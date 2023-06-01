52 комментария

Энтони Тэйлору прилетело.

Жозе Моуринью впервые проиграл финал еврокубка: его «Рому» на стадионе «Пушкаш Арена» превзошла «Севилья» (1:1, 4-1 по пенальти).

Во время матча камеры выхватывали Жозе чаще игроков – он был звездой вечера. Но главное шоу началось потом.

«Судья казался испанцем. Во всех спорных эпизодах он свистел в пользу «Севильи». Моуринью отчитал рефери финала Тэйлора

На пресс-конференции Моуринью прошелся по судейству: «Я сказал, что мы либо покинем поле с кубком, либо покинем поле мертвыми. Что ж, мы мертвы. Мы до смерти устали физически, до смерти устали психологически. Мы мертвы, потому что считаем, что это несправедливое поражение со множеством спорных эпизодов .

Для нас важна эта футболка, для нас важна наша суть, мы относимся ко всему серьезно, работаем со смирением и отдаем все силы. Каждый из нас по-разному реагирует: кто-то плачет, кто-то – нет, но правда в том, что все мы расстроены. Мы смертельно устали и убиты чувством несправедливости ».

После этого Моуринью наехал уже конкретно на главного судью финала – англичанина Энтони Тэйлора. Тот раздал 13 желтых карточек на две команды.

«Это был напряженный, яркий, мужской футбол, на котором работал судья, казавшийся испанцем . Он постоянно давал желтую, желтую, желтую. Несправедливость проявляется в том, что Ламела должен был получить вторую карточку, но не получил, а потом реализовал пенальти в послематчевой серии. Сегодня во всех спорных эпизодах он свистел в пользу «Севильи» . Я удивлен, потому что у этого судьи отличная репутация».

Это еще не все: «В следующем сезоне мы не сыграем в Лиге чемпионов и, как бы это ни звучало парадоксально, это хорошая новость, потому что мы еще не стали командой уровня Лиги чемпионов. Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое».

«Гребаный позор». Моуринью дождался Тэйлора на парковке и выругался в стиле Дрогба-2009

Моуринью настолько не понравилась работа Тэйлора, что он поймал судью на парковке и выпалил: « Гребаный позор. Поздравляю, мужик, это гребаный позор ».

«Гребаный позор» – это узнаваемая отсылка. Так Дидье Дрогба кричал в камеру в адрес Тома-Хеннинга Эвребе после скандального судейства в полуфинале Лиги чемпионов-2009 между «Челси» и «Барселоной».

В УЕФА тем временем ждут отчет от Тэйлора – в зависимости от его содержания к Моуринью могут применить дисциплинарные меры.

Какие у «Ромы» и Жозе претензии к судейству?

Основных – две.

• Игроки «Ромы» несколько раз требовали пенальти в ворота «Севильи». Первый эпизод – когда Неманя Гудель высоко задрал ногу и попал по голове Тэмми Абрахама. Тэйлор пенальти не назначил, ВАР его не переубедил.

Еще один момент случился во втором тайме, когда полузащитник «Севильи» Фернандо в своей штрафной встретил мяч рукой.

• Озвученная Моуринью претензия – неудаление Эрика Ламелы на 130-й минуте (!) (да, это был долгий вечер). Аргентинец влетел в Рожера Ибанеса на фланге. У Эрика уже была желтая.

А как вы считаете, Энтони Тэйлор виноват в поражении «Ромы»?

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker