32 комментария

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«Ман Сити» уже в ранге чемпиона переиграл «Челси» – 1:0.

Гвардиола справился без главных звезд: в старте вышли Штефан Ортега, Эмерик Лапорт, Рико Льюис, Серхио Гомес, Кэлвин Филлипс, Коул Палмер и Хулиан Альварес. Только Альварес, Льюис и Палмер сыграли в этом сезоне АПЛ больше 10 раз.

Вы все поняли: Эдерсон, Стоунз, Диаш, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва и Холанд начали матч в запасе. Больше такой глубины состава впечатляет разве что его стоимость – скамейка «Ман Сити» стоит больше, чем весь «Ньюкасл».

Вот так выглядит самый дорогой запас в истории футбола.

Ну правда – очень дорого.

•‎ Могло получиться еще дороже, но на скамейке нет травмированного Натана Аке − он стоит 45 млн.

• Самый дешевая звезда на лавке − Илкай Гюндоган. В старте вышли сразу пять игроков, за которых платили меньше: Альварес за 21 млн, Гомес за 13 млн, свободный агент Ортега, воспитанники Фоден и Палмер, а также Ману Аканджи за 17,5 млн.

• Ротация понятна – перед финалом ЛЧ «Сити» хочет отдохнуть, а в АПЛ вопросы закрыл «Арсенал», проигравший «Ноттингему».

Похожую по ценнику лавку у «Ман Сити» мы уже видели в январе – тоже в игре с «Челси», но уже в Кубке Англии (4:0). Тогда вышло сильно скромнее, потому что на скамейке сидел Рико Льюис.

Бесконечность не предел!

Фото: globallookpress.com/Andrew Yates