко Баллотте, дебютировавшему в 36 лет, пять месяцев и девять дней в ноябре 2000-го в матче «Интер» – «Лечче» (0:1).

Кордац – воспитанник «Интера», в 18 лет он зажигал в молодежке и выигрывал с ней чемпионат. Во взрослой команде оказался в 2003-м после сезона за «Специю», просидел третьим весь сезон и провел лишь тот матч против «Ювентуса».

После этого Алекса не выпускали, он устал ждать и поехал по другим клубам.

Что было за эти почти 20 лет без «Интера»: скитание по низам, выезд в Швейцарию и Серия А за «Кротоне»

Кордац покинул команду зимой 2005-го и перешел в «Специю» из Серии С. Дальше – еще низшие итальянские лиги, швейцарский «Лугано» и словенская «Горица».

В 2006-м, когда выступал за «Ачиреале», Кордац попал в ДТП со смертельным исходом: погибла его невеста Мойра Сесто, они ехали смете. Уже после инцидента выяснилось, что результат теста Кордаца на алкоголь превышал в три раза предельную норму.

В 2013-м футболиста приговорили к четырем годам тюрьмы за непредумышленное убийство, но Кордац добился опеки от социальных служб на весь срок и в итоге смог избежать наказания.

Самое событийное время в карьере Алекса Кордаца – периоды в «Читтаделле» (2011-2013, 84 матча) и «Кротоне» (2015-2021, 248 матчей).

В «Кротоне» Кордац стал основным и провел четыре из шести сезонов в Серии А: 2016/17, 2017/18, 2018/19 и 2020/21. Особенно эпичный – первый.

Тогда «Кротоне» бодался в зоне вылета, но за последние восемь матчей сделал семь побед (единственное поражение – 0:3 от «Ювентуса») и остался благодаря домашним 3:1 с «Лацио».

После уверенной игры за «Кротоне» миланцы захотели вернуть воспитанника. В июне 2021-го Алекс Кордац подписал однолетний контракт. Как запасной он выиграл по два Кубка Италии (в сезонах-2021/22 и 2022/23) и два Суперкубка (в 2021-м и 2022-м).

И вот дождался шанса снова сыграть.

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Это не первый случай, когда запасные вратари «Интера» символически появляются на поле.

Например, в перерыве последнего матча сезона-2020/21 против «Удинезе» выпустили Даниэле Паделли. Тогда Антонио Конте говорил : «Каждый игрок должен понимать важность для состава. Даже если вы сидите в резерве и думаете, что вообще никогда не выйдете на поле. Каждый игрок должен уметь вовремя помочь команде. Но в случае с такими вратарскими выходами это, скорее, дань уважения за их полноценную работу».

Подобное и в этот раз: благодаря замене Хандановича мы узнали великолепную историю Алекса Кордаца.

Фото: Gettyimages.ru/Maurizio Lagana / Stringer; East News/Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media; inter.it