17 комментариев

Как так?

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Челси» – 4:1.

Сначала – о голах.

⚽️ 7’ – Каземиро после подачи со стандарта опередил Уэсли Фофана и головой пробил под перекладину. 1:0.

⚽️ 45+6’ – «МЮ» в опорной зоне перехватил мяч, Каземиро черпачком закинул в штрафную на Санчо, а тот выкатил на пустые Марсьялю – француз забил 8-й мяч в сезоне. 2:0.

⚽️ 73’ – Бруну Фернандеш забил с пенальти после того, как все тот же Фофана завалил его в штрафной. 3:0.

⚽️ 78’ – И опять Фофана! Отдал мяч игрокам «МЮ» прямо в своей штрафной. Рэшфорд в пару движений обыграл защитника и со второй попытки пробил Кепу. 4:0.

⚽️ 89’ – Феликс отыграл один мяч – прорвался по центру и влепил в дальний нижний угол с линии штрафной. 4:1.

По ожидаемым голам результат более чем справедлив: «МЮ» наиграл на 5,31 xG, «Челси» – лишь на 1,90.

«МЮ» после победы над «Челси» официально вышел в ЛЧ – и лишил участия в главном еврокубке «Ливерпуль» (впервые в полноценном сезоне Клоппа). Из плохих новостей – травма Антони. Расстроенного до слез бразильца после столкновения с Трево Чалоба унесли на носилках.

«Челси» же докатывает сезон больше по инерции. После назначения Лэмпарда у лондонского клуба одна победа, одна ничья и восемь поражений. Разница мячей – 8:20.

Возвращение Лэмпса получилось вот таким:

❌ «Вулверхэмптон» – 0:1 ❌ «Реал» – 0:2 ❌ «Брайтон» – 1:2 ❌ «Реал» – 0:2 ❌ «Брентфорд» – 0:2 ❌ «Арсенал» – 1:3 ✅ «Борнмут» – 3:1 ⏸ «Ноттингем Форест» – 2:2 ❌ «Сити» – 0:1 ❌ «МЮ» – 1:4

Сейчас лондонцы зависают на 13-й строчке – между «Кристал Пэлас» и «Вулвз». И в итоговой таблице могут опуститься еще ниже.

Что может быть хуже? И что ждать от «Челси» в следующем сезоне?

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker