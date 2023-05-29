17 комментариев

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Неймар снова взбесил «ПСЖ» – уехал на «Ф-1» вместо празднования титула

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Уход близок.

Неймар продолжает бесить «ПСЖ» в фирменной манере – на этот раз он уехал на этап гран-при «Ф-1», проходящий в Монако.

И это во время того, как клуб праздновал очередное чемпионство. По данным L’Equipe, боссы парижской команды негативно отреагировали на такой поступок и сочли его «провокацией».

Формально, бразилец давно травмирован – но это не помешало ему пару недель назад приехать на матч с «Аяччо». Главному тренеру Кристофу Гальтье пришлось отдуваться после игры: «Ему пока тяжело передвигаться, но он был с командой в пятницу во время последней тренировки. Не делайте поспешных выводов».

Возможно, Ней и правда испытывает дискомфорт, но по Монте-Карло он передвигался активно: тем же вечером его заметили на покерном турнире, на который игрок даже поехал раньше положенного времени – уж очень хотелось поиграть.

Уже на следующий день Ней тусовался с пилотами «Формулы»-1, шерифом из «Очень странных дел» Дэвидом Харбором, исполнителем главной роли в гоночном фильме «Гран Туризмо» Арчи Мадекве и Орландо Блумом, а также Марией Шарапова и Кайли Миноуг.

Современный Человек-Паук и Нэйтан Дрейк из экранизации Uncharted Том Холланд тоже потусил с Неймаром.

Кстати, Лео Месси на праздновании титула тоже не было – аргентинец отдыхает в Барселоне.

Возможно, так Ней отвечает на критику со стороны фанатов «ПСЖ»: месяц назад часть ультрас уже отправилась к дому бразильского нападающего. «Неймар, убирайся!» – кричали фанаты. По словам футболиста, болельщики шумели у его дома до девяти вечера.

«Месси собирается уйти из «ПСЖ», и мы хотим дать понять Неймару, что было бы хорошо, если бы он тоже покинул клуб, – говорит президент фанатского объединения Ромен Мабиль. – Мы не хотим ему навредить. Хотим, чтобы он продолжил карьеру вдали от Парижа. Хотим перейти в другую эпоху».

Неймар и правда готов уйти. Но куда?

По данным RMC Sport, агент игрока уже начала искать 31-летнему бразильцу новый клуб.

Уходу Нея сильно мешают его финансовые аппетиты: Capology пишет, что месячная зарплата бразильца составляет около 4 млн евро. Газета L’Equipe рисует похожую картину – 3,675 млн в месяц до уплаты налогов. 

«ПСЖ» понимает, что потянуть Неймара могут далеко не все, поэтому клуб согласен на аренду с правом выкупа. Журналист ESPN Жюльен Лоран считает, что спихнуть бразильца получится только в АПЛ. По информации Sky Sports, эта идея нравится владельцу «Челси» Тодду Боули.

L’Equipe пишет, что «ПСЖ» и «МЮ» уже в продвинутой стадии переговоров – и Каземиро уже общался с Неймаром по поводу потенциального перехода. Вскоре журналист ESPN Марк Огден опроверг факт переговоров.

Долгое время претендентом на бразильца считался «Ньюкасл», но после совещания руководство не стало запускать переговоры с «ПСЖ». Тренер Эдди Хау не думает, что Ней подходит его команде, так что англичане переключились на Доминика Собослаи из «Лейпцига».

Хотя не факт, что Неймара можно продать, даже если «ПСЖ» отыщет покупателя. Издание Le Parisien сообщает, что руководство опасается за здоровье Нея: он может просто не пройти медобследование из-за состояния после частых травм.

Цифра дня: 3 фаната встретили чемпионский «ПСЖ» в аэропорту

Фото: globallookpress.com/Julien Delfosse, Jonathan Rebboah

17 комментариев

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Red.Wings
почему на первой фотке Тимати?
+19
-2
+17
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Kuryanin
Когда мы в клубе, чиксы танцуют,
Пусть город знает, с кем он тусует,
Встречайте прямо из Москвы
Timati and Dj Dlee.
+13
-2
+11
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pq
Ответ Spail
Талантливые пиарщики разве что у него, которые из любого перспективного бразильца делают "нового Роналдиньо". Да, за вычетом всех нырков и выкрутасов хороший игрок, но о каком сравнении с Месси и Роналду может идти речь не понимаю. Там даже не близко, там световые годы.
Какой бред все эти коспирологические разговоры про "пиар". Блин, люди своими глазами смотрят и видят, как играет футболист. И если человек не видит, что Неймар по таланту вовсе не в "световых годах" от Месси, это проблема его восприятия. Во всём, помимо собственно завершения, Неймар с Месси находился на практически одном уровне (говорю об обоих в прошедшем времени, потому что по большому счету их время прошло). С Роналду вообще странно сравнивать, ранний Роналду игрок не уровня Неймара всё-таки, поздний - просто совершенно другого плана игрок, чистый завершитель
+8
-1
+7
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Иван Косяков
И всего прочитанного можно сделать один важный вывод: в "Ньюкасле" в верхах сидят разумные люди.
+5
-1
+4
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Flavius
ПСЖ в следующем году будет радовать глаз даже самому искушённому ультрасу ))
Будут в середине таблицы, как в старые добрые времена
+3
0
+3
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Капитан Кек
Неймар талант уровня Месси и Роналду, однако невезение с травмами, расхлябанность и жадность не позволили ему встать в один ряд в легендами.
+4
-2
+2
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Roman Betenya
Ответ Papa Il
Потому что псж это дно, изначально им было и будет, последним воином был златан, Месси и Неймар это просто хайп, черепашка просто боиться давления и реальной конкуренции поэтому вместо того чтобы как холанд перейти в топ клуб и сходу стать великим, будет барахтаться в лиге которая выпала из топ 5
"Топ-клуб", в который перешёл Холанд, по сути даже хуже (ПСЖ до шейхов хотя бы что-то из себя представлял), просто там в руководстве более разумные люди сидят :)
+1
0
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граф Якунин
Ответ Spail
Ну по нашей стране видно, что многие люди начинают верить в любую чушь, если её достаточно часто и регулярно повторять. Тут, видимо, похожий эффект, если в какой-то вселенной ранний Роналду игрок не уровня Неймара оказался. Ну, лет в 12 может был не уровня пикового Неймара :)
Пересмотри хотя бы раннего Роналду времен мю. Там просто феерия
+1
0
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Olster
Может он просто глуповат? Смысл в этом логику искать
+1
0
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Papa Il
Потому что псж это дно, изначально им было и будет, последним воином был златан, Месси и Неймар это просто хайп, черепашка просто боиться давления и реальной конкуренции поэтому вместо того чтобы как холанд перейти в топ клуб и сходу стать великим, будет барахтаться в лиге которая выпала из топ 5
+2
-1
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Ненавидящий2.0
Слишком много бешеных стало. Бесятся по любому поводу
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BeastI666I
Неймар может поехать на Ф1... нам, русским это теперь запрещено
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Сергей Титов
Ответ Red.Wings
почему на первой фотке Тимати?
только хотел написать , что Тимати то здесь причем
0
0
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Spail
Ответ Капитан Кек
Неймар талант уровня Месси и Роналду, однако невезение с травмами, расхлябанность и жадность не позволили ему встать в один ряд в легендами.
Талантливые пиарщики разве что у него, которые из любого перспективного бразильца делают "нового Роналдиньо". Да, за вычетом всех нырков и выкрутасов хороший игрок, но о каком сравнении с Месси и Роналду может идти речь не понимаю. Там даже не близко, там световые годы.
+6
-6
0
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Spail
Ответ pq
Какой бред все эти коспирологические разговоры про "пиар". Блин, люди своими глазами смотрят и видят, как играет футболист. И если человек не видит, что Неймар по таланту вовсе не в "световых годах" от Месси, это проблема его восприятия. Во всём, помимо собственно завершения, Неймар с Месси находился на практически одном уровне (говорю об обоих в прошедшем времени, потому что по большому счету их время прошло). С Роналду вообще странно сравнивать, ранний Роналду игрок не уровня Неймара всё-таки, поздний - просто совершенно другого плана игрок, чистый завершитель
Ну по нашей стране видно, что многие люди начинают верить в любую чушь, если её достаточно часто и регулярно повторять. Тут, видимо, похожий эффект, если в какой-то вселенной ранний Роналду игрок не уровня Неймара оказался. Ну, лет в 12 может был не уровня пикового Неймара :)
+1
-1
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SergioRamos92
Неймара каждый сезон из ПСЖ выгоняют
А по факту уже 7 сезон как начнет в Париже
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Kubinec_
Мужик кайфует и разводит шейхов на бабки, красавчик
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