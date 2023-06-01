52 комментария

«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009
Энтони Тэйлору прилетело.
Жозе Моуринью впервые проиграл финал еврокубка: его «Рому» на стадионе «Пушкаш Арена» превзошла «Севилья» (1:1, 4-1 по пенальти).
Во время матча камеры выхватывали Жозе чаще игроков – он был звездой вечера. Но главное шоу началось потом.
«Судья казался испанцем. Во всех спорных эпизодах он свистел в пользу «Севильи». Моуринью отчитал рефери финала Тэйлора
На пресс-конференции Моуринью прошелся по судейству: «Я сказал, что мы либо покинем поле с кубком, либо покинем поле мертвыми. Что ж, мы мертвы. Мы до смерти устали физически, до смерти устали психологически. Мы мертвы, потому что считаем, что это несправедливое поражение со множеством спорных эпизодов.
Для нас важна эта футболка, для нас важна наша суть, мы относимся ко всему серьезно, работаем со смирением и отдаем все силы. Каждый из нас по-разному реагирует: кто-то плачет, кто-то – нет, но правда в том, что все мы расстроены. Мы смертельно устали и убиты чувством несправедливости».
После этого Моуринью наехал уже конкретно на главного судью финала – англичанина Энтони Тэйлора. Тот раздал 13 желтых карточек на две команды.
«Это был напряженный, яркий, мужской футбол, на котором работал судья, казавшийся испанцем. Он постоянно давал желтую, желтую, желтую. Несправедливость проявляется в том, что Ламела должен был получить вторую карточку, но не получил, а потом реализовал пенальти в послематчевой серии. Сегодня во всех спорных эпизодах он свистел в пользу «Севильи». Я удивлен, потому что у этого судьи отличная репутация».
Это еще не все: «В следующем сезоне мы не сыграем в Лиге чемпионов и, как бы это ни звучало парадоксально, это хорошая новость, потому что мы еще не стали командой уровня Лиги чемпионов. Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое».
«Гребаный позор». Моуринью дождался Тэйлора на парковке и выругался в стиле Дрогба-2009
Моуринью настолько не понравилась работа Тэйлора, что он поймал судью на парковке и выпалил: «Гребаный позор. Поздравляю, мужик, это гребаный позор».
«Гребаный позор» – это узнаваемая отсылка. Так Дидье Дрогба кричал в камеру в адрес Тома-Хеннинга Эвребе после скандального судейства в полуфинале Лиги чемпионов-2009 между «Челси» и «Барселоной».
В УЕФА тем временем ждут отчет от Тэйлора – в зависимости от его содержания к Моуринью могут применить дисциплинарные меры.
Какие у «Ромы» и Жозе претензии к судейству?
Основных – две.
• Игроки «Ромы» несколько раз требовали пенальти в ворота «Севильи». Первый эпизод – когда Неманя Гудель высоко задрал ногу и попал по голове Тэмми Абрахама. Тэйлор пенальти не назначил, ВАР его не переубедил.
Еще один момент случился во втором тайме, когда полузащитник «Севильи» Фернандо в своей штрафной встретил мяч рукой.
• Озвученная Моуринью претензия – неудаление Эрика Ламелы на 130-й минуте (!) (да, это был долгий вечер). Аргентинец влетел в Рожера Ибанеса на фланге. У Эрика уже была желтая.
А как вы считаете, Энтони Тэйлор виноват в поражении «Ромы»?
Моуринью снова успокаивал «Рому» после гола в финале – прямо как год назад в Лиге конференций
Моуринью бросил медаль на трибуну! Впервые проиграл финал еврокубка 😩
Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker
Вобщем финал ожидаемо был уныл, но судья вобще игру сломал карточками.
- как течет вода
- как горит огонь
- как Моуринью жалуется на судей
В матче Монца-Лечче игрока Монцы толкнули в спину, мяч попал ему в колено и руку - дали пенальти...
Это все в воскресенье...
все он правильно написал, реал тогда тащили как могли