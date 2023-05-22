32 комментария

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Скамейка «Сити» на 568 млн – не слишком мощно? Дороже, чем состав «Ньюкасла»

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«Ман Сити» уже в ранге чемпиона переиграл «Челси» – 1:0.

Гвардиола справился без главных звезд: в старте вышли Штефан Ортега, Эмерик Лапорт, Рико Льюис, Серхио Гомес, Кэлвин Филлипс, Коул Палмер и Хулиан Альварес. Только Альварес, Льюис и Палмер сыграли в этом сезоне АПЛ больше 10 раз.

Вы все поняли: Эдерсон, Стоунз, Диаш, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва и Холанд начали матч в запасе. Больше такой глубины состава впечатляет разве что его стоимость – скамейка «Ман Сити» стоит больше, чем весь «Ньюкасл».

Вот так выглядит самый дорогой запас в истории футбола.

Ну правда – очень дорого.

•‎ Могло получиться еще дороже, но на скамейке нет травмированного Натана Аке − он стоит 45 млн.

• Самый дешевая звезда на лавке − Илкай Гюндоган. В старте вышли сразу пять игроков, за которых платили меньше: Альварес за 21 млн, Гомес за 13 млн, свободный агент Ортега, воспитанники Фоден и Палмер, а также Ману Аканджи за 17,5 млн.

• Ротация понятна – перед финалом ЛЧ «Сити» хочет отдохнуть, а в АПЛ вопросы закрыл «Арсенал», проигравший «Ноттингему».

Похожую по ценнику лавку у «Ман Сити» мы уже видели в январе – тоже в игре с «Челси», но уже в Кубке Англии (4:0). Тогда вышло сильно скромнее, потому что на скамейке сидел Рико Льюис.

Бесконечность не предел!

Манчестер Сити – Челси 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
21 мая, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 12 Альварес.
Манчестер СитиОртега, Льюис, Уокер, Лапорт (Родри, 78), Аканджи (Стоунз, 57), Серхио Гомес (де Брюйне, 78), Филлипс, Фоден, Палмер, Марез (Холанд, 74), Альварес.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Холл (Кулибали, 81), Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Галлахер (Мудрик, 69), Фернандес, Хавертц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69).
Предупреждения:
Хавертц (18), Фернандес (66).

Фото: globallookpress.com/Andrew Yates

32 комментария

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ColonelKurtz
Абсолютно бессмысленная статья. Основной состав Сити в ничего не решающем матче остался на скамейке во избежании травм перед финалом ЛЧ, и понятное дело, что такие игроки будут дороже практически любого состава мира, в чем прикол считать по одному матчу запасными Де Брейне, Холланда и Бернанду - неясно. короче статья ради статьи
+100
-12
+88
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ostap&mio&dio
Почему Холанд в два раза дешевле Грилиша?
+23
-4
+19
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kodgong
Ответ ostap&mio&dio
Почему Холанд в два раза дешевле Грилиша?
плюс то что дали папе холланда и его агенту в трансфер не включено))
+6
-2
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Полуэктов Пётр
Ответ ColonelKurtz
Абсолютно бессмысленная статья. Основной состав Сити в ничего не решающем матче остался на скамейке во избежании травм перед финалом ЛЧ, и понятное дело, что такие игроки будут дороже практически любого состава мира, в чем прикол считать по одному матчу запасными Де Брейне, Холланда и Бернанду - неясно. короче статья ради статьи
"в чем прикол считать по одному матчу запасными Де Брейне, Холланда и Бернанду"
Ну и где вы такое вычитали?
Они в этом матче остались на скамейке? - остались
Рекорд по стоимости скамейки зафиксирован? - зафиксирован
К чему эта духота о том, будто кто-то считает их лавочниками в клубе?
+17
-14
+3
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Александр Андреев
Ответ ChipsRobber
Ну давай, назови три состава. Ведь не сможешь, потому что их нет. На том же Transfermarkt указано, что состав Сити - 24 игрока, ровно столько же, например у Арсенала.
Недавно было 2 состава Сити, теперь уже 3 состава. Похоже я понял логику тех людей, кто это пишет. 24:11=3 состава. Пероне+Менди+Карсон это полноценный третий состав.
+3
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Goleg
а Канселу разве не в Баварии уже?!
+2
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Полуэктов Пётр
Ответ ostap&mio&dio
Почему Холанд в два раза дешевле Грилиша?
Потому что это суммы трансферов, а не текущая рыночная цена игроков.
+4
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Timofey29
Какой-то редиск плотно минусует всех,кто посмеялся над автором опуса и его жалкими потугами на ,,оригинальность,,!) Дорогу графоманам!
+1
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estoico
Ответ ostap&mio&dio
Почему Холанд в два раза дешевле Грилиша?
Акция
+1
0
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кто здесь!?
Ответ ostap&mio&dio
Почему Холанд в два раза дешевле Грилиша?
Потому что это Трансфермаркт. Они просто пишут придуманные цифры. Ни один иностранный источник не ссылается на ТМ, и только у наших СМИ к этому сайту какая-то странная любовь.
+3
-2
+1
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Syog1010
Ответ ostap&mio&dio
Почему Холанд в два раза дешевле Грилиша?
Почему Бернарду более чем в 2 раза Дешевле Грилиша, а КДБ - 1.5 раз?)) Это всё икры.
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Шапка Сёмина
Ответ ostap&mio&dio
Почему Холанд в два раза дешевле Грилиша?
потому что за Холланда отступные выплатили, а по грилишу были переговоры с ВХ
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Sergey Mikhaylenko
Ответ zhuk88
Почему Грилиш так ценится? По мне так бесполезный слизливый персонаж
Так ты посмотри как он в этом сезоне играет, сразу мнение изменится)
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Timofey29
Ответ Неоновый Демон
Но это не отменяет того факта ,что пеп в ЛЧ продвинулся ток в этом году , хотя у него скамейка запасных мало того что по цене любого другого клуба , так там и скамейки хватит на три состава
Серьёзно?) То есть, в финале он не был никогда?
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Timofey29
Ответ Полуэктов Пётр
"В чем ее смысл?" Четко же сказано - зафиксировать рекорд. "Точно также можно было..." Нет не так же, потому что никакого рекорда в этом нет.
По вам реально новые ворота плачут)
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Dr. Mann
Ответ Неоновый Демон
Но это не отменяет того факта ,что пеп в ЛЧ продвинулся ток в этом году , хотя у него скамейка запасных мало того что по цене любого другого клуба , так там и скамейки хватит на три состава
Это проблемы остальных, что их скамейка играет плохо, а три состава есть у любого нормального клуба
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Bender rules
Ответ Полуэктов Пётр
"в чем прикол считать по одному матчу запасными Де Брейне, Холланда и Бернанду" Ну и где вы такое вычитали? Они в этом матче остались на скамейке? - остались Рекорд по стоимости скамейки зафиксирован? - зафиксирован К чему эта духота о том, будто кто-то считает их лавочниками в клубе?
К тому, что это графомания ради графомании. В чем ее смысл? Точно также можно было написать: невероятно! Основа Сити в 3 раза дешевле основы Челси. А ведь в таблице между ними пропасть!!!
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ChipsRobber
Ответ Неоновый Демон
Но это не отменяет того факта ,что пеп в ЛЧ продвинулся ток в этом году , хотя у него скамейка запасных мало того что по цене любого другого клуба , так там и скамейки хватит на три состава
Ну давай, назови три состава.
Ведь не сможешь, потому что их нет. На том же Transfermarkt указано, что состав Сити - 24 игрока, ровно столько же, например у Арсенала.
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Koulmann
Аке вроде сидит сразу за скамейкой?
Можно включить со скидкой))
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onsigne
А стоимость сегодняшнего старта Сити меньше стоимости Фофаны, Хавертца, Кепы и Энцо, ну и что.
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