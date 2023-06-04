8 комментариев

Вылет «Брешии» в Серию С превратился в экранизацию «Божественной комедии» Данте – можете сами предположить, на каком круге ада оказалась команда с вылетом в третий итальянский дивизион. Решающий матч даже не был доигран из-за буйства фанатов.

Гол на 90+5 стал катастрофой для клуба

«Брешия» и «Козенца» играли стыковые матчи за право остаться в Серии B. Первый матч «Козенца» выиграла 1:0, в ответном с тем же счетом вела «Брешия».

Но именно «Козенца» сравняла счет на 90+5. Еще через две минуты матч был прекращен досрочно. Во время одной из последних атак «Брешии» на поле полетели файеры.

«Брешия» пыталась зайти в штрафную.

Но файер зашел в штрафную успешнее «Брешии».

Дальше – еще несколько.

Полеты продолжались – дымом с огнем заволокло всю штрафную.

Игроки поняли, что ситуация превращается в опасную. И убежали в раздевалку.

Пока на поле все полыхало.

Продолжать матч в таких условиях было невозможно.

А потом начались разборки полицейских и фанатов.

Беспорядки продолжались и за пределами стадиона.

Даже издалека выглядело вот так:

Итальянские медиа пишут, что дымовые шашки летели и в приезжих фанатов уже за стадионом. В полицейских были брошены камни, бутылки, палки.

Матч так и не был возобновлен, хотя команды ждали полчаса. Судья Давиде Масса официально завершил игру.

Футбольный итог: «Брешия» вылетает и заодно ждет санкций. Околофутбольные тоги: ранения получили, по меньшей мере, девять человек, из-за шашек загорелась машина защитника «Брешии» Маттье Юара, который даже не играл из-за травмы, а фанаты «Козенцы» сидели на стадионе до часу ночи, пока ситуация не стабилизировалась и в городе не стало безопаснее.

В стыках особые правила, хотя этого сезона не касались

Как устроен вылет в Серии В: три худшие команды напрямую отправляются в Серию C, еще одного неудачника в стыках определяют четвертая и пятая команды с конца.

При этом для стыков есть разница в том, какое место заняли команды по итогам сезона. При равном (!) счете по сумме двух встреч остается та, которая набрала больше очков в сезоне Серии В. Но «Брешия» и «Козенца» набрали одинаково, так что если бы не гол на 90+5, матч перешел бы в дополнительное время.

А вот в прошлом году это правило могло бы помочь «Козенце», которая и тогда играла в стыках. В чемпионате она заработала на очко больше, чем «Виченца», так что проиграв в гостях 0:1 и ведя дома 1:0 оставалась бы в лиге. Но правило не понадобилось – тогда «Козенца» забила второй гол и победила с запасом.

Второй подряд этот клуб выбивает в Серию С известные команды: год назад – полуфиналиста Кубка Кубков «Виченцу», сейчас – еще недавно игравшую в Серии А «Брешию».

Из Серии В вылетели еще и СПАЛ с «Беневенто»

Хотя о ней стоит сказать особо – почти весь первый круг команда шла в топ-7, но с декабря по апрель повалилась так, что оказалась даже на последнем месте. К этому привели 19 матчей без побед всего с семью набранными очками. Затем был всплеск, который позволил хотя бы не вылететь напрямую.

Но катастрофы избежать не удалось. В Серии С «Брешия» сыграет впервые аж с 1985 года. А ведь год назад, когда «Козенца» барахталась в стыках, «Брешия» билась в плей-офф за выход в Серию А – в полуфинале она вылетела от «Монцы».

В другом полуфинале, кстати, тогда уступил «Беневенто», а сейчас он вообще стал худшей командой Серии B. Еще два неудачника – это СПАЛ и «Перуджа». Получается, Серию С пополнят команды, которые совсем недавно играли в элите: СПАЛ и «Брешия» синхронно вылетели из Серии А в 2020 году, «Беневенто» – в 2021-м. Исключение – «Перуджа»: экс-команда Дмитрия Аленичева начинала в элите свой последний сезон ровно 20 лет назад.

Сейчас на смену всем им в Серию В заявятся «Катандзаро», бывший клуб Игоря Симутенкова «Реджана» и никогда так высоко не поднимавшийся «Феральписало». Четвертая команда определится в плей-офф, который закончится 18 июня – там борются «Лекко», «Чезена», «Фоджа» и «Пескара».

Фото: кадры трансляции; Facebook/BresciaCalcioBSFC