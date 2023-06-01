10 комментариев

Философия Хосе Луиса Мендилибара.

«Севилья» выиграла Лиги Европы-2022/23 – кто-то верил, что могло быть иначе?

А ведь три месяца назад «Севилья» тотально заваливала сезон: команда грустила на 13-м месте в Ла Лиге, в любимой ЛЕ чудом не вылетела от «Фенербахче» в 1/8 плей-офф. Итогом стала отставка Хорхе Сампаоли, по ходу сезона сменившего Хулена Лопетеги. Команда выглядела ужасно: Сусо злился, что игроки просто не понимают, как им действовать на поле.

А потом пришел Хосе Луис Мендилибар.

Мендилибар – удивительный тренер. Помните его «Эйбар»?

«Севилья» – дебют Мендилибара на топ-уровне, но футбольным гикам он запомнился по работе в клубах поскромнее.

Вся его карьера переполнена мудростью.

Хосе – не самоучка без футбольного опыта. Был неплохим хавбеком, рос в академии «Атлетика», но до главной команды так и не дошел. Зато стал легендой скромнейшего «Сестао» из 30-тысячного городка. «Когда я только начинал играть в футбол, у меня не было ни привилегий, ни славы. Я должен был искать и пройти свой путь, – вспоминал тренер в интервью Marca 6 лет назад.

Я пришел в «Сестао» сражаться. Работал на износ, чтобы просто пережить очередной день. Приходилось выкручиваться. Одежда, форма, учебники – все передавалось из поколения в поколение. Сейчас непостижимо, но я родом из другой эпохи, в которой у нас была всего пара бутс. Мы играли в них весь сезон и ходили по сапожникам, чтобы подлатать их как можно дешевле. Сегодня, когда я это рассказываю, на меня смотрят как на безумца. Да, теперь у футболистов по восемь-десять разных пар бутс».

Мендилибар играл до 33 лет, а когда собирался заканчивать, понял, что не может без футбола. Пришлось идти в тренеры, тем более что тактика Хосе всегда нравилась. По старым связям он попал в «Атлетик», уверенно прошел все молодежные команды и в 2004-м получил предложение от «Эйбара». После 7 побед в 13 играх «Атлетик» понял – если Эрнесто Вальверде уходит, то пора пробовать главным Мендилибара.

Кстати, именно Хосе раскрыл в «Эйбаре» Давида Сильву – туда юного парня занесло в аренду на сезон. Они дружат, Мендилибар даже сверкал в VIP-ложе на «Этихаде», а Давид вспоминает времена совместной работы и нахваливает Хосе: «Помимо тактических, технических и других знаний Хосе умеет ладить с людьми. Он отличный психолог».

Жаль, но в «Атлетике» это не помогло. Мендилибара ждал провал: 1 победа за 13 встреч, вылет от румынского «Клужа» в квалификации Кубка Интертото. Увольнение настигло начинающего тренера так же быстро, как думал на поле Сильва.

Мендилибар ушел на понижение: оказался сначала в «Осасуне», а потом в «Вальядолиде». Оба клуба помнят его как тренера, ставившего атакующий футбол, но не добившегося результата.

Мендилибар оставался прекрасным человеком. Когда уходил из «Осасуны», игроки просто рыдали. «Хосе – хороший человек, идеальный тренер. Игроки верили в него и в наших неудачах Мендилибар виноват меньше всех. Жаль, что его сделали крайним», – в слезах говорил капитан Пуньяль.

«Не считаю себя скупым, но знаю, что деньги с неба не падают. Их надо заслужить, так и должно быть. Так я воспитывал детей. Они выросли, начали работать, – вспоминал испанец. – К счастью, у нет них финансовых проблем, потому что карьера сложилась удачно, но если бы я оказался недееспособным, то все было бы куда сложнее».

После неудачного заезда в «Леванте» в 2014-м Хосе понял, что хочет передохнуть – и почти год ждал любимый «Эйбар», который к тому моменту за 9 лет залез из третьего дивизиона залез в высший. А уже вместе с Мендилибаром боролся за еврокубки, а еще громил даже «Реал».

Футбол его «Эйбара» ярко описывал экс-тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо: «Их игра вовсе не требует владения мячом. Каким-то образом «Эйбар» постоянно зависает в чужой штрафной и эффективно использует пространство. Это смесь вертикального и горизонтального футбола. Они хороши как в быстрых выходах, так и в розыгрышах у ворот соперника. Непонятно, чего от них вообще ожидать».

Хосе слепил много шикарных игроков: например, Жоан Жордан и Брайан Хиль вышли из других академий, но именно в «Эйбаре» привыкли к скорости Ла Лиги. Кукурелья уже играет за «Челси», но часто вспоминает хорошее про Мендилибара. Японец Инуи считает Мендилибара тренером своей жизни.

Конечно, счастье не могло длиться вечно. Футбол менялся, а вот Мендилибар даже не собирался: «С появлением искусственного газона изменилось все. Это другой футбол – сегодня в детских школах нет игры головой. Просто не существует, длинные забросы утратили актуальность. Теперь достаточно держать мяч в ногах. Я считаю, что футбол многограннее, ведь это еще и оборона.

Сегодня говорят только об атаке. Ни об отборах, ни о подкатах, ни о защите. Только о мяче. Большую часть матча игрок носится по полю, есть у него мяч или нет. Ни один не владеет мячом дольше двух минут. Комментаторы должны напоминать зрителям, что защитные аспекты остаются важной частью футбола, а то кажется, будто современный футбол – это финты, перепасовка и контроль мяча.

Считаю, футбол Пепа – владение ради владения. Перепасовка между центральными защитниками? Пфф, какой это контроль мяча? Если я получил мяч, то надо создавать моменты. Мяч нужен не для того, чтобы сделать 150 касаний подряд. Если у тебя 150 касаний, то столько же шансов забить, но ты должен быть нацелен на ворота. Если нет – это невозможно, я против этого».

В 2021-м «Эйбар» распродал почти всех лидеров, так что от вылета в Сегунду не спас даже Мендилибар. Хосе ушел как легенда, но не собирался заканчивать. В декабре тренера позвали в «Алавес», где снова ничего не получилось, но неудачи не сломили испанца.

«Я до сих пор работаю, потому что мне нравится, а еще потому, что не могу обойтись без футбола. Будучи тренером, продлеваешь футбольную жизнь. Кроме того, мне еще многому нужно учиться, так что я не тороплюсь уходить на пенсию. Моя супруга работает учителем английского языка, тоже с этим не спешит.

Она уже давно могла бы отдыхать дома или проводить время с друзьями, но вместо этого по-прежнему преподает. Она любит свое дело. Нет, это не значит, что она никогда не возвращается домой усталой или расстроенной. Времена бывают разными, но она всегда с надеждой смотрит в будущее. Я придерживаюсь той же философии».

Больше года Мендилибар сидел без работы, а в 62 года получил шанс всей жизни в «Севилье».

Теперь он выиграл ЛЕ.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Octavio Passos, Maja Hitij