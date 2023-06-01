Болельщику повезло!

Жозе Моуринью впервые проиграл финал еврокубков – «Севилья» обыграла «Рому» в серии пенальти (4:1).

Второго места для Жозе, похоже, не существует. Португалец получил серебряную медаль раньше всех, за несколько минут до награждения римской команды, после чего подошел с наградой к трибуне «Пушкаш Арены» и бросил ее болельщику.

Мальчик доволен!

До этого у Жозе было 5 победных финалов подряд. Напомните о его подвигах?

До «Севильи» португалец выиграл пять еврокубковых финалов подряд. Уступал только в Суперкубках (3 поражения), но это сложно назвать финалом еврокубка.

Быстро напомним про победы Жозе, которые все-таки прервались.

• В январе 2002-го Моуринью принял «Порту», который шел пятым в чемпионате и вылетел из Кубка Португалии. Уже в следующем сезоне он взял чемпионство с 11-очковым отрывом и выиграл Кубок УЕФА. В финале победу португальцам принесли дубль Дерлея и гол Аленичева.

• Российский полузащитник сыграл роль и в следующем важном финале Жозе. Год спустя «Порту» добрался до победы уже в Лиге чемпионов: португальцы выбили по пути «МЮ» и потерпели единственное поражение в турнире от «Реала» еще на групповой стадии. В финале команда Моуринью разгромила «Монако» (3:0), последний гол турнира на счету Аленичева.

• Вторая ЛЧ пришла уже с «Интером». Все мы помним тот сезон, когда португалец вместе с Милито, Снейдером и Это’О выиграли требл.

Жозе вывел «нерадзурри» в первый для них финал ЛЧ за 38 лет, а затем впервые в истории завоевал для клуба три главных трофея за сезон. В финале против «Баварии» все решил дубль Милито, у которого в том году получалось все.

• В «Реале» и во время второго захода в «Челси» Моуринью не добился евроуспехов. Зато зацепил три трофея в «МЮ», что после ухода Фергюсона не получилось ни у кого. Одним из трофеев стала Лига Европы – первая в истории «Юнайтед».

В финале голы Погба и Мхитаряна позволили обыграть «Аякс».

• В «Роме» – первая Лига конференций в истории турнира. В финале Жозе обыграл голландский «Фейеноорд». Единственный мяч на 32-й минуте забил Николо Дзаньоло – получил мяч в штрафной, обыграл соперника и успел перебросить вратаря.

И вот теперь Жозе спотыкается – о магическую «Севилью».

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; eastnews.ru/Odd ANDERSEN / AFP