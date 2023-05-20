465 комментариев

Матч прерывали на 8 минут.

«Реал» проиграл «Валенсии», но итоговые 0:1 сейчас мало кого волнуют.

Все внимание приковано к Винисиусу – бразилец снова оказался в эпицентре расистского скандала. Ла Лига запускает очередное расследование. Вот хроника предыдущих моментов.

Но кажется, что это уже никогда не закончится.

Так, что случилось?

Фанаты «Валенсии» встречали автобус «Реала» у стадиона оскорблениями в адрес Винисиуса.

Продолжилось и во время матча: всю игру болельщики кричали расистские оскорбления в адрес бразильца. Например: «Сдохни, тупая обезьяна» или «Ты – черный дурень». В конце второго тайма Вини не выдержал: подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем. Игру прервали на 8 минут.

Перед этим случился еще один странный эпизод: во время атаки «Реала» на поле оказалось два мяча – второй явно вбросили с трибуны «Валенсии». Именно в тот момент Винисиус прорвался в атаку – защитник Эрай Джемерт взял и пульнул выкатившийся мяч... в игровой.

Опасная атака «Мадрида» заглохла.

Судья Рикардо Бенгоэчеа наградил Джемерта желтой и зафиксировал фол возле штрафной. Это уже странно, но тут Винисиус решил выяснить отношения с чужими болельщиками.

Бразилец и еще несколько игроков побежали к трибуне, Вини активно показывал на кого-то пальцем и злился. Игроки «Валенсии» пошли к трибунам. Успокаивать Вини пришлось даже Карло Анчелотти – на табло сразу вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».

Температура на поле росла – и в добавленное время терпение лопнуло. Рюдигер толкнул Юнуса Мусу и запустил потасовку на поле. Туда рванули Вини и Мамардашвили. Все остальные пытались разнять их.

Особенно старался Уго Дуро. Форвард «Валенсии» схватил Винисиуса за горло.

Шокированный бразилец ударил Дуро по лицу в ответ.

Вини удалили с поля. Он с сарказмом поаплодировал судье, а затем спровоцировал стычку у боковой линии. Ох.

Сначала в отчете о матче Бенгоечэа не указал на какой-либо эпизод, связанный с расизмом, но чуть позже протокол резко изменился – уже там отмечено, что в адрес Винисиуса кричали «обезьяна».

«Это не футбол. Это Ла Лига». Винисиус плакал на поле и выступил с мощным заявлением

После матча Джуниор выкатил большой пост в соцсетях:

«Наградой, которую выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол. Это Ла Лига.

Это было не первый раз, не второй и не третий. Расизм – это норма в Ла Лиге. Лига считает это нормальным, Федерация тоже, и оппоненты это поощряют. Очень жаль. Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам .

Прекрасная нация, которая приветствовала меня и которую я люблю, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. К сожалению, от всего, что происходит тут каждую неделю, у меня нет защиты. Я принимаю это. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если придется идти далеко».

Карло Анчелотти также встал на сторону игрока: «Хотите обсуждать футбол? Я – нет!

Я спрашивал у Винисиуса, хочет ли он играть дальше. Убирать футболиста из-за плохой атмосферы на стадионе неправильно. Я должен менять футболиста из-за плохой игры, а не из-за расизма. Но то, что произошло сегодня, уже случалось, но не в такой форме. Подобное недопустимо.

Я не самый подходящий человек для того, чтобы сказать, что нужно предпринять, но в футбол играть так нельзя. Сейчас 2023-й – расизма не должно существовать. Единственный выход – останавливать игры.

Рефери сказал, что есть определенный протокол, но весь стадион называл игрока обезьяной. Что еще я должен говорить? Мне очень грустно, такого со мной еще не бывало. Я никогда не думал о том, чтобы убрать игрока с поля из-за оскорблений. Винисиус – просто парень, который хочет играть в футбол. Это сложная ситуация.

К тому же в среду наши фанаты не увидят игру Винисиуса из-за красной карточки, полученной после того, как кто-то из видеоассистентов придумал агрессию. Мы все поддерживаем Вини. Он расстроен, потому что он хочет просто играть в футбол».

Один из журналистов попытался парировать: «Фанаты кричали tonto (глупый), а не mono (обезьяна)».

Анчелотти ответил: «То есть вы думаете, что арбитр остановил игру потому, что они назвали его глупым, а не кричали расистские оскорбления?»

Журналист: «Вы обвиняете фанатов клуба в расизме – это очень серьезное обвинение».

«Валенсия» уже ждет от Карло извинений

«Валенсия» же отчитала Анчелотти – корпоративный директор клуба Хавьер Солис назвал высказывания итальянца «чепухой» и уже ждет извинений:

«Совершенно неверные слова от господина Анчелотти. «Валенсия» отвергает высказывания тренера и настаивает на языковой ошибке. Похоже, услышали другое слово. Мы всегда осуждали расистские оскорбления и уже работаем над выявлением тех, кто мог бы совершить подобное. Но клеймить всех болельщиков «Валенсии» расистами – абсолютная чушь.

Анчелотти придется извиниться. Повторяю, мы осуждаем любые расистские оскорбления. Вам надо извиниться, когда вы осознаете совершенную ошибку. «Валенсия» еще не разговаривала ни с кем из «Реала». Это клуб, известный своим величием, но чтить величие, когда клуб дает такие несправедливые заявления от своего лица, я нахожу весьма прискорбным.

Что касается тех, кого идентифицировал Винисиус, то «Валенсия применит все внутренние правила с максимальными скоростью и строгостью, которые приведут к изгнанию со стадиона людей, которые связаны с данными расистскими жестами».

Ла Лига начала расследование. Но Тебас наехал на Винисиуса

Ла Лига заявила, что запускает очередное расследование:

«На фоне инцидентов, произошедших во время матча «Валенсии» против «Реал Мадрид» на стадионе «Месталья», сообщаем, что Ла Лига примет соответствующие правовые меры. Мы также расследуем фото, по которым якобы расистские образы были направлены в адрес Вини за пределами поля.

Ла Лига была активна в связи со всеми расистскими инцидентами против игрока. Ла Лига 9 раз за 2 сезона подала жалобу в Комитет по вопросам соревнований RFEF, комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией в спорте, а также и в прокуратуру по вопросам ненависти и нетолерантности в таких ситуациях.

Ла Лига уже потратила годы на борьбу с таким поведением и пропаганду положительных ценностей спорта не только на поле, но и вне его».

Но Хавьер Тебас, несмотря на заявление, все равно наезжает на Вини, который открыто говорит, что лига ничего не делает:

«Поскольку те, кто не должен объяснять вам, что это такое и что лига может сделать в случаях расизма – мы пытались вам это объяснить сами, но вы не явились ни на одну из двух согласованных дат, которые вы просили сами.

Прежде чем критиковать и оскорблять нас, необходимо как следует осведомиться. Не позволяйте манипулировать собой и убедитесь, что вы полностью понимаете компетенции и работу, которую мы делаем вместе».

Ответ Винисиуса прилетел очень быстро: «В очередной раз вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы напасть на меня. Имидж вашей лиги шатается».

Винисиуса массово поддерживают. Шок, но не все!

Клубу надоели издевательства над одной из главных звезд: Marca пишет, что «Реал» собирается идти до конца в защите Винисиуса после произошедшего на «Месталье».

Партнеры тоже поддержали бразильца: «Единственная причина, по которой я хотел забить гол, – это обнять тебя и посвятить его тебе», – Феде Вальверде.

«Если бы Винисиус решил уйти с поля – я бы ушел вместе с ним. Хватит. Его оскорбляли еще с 20-й минуты матча», – Тибо Куртуа.

«Еще один грустный день в Испании. День, когда расисты победили. Это позор. Страдать от расизма, а затем получить красную за то, что просто защищал себя! Как долго мы должны это терпеть? Я с тобой, брат, наша борьба продолжается», – Эдер Милитао.

Джастин Клюйверт из «Валенсии» тоже не оценил: «Мне не нравится то, что произошло с Винисиусом. Это не футбол».

А вот Дани Себальос считает иначе: «Нет, так нельзя. Болельщики «Валенсии» заслужили большего уважения. Надеюсь, они простят Винисиуса. Он должен перед ними извиниться».

Похоже, Вини не собирается. Журналист El Chiringuito уже спросил бразильца о том, собирается ли он извиниться перед фанатами «Валенсии», реакция Вини все четко описывает:

«Ты дурак?»

От «Валенсии» уже страдал защитник «Кадиса». Но есть нюанс

«Валенсия» уже не первый раз попадается в расистском скандале. В игре «Валенсии» с «Кадисом» из апреля 2021-го защитник Муктар Диакаби заявил, что его оскорбил игрок «Кадиса» Хуан Кала, назвав «черным дерьмом». Эта запись попала в протокол судьи, опубликованном через пару дней – и там же утверждалось, что оскорбления не слышал никто, кроме 24-летнего француза.

Из-за этого матч приостанавливали, но «Валенсия» вернулась на поле и проиграла. А уже после матча стали известны подробности. «Валенсия» требовала наказания для Калы, а вот игрок «Кадиса» заявлял, что ничего расистского вовсе не говорил. «Я не знаю, выдумал ли Диакаби эти оскорбления или неправильно услышал. Медиа превратили историю в цирк, – возмущался испанец. – Игры сейчас проходят без зрителей. На поле 20-25 камер, микрофоны, судьи, но никто ничего не услышал»

За дело взялась Ла Лига, которая привлекла специалистов по чтению по губам. Ничего расистского в словах Калы не нашли.

«Лига прислала результаты расследования в отношении расистских оскорблений, которым подвергся Диакаби, а также объяснила нам методологию, использованную для его проведения. Ла Лига так и не определила вину Калы. Но отсутствие доказательств не означает, что это не было», – не отступал клуб.

Хуан не мог пройти мимо скандала с Винисиусом – и наехал на «Валенсию». «Сегодня Паулиста и его друг не ушли с поля жертвами, верно? Сегодня почему-то нет ни заявлений, ни видео, а их примерные болельщики точно не виноваты. Все верно?

Время и только время ставит каждого клоуна на место».

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Juan Manuel Serrano Arce