66 комментариев

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«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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Как и бразильские политики.

После расистского скандала в Ла Лиге, где Винисиуса оскорбляли фанаты «Валенсии», бразильца поддерживают в самых разных лигах и даже за пределом футбольного мира. 

Собрали главные реакции. 

Игроки «Валенсии», Хави, Роналдо, Инфантино и даже президент Бразилии

• За Винисиуса вступились игроки «Валенсии». Например, Джастин Клюйверт публично осудил действия болельщиков, а центрдеф Муктар Диакаби попросил немедленного наказания для виновных.

• Жестче всех из игроков Винисиуса поддержал форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины. Они порабощали, маргинализировали и убивали, но им никогда не одолеть тех, кто рожден быть великим. История позабудет о крысах и возвеличивает тех, кто борется с плохими людьми. Мы всегда вместе, Винисиус».

• Слова легендарного Роналдо: «Очередной эпизод расизма в Ла Лиге. И снова с Винисиусом. Ну и до каких пор? Пока существуют безнаказанность и сговор, будет существовать расизм. Это недопустимо, что судьи, федерация и власти остаются безучастными, а фанаты поддерживают этот абсурд. Прекратите это».

• С Винисиусом встретился Флорентино Перес. Он пообещал, что «Реал» сделает все, чтобы такого больше не повторилось.

• Игрока поддержал Хави: «Матч необходимо останавливать. Оскорбления стали приемлемыми. Это единственная профессия, в которой так принято оскорблять. Я не видел ни одного пекаря или рабочего, который сталкивался бы с оскорблениями на работе. Это нужно прекращать. Вы собираетесь оскорбить работника? Я уверен, что вам на голову упадет кирпич. Я не обязан мириться с оскорблениями или дерзостью во время работы. Мы должны сказать: «Хватит».

• Особенно яростно защищают Вини на родине. Высказался даже президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва: «Недопустимо, чтобы почти в середине 21 века мы видели, как расовые предрассудки набирают силу на нескольких футбольных стадионах Европы. 

Несправедливо, что парня, который побеждает и становится одним из лучших в мире оскорбляют в каждом городе, который он посещает. Крайне важно, чтобы ФИФА, Ла Лига и лиги других стран приняли серьезные меры, потому что мы не можем позволить фашизму и расизму захватить футбольные стадионы».

• Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс грубо ответил на претензии Тебаса: «Пошел на хер, сукин сын... Хотите возложить вину на жертву, идиот?»

• Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Абсолютная солидарность с Вини. В футболе, в обществе нет места расизму, и ФИФА полностью поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. События в игре «Валенсии» и «Реала» показывают, что это необходимо. Именно поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА работает трехступенчатый процесс, рекомендованный на всех уровнях. Эти правила следует применять во всех лигах всех стран».

• Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес: «Это вопрос, который вышел за рамки футбола, и это происходит не в первый раз. У нас в стране есть проблема с расизмом. Пока есть фанаты, оскорбляющие других по признаку сексуальной ориентации или цвета кожи, эта проблема бросает тень на всю команду, болельщиков и целую страну.

Мы гостеприимная страна, которая принимает людей со всего мира. Винисиус и любой другой игрок, подвергшийся какому-либо оскорблению, пользуется поддержкой федерации. Есть те, кто рассуждает про поведение на поле, а для этого нужны судьи. Цель, которую мы поставили перед собой, состоит в том, чтобы как можно скорее те, кто пострадал, могли сказать, что в Испании больше нет проблемы с этим. Будем работать не покладая рук». 

• Еще несколько коротких реакций из соцсетей игроков:

Килиан Мбаппе: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».

Неймар: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».

Антони: «Я с тобой, мой брат. Навсегда»

Кайл Уокер: «Мы с тобой, бро. Расизм не может победить».

Калиду Кулибали: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».

«Судьи вместо того, чтобы действовать твердо и применять нормативные протоколы, предпочитают сдерживать себя». Жесткое заявление «Реала»

Вот его полный текст:

«Реал» хотел бы поблагодарить всех за многочисленные проявления солидарности по всей планете в поддержку Винисиуса Джуниора. Ненавистнические нападки давно надо искоренить из общества. Именно так говорят представители во всех слоях общества, различных национальных и международных организациях после произошедшего на стадионе «Месталья».

Клуб выражает благодарность президенту ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что матчи, где совершаются преступления, должны быть приостановлены. Благодарим президента Бразилии и всех тех, кто поддержал Вини, как в «Реале», так и в остальных клубах мира. Это событие поставило лигу в неловкое положение, поскольку они осуждены в главных международных СМИ.

Судьи вместо того, чтобы действовать твердо и применять нормативные протоколы, предпочитают в большинстве случаев сдерживать себя, избегая принятия соответствующих решений. Произошедшее вчера мы воспринимаем уже не как что-то единичное, а как то, что повторялось во многих играх. Наш игрок – жертва. Он не может быть наказан.

По всем этим причинам мы обеспокоены тем, что за все это время Испанская федерация футбола не предприняла каких-то действий, несмотря на очевидные и неоднократные сигналы тревоги, которые подает наш клуб. «Мадрид» надеется, что там предпримут решительные и немедленные действия для борьбы с бедствиями вроде расизма, ксенофобии и ненависти».

Пишут, что Винисиус даже готов уйти из «Реала». Это правда?

Похоже, нет.

Слухи насчет ухода Винисиуса раздули после поста игрока в соцсетях, где он пишет, что «пойдет до конца против расистов, даже если придется идти далеко». Некоторые посчитали это намеком на усталость и смену клуба и лиги. Тем более через пару часов медиа UOL выдало инсайд, что Винисиус хочет высказаться о частых оскорблениях в интервью – и может пригрозить трансфером из «Реала». ESPN добавил, что отношение к Вини беспокоит его окружение, вингер на грани срыва и крайне недоволен судейством в Ла Лиге.

Правда, COPE оперативно опроверг информацию: бразилец пока не допускает уход, потому что любит клуб. Агент игрока Фредерико Пена давно заявляет, что Винисиус «станет одним из тех, кто остается в одном клубе и пишет его историю» и «задержится здесь на 15 лет или даже больше».

А пока есть время прийти в себя. Инсайдер Хосе Феликс Диас пишет, что Вини дисквалифицируют на два матча за удар по лицу Уго Дуро.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde / Stringer, Michael Steele / Staff; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Allison Sales/dpa

66 комментариев

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Sergey
Очень много Винисиуса. Просто очень. Даже мне уже надоело, весь день старался игнорировать, но сил уже нет. Тупая истеричка просто. Научись вести себя в обществе. Не ты первый, не ты последний. Сходи к Лукаку, Алвесу и прочим, узнай, как вести себя в такой ситуации. Просто уже бесит, хотя реально было плевать, что там и как
+60
-22
+38
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TaR
Ответ wizard58
Ты вообще о чем? Какие подлые удары? Это Вини хлещет по ногам, а судилища не замечают и не реагируют на его фолы? Вини это выдающийся игрок, единственный в команде, ЕДИНСТВЕННЫЙ!!!! кто борется в каждом мать его матче до конца. Его не могут остановить дефы соперников и единственная стратегия, которую они придумали и реализуют, с молчаливого согласия лалига и судилищ, это долбить ему по ногам, тянуть за футболку, толкать в спину. И орать ругательства с трибун. Вини собирает на себе коллосальное количество фолов за матч, но почему то именно он получает желтые, а не те, кто на нем фолят. Все, кто утверждает, что Винисиус провокатор, симулянт и прочее — вы жалкие идиоты
Прочитал в стиле «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, го**о собачье»😂😂😂
+24
-2
+22
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Andrey Andreev
Винисиус - инфантильная истеричка. Оскорбления никак не оправдывают его подлые удары исподтишка
+59
-38
+21
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Miguelito2015
Только его одного обзывают? Или всех чернокожих подряд? Если только его, то может проблема не в расизме, а в чем-то еще?
+14
-2
+12
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BananaMantana
Ответ Sergey
Очень много Винисиуса. Просто очень. Даже мне уже надоело, весь день старался игнорировать, но сил уже нет. Тупая истеричка просто. Научись вести себя в обществе. Не ты первый, не ты последний. Сходи к Лукаку, Алвесу и прочим, узнай, как вести себя в такой ситуации. Просто уже бесит, хотя реально было плевать, что там и как
не разобрав ситуацию, не видетв матча вы делаете поспешные выводы. БЛМ тут не причём. Винисиуса- (главный инструмент Реала в атаке)выводят из себя постоянными нарушениями на нём, подключаются ещё и болельщики с оскорблениями. Как только Винисиус начал становиться лучше - полетела тема с расизмом и бесконечными фолами, которые судьи замечают в половине случаев. Реакция Винисиуса ответная на все эти провокации.

Взять кумира многих тут - Месси. на нём тоже много нарушали, он пинал мячи не раз и не два в болельщиков(за средние пальцы итп) Он бил в ответ исподтишка(как и все футболисты) в ответ на нарушение на нём минутой раньше. Но если бы Месси был чёрный - давления врядли бы он выдержал в столь юнном возрасте.

бан Валенсии на болельщиков в 10 матчей заставит задуматься многих провокаторов
+25
-15
+10
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Вячеслав Тотров
А как же Робсон? Будь он белым,его бы выгнали из Спартака через полгода-так ужасно он играл. Но темнокожий бразилец тогда вызывал большой интерес,как что-то восхитительное и мы думали,что любой бразилец лучше наших игроков. Поэтому его и оставили,а тренерский гений Олега Ивановича помог ему вырасти в приличного нападающего и он стал важной деталью того Спартака, выиграв конкуренцию и у Ширко , и у Юрана.
Он провел максимально удачную для своего уровня карьеру только благодаря тому,что он черный
+10
-2
+8
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Veles3101
Ответ Вячеслав Тотров
А как же Робсон? Будь он белым,его бы выгнали из Спартака через полгода-так ужасно он играл. Но темнокожий бразилец тогда вызывал большой интерес,как что-то восхитительное и мы думали,что любой бразилец лучше наших игроков. Поэтому его и оставили,а тренерский гений Олега Ивановича помог ему вырасти в приличного нападающего и он стал важной деталью того Спартака, выиграв конкуренцию и у Ширко , и у Юрана. Он провел максимально удачную для своего уровня карьеру только благодаря тому,что он черный
Робсон легенда
+8
-1
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TaR
Слова мэра Рио топовые, конечно)) «Респект» таким защитникам))) Ведь «это другое»)
+8
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Серж Поровозиков
просто футбол превратился в шоу неженок. введите правило, что за каждое падение-симуляцию удаляют тебя с поля и все будет по красоте.
в хоккее драки
в ам.футе быки по 150кг сталкиваются в каждом розыгрыше
в футболе тебе кладут руку на плечо и ты падаешь, хватаясь за лицо - удаление тебя.
+5
-1
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wizard58
Ответ Andrey Andreev
Винисиус - инфантильная истеричка. Оскорбления никак не оправдывают его подлые удары исподтишка
Ты вообще о чем? Какие подлые удары? Это Вини хлещет по ногам, а судилища не замечают и не реагируют на его фолы? Вини это выдающийся игрок, единственный в команде, ЕДИНСТВЕННЫЙ!!!! кто борется в каждом мать его матче до конца. Его не могут остановить дефы соперников и единственная стратегия, которую они придумали и реализуют, с молчаливого согласия лалига и судилищ, это долбить ему по ногам, тянуть за футболку, толкать в спину. И орать ругательства с трибун. Вини собирает на себе коллосальное количество фолов за матч, но почему то именно он получает желтые, а не те, кто на нем фолят. Все, кто утверждает, что Винисиус провокатор, симулянт и прочее — вы жалкие идиоты
+26
-22
+4
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aslvowk@mail.ru
Они назвали Пеле королем футбола в 20 веке и они же не дают черным взобраться на вершину? Где логика?
П с. Почему обозвать кого-то обезьяной - это расизм? Вы знаете хоть одну чернокожую обезьяну? У нас ведь детей, которые кривляются, называют иногда обезьянами собственные родители.
+3
0
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last_guard
Надеюсь сгнобят эту танцующую обезьянку, и она плачущая уедет из Ла Лиги. Реально уже с этим выдуманным расизмом достали.
+3
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Vitali Freeman
Теперь все знают болельщики соперников будут освистывать его еще больше, и будут правы. Он со своим нытьем слишком далеко зашел
+3
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Юрий Успенский
Вылезли мамкины эксперты по расизму
+3
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Пирс Морган
Ну что-ж, давать заднюю никто не собирается, остается запастись попкорном
+3
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jxmazefan
Ответ ak80
Винисиус как раз не нежный, а твердый, решительно борется с расизмом, а не молча сносит оскорбления, как его далекие предки.
Винисиус не борется с расизмом, а наоборот, делает всё, чтобы усилить расизм
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Pb-SE
Завтра Мостовой, Терюшков и Кавазашвили выскажутся. Не переключайте канал.
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Veles3101
Насколько же нефиг делать президенту Бразилии что он влазит в эту тему. Он там случайно Ришарлисону хореографию для танца голубя не ставит
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Нефанатик
Мухаммад Али боролся и делал это смело, открыто и красиво, а эти обезьяны постоянно ноют и в отличии от Али, не заслуживают никакого уважения к своим жалким персонам.
+3
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problemzz9
мда какое же нынешнее поколение футболистов в большинстве своем нежное, винисиус который сам своими различными выходками создал себе негативную репутацию в испании теперь плачется по всякому поводу, да немало фанов отбитые и перегибают, но он ж сам создал все условия для такое отношения, раз ты по ходу различных игр сезона провоцировал что игроков, что фанов соперников то будь уж готов к такой неадекватной реакции. Эх время действительно больших личностей в футболе ушло, сейчас это уже лишь исключения.
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Нико Кор
Бедный бедный Виня, все вокруг виноваты
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Кинг Конг Жив
Устроили героя и борца за справедливость из провокатора и неуравновешенного человека.
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BananaMantana
Ответ Andrey Andreev
Винисиус - инфантильная истеричка. Оскорбления никак не оправдывают его подлые удары исподтишка
больше всего раздражает такие как ты, у вас с приметами больше общего чем у болел Валенсии(которые понимая выгоду делали намеренно плохое), больше чем у Винисиуса(он же похож? и танцУдарил он в лицо. в ответ на то, что его схватил с зади за горло другой игрок. Половина игроков Валенсии была на одной волне с болелами, особенно вратарь. Но такие как ты даже не пытаются разобрать ситуацию. Просто непроходимая попугайчатость какая то
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Tun
Ответ Серж Поровозиков
просто футбол превратился в шоу неженок. введите правило, что за каждое падение-симуляцию удаляют тебя с поля и все будет по красоте. в хоккее драки в ам.футе быки по 150кг сталкиваются в каждом розыгрыше в футболе тебе кладут руку на плечо и ты падаешь, хватаясь за лицо - удаление тебя.
Симуляции всю жизнь в футболе были, чтобы получить преимущество, сейчас с появлением вар их стало меньше
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problemzz9
Ответ Рокнролл
По сравнению с 80ми случаев расизма почти нет. В Англии ты сядешь, в Германии нет по понятным причинам, в Италии ты сядешь, в России перестанешь попадать на стадион, во Франции перестанешь попадать на стадион. Расизм остался в Испании, Сербии, Боснии Лет через 10 расизма почти не будет на стадионе (в этих ваших интернетах и бытовом общении конечно будет). И благодаря кстати подобным Винисиусам, которые не спустили на тормозах
лол почему именно в Сербии и Боснии, а в Чехии, Польше, Греции и тд перечислять можно долго тип не остался да?) о чем ты вообще говоришь когда в англии и италии сколько случаев было за послелние годы где фаны выкрикивали расисткие кричалки, понятно дело каких то совсем отбитых банят, но когда это делают десятки людей всех не забанишь
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