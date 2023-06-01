Вы это видели?
Блог

Моуринью впервые проиграл финал еврокубков – и бросил медаль на трибуны

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Порту Порту
Интер Интер
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Севилья Севилья
Рома Рома
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

Болельщику повезло!

Жозе Моуринью впервые проиграл финал еврокубков – «Севилья» обыграла «Рому» в серии пенальти (4:1).

Второго места для Жозе, похоже, не существует. Португалец получил серебряную медаль раньше всех, за несколько минут до награждения римской команды, после чего подошел с наградой к трибуне «Пушкаш Арены» и бросил ее болельщику.

Мальчик доволен!

До этого у Жозе было 5 победных финалов подряд. Напомните о его подвигах?

До «Севильи» португалец выиграл пять еврокубковых финалов подряд. Уступал только в Суперкубках (3 поражения), но это сложно назвать финалом еврокубка.

Быстро напомним про победы Жозе, которые все-таки прервались.

• В январе 2002-го Моуринью принял «Порту», который шел пятым в чемпионате и вылетел из Кубка Португалии. Уже в следующем сезоне он взял чемпионство с 11-очковым отрывом и выиграл Кубок УЕФА. В финале победу португальцам принесли дубль Дерлея и гол Аленичева.

• Российский полузащитник сыграл роль и в следующем важном финале Жозе. Год спустя «Порту» добрался до победы уже в Лиге чемпионов: португальцы выбили по пути «МЮ» и потерпели единственное поражение в турнире от «Реала» еще на групповой стадии. В финале команда Моуринью разгромила «Монако» (3:0), последний гол турнира на счету Аленичева.

• Вторая ЛЧ пришла уже с «Интером». Все мы помним тот сезон, когда португалец вместе с Милито, Снейдером и Это’О выиграли требл.

Жозе вывел «нерадзурри» в первый для них финал ЛЧ за 38 лет, а затем впервые в истории завоевал для клуба три главных трофея за сезон. В финале против «Баварии» все решил дубль Милито, у которого в том году получалось все.

• В «Реале» и во время второго захода в «Челси» Моуринью не добился евроуспехов. Зато зацепил три трофея в «МЮ», что после ухода Фергюсона не получилось ни у кого. Одним из трофеев стала Лига Европы – первая в истории «Юнайтед».

В финале голы Погба и Мхитаряна позволили обыграть «Аякс».

• В «Роме» – первая Лига конференций в истории турнира. В финале Жозе обыграл голландский «Фейеноорд». Единственный мяч на 32-й минуте забил Николо Дзаньоло – получил мяч в штрафной, обыграл соперника и успел перебросить вратаря.

И вот теперь Жозе спотыкается – о магическую «Севилью».

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; eastnews.ru/Odd ANDERSEN / AFP

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I'mNotChrisPaul
The special two
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
2032 год:
Мальчик, получивший медаль от Моуринью в финале ЛЕ - где он сейчас?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек_Легенда
В серии пенальти обделался капитально. Лучше нужно было автобус парковать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий