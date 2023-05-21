69 комментариев

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Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

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Андреа Аньелли Андреа Аньелли
Футбол Футбол

Новый эпизод.

«Ювентус» проиграл в гостях «Эмполи» (1:4) на фоне другого печального события: у туринцев все же отобрали очки – 10. Апелляционный суд Федерации футбола Италии постановил наказать клуб за фиктивный прирост капитала

Теперь таблица выглядит так.

Напоминаем запутанный сюжет.

С чего все началось? Сначала у «Юве» забрали 15 очков

«Юве» проходил по четырем статьям, все нарушения сводятся к одному – игре с цифрами и приросту условного капитала.

Если коротко: прокуратура не оценила фирменные туринские обмены и предположительно чересчур высокие цены – благодаря им управляющий директор Фабио Паратичи делал вид, будто счета не пусты. «Юве» использовал старую бухгалтерскую лазейку с амортизацией: прибыль от продажи учитывали в бюджете моментально, но убытки от покупок раскидывались на несколько лет, делясь на срок контракта игрока.

Резкий прирост капитала помог пережить коронакризис и выровнять баланс, сдавленный зарплатой Роналду. Клуб просто тратил больше, чем зарабатывал – но сделал вид, что все обстоит иначе. Яркий пример – странный обмен Пьянич🔄Артур с «Барсой».

Обвинители предполагают, что «Ювентус» обманывал с отказом от зарплат во время пандемии: якобы на самом деле никто не отказывался от денег, и все выплачивалось в конвертах мимо кассы. Роналду готов судиться за 19 млн евро, которые якобы положены ему по тайному ковидному соглашению.

«Юве» взяли в разработку еще осенью 2020-го. Сейчас дело рассматривается только в гражданском суде, поэтому в Серию В туринцев не сошлют. В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го, клуб тогда полностью оправдали. В октябре 2022-го прокуратура требовала ареста Аньелли и всех денег, но получила отказ.

Зато в январе суд Федерации футбола Италии согласился с требованием прокурора наказать туринцев за финансовые махинации. «Юве» потерял 15 очков и упал в середину таблицы.

Позже эти 15 очков «Юве» вернули

В апреле Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринцев и вернула им 15 очков. Но было понятно, что еще ничего не решено. Оставалось повторное заседание Федерального апелляционного суда Федерации футбола Италии, который и вынес окончательный вердикт.

Тогда же суд принял апелляции экс-директоров Павела Недведа, Паоло Гаримберти и Энрико Веллано, но отклонил возражения Андреа Аньелли, Фабио Паратичи и Федерико Керубини. Спортивный директор «Тоттенхэма» все еще отстранен от работы, но англичане пытаются обжаловать бан в ФИФА.

Ранее Андреа Аньелли и экс-гендиректор Маурицио Арривабене были дисквалифицированы на два года, а бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев. Бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Как теперь дела в Серии А? ЛЧ почти ускользнула

«Ювентус» снова выпал из зоны ЛЧ – теперь команда Аллегри идет на 7-м месте. «Эмполи» уже проиграли (1:4), осталось всего два матча: с «Миланом» и «Удинезе». Отставание от «Ромы» – 1 очко, от «Аталанты» – 2, а от идущего четвертым «Милана» – 5. У них будет горячий очный матч. 

Невыход в ЛЧ – серьезный удар по финансам. За второе место в Серии А и квалификацию в ЛЧ «Юве» мог заработать 67,6 млн евро призовых (речь только о них, больно будет и другим статьям дохода). Если же клуб останется на 7-м месте, получит всего 5,6 млн.

Единственный шанс «Юве» – победить в оставшихся играх и верить в ошибку «Милана» в последнем туре. От «Ромы» и «Аталанты» тоже нужны осечки. 

Туринцы могли обезопасить себя благодаря ЛЕ, но отлетели от «Севильи». Теперь ситуация крайне сложная.

Змея в шарфе, танцующая девушка, голова зебры. Эмблемы Серии А 70-х и 80-х – полное безумие

Фото: Gettyimages.ru/Paul Harding / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer

69 комментариев

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igls54
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+151
-8
+143
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ny7qbh8n4y
Было бы логичнее в следующем сезоне уже начать с -10 очков, ведь игры были сыграны уже с действующим раскладом, и игроки, уверенные в лч, могли и не играть с расчетом на то, что у них снимут очки
+93
-5
+88
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EgorNeed
Ответ igls54
Получили скидку около 30% по карте лояльности
ага, постоянные клиенты в суде по махинациям
+64
-10
+54
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headmaster
Если бы это наказание озвучили перед матчами 1/2 финала ЛЕ, Юве играл бы с абсолютно иной мотивацией.
+59
-6
+53
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Afinogenov
Ответ ny7qbh8n4y
Было бы логичнее в следующем сезоне уже начать с -10 очков, ведь игры были сыграны уже с действующим раскладом, и игроки, уверенные в лч, могли и не играть с расчетом на то, что у них снимут очки
Если уже в этом сезоне очки отобрали, то надо было это решение и оставлять. А так игроки и тренерский штаб не знают, что им делать и на что рассчитывать: опускать руки и готовиться к следующему сезону или рвать жили в этом, зная что следующий сезон придётся начинать с минус 15-ти.
А получается, что команду рвут на лоскуты по несколько раз.

Команду просто морально убивают.
+51
-6
+45
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Vermont Bulatkin
Ответ headmaster
Если бы это наказание озвучили перед матчами 1/2 финала ЛЕ, Юве играл бы с абсолютно иной мотивацией.
Ну играть надо всегда до конца,с них это не снимает отвественности за слитый еврокубок,но в целом решение абсолютно идиотское,если уж хотите наказать по полной,наказывайте,а эти полумеры смотрятся очень не очень.
+30
-2
+28
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Afinogenov
Ответ headmaster
Если бы это наказание озвучили перед матчами 1/2 финала ЛЕ, Юве играл бы с абсолютно иной мотивацией.
Так в этом и дело, что команда не знает, как расставить приоритеты и на что вообще можно рассчитывать - в любую секунду могут всё перевернуть с ног на голову.
+21
-2
+19
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Хайк
ЛЧ была вполне реальна даже со штрафом, но пока Юве горит 0-2 с Эмполи.
+23
-4
+19
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YOKODZUMA
Для того чтобы обманывать ФФП у тебя должно быть достаточно денег. Примерно как у МС или ПСЖ
+15
-1
+14
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B.F.
В целом до сегодняшнего вечера даже с минус 10 всё было в руках Ювентуса. Обыгрывайте Эмполи, впереди встреча с Миланом, у которого тоже куча своих проблем, дальше выиграть Удинезе, который ни за что не борется. И вот 4 место минимум. Расклад был вполне реальный. Клуб убивают все, руководство, тренер, игроки. За этот сезон не вспомнить ни одного светлого момента. Ещё и везло, некоторые матчи чемпионата еле дотянули до победы, Спортинг в ЛЕ тоже прошли на везении, даже с Севильей в ответном матче могли выйти, если б просто появилось желание играть, а не номер отбывать.
Это кошмар, а не команда. На всех уровнях.
+10
-1
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sebastian1410
Ответ Хайк
ЛЧ была вполне реальна даже со штрафом, но пока Юве горит 0-2 с Эмполи.
Не факт, что УЕФА допустит к еврокубкам. Очки сняли значит прирост капитала доказан. По сути это нарушение ФФП и отстранение от еврокубков.
+10
-1
+9
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Pazzo7
УЕФА, Англии и Франции, где шейхи могут рисовать себе любые доходы, стоило бы посмотреть на Италию. Справедливо, конечно, было бы наказывать всех, либо уже всем разрешать вкладывать "левые" деньги в трансферы и ЗП.

Но нельзя подписывать Роналду ит.д. с бешеной личкой, платить в конвертах, пока другие команды Серии А из-за ФФП вынуждены продавать. Интеру вот повезло с продажей Лукаку, сохранили состав, сразу получили финал ЛЧ)

Наказание, конечно, должно быть спортивным, т.к. раздутая зарплатная ведомость и трансферный баланс - это огромное преимущество.
+13
-5
+8
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Jan Paskel
Вот уж взвинтили ставки матча Ювентус - Милан
+9
-2
+7
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Jan Paskel
Ответ Evgeny_K.
Не только Ювентус участвовал в финансовых махинациях, а наказали только его. В последствие наказание может настигнуть и другие клубы, но логичнее бы рассматривать параллельно подобные случаи и выносить наказание в совокупности для разных клубов. Несправедливо как-то.
Андрюха Мастерданов, когда был пойман на том что из командировок привозил липовые кассовые чеки, удивлялся, почему его выперли с работы, а остальных нет, хотя все делали одно и то же.

Только у других было по 5 чеков по 200 рублей, а у Андрюхи - по 5 по 1000.

Это так, образно
+9
-3
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filippa
жаль. вот было бы смешно если бы у них было примущество как у наполи.... что сняли бы 20?
+5
0
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Артемий Дмитриев
Ответ Afinogenov
Если уже в этом сезоне очки отобрали, то надо было это решение и оставлять. А так игроки и тренерский штаб не знают, что им делать и на что рассчитывать: опускать руки и готовиться к следующему сезону или рвать жили в этом, зная что следующий сезон придётся начинать с минус 15-ти. А получается, что команду рвут на лоскуты по несколько раз. Команду просто морально убивают.
Да всегда надо играть на победу и показывать современный футбол, юве мог только стоять всей командой на своей половине поля, а потом панически отыграваться в концовках или же забить середняку один гол в начале, а весь оставшийся матч играть на вынос и мне безумно жалко отчасти игроков, которые деградирует со страшной силой. Во всем виноват Аллегри и ему такая ситуация со снятием очков только на руку была весь сезон, ведь можно просто забить болт на построение атакующий игры, комбинаций. Попали бы в лч, он молодец, что в такой тяжёлой ситуации вывел нас туда, не попал - но с нас же сняли очки.. В ле прошли вылетевший почти из лиги 1 нант, отскочили от спортинга.. и Севилья их наказала, потому что играла в футбол!!!
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-2
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Evgeny_K.
Не только Ювентус участвовал в финансовых махинациях, а наказали только его. В последствие наказание может настигнуть и другие клубы, но логичнее бы рассматривать параллельно подобные случаи и выносить наказание в совокупности для разных клубов. Несправедливо как-то.
+9
-5
+4
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ForzaGandzasar
Fuck them all - есть такая песня
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Jan Paskel
Ответ Jan Paskel
Вот уж взвинтили ставки матча Ювентус - Милан
Извините, я ошибся. Юве решил не участвовать в этом глупом соревновании за место в ЛЧ.

Ну ничего, накажут Барсу в ЛЕ, и то веселее
+5
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Jack Slater
Цирк
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podkop09
Ответ headmaster
Если бы это наказание озвучили перед матчами 1/2 финала ЛЕ, Юве играл бы с абсолютно иной мотивацией.
какой бред, то есть это бы придало им мотивации? А трофей не мотивация, а они что не в курсе были, что с них могут снять очки? А если дисквал это мотивация, то как объяснишь слив с Эмполи? Ничего, что если бы обыграли Эмполи, то в следующем матче с Миланом вновь бы вошли в зону ЛЧ. В общем странные вы фанаты Юве, 40 плюсиков набрали, я вообще не вижу логики, ну вот дисквал, и где мотивация с Эмполи? Типа на полуфинал лиги европы мотивации не было, очуметь
+4
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ZID@NE 21
С чего все началось ?
Всё это началось с обмена Данило - Кансело.
После этой сделки все пошло к чертям собачьим. Предчуствовал что Ювентус пошел не лучшей дорогой, но даже в страшном сне не представлял что все это закончится такой вакханалией.
+3
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ПьяныйКот
Весь сезон долбанный цирк
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Jan Paskel
Ответ ForzaGandzasar
А нафиг нам нужен ЛЧ с этим недорозумением, который цеплялся в последний топ контракт в своей жизни? Чтобы из группы вылетить в ЛЕ, а там тоже самое ?
почему же? Попадёте в группу с Барсой, вылет в ЛЕ точно не грозит, там всё забронировано
+2
0
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Kolya Meliksetyan
Ну что за клоунада? Как можно снимать очки за два тура до окончания чемпионата? Команды играют матчи исходя из своих нынешних положений. Рома сливает в чемпионате Болонье и Салернитане, будучи уверенной, что место в четверке уже не занять, а теперь этих 4 очков не хватает для четвертого места. Юве в пф ЛЕ играли бы с другим настроем тоже. Италия такая Италия 🤦🏻‍♂️
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