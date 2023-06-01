13 комментариев

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Жест Соболева в финале ЛЕ! Сознательно!

Жоан Жордан Жоан Жордан
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Дерзко!

Чувствуете вайбы РПЛ в финале Лиги Европы? Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан повторил жест Александра Соболева в финале против «Ромы». Эмоции прорвались во время серии послематчевых пенальти. 

Возможно, жест был адресован Жозе Моуринью. С ним у Жордана возникла стычка у поля, когда он готовился выйти на замену на 119-й минуте.

А вот момент с участием Александра Соболева – идеально повторил жест Crotch Grab (его очень любил Майкл Джексон).

Правда, Соболев получил красную карточку и 4-матчевую дисквалификацию, а не кубок Лиги Европы. 

До этого тему раскрыли Лопетеги (когда работал с Жорданом) и Симеоне (особенно ярко и с жестом)

Бывший тренер «Севильи» Хулен Лопетеги после победы над «МЮ» в полуфинале ЛЕ-2019/20 обошелся без жестов, но тему все же затронул. «Вы провели эту игру с яйцами и сердцем, и вы заслуживаете этот финал», – крикнул тренер перед игроками и тренерским штабом. Тогда Жордан уже был в клубе – может быть, вдохновился?

Но есть человек, который буквально помешан на этом жесте – главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Это особенно проявилось в 1/8 финала ЛЧ-2018/19 с «Ювентусом», Диего очень радовался второму голу «Атлетико».

«Я делал так, когда был игроком, и сделал так сегодня еще раз, чтобы показать болельщикам, что у нас есть яйца, – сказывал Симеоне. – Это не обращение к сопернику, я специально развернулся к нашим болельщикам.

Признаю, это не самый приличный жест. Но я почувствовал – надо. Это была такая сложная игра, мы так бились, Диего Коста мощно отработал, хотя не был готов на 100%. Я должен был показать, что чувствую. Могу только извиниться, если кого обидел. Но я сделал это от сердца.

Почему я сделал жест, изображающий яйца? Это значит, что у нас есть яйца. Большие яйца. Я уже делал это, когда был игроком. Для того чтобы выпустить Коке и Косту в старте после месяца отсутствия, нужны яйца. И я выпустил их».

Севилья Испания – Рома Италия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:1
Дата проведения
31 мая, 22.00, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 34 Дибала, 1:1 – 55, автогол Манчини.
СевильяБуну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Предупреждения:
Матич (22), Рафа Мир (36), Пеллегрини (45), Манчини (48), Кристанте (65), Ракитич (65), Челик (74), Залевски (105), Ламела (109), Жордан (120), Монтьель (120), Окампос (120), Карсдорп (120).

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Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij

13 комментариев

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GMF
Жест соболева ахаха
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Алекс Буков
Жест Соболева, финт Гатагова. Мы живешь в лучшую эпоху со времен существования человечества.
+6
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Blaumerc
Ответ Сергей Смирнов
Как можно увидеть из статьи, это жест Симеоне, а не Соболева. Предлагаю сменить на время обувь тем, кто критиковал Сашу и рассказать нам, что в финале ЛЕ так делать можно.
так делать нигде нельзя. всё равно ситуация немного разная. Игрок Севильи в отличии от Соболева, не приставил свой причиндал к голове сидячего соперника. Всё равно это некрасиво в исполнении всех игроков.
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VictorVallecano
В трусы написал, или что он хочет этим сказать?
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ПьяныйКот
Это жест дауна. Жест социально не развитой личности
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Nate
А вы говорили РПЛа нет в еврокубках! 🤡
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Алексей Полиенков
Дегенерат. Надеюсь за это длительная дисквалификация последует. Надоели уже идиоты свои причиндалы на футбольном матче показывать.
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