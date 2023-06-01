Непобедимые.

Пока мужская «Барселона» отмечает победу в Ла Лиге, женская тоже добавляет трофеи: только что выиграли Лигу чемпионов!

Финал женской ЛЧ с «Вольфсбургом» в Эйндховене вышел максимально драматичным.

⚽️ 3’ – Эва Пайор из «Вольфсбурга» перехватила мяч и шикарно ударила из-за штрафной. Без шансов.

⚽️ 37’ – Александра Попп замкнула передачу головой. У «Барсы» уже 0:2.

Лучшая футболистка мира Алексия Путельяс не могла найти себе места. Она только восстанавливается после разрыва крестов, могла сыграть совсем чуть-чуть и начинала в запасе.

Но на второй тайм вышла другая «Барса»!

⚽️ 48’ – Патри Гихарро вернула интригу.

⚽️ 50’ – Сразу же она сделала дубль – 2:2!

⚽️ 70’ – «Барса» так давила, что еще через 20 минут игроки «Вольфсбурга» неудачно выбили мяч – и Фридолина Рольфе забил третий.

Есть ремонтада!

После такого финалы уже не проигрывают – 3:2 в пользу «Барсы».

«Барселона» правит в женском футболе. Ну и статистика!

Коротко о доминации женской «Барсы».

• В апреле выиграли женский чемпионат Испании третий раз подряд. До сезона-2018/19 в лиге доминировали девушки из «Атлетико» с тремя титулами без перерыва, при этом «Барса» занимала второе место в каждом из этих сезонов.

• Сезон-22/23 – тотальная доминация: в Ла Лиге Ф «Барселона» выиграла 28 из 30 матчей, забила 118 мячей и пропустила всего 10. Единственное поражение потерпели от «Реала» в последнем туре – к тому моменту уже решили все вопросы в чемпионате, копили силы на ЛЧ.

• Эта ЛЧ – вторая в истории женской «Барсы». Первую выиграли в сезоне-20/21: в финале тогда обыграли «Челси». Через год снова были в финале, но проиграли «Лиону».

• Именно в Каталонии играет лучшая футболистка мира – Алексия Путельяс. Капитанит в «Барсе», уже провела за клуб около 300 матчей и выиграла два «Золотых мяча».

Женская «Барса» так шикарна, что в прошлом сезоне на класико с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ собрала на «Камп Ноу» 91 553 зрителя. Это обновление рекордной посещаемости в женском футболе: превзошли достижение, установленное на финале чемпионата мира в США еще в 1999-м.

Это весомее, чем на большинстве матчей мужской «Барсы»: например, в этом сезоне только на «Интер» в ЛЧ и ответное класико в Кубке пришло больше, чем на девушек. Жоан Лапорта думает над новым стадионом, потому что обычно девушки играют на 6000-тысячной арене имени Йохана Кройффа:

«Мы должны найти стадион побольше для женской команды. Того, где они играют, уже недостаточно, у них становится все больше и больше фанатов. Возможно, мы сможем договориться с кем-то – они заслуживают».

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Lars Baron; globallookpress.com/Daniela Porcelli/Keystone Press Agency