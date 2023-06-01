52 комментария

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«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009

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Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Энтони Тэйлор
Футбол Футбол

Энтони Тэйлору прилетело.

Жозе Моуринью впервые проиграл финал еврокубка: его «Рому» на стадионе «Пушкаш Арена» превзошла «Севилья» (1:1, 4-1 по пенальти).

Во время матча камеры выхватывали Жозе чаще игроков – он был звездой вечера. Но главное шоу началось потом.

«Судья казался испанцем. Во всех спорных эпизодах он свистел в пользу «Севильи». Моуринью отчитал рефери финала Тэйлора

На пресс-конференции Моуринью прошелся по судейству: «Я сказал, что мы либо покинем поле с кубком, либо покинем поле мертвыми. Что ж, мы мертвы. Мы до смерти устали физически, до смерти устали психологически. Мы мертвы, потому что считаем, что это несправедливое поражение со множеством спорных эпизодов.

Для нас важна эта футболка, для нас важна наша суть, мы относимся ко всему серьезно, работаем со смирением и отдаем все силы. Каждый из нас по-разному реагирует: кто-то плачет, кто-то – нет, но правда в том, что все мы расстроены. Мы смертельно устали и убиты чувством несправедливости».

После этого Моуринью наехал уже конкретно на главного судью финала – англичанина Энтони Тэйлора. Тот раздал 13 желтых карточек на две команды. 

«Это был напряженный, яркий, мужской футбол, на котором работал судья, казавшийся испанцем. Он постоянно давал желтую, желтую, желтую. Несправедливость проявляется в том, что Ламела должен был получить вторую карточку, но не получил, а потом реализовал пенальти в послематчевой серии. Сегодня во всех спорных эпизодах он свистел в пользу «Севильи». Я удивлен, потому что у этого судьи отличная репутация».

Это еще не все: «В следующем сезоне мы не сыграем в Лиге чемпионов и, как бы это ни звучало парадоксально, это хорошая новость, потому что мы еще не стали командой уровня Лиги чемпионов. Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое».

«Гребаный позор». Моуринью дождался Тэйлора на парковке и выругался в стиле Дрогба-2009

Моуринью настолько не понравилась работа Тэйлора, что он поймал судью на парковке и выпалил: «Гребаный позор. Поздравляю, мужик, это гребаный позор». 

«Гребаный позор» – это узнаваемая отсылка. Так Дидье Дрогба кричал в камеру в адрес Тома-Хеннинга Эвребе после скандального судейства в полуфинале Лиги чемпионов-2009 между «Челси» и «Барселоной».

В УЕФА тем временем ждут отчет от Тэйлора – в зависимости от его содержания к Моуринью могут применить дисциплинарные меры.

Какие у «Ромы» и Жозе претензии к судейству?

Основных – две.

• Игроки «Ромы» несколько раз требовали пенальти в ворота «Севильи». Первый эпизод – когда Неманя Гудель высоко задрал ногу и попал по голове Тэмми Абрахама. Тэйлор пенальти не назначил, ВАР его не переубедил.

Еще один момент случился во втором тайме, когда полузащитник «Севильи» Фернандо в своей штрафной встретил мяч рукой. 

• Озвученная Моуринью претензия – неудаление Эрика Ламелы на 130-й минуте (!) (да, это был долгий вечер). Аргентинец влетел в Рожера Ибанеса на фланге. У Эрика уже была желтая. 

А как вы считаете, Энтони Тэйлор виноват в поражении «Ромы»?

Моуринью снова успокаивал «Рому» после гола в финале – прямо как год назад в Лиге конференций

Моуринью бросил медаль на трибуну! Впервые проиграл финал еврокубка 😩

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker

52 комментария

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ZarvuR2020
Ну Тэйлор и правда в своём стиле выбрал любимую команду вчера.
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Любитель побеждать
Почему игра рукой это не пеналь? Она ведь не прижата.
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+27
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JENNINGS
Ну, в 2009 реальный был, мягко говоря, грёбаный позор!
+25
-6
+19
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Гриззли
Не сказать, что прям предвзято судил, но в спорных моментах отдавал предпочтение Севилье. Ну и желтых, конечно он испанцам не особо давал. В нескольких эпизодах откровенно пожалел.
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александр модов
Ответ Joey Ramone
Если пытаться как-то понять судью то рука опущена и делает движение от мяча. Типа он ей скорее не играл, а наоборот убирал руку от мяча.
Он не убирал руку до мяча, он начал убирать руку после того как в нее попал мяч, но судье пофиг
+16
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+14
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xoms
Мне Севильи по игре до финала была симпотичней, начинал болеть за неё, к концу матча уже начал подтапливать за Рому, было заметно как судья их убивает, всё спорное в одну сторону, карточек в 1 ом тайме пол команде выдал.
Вобщем финал ожидаемо был уныл, но судья вобще игру сломал карточками.
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george1991
Кто-то может объяснить ситуацию с рукой? Мне казалось, что по последним правилам любая рука в штрафной это пенальти. Может трактовку изменили недавно?
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+7
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Egor Aleksandrovich
можно бесконечно смотреть на 3 вещи:
- как течет вода
- как горит огонь
- как Моуринью жалуется на судей
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ vulturecrow
лично для меня самым удивительным было, когда он не назначил пенальти в ворота Ромы во втором тайме даже после просмотра ВАР. я был уверен, что на точку покажет. когда мяч попал в руку, я решил, что 1-1 по неназначенным пенальти. а вот предвзятости не увидел.
Так там игрок в мяч сыграл
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$-AGROHIM-$
Ответ george1991
Кто-то может объяснить ситуацию с рукой? Мне казалось, что по последним правилам любая рука в штрафной это пенальти. Может трактовку изменили недавно?
В матче Челси-Ньюкасл на последних минутах мяч летел в ворота и встретился с рукой игрока Ньюкасла. Фиг вам, а не пенальти.
В матче Монца-Лечче игрока Монцы толкнули в спину, мяч попал ему в колено и руку - дали пенальти...
Это все в воскресенье...
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Garrincha_the best
От Жозе нигде теперь не спрятаться - ни в душе, ни на пикнике. Всем судьям на заметку.
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Joey Ramone
Между равными командами такие судейские мелочи решают весь исход. Арбитрам можно было повнимательнее к эпизодам относиться.
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Joey Ramone
Ответ александр модов
Он не убирал руку до мяча, он начал убирать руку после того как в нее попал мяч, но судье пофиг
Да, площадь тела искусственно увеличил - чистый пеналь.
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Kolya Meliksetyan
В моменте с Абрахамом окей, мог назначить, а мог и нет, вар бы не вмешался в любом случае в силу отсутствия явной ошибки. А вот с рукой не понятно, если и это не пенальти, то хз. Возьми паузу, пообщайся с судьями, пойди сам посмотри, это финал как никак…
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АРХАТ
Лысый, выходи раз на раз)
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Dmitrii Serebrennikov
Ответ Любитель побеждать
Почему игра рукой это не пеналь? Она ведь не прижата.
Рука была в естественном положении, а игрок стремился ее убрать. Хотя при желании можно было назначить конечно
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ТвояМамка
Ответ LCY
Позор? Скорее игра Ромы это позор.
Да Рома как раз неплохо играла, уж точно не хуже Севильи, а скорее даже лучше.
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LCY
Позор? Скорее игра Ромы это позор.
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александр модов
Пенальти после попадания мяча в руку должен был быть. Мяч попал в руку игрока, руку он начал убирать уже после попадания в нее мяча. Никакого естественного положения руки не было. Тоже самое с перебитием пенальти в серии, вратарь Ромы не дергался, он просто перенес вес на другую ногу.
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Rehcuhcs
Гре6аный позор - это то, как безвольно отдала Рома игру во втором тайме.
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Гриззли
Ответ george1991
Кто-то может объяснить ситуацию с рукой? Мне казалось, что по последним правилам любая рука в штрафной это пенальти. Может трактовку изменили недавно?
Не любая. Прижатая, опорная (если человек падает) - не пенальти. Также если с близкого расстояния попадают в руку и у человека не было физической возможности ее убрать - не пенальти. Короче, как было, на усмотрение арбитра, так и осталось. Захочет арбитр поставить, поставит даже если рука была полностью прижата к телу, а не захочет, то даже за волейбол не поставит.
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London.is.blue
Ответ JENNINGS
Ну, в 2009 реальный был, мягко говоря, грёбаный позор!
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Александр Кот
Ответ Экспертное мнение
Ты точно смотрел другой матч, он правду говорит, пенка на Окампосе был 100%
Для интереса сейчас нашёл момент записи в интернете. Там чистая стимуляция, ещё комментатор говорит, почему нет жёлтой карточки Окампосу за это.
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#SharkTeam
Ответ Lifar Skladchikov
и это дает эффект! Сэр Алекс не даст соврать! Давление на судей тоже важная часть работы тренера
в случае жузе уже обратный
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Ilya Krapivchenko
Ответ Arthas M
Какая избирательная память))),Бавария забила гол из офсайда и благодаря этому матч перешёл в допы, Видаль наиграл на КК ещё в начале второго тайма и фол на Асенсио был,замедленный повтор это доказывает,про пенку с Юве вообще смешно Васкеса в бок ударили и в спину толкнули,вот думаешь каким надо быть чтобы такую чушь нести)). Офсайд у Рамоса был в финале,но небольшой,не грубая ошибка
не грубая ошибка)) подумаешь решающий гол забил с офсайда))
все он правильно написал, реал тогда тащили как могли
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