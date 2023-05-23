66 комментариев

Как и бразильские политики.

После расистского скандала в Ла Лиге, где Винисиуса оскорбляли фанаты «Валенсии», бразильца поддерживают в самых разных лигах и даже за пределом футбольного мира.

Собрали главные реакции.

Игроки «Валенсии», Хави, Роналдо, Инфантино и даже президент Бразилии

• За Винисиуса вступились игроки «Валенсии». Например, Джастин Клюйверт публично осудил действия болельщиков, а центрдеф Муктар Диакаби попросил немедленного наказания для виновных.

• Жестче всех из игроков Винисиуса поддержал форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины. Они порабощали, маргинализировали и убивали, но им никогда не одолеть тех, кто рожден быть великим. История позабудет о крысах и возвеличивает тех, кто борется с плохими людьми. Мы всегда вместе, Винисиус».

• Слова легендарного Роналдо: «Очередной эпизод расизма в Ла Лиге. И снова с Винисиусом. Ну и до каких пор? Пока существуют безнаказанность и сговор, будет существовать расизм. Это недопустимо, что судьи, федерация и власти остаются безучастными, а фанаты поддерживают этот абсурд. Прекратите это».

• С Винисиусом встретился Флорентино Перес. Он пообещал, что «Реал» сделает все, чтобы такого больше не повторилось.

• Игрока поддержал Хави: «Матч необходимо останавливать. Оскорбления стали приемлемыми. Это единственная профессия, в которой так принято оскорблять. Я не видел ни одного пекаря или рабочего, который сталкивался бы с оскорблениями на работе. Это нужно прекращать. Вы собираетесь оскорбить работника? Я уверен, что вам на голову упадет кирпич. Я не обязан мириться с оскорблениями или дерзостью во время работы. Мы должны сказать: «Хватит».

• Особенно яростно защищают Вини на родине. Высказался даже президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва: «Недопустимо, чтобы почти в середине 21 века мы видели, как расовые предрассудки набирают силу на нескольких футбольных стадионах Европы.

Несправедливо, что парня, который побеждает и становится одним из лучших в мире оскорбляют в каждом городе, который он посещает. Крайне важно, чтобы ФИФА, Ла Лига и лиги других стран приняли серьезные меры, потому что мы не можем позволить фашизму и расизму захватить футбольные стадионы».

• Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс грубо ответил на претензии Тебаса: «Пошел на хер, сукин сын... Хотите возложить вину на жертву, идиот?»

• Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Абсолютная солидарность с Вини. В футболе, в обществе нет места расизму, и ФИФА полностью поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. События в игре «Валенсии» и «Реала» показывают, что это необходимо. Именно поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА работает трехступенчатый процесс, рекомендованный на всех уровнях. Эти правила следует применять во всех лигах всех стран».

• Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес: «Это вопрос, который вышел за рамки футбола, и это происходит не в первый раз. У нас в стране есть проблема с расизмом. Пока есть фанаты, оскорбляющие других по признаку сексуальной ориентации или цвета кожи, эта проблема бросает тень на всю команду, болельщиков и целую страну.

Мы гостеприимная страна, которая принимает людей со всего мира. Винисиус и любой другой игрок, подвергшийся какому-либо оскорблению, пользуется поддержкой федерации. Есть те, кто рассуждает про поведение на поле, а для этого нужны судьи. Цель, которую мы поставили перед собой, состоит в том, чтобы как можно скорее те, кто пострадал, могли сказать, что в Испании больше нет проблемы с этим. Будем работать не покладая рук».

• Еще несколько коротких реакций из соцсетей игроков:

Килиан Мбаппе: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».

Неймар: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».

Антони: «Я с тобой, мой брат. Навсегда»

Кайл Уокер: «Мы с тобой, бро. Расизм не может победить».

Калиду Кулибали: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».

«Судьи вместо того, чтобы действовать твердо и применять нормативные протоколы, предпочитают сдерживать себя». Жесткое заявление «Реала»

Вот его полный текст:

«Реал» хотел бы поблагодарить всех за многочисленные проявления солидарности по всей планете в поддержку Винисиуса Джуниора. Ненавистнические нападки давно надо искоренить из общества. Именно так говорят представители во всех слоях общества, различных национальных и международных организациях после произошедшего на стадионе «Месталья».

Клуб выражает благодарность президенту ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что матчи, где совершаются преступления, должны быть приостановлены. Благодарим президента Бразилии и всех тех, кто поддержал Вини, как в «Реале», так и в остальных клубах мира. Это событие поставило лигу в неловкое положение, поскольку они осуждены в главных международных СМИ.

Судьи вместо того, чтобы действовать твердо и применять нормативные протоколы, предпочитают в большинстве случаев сдерживать себя, избегая принятия соответствующих решений. Произошедшее вчера мы воспринимаем уже не как что-то единичное, а как то, что повторялось во многих играх. Наш игрок – жертва. Он не может быть наказан.

По всем этим причинам мы обеспокоены тем, что за все это время Испанская федерация футбола не предприняла каких-то действий, несмотря на очевидные и неоднократные сигналы тревоги, которые подает наш клуб. «Мадрид» надеется, что там предпримут решительные и немедленные действия для борьбы с бедствиями вроде расизма, ксенофобии и ненависти».

Пишут, что Винисиус даже готов уйти из «Реала». Это правда?

Похоже, нет.

Слухи насчет ухода Винисиуса раздули после поста игрока в соцсетях, где он пишет, что «пойдет до конца против расистов, даже если придется идти далеко». Некоторые посчитали это намеком на усталость и смену клуба и лиги. Тем более через пару часов медиа UOL выдало инсайд, что Винисиус хочет высказаться о частых оскорблениях в интервью – и может пригрозить трансфером из «Реала». ESPN добавил, что отношение к Вини беспокоит его окружение, вингер на грани срыва и крайне недоволен судейством в Ла Лиге.

Правда, COPE оперативно опроверг информацию: бразилец пока не допускает уход, потому что любит клуб. Агент игрока Фредерико Пена давно заявляет, что Винисиус «станет одним из тех, кто остается в одном клубе и пишет его историю» и «задержится здесь на 15 лет или даже больше».

А пока есть время прийти в себя. Инсайдер Хосе Феликс Диас пишет, что Вини дисквалифицируют на два матча за удар по лицу Уго Дуро.

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde / Stringer, Michael Steele / Staff; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Allison Sales/dpa