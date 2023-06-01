13 комментариев

Дерзко!

Чувствуете вайбы РПЛ в финале Лиги Европы? Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан повторил жест Александра Соболева в финале против «Ромы». Эмоции прорвались во время серии послематчевых пенальти.

Возможно, жест был адресован Жозе Моуринью. С ним у Жордана возникла стычка у поля, когда он готовился выйти на замену на 119-й минуте.

А вот момент с участием Александра Соболева – идеально повторил жест Crotch Grab (его очень любил Майкл Джексон).

Правда, Соболев получил красную карточку и 4-матчевую дисквалификацию, а не кубок Лиги Европы.

До этого тему раскрыли Лопетеги (когда работал с Жорданом) и Симеоне (особенно ярко и с жестом)

Бывший тренер «Севильи» Хулен Лопетеги после победы над «МЮ» в полуфинале ЛЕ-2019/20 обошелся без жестов, но тему все же затронул. «Вы провели эту игру с яйцами и сердцем, и вы заслуживаете этот финал», – крикнул тренер перед игроками и тренерским штабом. Тогда Жордан уже был в клубе – может быть, вдохновился?

Но есть человек, который буквально помешан на этом жесте – главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Это особенно проявилось в 1/8 финала ЛЧ-2018/19 с «Ювентусом», Диего очень радовался второму голу «Атлетико».

«Я делал так, когда был игроком, и сделал так сегодня еще раз, чтобы показать болельщикам, что у нас есть яйца, – сказывал Симеоне. – Это не обращение к сопернику, я специально развернулся к нашим болельщикам.

Признаю, это не самый приличный жест. Но я почувствовал – надо. Это была такая сложная игра, мы так бились, Диего Коста мощно отработал, хотя не был готов на 100%. Я должен был показать, что чувствую. Могу только извиниться, если кого обидел. Но я сделал это от сердца.

Почему я сделал жест, изображающий яйца? Это значит, что у нас есть яйца. Большие яйца. Я уже делал это, когда был игроком. Для того чтобы выпустить Коке и Косту в старте после месяца отсутствия, нужны яйца. И я выпустил их».

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij