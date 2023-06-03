Четырех секунд на видео хватило, чтобы удивиться: «Матч Премьер» показал ролик с нападающим «Сочи» Георгием Мелкадзе из «Ералаша»! Футболист там динамовской форме, совсем ребенок.

Присмотритесь, точно он!

Как спутать лицо.

Сам Мелкадзе рассказал в подкасте на ютуб-канале «Сочи».

«Я в «Ералаше» снимался – после футбола актером буду», – пошутил игрок.

И объяснил, как это было: «Бабуля приводит внука, который плохо играет в футбол. Она показывает, как играть, все ей хлопают. И я стою – и тоже хлопаю».

Что за серия «Ералаша», где снимался Мелкадзе?

Георгий вспомнил даже номер серии – 215. Она называется «Вратарь сборной».

По сюжету женщина привела внука в футбольную секцию, но тренер отказывался брать парня – считал, что у него нет данных.

В итоге она сама начала тренировать ребенка и назабивала множество голов, даже ударом через себя! За всем этим следила команда: там впечатлились, а тренер пригласил женщину играющим тренером в сборную.

Наивно, но как же мило и душевно!

Кто еще из спортсменов снимался в «Ералаше»?

Например, Константин Маевский – игрок и тренер из мини-футбола, трехкратный призер Евро и полуфиналист ЧМ. Он снялся в нескольких выпусках. Правда, самые известные – не про спорт.

Но для следивших за мини-футболом лицо знакомое.

В «Ералаше» же много эпизодов о футболе. Помните такие?

Одна из первых серий – «Футбольный мяч». О настоящем кожаном мяче, которым нельзя было играть в обуви.

Или «Футбольное обозрение» о юных фанатах и болельщике «Пахтакора», который мемно остается единственным в конце.

«Бразильская система» – возможно, самый известный выпуск: как мальчик хотел сделать из друга вратаря, но переквалифицировал его в бегуна.

А еще есть «Штрафной удар» – о спорах перед пенальти.

Другие спортивные выпуски мы вспоминали здесь: