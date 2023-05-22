32 комментария

Скамейка «Сити» на 568 млн – не слишком мощно? Дороже, чем состав «Ньюкасла»
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«Ман Сити» уже в ранге чемпиона переиграл «Челси» – 1:0.
Гвардиола справился без главных звезд: в старте вышли Штефан Ортега, Эмерик Лапорт, Рико Льюис, Серхио Гомес, Кэлвин Филлипс, Коул Палмер и Хулиан Альварес. Только Альварес, Льюис и Палмер сыграли в этом сезоне АПЛ больше 10 раз.
Вы все поняли: Эдерсон, Стоунз, Диаш, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва и Холанд начали матч в запасе. Больше такой глубины состава впечатляет разве что его стоимость – скамейка «Ман Сити» стоит больше, чем весь «Ньюкасл».
Вот так выглядит самый дорогой запас в истории футбола.
Ну правда – очень дорого.
• Могло получиться еще дороже, но на скамейке нет травмированного Натана Аке − он стоит 45 млн.
• Самый дешевая звезда на лавке − Илкай Гюндоган. В старте вышли сразу пять игроков, за которых платили меньше: Альварес за 21 млн, Гомес за 13 млн, свободный агент Ортега, воспитанники Фоден и Палмер, а также Ману Аканджи за 17,5 млн.
• Ротация понятна – перед финалом ЛЧ «Сити» хочет отдохнуть, а в АПЛ вопросы закрыл «Арсенал», проигравший «Ноттингему».
Похожую по ценнику лавку у «Ман Сити» мы уже видели в январе – тоже в игре с «Челси», но уже в Кубке Англии (4:0). Тогда вышло сильно скромнее, потому что на скамейке сидел Рико Льюис.
Бесконечность не предел!
- Дата проведения
- 21 мая, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 12 Альварес.
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Манчестер Сити –
Ортега, Льюис, Уокер, Лапорт (Родри, 78), Аканджи (Стоунз, 57), Серхио Гомес (де Брюйне, 78), Филлипс, Фоден, Палмер, Марез (Холанд, 74), Альварес.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Холл (Кулибали, 81), Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Галлахер (Мудрик, 69), Фернандес, Хавертц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69).
Фото: globallookpress.com/Andrew Yates
Ну и где вы такое вычитали?
Они в этом матче остались на скамейке? - остались
Рекорд по стоимости скамейки зафиксирован? - зафиксирован
К чему эта духота о том, будто кто-то считает их лавочниками в клубе?
Ведь не сможешь, потому что их нет. На том же Transfermarkt указано, что состав Сити - 24 игрока, ровно столько же, например у Арсенала.
Можно включить со скидкой))