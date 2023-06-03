Вы знали, что Мелкадзе снимался в «Ералаше»? Мелькнул на несколько секунд в форме «Динамо»
Четырех секунд на видео хватило, чтобы удивиться: «Матч Премьер» показал ролик с нападающим «Сочи» Георгием Мелкадзе из «Ералаша»! Футболист там динамовской форме, совсем ребенок.
Присмотритесь, точно он!
Как спутать лицо.
Сам Мелкадзе рассказал в подкасте на ютуб-канале «Сочи».
«Я в «Ералаше» снимался – после футбола актером буду», – пошутил игрок.
И объяснил, как это было: «Бабуля приводит внука, который плохо играет в футбол. Она показывает, как играть, все ей хлопают. И я стою – и тоже хлопаю».
Что за серия «Ералаша», где снимался Мелкадзе?
Георгий вспомнил даже номер серии – 215. Она называется «Вратарь сборной».
По сюжету женщина привела внука в футбольную секцию, но тренер отказывался брать парня – считал, что у него нет данных.
В итоге она сама начала тренировать ребенка и назабивала множество голов, даже ударом через себя! За всем этим следила команда: там впечатлились, а тренер пригласил женщину играющим тренером в сборную.
Наивно, но как же мило и душевно!
Кто еще из спортсменов снимался в «Ералаше»?
Например, Константин Маевский – игрок и тренер из мини-футбола, трехкратный призер Евро и полуфиналист ЧМ. Он снялся в нескольких выпусках. Правда, самые известные – не про спорт.
Но для следивших за мини-футболом лицо знакомое.
В «Ералаше» же много эпизодов о футболе. Помните такие?
Одна из первых серий – «Футбольный мяч». О настоящем кожаном мяче, которым нельзя было играть в обуви.
Или «Футбольное обозрение» о юных фанатах и болельщике «Пахтакора», который мемно остается единственным в конце.
«Бразильская система» – возможно, самый известный выпуск: как мальчик хотел сделать из друга вратаря, но переквалифицировал его в бегуна.
А еще есть «Штрафной удар» – о спорах перед пенальти.
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