17 комментариев

Уход близок.

Неймар продолжает бесить «ПСЖ» в фирменной манере – на этот раз он уехал на этап гран-при «Ф-1», проходящий в Монако.

И это во время того, как клуб праздновал очередное чемпионство. По данным L’Equipe, боссы парижской команды негативно отреагировали на такой поступок и сочли его «провокацией».

Формально, бразилец давно травмирован – но это не помешало ему пару недель назад приехать на матч с «Аяччо». Главному тренеру Кристофу Гальтье пришлось отдуваться после игры: «Ему пока тяжело передвигаться, но он был с командой в пятницу во время последней тренировки. Не делайте поспешных выводов».

Возможно, Ней и правда испытывает дискомфорт, но по Монте-Карло он передвигался активно: тем же вечером его заметили на покерном турнире, на который игрок даже поехал раньше положенного времени – уж очень хотелось поиграть.

Уже на следующий день Ней тусовался с пилотами «Формулы»-1, шерифом из «Очень странных дел» Дэвидом Харбором, исполнителем главной роли в гоночном фильме «Гран Туризмо» Арчи Мадекве и Орландо Блумом, а также Марией Шарапова и Кайли Миноуг.

Современный Человек-Паук и Нэйтан Дрейк из экранизации Uncharted Том Холланд тоже потусил с Неймаром.

Кстати, Лео Месси на праздновании титула тоже не было – аргентинец отдыхает в Барселоне.

Возможно, так Ней отвечает на критику со стороны фанатов «ПСЖ»: месяц назад часть ультрас уже отправилась к дому бразильского нападающего. «Неймар, убирайся!» – кричали фанаты. По словам футболиста, болельщики шумели у его дома до девяти вечера.

«Месси собирается уйти из «ПСЖ», и мы хотим дать понять Неймару, что было бы хорошо, если бы он тоже покинул клуб, – говорит президент фанатского объединения Ромен Мабиль. – Мы не хотим ему навредить. Хотим, чтобы он продолжил карьеру вдали от Парижа. Хотим перейти в другую эпоху».

Неймар и правда готов уйти. Но куда?

По данным RMC Sport, агент игрока уже начала искать 31-летнему бразильцу новый клуб.

Уходу Нея сильно мешают его финансовые аппетиты: Capology пишет, что месячная зарплата бразильца составляет около 4 млн евро. Газета L’Equipe рисует похожую картину – 3,675 млн в месяц до уплаты налогов.

«ПСЖ» понимает, что потянуть Неймара могут далеко не все, поэтому клуб согласен на аренду с правом выкупа. Журналист ESPN Жюльен Лоран считает, что спихнуть бразильца получится только в АПЛ. По информации Sky Sports, эта идея нравится владельцу «Челси» Тодду Боули.

L’Equipe пишет, что «ПСЖ» и «МЮ» уже в продвинутой стадии переговоров – и Каземиро уже общался с Неймаром по поводу потенциального перехода. Вскоре журналист ESPN Марк Огден опроверг факт переговоров.

Долгое время претендентом на бразильца считался «Ньюкасл», но после совещания руководство не стало запускать переговоры с «ПСЖ». Тренер Эдди Хау не думает, что Ней подходит его команде, так что англичане переключились на Доминика Собослаи из «Лейпцига».

Хотя не факт, что Неймара можно продать, даже если «ПСЖ» отыщет покупателя. Издание Le Parisien сообщает, что руководство опасается за здоровье Нея: он может просто не пройти медобследование из-за состояния после частых травм.

Фото: globallookpress.com/Julien Delfosse, Jonathan Rebboah