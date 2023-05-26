17 комментариев

«МЮ» залетел в ЛЧ: разгромил «Челси» и отправил «Ливерпуль» в ЛЕ
Как так?
«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Челси» – 4:1.
Сначала – о голах.
⚽️ 7’ – Каземиро после подачи со стандарта опередил Уэсли Фофана и головой пробил под перекладину. 1:0.
⚽️ 45+6’ – «МЮ» в опорной зоне перехватил мяч, Каземиро черпачком закинул в штрафную на Санчо, а тот выкатил на пустые Марсьялю – француз забил 8-й мяч в сезоне. 2:0.
⚽️ 73’ – Бруну Фернандеш забил с пенальти после того, как все тот же Фофана завалил его в штрафной. 3:0.
⚽️ 78’ – И опять Фофана! Отдал мяч игрокам «МЮ» прямо в своей штрафной. Рэшфорд в пару движений обыграл защитника и со второй попытки пробил Кепу. 4:0.
⚽️ 89’ – Феликс отыграл один мяч – прорвался по центру и влепил в дальний нижний угол с линии штрафной. 4:1.
По ожидаемым голам результат более чем справедлив: «МЮ» наиграл на 5,31 xG, «Челси» – лишь на 1,90.
«МЮ» после победы над «Челси» официально вышел в ЛЧ – и лишил участия в главном еврокубке «Ливерпуль» (впервые в полноценном сезоне Клоппа). Из плохих новостей – травма Антони. Расстроенного до слез бразильца после столкновения с Трево Чалоба унесли на носилках.
«Челси» же докатывает сезон больше по инерции. После назначения Лэмпарда у лондонского клуба одна победа, одна ничья и восемь поражений. Разница мячей – 8:20.
Возвращение Лэмпса получилось вот таким:
❌ «Вулверхэмптон» – 0:1 ❌ «Реал» – 0:2 ❌ «Брайтон» – 1:2 ❌ «Реал» – 0:2 ❌ «Брентфорд» – 0:2 ❌ «Арсенал» – 1:3 ✅ «Борнмут» – 3:1 ⏸ «Ноттингем Форест» – 2:2 ❌ «Сити» – 0:1 ❌ «МЮ» – 1:4
Сейчас лондонцы зависают на 13-й строчке – между «Кристал Пэлас» и «Вулвз». И в итоговой таблице могут опуститься еще ниже.
Что может быть хуже? И что ждать от «Челси» в следующем сезоне?
- Дата проведения
- 25 мая, 22.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 1:0 – 6 Каземиро, 2:0 – 45 Марсьяль, 3:0 – 73, пенальти Бруну Фернандеш, 4:0 – 78 Рэшфорд, 4:1 – 89 Жоау Феликс.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласиа, 46), Эриксен (Фред, 70), Каземиро, Бруну Фернандеш (Мактоминей, 86), Санчо, Антони (Рэшфорд, 29), Марсьяль (Гарначо, 70).
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Галлахер (Фофана, 82), Фернандес, Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82), Хавертц (Жоау Феликс, 64), Мудрик (Пулишич, 64), Мадуэке (Зиеш, 82).
Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker
Успехов в будущем сезоне!