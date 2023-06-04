Фанат повлиял на таблицу во Франции. Ударил игрока на поле – его «Бордо» теперь не выйдет в элиту
Если присудят технарь.
Во французской Лиге 2 неожиданная развязка. К последнему туру у «Бордо» и «Родеза» остались незавершенные дела: обеим требовалась победа – хозяева бились за повышение в Лигу 1, а гости за выживание.
Правда, «Бордо» для возвращения не хватало обычной победы: нужно было брать три очка и еще ждать потерю «Метца», либо самим выигрывать очень крупно. «Метц» в параллельной игре победил 3:2, улучшив разницу мячей в сравнении с «Бордо» на четыре гола.
Существенный разрыв, но отыграть все же можно. Однако у них отняли даже теоретическую возможность чуда – и сделал это собственный болельщик.
С начала матча «Бордо» побежал в атаку, но на 22-й минуте счет неожиданно открыл «Родез». Пока автор гола Люка Бюаде праздновал, к обнимавшим его партнерам подобрался фанат «Бордо» и подтолкнул всю компанию в спину. Люка и его одноклубник тут же рухнули на поле: демонстрировали, что им очень больно. Выглядело весьма комично.
Матч тут же прервали, команды ушли в раздевалки. После 40 минут совещаний судья Николя Рейнвилл объявил, что игру продолжать не будут. И добавил, что у Бюаде сотрясение мозга.
Что дальше? У «Бордо» есть шансы только при переигровке, на вылет претендуют две команды
Официально судьбу матча и всего сезона решат на заседании дисциплинарного комитета в понедельник.
Есть очень большие шансы, что «Бордо» получит техническое поражение, а вместе с этим и лишится шансов на возвращение в элиту. Из-за сокращения Лиги 1 до 18 команд туда в следующем сезоне попадают лишь два клуба: уже точно «Гавр» (75 очков) и пока «Метц» (72).
У «Бордо» на один матч меньше, 69 баллов и призрачные надежды на переигровку.
С еще большей тревогой за развитием ситуации следит сам «Родез», а также «Аннеси». Сейчас «Родез» на 17-м месте – и в нынешнем сезоне это зона вылета. Но если чиновники официально присудят команде победу, на понижение пойдет «Аннеси» – полуфиналист Кубка этого сезона!
Для «Аннеси» вылет будет очень обидным. Они набрали 45 очков – в предыдущие годы этого хватало для 13-14 места, но нынешний сезон аномальный. А ведь весной «Аннеси» выбил из Кубка «Марсель», в полуфинале остановился только на будущем обладателе трофея – «Тулузе» (1:2).
Головной боли в итоге избежал «Валансьен», который обошел «Аннеси» по разнице мячей. Но главный счастливчик последнего тура – «Лаваль», потому что клуб вылетал до самого последнего момента, но на выезде вырвал волевую победу у «Амьена» на 94-й минуте (2:1).
С разницей мячей −12 «Лаваль» прыгнул сразу на 14-ю строчку – и это несмотря на то, что у вылетающего пока «Родеза» и уже вылетевшего «Дижона» разница забитых/пропущенных в два раза лучше.
Такой вот веселый сезон выдался в Лиге 2! Итоги будут зависеть еще и от решений чиновников.
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Фото: eastnews.ru/THIBAUD MORITZ / AFP
судья и все кто принимали решения о прекращении матча позорники
Всё, как по комментам со спортс - не мы одни до этого додумались.
Денег из бюджета никто не даст. Это не РФ.
Нет денег - нет результатов. Нет результатов - нет денег.