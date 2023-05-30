29 комментариев

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Кривохарченко рассказал, как теперь живет. Почему ушел с «Матча» сразу после 24 февраля, не считал канал пропагандой и уехал из России

Сергей Кривохарченко Сергей Кривохарченко
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Мы давно ничего не слышали про Сергея Кривохарченко. И вот он пришел на ютуб-канал «Новая газета Европа», чтобы поговорить с журналистом Ильей Азаром.

Экс-комментатор «Матч ТВ» рассказал про обстоятельства ухода с канала и про новую работу, а также объяснил, почему поддерживает отстранение российских спортсменов от международных турниров.

К сожалению, мы не можем дать прямую ссылку, но в поиске ютуба по названию вы легко найдете оригинал этого интервью, если захотите посмотреть целиком.

Мы выбрали ключевые цитаты по основным темам.

«25 февраля написал начальству, что не буду выходить в эфир, потом уволился». Как уходил с «Матч ТВ»?

«Я комментировал один матч [после обострения ситуации на территории Украины]. 24 числа. В полубессознательном состоянии.

Мне потом об этом много интересного писали и говорили. Но там просто не было вариантов. По моему тону и голосу было многое понятно.

Это был матч Лиги Европы, «Лейпциг» с кем-то играл (с «Реалом Сосьедад» – Sports.ru). 25-го я написал начальству, что не буду выходить в эфир.

Какое-то время не выходил в эфир, а потом уволился. Для меня казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало».

Почему не ушел с «Матча» до 24 февраля?

«У меня реально не было поводов уходить с «Матч ТВ». Помимо того, что произошло в 2014 году, все годы работы на «Матч ТВ», конечно, случались неприятные ситуации рабочего характера. Но поводов уходить не было.

Не было ощущения, что «Матч ТВ» – пропагандистский канал. Его создавали по довольно понятным экономическим и организационным причинам, сливая «НТВ-Плюс» и спортивную редакцию «России 2», чтобы был один большой спортивный холдинг. 

Но, грубо говоря, задачи пропагандировать великий российский спорт – по крайней мере, перед огромным количеством людей, работавших на «Матч ТВ» – никто не ставил. И когда руководство с нами общалось, никто не говорил: вы должны пропагандировать великий российский спорт. 

Опять же, потому что российский спорт местами не очень великий, мягко говоря. Я футбол в основном смотрел, и среди футбольных комментаторов вот таких ура-патриотов, которые бы пропагандировали великий российский спорт, я не знал».

Почему поддерживает отстранение российских спортсменов?

«Отстранить российских спортсменов от соревнований – правильное решение.

Исключительно с такой человеческой, психологической точки зрения – я не понимаю, почему украинские спортсмены должны находиться в одном помещении и соревноваться с российскими спортсменами. Ну с какой стати?

Представление о том, что футбол вне политики, по сути своей исключительно неверно, как мне кажется. Поскольку футбол – это часть культуры, а культура не может быть вне политики».

История, как Тимура Журавеля отстраняли от матчей «Зенита»

«Поскольку «Матч ТВ» владеет «Газпром Медиа», периодически «Зенит» влиял на работу комментаторов.

Могу рассказать о конкретной ситуации. Мы с Тимуром Журавелем работали на матче «Зенита» в Лиге чемпионов. Я с трибуны, Тимур – с бровки. Во время репортажа он увидел, как один из футболистов «Зенита», недовольный тем, что его не выпускают на замену, сказал что-то жесткое тренеру. Тимур как хороший репортер тут же об этом рассказал. 

До финального свистка наши руководители получили какие-то звонки, а потом Тимура на некоторое время отстранили от работы на матчах «Зенита».

Как Кривохарченко стал спортивным комментатором?

«Это стечение обстоятельств. С детства любил футбол, смотрел его, где только можно. Потом понял, что программистом быть не хочу, а журналистика мне интересна. Это случилось, когда я никуда не поступил – после поехал в Армавир. Там был канал «Ника ТВ», где работал мой брат. Мне было нечего делать, я стал ходить к нему на работу и понял, что журналистика – это прикольно.

Сначала писал про классическую музыку, потом делал репортажи из подмосковных городов. Так получилось, что в какой-то момент я работал по соседству с Василием Уткиным. Подошел к Васе и говорю: «Я такой-то, хочу работать в «Футбольном клубе». Он сказал: «Приноси какие-нибудь свои сюжеты». Мы поговорили, и он взял меня стажером на «НТВ-Плюс».

***

Сергей говорит, что после 24 февраля футбол ему не так интересен, как раньше – поэтому он даже не пытался продолжить работу комментатором в других странах.

Сейчас Кривохарченко работает на «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом в России).

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov; РИА Новости/Александр Вильф, Евгений Биятов

29 комментариев

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mootoo
а почему сербские, ливийские, иракские спортсмены должны находиться в одном помещении с американскими?
+41
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+32
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ZarvuR2020
Радио Свобода.
Теперь понятно.
+28
-10
+18
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Michael_Monza
Что-то цпсоты не видно в комментариях - удивительно. В целом, очередное дно пробито, материал явно заказной.
+19
-5
+14
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Amalfitano
Матч ТВ пропанандистский канал. Сказал чувак который работает на Радио Свобода.
Ясненько, понятненько!
+19
-7
+12
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Amalfitano
Ответ mootoo
а почему сербские, ливийские, иракские спортсмены должны находиться в одном помещении с американскими?
Этодругин форте! Принимать перед едой.))
+13
-3
+10
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wolkov
ахахахах, а он еще и на радио свобода работает ахахаххаха
+11
-4
+7
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Slavnov
Уехал и уехал,воздух чище,надеюсь не вернется больше
+26
-20
+6
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mootoo
Ответ Amalfitano
Этодругин форте! Принимать перед едой.))
да прям из ведра пить в данном случае
+7
-1
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Голубой лев
Скатертью дорога.
+15
-11
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wolkov
спорц не был бы спорцем, если бы не накинул очередной порции овна🤣🤣🤣
+8
-4
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Metalloid
Ответ Evgeny Valyaev
Один из сильнейших комментаторов нового поколения. Очень круто, что у него такие высокие морально-этические стандарты. Смелый, принципиальный - это круто. Надеюсь, что в будущем еще вернется к спортивной журналистике, будет комментировать финалы ЛЧ, ЧМ и т.д.
Если это сарказм, то слишком тонкий, если его нет, то это диагноз.
+6
-3
+3
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44ndfwwgbr
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
Надеюсь, и ты свалил из России? Как там живется в Грузии? Деньги ещё не кончились?):
+3
-1
+2
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maggiu
"Исключительно с такой человеческой, психологической точки зрения – я не понимаю, почему украинские спортсмены должны находиться в одном помещении и соревноваться с российскими спортсменами. Ну с какой стати?"

Ну а что, настоящая светлоликая и рукопожатная логика. Если украинским спортсменам так неудобно соревноваться с российскими, никто не мешал им самим сняться с соревнований. Российские-то тут при чем?
+2
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Гамарджоба Генацвале
Когда за границей как комментатор ты никому не сдался, то можно сказать, что причина этого 24февраля и футбол тебе уже не интересен. Работает!
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fil_spb
А зачем вы этого стыдного персонажа приарите? И зачем эту рожу запихнули в ленту Зенита? Или он просто идеологически вам близок, что вы весь день этому радиосвободовцу даете трибуну для лицемерной болтовни?
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And-Rover
Любое радио, канал, получающий финансирование из определённой страны, группы стран, всегда несут пропаганду именно ту которую хотят слышать, видеть. Тут вообще ничего не удивляет.

Вопрос только в том, он в этом радио какие темы освещает? Неужели политику?
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Виктор
Да кому он нужен... 99,9999999999% населения вообще знают кто это такой.
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Roman Araslanov
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Борис(Марсель)
Ответ Slavnov
Уехал и уехал,воздух чище,надеюсь не вернется больше
... и Спартак станет чемпионом.
0
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Саша Пушкин
Ответ Amalfitano
Этодругин форте! Принимать перед едой.))
Применять перед прочтением интервью подобных персонажей.
+1
-1
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andyon
Ответ aLLigator
С удовольствием поставил дизлайк! Кривохарченко конченный лицемер и лицедей. Все его репортажи это закомплексованность и скрытая ненависть к сопернику. Нагучев такой же. Тьфу таким быть как Кривохарченко и Нагучев. Даешь добрых и честных комментаторов как Розанов и Стогниенко
Альбертыч уже всё. 2 года как(
+1
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Растиньяк
Он уже объявлен инагентом, надеюсь? этого 💩 не должно быть в России
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