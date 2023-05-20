465 комментариев

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«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Уго Дуро Уго Дуро
болельщики болельщики
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Эрай Джемерт Эрай Джемерт
Футбол Футбол

Матч прерывали на 8 минут.

«Реал» проиграл «Валенсии», но итоговые 0:1 сейчас мало кого волнуют.

Все внимание приковано к Винисиусу – бразилец снова оказался в эпицентре расистского скандала. Ла Лига запускает очередное расследование. Вот хроника предыдущих моментов.

Но кажется, что это уже никогда не закончится.

Так, что случилось?

Фанаты «Валенсии» встречали автобус «Реала» у стадиона оскорблениями в адрес Винисиуса.

Продолжилось и во время матча: всю игру болельщики кричали расистские оскорбления в адрес бразильца. Например: «Сдохни, тупая обезьяна» или «Ты – черный дурень». В конце второго тайма Вини не выдержал: подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем. Игру прервали на 8 минут.

Перед этим случился еще один странный эпизод: во время атаки «Реала» на поле оказалось два мяча – второй явно вбросили с трибуны «Валенсии». Именно в тот момент Винисиус прорвался в атаку – защитник Эрай Джемерт взял и пульнул выкатившийся мяч... в игровой.

Опасная атака «Мадрида» заглохла.

Судья Рикардо Бенгоэчеа наградил Джемерта желтой и зафиксировал фол возле штрафной. Это уже странно, но тут Винисиус решил выяснить отношения с чужими болельщиками.

Бразилец и еще несколько игроков побежали к трибуне, Вини активно показывал на кого-то пальцем и злился. Игроки «Валенсии» пошли к трибунам. Успокаивать Вини пришлось даже Карло Анчелотти – на табло сразу вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».

Температура на поле росла – и в добавленное время терпение лопнуло. Рюдигер толкнул Юнуса Мусу и запустил потасовку на поле. Туда рванули Вини и Мамардашвили. Все остальные пытались разнять их.

Особенно старался Уго Дуро. Форвард «Валенсии» схватил Винисиуса за горло.

Шокированный бразилец ударил Дуро по лицу в ответ.

Вини удалили с поля. Он с сарказмом поаплодировал судье, а затем спровоцировал стычку у боковой линии. Ох.

Сначала в отчете о матче Бенгоечэа не указал на какой-либо эпизод, связанный с расизмом, но чуть позже протокол резко изменился – уже там отмечено, что в адрес Винисиуса кричали «обезьяна».

«Это не футбол. Это Ла Лига». Винисиус плакал на поле и выступил с мощным заявлением

После матча Джуниор выкатил большой пост в соцсетях:

«Наградой, которую выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол. Это Ла Лига.

Это было не первый раз, не второй и не третий. Расизм – это норма в Ла Лиге. Лига считает это нормальным, Федерация тоже, и оппоненты это поощряют. Очень жаль. Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам.

Прекрасная нация, которая приветствовала меня и которую я люблю, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. К сожалению, от всего, что происходит тут каждую неделю, у меня нет защиты. Я принимаю это. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если придется идти далеко».

Карло Анчелотти также встал на сторону игрока: «Хотите обсуждать футбол? Я – нет!

Я спрашивал у Винисиуса, хочет ли он играть дальше. Убирать футболиста из-за плохой атмосферы на стадионе неправильно. Я должен менять футболиста из-за плохой игры, а не из-за расизма. Но то, что произошло сегодня, уже случалось, но не в такой форме. Подобное недопустимо.

Я не самый подходящий человек для того, чтобы сказать, что нужно предпринять, но в футбол играть так нельзя. Сейчас 2023-й – расизма не должно существовать. Единственный выход – останавливать игры.

Рефери сказал, что есть определенный протокол, но весь стадион называл игрока обезьяной. Что еще я должен говорить? Мне очень грустно, такого со мной еще не бывало. Я никогда не думал о том, чтобы убрать игрока с поля из-за оскорблений. Винисиус – просто парень, который хочет играть в футбол. Это сложная ситуация.

К тому же в среду наши фанаты не увидят игру Винисиуса из-за красной карточки, полученной после того, как кто-то из видеоассистентов придумал агрессию. Мы все поддерживаем Вини. Он расстроен, потому что он хочет просто играть в футбол».

Один из журналистов попытался парировать: «Фанаты кричали tonto (глупый), а не mono (обезьяна)».

Анчелотти ответил: «То есть вы думаете, что арбитр остановил игру потому, что они назвали его глупым, а не кричали расистские оскорбления?» 

Журналист: «Вы обвиняете фанатов клуба в расизме – это очень серьезное обвинение».

«Валенсия» уже ждет от Карло извинений

«Валенсия» же отчитала Анчелотти – корпоративный директор клуба Хавьер Солис назвал высказывания итальянца «чепухой» и уже ждет извинений:

«Совершенно неверные слова от господина Анчелотти. «Валенсия» отвергает высказывания тренера и настаивает на языковой ошибке. Похоже, услышали другое слово. Мы всегда осуждали расистские оскорбления и уже работаем над выявлением тех, кто мог бы совершить подобное. Но клеймить всех болельщиков «Валенсии» расистами – абсолютная чушь.

Анчелотти придется извиниться. Повторяю, мы осуждаем любые расистские оскорбления. Вам надо извиниться, когда вы осознаете совершенную ошибку. «Валенсия» еще не разговаривала ни с кем из «Реала». Это клуб, известный своим величием, но чтить величие, когда клуб дает такие несправедливые заявления от своего лица, я нахожу весьма прискорбным.

Что касается тех, кого идентифицировал Винисиус, то «Валенсия применит все внутренние правила с максимальными скоростью и строгостью, которые приведут к изгнанию со стадиона людей, которые связаны с данными расистскими жестами».

Ла Лига начала расследование. Но Тебас наехал на Винисиуса

Ла Лига заявила, что запускает очередное расследование:

«На фоне инцидентов, произошедших во время матча «Валенсии» против «Реал Мадрид» на стадионе «Месталья», сообщаем, что Ла Лига примет соответствующие правовые меры. Мы также расследуем фото, по которым якобы расистские образы были направлены в адрес Вини за пределами поля.

Ла Лига была активна в связи со всеми расистскими инцидентами против игрока. Ла Лига 9 раз за 2 сезона подала жалобу в Комитет по вопросам соревнований RFEF, комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией в спорте, а также и в прокуратуру по вопросам ненависти и нетолерантности в таких ситуациях.

Ла Лига уже потратила годы на борьбу с таким поведением и пропаганду положительных ценностей спорта не только на поле, но и вне его».

Но Хавьер Тебас, несмотря на заявление, все равно наезжает на Вини, который открыто говорит, что лига ничего не делает:

«Поскольку те, кто не должен объяснять вам, что это такое и что лига может сделать в случаях расизма – мы пытались вам это объяснить сами, но вы не явились ни на одну из двух согласованных дат, которые вы просили сами.

Прежде чем критиковать и оскорблять нас, необходимо как следует осведомиться. Не позволяйте манипулировать собой и убедитесь, что вы полностью понимаете компетенции и работу, которую мы делаем вместе».

Ответ Винисиуса прилетел очень быстро: «В очередной раз вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы напасть на меня. Имидж вашей лиги шатается».

Винисиуса массово поддерживают. Шок, но не все!

Клубу надоели издевательства над одной из главных звезд: Marca пишет, что «Реал» собирается идти до конца в защите Винисиуса после произошедшего на «Месталье».

Партнеры тоже поддержали бразильца: «Единственная причина, по которой я хотел забить гол, – это обнять тебя и посвятить его тебе», – Феде Вальверде.

«Если бы Винисиус решил уйти с поля – я бы ушел вместе с ним. Хватит. Его оскорбляли еще с 20-й минуты матча», – Тибо Куртуа.

«Еще один грустный день в Испании. День, когда расисты победили. Это позор. Страдать от расизма, а затем получить красную за то, что просто защищал себя! Как долго мы должны это терпеть? Я с тобой, брат, наша борьба продолжается», – Эдер Милитао.

Джастин Клюйверт из «Валенсии» тоже не оценил: «Мне не нравится то, что произошло с Винисиусом. Это не футбол».

А вот Дани Себальос считает иначе: «Нет, так нельзя. Болельщики «Валенсии» заслужили большего уважения. Надеюсь, они простят Винисиуса. Он должен перед ними извиниться».

Похоже, Вини не собирается. Журналист El Chiringuito уже спросил бразильца о том, собирается ли он извиниться перед фанатами «Валенсии», реакция Вини все четко описывает:

«Ты дурак?»

От «Валенсии» уже страдал защитник «Кадиса». Но есть нюанс

«Валенсия» уже не первый раз попадается в расистском скандале. В игре «Валенсии» с «Кадисом» из апреля 2021-го защитник Муктар Диакаби заявил, что его оскорбил игрок «Кадиса» Хуан Кала, назвав «черным дерьмом». Эта запись попала в протокол судьи, опубликованном через пару дней – и там же утверждалось, что оскорбления не слышал никто, кроме 24-летнего француза.

Из-за этого матч приостанавливали, но «Валенсия» вернулась на поле и проиграла. А уже после матча стали известны подробности. «Валенсия» требовала наказания для Калы, а вот игрок «Кадиса» заявлял, что ничего расистского вовсе не говорил. «Я не знаю, выдумал ли Диакаби эти оскорбления или неправильно услышал. Медиа превратили историю в цирк, – возмущался испанец. – Игры сейчас проходят без зрителей. На поле 20-25 камер, микрофоны, судьи, но никто ничего не услышал»

За дело взялась Ла Лига, которая привлекла специалистов по чтению по губам. Ничего расистского в словах Калы не нашли.

«Лига прислала результаты расследования в отношении расистских оскорблений, которым подвергся Диакаби, а также объяснила нам методологию, использованную для его проведения. Ла Лига так и не определила вину Калы. Но отсутствие доказательств не означает, что это не было», – не отступал клуб.

Хуан не мог пройти мимо скандала с Винисиусом – и наехал на «Валенсию». «Сегодня Паулиста и его друг не ушли с поля жертвами, верно? Сегодня почему-то нет ни заявлений, ни видео, а их примерные болельщики точно не виноваты. Все верно? 

Время и только время ставит каждого клоуна на место».

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Juan Manuel Serrano Arce

465 комментариев

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шампион
Винисиус сейчас в десятке лучших игроков мира, ла лига просто обязана защищать таких игроков. И так после ухода Месси и Роналду былой блеск испарился, смотреть особо не на что, а тупой Тебас защищает валенсианское быдло.
+588
-180
+408
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igor 123
Чтобы стать лучшим нервишки нужно закалять.
+381
-37
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instasamka
Ответ VictorVallecano
Клоун дуро, будучи в кантере, обижен, что не он играет за Мадрид, вот и пакостит. А болелы в Валенсии всегда были недалекими, достаточно глянуть на поле возле ворот - все засрали.
Болелы Валенсии кидают бутылку в игроков Барсы - ууу какие нежные игроки Барсы.
Болелы просто кричат оскорбления в адрес Винни - болелы неадекватные, Винни жертва
+397
-79
+318
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Green grass
Щас здесь жертвы недокомментатора генича будут язвить вы хотя бы раз посмотрите полную гостевую игру Реала в Ла лиге, потом делайте выводы. Его лупят весь матч, судьи не реагируют, а фанаты многих клубов его тупо оскорбляют весь матч. Он эмоциональный человек и резким характером и не выдерживает всего этого беспредела по отношению к нему...
+351
-115
+236
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Виктор Никитин
Ответ Green grass
Щас здесь жертвы недокомментатора генича будут язвить вы хотя бы раз посмотрите полную гостевую игру Реала в Ла лиге, потом делайте выводы. Его лупят весь матч, судьи не реагируют, а фанаты многих клубов его тупо оскорбляют весь матч. Он эмоциональный человек и резким характером и не выдерживает всего этого беспредела по отношению к нему...
люди этого не понимают.. там целые стадионы скандируют "Винисиус - обезьяна", а тут всё равно называют Винисиуса провокатором.. как бы ты там не провоцировал кого-то играя в футбол считать что ты можешь заслужить вот такое - это просто верх идиотизма.. мало того что мы уже знаем что не только фанаты так себя ведут, но и игроки.. например Хавьер Агирре из Мальорки признал что у них была установка не просто выводить из себя Вини, а бить его.. потом же Пабло Маффео это же признал

ещё одна отмаза что такое происходит только с Винисиусом поэтому типа значит Винисиус виноват.. по факту расистские и тд инциденты происходят и происходити с многими игроками, просто такого резонанса они не вызывали по куче причин, начиная с того что это Вини, один из лучших и самых популярных игроков в мире.. + он играет в Реале, ну и заканчивая тем что из всех этих инцендентов с Вини медиа уже слепила из него козла отпущения.. в итоге дошло до того что никому не интересно как и почему вообще всё это началось, куча людей верит что Вини просто противный провокатор и всё сам начинает и им не интересны никакие аргументы.. да что говорить в большинстве мест даже не показали как Дуро душил Вини, а когда люди пытались запостить этот момент, то его удаляли..

тоже самое касается и того что происходит на поле, судейства и тд, людям не интересно, они просто хейтят Вини и Реал и им всё ни по чём..
+257
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Nurzhan Assubayev
Терпения Винисиусу. А лучше не обращать внимания и наказывать таких болельщиков голами в их ворота и ехидно улыбаться в их сторону. Не понимаю нацистов, рассистов, никто ведь не выбирает где, кем, каким родиться. Будьте добрее люди, в том числе и тут на спортсе. Меня самого несколько раз задевали за мою национальную принадлежность, какая разница кто какой национальности, сколько русских живут в Казахстане, так же и казахов в России, мы соседи и должны уважать друг друга. Всем добра.✊
+191
-33
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Артём Горбенко
Ответ Виктор Никитин
люди этого не понимают.. там целые стадионы скандируют "Винисиус - обезьяна", а тут всё равно называют Винисиуса провокатором.. как бы ты там не провоцировал кого-то играя в футбол считать что ты можешь заслужить вот такое - это просто верх идиотизма.. мало того что мы уже знаем что не только фанаты так себя ведут, но и игроки.. например Хавьер Агирре из Мальорки признал что у них была установка не просто выводить из себя Вини, а бить его.. потом же Пабло Маффео это же признал ещё одна отмаза что такое происходит только с Винисиусом поэтому типа значит Винисиус виноват.. по факту расистские и тд инциденты происходят и происходити с многими игроками, просто такого резонанса они не вызывали по куче причин, начиная с того что это Вини, один из лучших и самых популярных игроков в мире.. + он играет в Реале, ну и заканчивая тем что из всех этих инцендентов с Вини медиа уже слепила из него козла отпущения.. в итоге дошло до того что никому не интересно как и почему вообще всё это началось, куча людей верит что Вини просто противный провокатор и всё сам начинает и им не интересны никакие аргументы.. да что говорить в большинстве мест даже не показали как Дуро душил Вини, а когда люди пытались запостить этот момент, то его удаляли.. тоже самое касается и того что происходит на поле, судейства и тд, людям не интересно, они просто хейтят Вини и Реал и им всё ни по чём..
со всем этим ему нужно научиться справляться, если хочет стать великим
многим звёздам постоянно кричат оскорбления с трибун

все соперники лупят Роналду и Месси на протяжении их карьер, а они отвечают на поле, а не пытаются с "фанатами" соперника разговаривать
+171
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Артём Горбенко
Ответ Nurzhan Assubayev
Терпения Винисиусу. А лучше не обращать внимания и наказывать таких болельщиков голами в их ворота и ехидно улыбаться в их сторону. Не понимаю нацистов, рассистов, никто ведь не выбирает где, кем, каким родиться. Будьте добрее люди, в том числе и тут на спортсе. Меня самого несколько раз задевали за мою национальную принадлежность, какая разница кто какой национальности, сколько русских живут в Казахстане, так же и казахов в России, мы соседи и должны уважать друг друга. Всем добра.✊
так потому и кричат, что знают, что он может сорваться и подвести команду
многим звёздам постоянно кричат что-то с трибун, не обращать внимания на хейт - необходимый навык для известных людей
+131
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Ринат Толеков
Расизм конечно дело последнее, но вот почему именно Винисиус оказывается постоянным клиентом таких оскорблений, не из за того ли, что он постоянно сам смеётся, задевает и провоцирует других. Мне кажется просто все возвращается к нему обратно, и винить надо не болельщиков, лигу, а в первую очередь посмотреть на свое поведение.
+175
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Виктор Никитин
Ответ instasamka
Болелы Валенсии кидают бутылку в игроков Барсы - ууу какие нежные игроки Барсы. Болелы просто кричат оскорбления в адрес Винни - болелы неадекватные, Винни жертва
так ведь реакцию такую вызвало не то что бутылку кинули, а то как игроки Барсы как кегли попадали.. даже те в которых бутылка не попала
+153
-41
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Yoursistersboyfriend
Брать Винисиуса на удушающий и это даже не желтая игроку Валенсии - безумие. И такую дичь судьи творят чуть ли не регулярно по отношению к бразильцу
+129
-24
+105
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liverpool and barcelona fan
Во многом Винисиус сам виноват. Провоцирует болельщиков и игроков. "Как думаешь вы сегодня выиграете?" - сказанное игрокам Мальорки чего стоит. Ведет себя высокомерно, считая соперников низшими формами эволюции. Гол отмечает подойдя к болельщикам соперника показывая эмблему клуба. И есть в клубе Камавинга, Тчуамени, Алаба, Рюдигер, Милитао, которые с таким не сталкивались.
Много раз Винисиусу и одноклубники говорили прекратить себя так вести. Как себя ведет так и получает.
Если исправит характер, то его никто и не будет тыкать. Выскочек нигде не любят.
+93
-16
+77
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Олег Ким
Ответ шампион
Винисиус сейчас в десятке лучших игроков мира, ла лига просто обязана защищать таких игроков. И так после ухода Месси и Роналду былой блеск испарился, смотреть особо не на что, а тупой Тебас защищает валенсианское быдло.
Странные стандарты)
Когда кто-то защищает Месси или Роналду будь то публично или на поле, в комментах почему-то все считают, что это неуместно, хотя там лучшие в истории игроки так-то)
+94
-17
+77
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Артём Горбенко
Ответ phaetton
В Ла Лиге на Винисиусе фолят в среднем каждые 22 минуты. В Лиге Чемпионов на нем фолят в среднем каждые 40 минут. (двукратная разница с лалигой) На Чемпионате Мира на нём фолили лишь 1,75 раз за игру в среднем. (сам посчитаешь?) о каком поведении ты говоришь? тебе не нравится красивый и качественный футбол? зачем ты вообще тогда смотришь его? (хотя судя по твоему комментарию я не уверен что ты его смотришь) создаётся впечатление что люди с похожим взглядом вообще не хотят чтобы винисиус играл
на звёздах всегда фолили и будут фолить, с этим ничего не поделаешь
например, на Биллингеме фолят не сильно меньше, хотя по поведению он ангел в сравнении с вини
+67
-13
+54
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phaetton
Ответ Ринат Толеков
Расизм конечно дело последнее, но вот почему именно Винисиус оказывается постоянным клиентом таких оскорблений, не из за того ли, что он постоянно сам смеётся, задевает и провоцирует других. Мне кажется просто все возвращается к нему обратно, и винить надо не болельщиков, лигу, а в первую очередь посмотреть на свое поведение.
В Ла Лиге на Винисиусе фолят в среднем каждые 22 минуты.

В Лиге Чемпионов на нем фолят в среднем каждые 40 минут. (двукратная разница с лалигой)
На Чемпионате Мира на нём фолили лишь 1,75 раз за игру в среднем. (сам посчитаешь?)

о каком поведении ты говоришь? тебе не нравится красивый и качественный футбол? зачем ты вообще тогда смотришь его? (хотя судя по твоему комментарию я не уверен что ты его смотришь)
создаётся впечатление что люди с похожим взглядом вообще не хотят чтобы винисиус играл
+98
-47
+51
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RealFlector
его оскорбляли по одной единственной причине - он оскорбляется. черных в футболе навалом и большинство игнорирует расистские выкрики. а когда человек так публично подставляется своей реакцией на оскорбления - чего он ожидал? реал не любят не только фанаты валенсии.
+64
-17
+47
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VictorVallecano
Клоун дуро, будучи в кантере, обижен, что не он играет за Мадрид, вот и пакостит.
А болелы в Валенсии всегда были недалекими, достаточно глянуть на поле возле ворот - все засрали.
+107
-63
+44
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Green grass
Ответ instasamka
Болелы Валенсии кидают бутылку в игроков Барсы - ууу какие нежные игроки Барсы. Болелы просто кричат оскорбления в адрес Винни - болелы неадекватные, Винни жертва
Болелы Валенсии кидают всякие предметы на игроков Реала.
Игроки Реала стоят на месте.

Зачем ты вспомнил этот лютый барсучий позор)) упали как кегли 6 игроков от пустой бутылки)))
+70
-28
+42
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Helge
Из всех черных в Ла Лиге только Винисиус подвергается оскорблениям. Может, дело не в его цвете, а в его поведении?
+44
-11
+33
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artman
Меня больше всего поражает, как люди акцентируют внимание на РАСИЗМЕ. Да Господи - когда ты играешь, тебе должно быть плевать, кричат тебе с трибуны фанаты "ты судак ипаный" или "ты обезьяна". Вообще плевать. И любой про футболист слышит каждую неделю оскорбления. Ну и чего дальше? Не можешь держать себя в руках - уходи из Реала и играй во дворе, в чем проблема
+54
-21
+33
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Va_BanK
Ответ Софья Хороброва
ерунду не говори, винисиуса убивают на поле соперники, бьют по ногам и калечат. а так же издеваются за его пределами, называя разными унизительными словами. вини это терпеть не будет. к нему такого отношения быть не должно, ведь он дар божий, талант и солнышко в современном футболе, его нужно беречь. а ты вместо того, чтобы искоренить убийства, предлагаешь просто терпеть и закаляться. ужас
Помню Неймара били калечили сильнее, а он продолжал танцевать свой танец и в одно время даже попал в тройку после Месси и Криро. Или тот же Дани Алвес, его тоже оскорбляли, даже банан прилетел, а он взял этот банан, съел и отдал голевую передачу. А Вини просто решил что он должен быть выше всех остальных и все должны ему поклоняться. Пусть хотя бы для начала приблизиться на уровень тогдашнего Неймара, Месси, Рона.
+36
-4
+32
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Артём Горбенко
Ответ Софья Хороброва
ерунду не говори, винисиуса убивают на поле соперники, бьют по ногам и калечат. а так же издеваются за его пределами, называя разными унизительными словами. вини это терпеть не будет. к нему такого отношения быть не должно, ведь он дар божий, талант и солнышко в современном футболе, его нужно беречь. а ты вместо того, чтобы искоренить убийства, предлагаешь просто терпеть и закаляться. ужас
Месси, Роналду, Неймара и других звёзд соперники лупят по ногам десятилетиями, а они отвечают им своими действиями на поле (ну, по крайней мере, первые двое))
+33
-2
+31
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Артём Горбенко
Ответ Софья Хороброва
Винисиус сейчас в тройке с мбаппе и холандом. какая 10ка
поэтому он не лучший по г+п даже в своей команде?
КДБ, как лучший игрок сезона, передаёт привет
+33
-4
+29
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Артём Горбенко
Ответ шампион
Винисиус сейчас в десятке лучших игроков мира, ла лига просто обязана защищать таких игроков. И так после ухода Месси и Роналду былой блеск испарился, смотреть особо не на что, а тупой Тебас защищает валенсианское быдло.
как защитить от криков фанатов? большинству звёзд постоянно что-то кричат с трибун, просто многие понимают, что на надо не каждого "фаната" реагировать.
"собаки лают, караван идёт" и винисиус должен это понять
+33
-6
+27
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Mbest77
Ответ Ринат Толеков
Расизм конечно дело последнее, но вот почему именно Винисиус оказывается постоянным клиентом таких оскорблений, не из за того ли, что он постоянно сам смеётся, задевает и провоцирует других. Мне кажется просто все возвращается к нему обратно, и винить надо не болельщиков, лигу, а в первую очередь посмотреть на свое поведение.
Абсолютно верно!
Яркий пример, как он ответил журналисту “Ты дурак?»!!!
Это разве не оскорбление? Почему он имеет право оскорбить журналиста, а его видите ли нельзя? 🙈🤦🏻‍♂️
+31
-6
+25
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  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
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