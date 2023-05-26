17 комментариев

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«МЮ» залетел в ЛЧ: разгромил «Челси» и отправил «Ливерпуль» в ЛЕ

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Как так?

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Челси» – 4:1.

Сначала – о голах.

⚽️ 7’ – Каземиро после подачи со стандарта опередил Уэсли Фофана и головой пробил под перекладину. 1:0.

⚽️ 45+6’ – «МЮ» в опорной зоне перехватил мяч, Каземиро черпачком закинул в штрафную на Санчо, а тот выкатил на пустые Марсьялю – француз забил 8-й мяч в сезоне. 2:0.

⚽️ 73’ – Бруну Фернандеш забил с пенальти после того, как все тот же Фофана завалил его в штрафной. 3:0.

⚽️ 78’ – И опять Фофана! Отдал мяч игрокам «МЮ» прямо в своей штрафной. Рэшфорд в пару движений обыграл защитника и со второй попытки пробил Кепу. 4:0.

⚽️ 89’ – Феликс отыграл один мяч – прорвался по центру и влепил в дальний нижний угол с линии штрафной. 4:1.

По ожидаемым голам результат более чем справедлив: «МЮ» наиграл на 5,31 xG, «Челси» – лишь на 1,90.

«МЮ» после победы над «Челси» официально вышел в ЛЧ – и лишил участия в главном еврокубке «Ливерпуль» (впервые в полноценном сезоне Клоппа). Из плохих новостей – травма Антони. Расстроенного до слез бразильца после столкновения с Трево Чалоба унесли на носилках.

«Челси» же докатывает сезон больше по инерции. После назначения Лэмпарда у лондонского клуба одна победа, одна ничья и восемь поражений. Разница мячей – 8:20.

Возвращение Лэмпса получилось вот таким:

❌ «Вулверхэмптон» – 0:1 ❌ «Реал» – 0:2  ❌ «Брайтон» – 1:2  ❌ «Реал» – 0:2 ❌ «Брентфорд» – 0:2 ❌ «Арсенал» – 1:3 ✅ «Борнмут» – 3:1  ⏸ «Ноттингем Форест» – 2:2  ❌ «Сити» – 0:1  ❌ «МЮ» – 1:4 

Сейчас лондонцы зависают на 13-й строчке – между «Кристал Пэлас» и «Вулвз». И в итоговой таблице могут опуститься еще ниже.

Что может быть хуже? И что ждать от «Челси» в следующем сезоне?

Манчестер Юнайтед – Челси 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
25 мая, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Каземиро, 2:0 – 45 Марсьяль, 3:0 – 73, пенальти Бруну Фернандеш, 4:0 – 78 Рэшфорд, 4:1 – 89 Жоау Феликс.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласиа, 46), Эриксен (Фред, 70), Каземиро, Бруну Фернандеш (Мактоминей, 86), Санчо, Антони (Рэшфорд, 29), Марсьяль (Гарначо, 70).
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Галлахер (Фофана, 82), Фернандес, Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82), Хавертц (Жоау Феликс, 64), Мудрик (Пулишич, 64), Мадуэке (Зиеш, 82).
Предупреждения:
Фернандес (75), Маласиа (75).

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker

17 комментариев

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JENNINGS
Молодцы! Поздравляю всех болельщиков «МЮ» с возвращением в главный еврокубковый турнир!
Успехов в будущем сезоне!
+12
-2
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Плацкарт Вагоныч
При Абрамовиче такой х-ни не было 🤔
+6
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Alex_V69
МЮ хорош. Тен Хаг постепенно создает интересную команду. Ну а Челси, как команда, на поле отсутствовал. Хорошие игроки в синем да, были на поле, но игры вообще не было. Лэмпарда по человечески жалко, но он должен был здраво оценивать свои возможности. Не считаю, что он никакой тренер. Этот хаос из игроков в единую команду превратить - задача для супер топа и то с полноценной предсезонкой и при условии, что владельцы еще чего не начудят.
+5
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Brigant
Ну вот это я понимаю! С выходом!
+3
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Konstantin Meerov
проклятие португальца Абрамовича. каббала работает!
+2
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gninnur esrever*
Лэмпси сила!
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banchik1
Мое уважение красным дьяволам, удивили.
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illitch
Ответ Плацкарт Вагоныч
При Абрамовиче такой х-ни не было 🤔
Лондон теперь какой угодно: красный, белый, черный, почти наверняка красно-синий) но не синий!
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NIRVANA
Ответ Ман Сити
Залетели они от Севильи, а в зону ЛЧ они еле просочились
Твой Арсенал к сожалению только второй. Честно, хотел их чемпионства
+2
-2
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