8 комментариев

Вы это видели?
Блог

Ад в Италии: фанаты «Брешии» подожгли поле и машину игрока. Из-за вылета в Серию C

Козенца Козенца
СПАЛ СПАЛ
Д2 Италия Д2 Италия
Брешия Брешия
Беневенто Беневенто
Футбол Футбол

Вылет «Брешии» в Серию С превратился в экранизацию «Божественной комедии» Данте – можете сами предположить, на каком круге ада оказалась команда с вылетом в третий итальянский дивизион. Решающий матч даже не был доигран из-за буйства фанатов.

Гол на 90+5 стал катастрофой для клуба

«Брешия» и «Козенца» играли стыковые матчи за право остаться в Серии B. Первый матч «Козенца» выиграла 1:0, в ответном с тем же счетом вела «Брешия».

Но именно «Козенца» сравняла счет на 90+5. Еще через две минуты матч был прекращен досрочно. Во время одной из последних атак «Брешии» на поле полетели файеры.

«Брешия» пыталась зайти в штрафную.

Но файер зашел в штрафную успешнее «Брешии».

Дальше – еще несколько.

Полеты продолжались – дымом с огнем заволокло всю штрафную.

Игроки поняли, что ситуация превращается в опасную. И убежали в раздевалку.

Пока на поле все полыхало.

Продолжать матч в таких условиях было невозможно.

А потом начались разборки полицейских и фанатов.

Беспорядки продолжались и за пределами стадиона.

Даже издалека выглядело вот так:

Итальянские медиа пишут, что дымовые шашки летели и в приезжих фанатов уже за стадионом. В полицейских были брошены камни, бутылки, палки.

Матч так и не был возобновлен, хотя команды ждали полчаса. Судья Давиде Масса официально завершил игру.

Футбольный итог: «Брешия» вылетает и заодно ждет санкций. Околофутбольные тоги: ранения получили, по меньшей мере, девять человек, из-за шашек загорелась машина защитника «Брешии» Маттье Юара, который даже не играл из-за травмы, а фанаты «Козенцы» сидели на стадионе до часу ночи, пока ситуация не стабилизировалась и в городе не стало безопаснее.                                          

В стыках особые правила, хотя этого сезона не касались

Как устроен вылет в Серии В: три худшие команды напрямую отправляются в Серию C, еще одного неудачника в стыках определяют четвертая и пятая команды с конца.

При этом для стыков есть разница в том, какое место заняли команды по итогам сезона. При равном (!) счете по сумме двух встреч остается та, которая набрала больше очков в сезоне Серии В. Но «Брешия» и «Козенца» набрали одинаково, так что если бы не гол на 90+5, матч перешел бы в дополнительное время.

А вот в прошлом году это правило могло бы помочь «Козенце», которая и тогда играла в стыках. В чемпионате она заработала на очко больше, чем «Виченца», так что проиграв в гостях 0:1 и ведя дома 1:0 оставалась бы в лиге. Но правило не понадобилось – тогда «Козенца» забила второй гол и победила с запасом.

Второй подряд этот клуб выбивает в Серию С известные команды: год назад – полуфиналиста Кубка Кубков «Виченцу», сейчас – еще недавно игравшую в Серии А «Брешию».

Из Серии В вылетели еще и СПАЛ с «Беневенто»

Хотя о ней стоит сказать особо – почти весь первый круг команда шла в топ-7, но с декабря по апрель повалилась так, что оказалась даже на последнем месте. К этому привели 19 матчей без побед всего с семью набранными очками. Затем был всплеск, который позволил хотя бы не вылететь напрямую.

Но катастрофы избежать не удалось. В Серии С «Брешия» сыграет впервые аж с 1985 года. А ведь год назад, когда «Козенца» барахталась в стыках, «Брешия» билась в плей-офф за выход в Серию А – в полуфинале она вылетела от «Монцы».

В другом полуфинале, кстати, тогда уступил «Беневенто», а сейчас он вообще стал худшей командой Серии B. Еще два неудачника – это СПАЛ и «Перуджа». Получается, Серию С пополнят команды, которые совсем недавно играли в элите: СПАЛ и «Брешия» синхронно вылетели из Серии А в 2020 году, «Беневенто» – в 2021-м. Исключение – «Перуджа»: экс-команда Дмитрия Аленичева начинала в элите свой последний сезон ровно 20 лет назад.

Сейчас на смену всем им в Серию В заявятся «Катандзаро», бывший клуб Игоря Симутенкова «Реджана» и никогда так высоко не поднимавшийся «Феральписало». Четвертая команда определится в плей-офф, который закончится 18 июня – там борются «Лекко», «Чезена», «Фоджа» и «Пескара».

«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009

Фото: кадры трансляции; Facebook/BresciaCalcioBSFC

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Как говорил Лавров, "дебилы, б...". Конечно, шансов оставалось немного, но своими руками лишать свою же команду последней возможности забить гол - это надо быть очень одаренным.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KROVOSOS
Необычное правило в стыках. Кстати, это правило действует и в плей-офф: Бари прошёл дальше Зюдтироль в стыках за СериАл как раз подобным образом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikola Shell
Настоящий футбол
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий