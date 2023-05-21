69 комментариев

Новый эпизод.

«Ювентус» проиграл в гостях «Эмполи» (1:4) на фоне другого печального события: у туринцев все же отобрали очки – 10. Апелляционный суд Федерации футбола Италии постановил наказать клуб за фиктивный прирост капитала

Теперь таблица выглядит так.

Напоминаем запутанный сюжет.

С чего все началось? Сначала у «Юве» забрали 15 очков

«Юве» проходил по четырем статьям, все нарушения сводятся к одному – игре с цифрами и приросту условного капитала.

Если коротко: прокуратура не оценила фирменные туринские обмены и предположительно чересчур высокие цены – благодаря им управляющий директор Фабио Паратичи делал вид, будто счета не пусты. «Юве» использовал старую бухгалтерскую лазейку с амортизацией: прибыль от продажи учитывали в бюджете моментально, но убытки от покупок раскидывались на несколько лет, делясь на срок контракта игрока.

Резкий прирост капитала помог пережить коронакризис и выровнять баланс, сдавленный зарплатой Роналду. Клуб просто тратил больше, чем зарабатывал – но сделал вид, что все обстоит иначе. Яркий пример – странный обмен Пьянич🔄Артур с «Барсой».

Обвинители предполагают, что «Ювентус» обманывал с отказом от зарплат во время пандемии: якобы на самом деле никто не отказывался от денег, и все выплачивалось в конвертах мимо кассы. Роналду готов судиться за 19 млн евро, которые якобы положены ему по тайному ковидному соглашению.

«Юве» взяли в разработку еще осенью 2020-го. Сейчас дело рассматривается только в гражданском суде, поэтому в Серию В туринцев не сошлют. В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го, клуб тогда полностью оправдали. В октябре 2022-го прокуратура требовала ареста Аньелли и всех денег, но получила отказ.

Зато в январе суд Федерации футбола Италии согласился с требованием прокурора наказать туринцев за финансовые махинации. «Юве» потерял 15 очков и упал в середину таблицы.

Позже эти 15 очков «Юве» вернули

В апреле Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринцев и вернула им 15 очков. Но было понятно, что еще ничего не решено. Оставалось повторное заседание Федерального апелляционного суда Федерации футбола Италии, который и вынес окончательный вердикт.

Тогда же суд принял апелляции экс-директоров Павела Недведа, Паоло Гаримберти и Энрико Веллано, но отклонил возражения Андреа Аньелли, Фабио Паратичи и Федерико Керубини. Спортивный директор «Тоттенхэма» все еще отстранен от работы, но англичане пытаются обжаловать бан в ФИФА.

Ранее Андреа Аньелли и экс-гендиректор Маурицио Арривабене были дисквалифицированы на два года, а бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев. Бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Как теперь дела в Серии А? ЛЧ почти ускользнула

«Ювентус» снова выпал из зоны ЛЧ – теперь команда Аллегри идет на 7-м месте. «Эмполи» уже проиграли (1:4), осталось всего два матча: с «Миланом» и «Удинезе». Отставание от «Ромы» – 1 очко, от «Аталанты» – 2, а от идущего четвертым «Милана» – 5. У них будет горячий очный матч.

Невыход в ЛЧ – серьезный удар по финансам. За второе место в Серии А и квалификацию в ЛЧ «Юве» мог заработать 67,6 млн евро призовых (речь только о них, больно будет и другим статьям дохода). Если же клуб останется на 7-м месте, получит всего 5,6 млн.

Единственный шанс «Юве» – победить в оставшихся играх и верить в ошибку «Милана» в последнем туре. От «Ромы» и «Аталанты» тоже нужны осечки.

Туринцы могли обезопасить себя благодаря ЛЕ, но отлетели от «Севильи». Теперь ситуация крайне сложная.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Harding / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer