29 комментариев

Мы давно ничего не слышали про Сергея Кривохарченко. И вот он пришел на ютуб-канал «Новая газета Европа», чтобы поговорить с журналистом Ильей Азаром.

Экс-комментатор «Матч ТВ» рассказал про обстоятельства ухода с канала и про новую работу, а также объяснил, почему поддерживает отстранение российских спортсменов от международных турниров.

К сожалению, мы не можем дать прямую ссылку, но в поиске ютуба по названию вы легко найдете оригинал этого интервью, если захотите посмотреть целиком.

Мы выбрали ключевые цитаты по основным темам.

«25 февраля написал начальству, что не буду выходить в эфир, потом уволился». Как уходил с «Матч ТВ»?

«Я комментировал один матч [после обострения ситуации на территории Украины]. 24 числа. В полубессознательном состоянии.

Мне потом об этом много интересного писали и говорили. Но там просто не было вариантов. По моему тону и голосу было многое понятно.

Это был матч Лиги Европы, «Лейпциг» с кем-то играл (с «Реалом Сосьедад» – Sports.ru). 25-го я написал начальству, что не буду выходить в эфир.

Какое-то время не выходил в эфир, а потом уволился. Для меня казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало».

Почему не ушел с «Матча» до 24 февраля?

«У меня реально не было поводов уходить с «Матч ТВ». Помимо того, что произошло в 2014 году, все годы работы на «Матч ТВ», конечно, случались неприятные ситуации рабочего характера. Но поводов уходить не было.

Не было ощущения, что «Матч ТВ» – пропагандистский канал. Его создавали по довольно понятным экономическим и организационным причинам, сливая «НТВ-Плюс» и спортивную редакцию «России 2», чтобы был один большой спортивный холдинг.

Но, грубо говоря, задачи пропагандировать великий российский спорт – по крайней мере, перед огромным количеством людей, работавших на «Матч ТВ» – никто не ставил. И когда руководство с нами общалось, никто не говорил: вы должны пропагандировать великий российский спорт.

Опять же, потому что российский спорт местами не очень великий, мягко говоря. Я футбол в основном смотрел, и среди футбольных комментаторов вот таких ура-патриотов, которые бы пропагандировали великий российский спорт, я не знал».

Почему поддерживает отстранение российских спортсменов?

«Отстранить российских спортсменов от соревнований – правильное решение.

Исключительно с такой человеческой, психологической точки зрения – я не понимаю, почему украинские спортсмены должны находиться в одном помещении и соревноваться с российскими спортсменами. Ну с какой стати?

Представление о том, что футбол вне политики, по сути своей исключительно неверно, как мне кажется. Поскольку футбол – это часть культуры, а культура не может быть вне политики».

История, как Тимура Журавеля отстраняли от матчей «Зенита»

«Поскольку «Матч ТВ» владеет «Газпром Медиа», периодически «Зенит» влиял на работу комментаторов.

Могу рассказать о конкретной ситуации. Мы с Тимуром Журавелем работали на матче «Зенита» в Лиге чемпионов. Я с трибуны, Тимур – с бровки. Во время репортажа он увидел, как один из футболистов «Зенита», недовольный тем, что его не выпускают на замену, сказал что-то жесткое тренеру. Тимур как хороший репортер тут же об этом рассказал.

До финального свистка наши руководители получили какие-то звонки, а потом Тимура на некоторое время отстранили от работы на матчах «Зенита».

Как Кривохарченко стал спортивным комментатором?

«Это стечение обстоятельств. С детства любил футбол, смотрел его, где только можно. Потом понял, что программистом быть не хочу, а журналистика мне интересна. Это случилось, когда я никуда не поступил – после поехал в Армавир. Там был канал «Ника ТВ», где работал мой брат. Мне было нечего делать, я стал ходить к нему на работу и понял, что журналистика – это прикольно.

Сначала писал про классическую музыку, потом делал репортажи из подмосковных городов. Так получилось, что в какой-то момент я работал по соседству с Василием Уткиным. Подошел к Васе и говорю: «Я такой-то, хочу работать в «Футбольном клубе». Он сказал: «Приноси какие-нибудь свои сюжеты». Мы поговорили, и он взял меня стажером на «НТВ-Плюс».

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Сергей говорит, что после 24 февраля футбол ему не так интересен, как раньше – поэтому он даже не пытался продолжить работу комментатором в других странах.

Сейчас Кривохарченко работает на «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом в России).

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov; РИА Новости/Александр Вильф, Евгений Биятов