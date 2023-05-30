8 комментариев

Есть даже Ахмед Муса.

Криштиану Роналду лишился шансов на чемпионство в Саудовской Аравии – «Аль-Наср» сыграл 1:1 с «Аль-Иттифаком» и за тур до финиша команда португальца отстала на пять очков от «Аль-Иттихада».

Ранее команда Роналду проиграла в Кубке и Суперкубке. То есть Криштиану без трофеев два сезона подряд – такого с ним еще никогда не было. А ведь поездка на Ближний Восток еще зимой казалась легчайшим способом для сбора наград и побед.

У главной звезды «Аль-Иттихада» – марокканского форварда Абдерразака Амдаллы – другое настроение. Второе чемпионство в карьере, причем первое в сезоне-2018/19 взял с «Аль-Насром», взяв 60 баллов по гол+пас во всех турнирах. Криштиану до такой статистики пока далеко.

А кто еще из приезжих знаменитостей выигрывал трофей, пока не покорившийся Роналду?

Роберто Ривелино – «Аль-Хилаль», 1978/79

Бразилец Ривелино – первая мегазвезда в истории чемпионата Саудовской Аравии.

Ривелино – один из главных героев ЧМ-1970 и обладатель одного из самых пушечных ударов с левой ноги в истории игры. На описание всех достижений Ривелино уйдут годы. Если коротко, то именно он придумал «эластико» (любимый финт Роналдиньо с обманным движением корпусом) и считался лучшим запасным в истории, а потом так зажигал в основе, что стал кумиром самого Диего Армандо Марадоны. Именно в «Аль-Хиляле» он и заканчивал.

Филипп Веркрюйсс – «Аль-Хилаль», 1997/98

Французский полузащитник, бронзовый призер ЧМ-1986. Веркрюйсс – легенда «Марселя», выиграл что только можно, хотя многим лучше помнится по игре за «Ланс», за который он сыграл более 200 матчей. Провел в Саудовской Аравии всего год, а закончил в Швейцарии.

Ахмед Муса – «Аль-Наср», 2018/19

Нигериец провалился в «Лестере», ненадолго вернулся в ЦСКА, а потом взял и укатил на заработки в Саудовскую Аравию. Муса играл за «Аль-Наср» два года, выиграл не только чемпионат, но и Кубок, а сейчас играет в турецком «Сивасспоре».

Жулиано – «Аль-Наср», 2018/19

Бразилец отыграл всего год в «Зените», потом поехал в «Фенербахче», а в 2018-м карьера привела его в «Аль-Наср». Там Жулиано отыграл уже два сезона, вместе с Мусой выиграл два трофея, потом снова уехал в Турцию. Теперь пылит в Бразилии за «Коринтианс».

Бафетимби Гомис – «Аль-Хилаль», 2018/19, 2019/20, 2021/22

Неповторимый форвард попал в Саудовскую Аравию еще в 2019-м, выиграл три чемпионства подряд и наклепал 81 гол всего за четыре сезона. Посреди последнего чемпионского сезона за «Аль-Хилаль» вернулся в «Галатасарай», где в 37 лет радует фанатов фирменным празднованием.

Одион Игало – «Аль-Хилаль», 2021/22

Аренда в «Манчестер Юнайтед» зимой 2020-го так и осталась просто вспышкой в его карьере, через полгода нигериец уже подписывал контракт с «Аль-Шабабом», а летом-2022 перешел в «Аль-Хилаль» – обосновался в Саудовской Аравии. С ними и взял чемпионство.

Лусиано Вьетто – «Аль-Хилаль», 2020/21, 2021/22

Аргентинец играл в одной команде с Игало. А на Ближний Восток попал, когда не закрепился в «Атлетико» и «Спортинге». Кстати, Вьетто до сих пор в Саудовской Аравии.

Мусса Марега – «Аль-Хилаль», 2021/22

Малиец долго зажигал в «Порту», а летом 2021-го сменил обстановку. Там Муссу принял «Аль-Хилаль», с которым Марега выиграл уже четыре трофея. Тут же думает и заканчивать.

Фото: globallookpress.com/Nikku, Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; instagram.com/ittihadclub.sa; instagram.com/alnassr; instagram.com/alhilal