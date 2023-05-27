7 комментариев

Вернулся и тащит «Дортмунд» к титулу.

В «Боруссии» есть сюжет, который достоин экранизации: Себастьян Аллер победил рак и готов выиграть Бундеслигу. И не в статусе запасного, а как лидер команды. Между Себом и чемпионством сейчас только «Майнц», который надо обыграть в Дортмунде. Тогда у этой истории будет стопроцентный хэппи-энд.

Аллер заменил Холланда и с первых дней мечтал обойти «Баварию»

Аллера брали на замену ушедшему в «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Эдин Терзич действовал прямо по методичке Юргена Клоппа – покупал того, кто забивал его команде. В сезоне-2021/22 Себастьян оформил 2+2 в играх против «Боруссии» в ЛЧ за «Аякс». А до этого забивал на «Сигнал Идуна Парк» за «Айнтрахт».

Во время первого интервью Аллер был очень оптимистичен и много улыбался. Возвращение в Бундеслигу его явно обрадовало: «Для меня это хорошая возможность проявить себя. Я хочу хорошо провести время и добиться чего-то. «Боруссия» – не единственный, но главный соперник «Баварии». Наша цель – быть первыми. А моя работа – оказываться в нужное время в чужой штрафной и забивать голы».

Но в чужой штрафной Аллер оказался нескоро. Перед тем, как забить первый гол за клуб, Себастьян прошел серьезнейшее испытание.

Аллер не плакал, узнав о раке. И сконцентрировался на борьбе с болезнью

Летом 2022-го у Себастьяна обнаружили злокачественную опухоль яичек – игрок прошел курс химиотерапии. Он перенес две операции, вторую делали в ноябре. Все сложилось гладко: «Боруссия» не форсировала возвращение, Аллер усердно тренировался на базе «Аякса» во время ЧМ и шутил, что в Амстердаме ему хорошо всегда.

«Я не плакал. Нет. Сразу же подумал: «Я должен пройти через это сейчас. Давай сделаем это!» У меня не было другого варианта, – рассказывал Аллер в интервью Bild. – Я сразу понял, что у меня нет выбора. В такой ситуации выбор ограничен. Ты же не поможешь себе, если дойдешь до депрессии, так что я говорил себе: «Сохраняй позитивный настрой, будь рядом с семьей и друзьями. Ты не один. Пройди через это вместе с ними». Я никогда не думал о смерти».

В январе Аллер впервые вышел на поле после болезни – и почти сразу же блеснул хет-триком за семь минут в товарняке. «Я испытываю невероятные чувства: вернуться на поле, забить, помочь команде и чувствовать, как тело становится лучше, – говорил Аллер. – Придумать сценарий лучше невозможно. Ребята понимали, что была непростая ситуация. Очень ценю их поддержку, буду и дальше стараться забивать как можно больше».

Аллер дебютировал за «Боруссию» в бутсах Fuck cancer. А первый гол забил в День борьбы с раком

В конце января Аллер наконец дебютировал в Бундеслиге. В феерическим матче против «Аугсбурга» (4:3) вышел во втором тайме в бутсах с надписью Fuck cancer («К черту рак»).

В следующем матче против «Майнца» (2:1) Себастьяну вновь дали полчаса, но на этот раз он успел оформить голевую. А в начале февраля случился долгожданный гол – форвард помог разгромить «Фрайбург» 5:1.

Себ зажег 3:1 на 51-й минуте – от счастья полыхнул весь стадион. Лучше не придумать: Себастьян забил во Всемирный день борьбы против рака. И тут же указал на бутсы Fuck cancer.

«Этот гол – потрясающее послание всем, кто борется с раком или будет бороться когда-либо в будущем. Это придает надежду и храбрость», – сказал после победы Аллер.

Нападающий отметил и атмосферу: «Когда я забил, почувствовал, как закипел весь стадион. Не только фанаты, но и партнеры по команде, наш штаб. С самого первого дня я мечтал забить напротив южной трибуны, почувствовать эту атмосферу и силу».

Игроки «Дортмунда» и правда очень тепло поздравили партнера с голом.

«Мы с нетерпением ждали этот момент, когда подписали его летом, – сказал после матча главный тренер Эдин Терзич. – Надеялись, что он забьет в первом матче летом. Но после всего произошедшего, после всего, через что он прошел, это особенный момент. И очень важный гол для нас – это чувствовалось. Надеемся, он продолжит в том же духе».

Аллер превращает «Боруссию» в чемпиона. В мае он забивал в каждой игре

Настоящего Аллера – того самого, который бил рекорды ЛЧ в прошлом сезоне, – мы увидели только в мае. На решающем отрезке сезона у француза 5+3 в трех матчах. Потрясающая результативность: в топе бомбардиров Бундеслиги с 25 тура Аллер делит первое место с Дониэллом Маленом (у обоих по 8 мячей).

В решающий момент именно Аллер оформил победный дубль «Аугсбургу», благодаря которому «Боруссия» обошла «Баварию» в таблице (смены лидера перед последним туром в Бундеслиге не случалось с сезона-2006/07).

Влияние Аллера на результаты отлично отражает статистика: с Себастьяном в составе «Боруссия» набрала 45 очков из 54 возможных. Это 2,5 очка за игру – чемпионский график. Без французского форварда – всего 1,7. И при этом Аллер утверждает, что еще не вышел на максимум.

Значимость Себастьяна для команды подчеркивает и тренер Эдин Терзич. Французский форвард важен не только с точки зрения тактики и построения игры, но и как душа коллектива.

«Не важно, что произойдет. Главное чудо – что Себастьян снова с нами, – говорил тренер. – Нам не хватало его как человека. Его позитивной энергии, его рвения – и на поле, и за его пределами. Мы много страдали вместе с ним, мы страдали без него».

Но сам Аллер после победы над «Аугсбургом» выдал цитату, которая лучше всего описывает его чувства:

«Если бы 6 месяцев назад мне сказали, что я окажусь в такой ситуации, то я бы не поверил».

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Stuart Franklin, Adam Pretty; globallookpress.com/Bernd Thissen; Instagram/sebastien.haller