29 комментариев

Спортдир почти в «Юве».

«Наполи» даже не успел потрогать чемпионский кубок, а уже готовится к грядущим потерям. Вокруг чемпиона Италии накопилось много интересных инсайдов.

Мы собрали главные.

Спаллетти почти точно уйдет. Недоволен отношением Де Лаурентиса

Первая трудность — неразбериха с тренером.

Лучано пока отказывается продлевать контракт, истекающий следующим летом. Газета Corriere dello Sport сообщает, что все из-за испорченных отношений с президентом Аурелио Де Лаурентисом. Коуч не оценил тот факт, что президент уведомил его об автоматическом продлении контракта еще на год по... электронной почте.

Спаллетти хотел встретиться лично. Газета подчеркивает, что это не вопрос денег – тренер просто хочет, чтобы Де Лаурентис не выходил за рамки приличия. Лучано считает, что такие вопросы решают только при встрече.

🆕 The Athletic написал о «благодарственном» ужине, который прошел после домашней победы «Наполи» над «Фиорентиной» (1:0). Де Лаурентис, Спаллетти и генеральный директор клуба Андреа Кьявелли давно собирались поговорить только между собой.

Ужин, по словам Де Лаурентиса, прошел в хорошем настроении. «Проводить встречи в неаполитанских ресторанах всегда непросто, – признается Спаллетти. – У вас всегда полный рот чего-то вкусного».

🆕 Тренер говорит, что решение уже принято: «Клуб скажет это, а не я. Мы обсудили это за ужином. Я не тот, кто должен это говорить. Если вы хотите продолжать гадать, холодное, теплое или горячее, вы можете, но все уже определено».

🆕 По информации Il Mattino, Спаллетти сообщил президенту «Наполи» об уходе еще две недели назад. Команда узнала об этом перед игрой с «Интером» в 36-м туре Серии А (3:1).

Утверждается, что после ухода из «Наполи» Спаллетти сделает перерыв на один сезон, прежде чем приступать к работе с новой командой.

Де Лаурентис пытается наладить отношения с Лучано, но пока не вышло. «Наполи» готов предложить новый контракт до 2025-го с повышением зарплаты с 2,8 до 3,5 млн евро в год, но Спаллетти, скорее всего, не согласится.

«Иногда он приходил ко мне в офис замаскированным. Честно говоря, даже напугал меня однажды — я подумал, что на меня хотят напасть. Спаллетти — особенный персонаж, — рассказал Де Лаурентис. — Он чемпион и должен быть там, где может показывать себя с лучшей стороны. Лучано отыскал это место здесь. У нас все получилось.

Человеческая свобода – бесценное благо, так что мы не должны никому подрезать крылья. Никто не должен подрезать крылья и мне. Мы должны оставаться на связи. Я до сих пор связан с Анчелотти, Маццарри, Бенитесом. Важно всегда оставаться благодарным. И тем, кто что-то дал, и тем, кто что-то получил».

Кто вместо Спаллетти?

Клуб уже ищет сменщика. Один из претендентов – Рафа Бенитес, который после отставки из «Эвертона» в январе 2022-го все еще сидит без работы. Плюс в списке тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье, Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты», архитектор «Фиорентины» Винченцо Итальяно и Антонио Конте.

🆕 Луис Энрике тоже может прийти в «Наполи», он очень любит Италию еще со времен работы в «Роме»: часто проводит здесь отпуск и встречается с друзьями. Испанец считает, что его первый этап работы в Серии А завершился довольно рано, поэтому хочет еще раз поработать с итальянской командой. Но контактов между Де Лаурентисом и Энрике еще не было.

🆕 Еще один кандидат – главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. По информации Tutto Napoli, его уже выбрал Аурелио Де Лаурентис. Контракт с 65-летним специалистом будет заключен на два года. Зарплата – 4 млн евро в год чистыми. Команда будет играть по схеме 3-4-3. «Аталанту» вместо Гасперини возглавит его ученик – Иван Юрич из «Торино».

Спортдир «Наполи» — почти в «Юве»

Еще одна весомая потеря — спортивный директор Кристиано Джунтоли.

Джунтоли занимает пост с 2015-го, до этого он работал в скромном «Карпи», а в 2019-м переподписал контракт с «Наполи» до 2024-го. Именно Кристиано собирал чемпионский состав и договаривался по Осимхену и Хвиче. Кварацхелию и вовсе считает главной удачей в карьере:

«Впервые я увидел нарезки с ним в разгар карантина. Ему было 19 лет. Гаттузо еще работал здесь, и Хвича сразу понравился. Я помню, мы позвонили Каладзе, чтобы разузнать о Хвиче побольше. Он играл за «Локомотив» и не показал там ничего поразительного, а в «Рубине» уже играл лучше. «Рубин» запросил у нас 30 млн евро. Мы прекратили контакты, не начали переговоры. Работа кипела над трансфером Осимхена. Это сложная сделка.

Но я никогда не забывал о Хвиче.

Он вернулся в Грузию, играл за «Динамо» Батуми. Закрыли трансфер за 10 млн евро, опередив «Юве» «Рому» и «Сосьедад». Все дело в том, что он никогда не покидал наш трансферный лист, но подписать Кварацхелию на замену Инсинье – тотальный риск. Я могу сказать, что мы попали».

Похоже, Джунтоли пойдет на повышение: инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что спортдир уже согласовал контракт с «Юве». Если с туринцами не выйдет, то на Кристиано смотрит «Тоттенхэм».

Хвича точно остается. А вот Осимхен и Ким могут уйти

С игроками все тоже непросто.

• Хвича не продается. Ни за какие деньги. Вероятно, осенью с ним проведут переговоры о продлении контракта. Этот вопрос в «Наполи» обсуждают давно, и все считают, что договорятся с Кварацхелией достаточно быстро. Грузин хочет остаться.

• В начале мая Де Лаурентис заверил, что ни за что не продаст Осимхена этим летом, но слухи вокруг нигерийца накапливаются. За форвардом гоняются топ-клубы: «МЮ», «ПСЖ», «Челси», «Бавария» уже связывались с «Наполи», но продавец просит 150 млн евро. Сам Виктор хочет в АПЛ.

🆕 Если Осимхен все же покинет Неаполь, то вместо него, по данным Джанлуки Ди Марцио, может прийти португальский нападающий Бету. «Наполи» предложил за него 25 млн евро, но «Удинезе» требует 35 млн – такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных. В 30 матчах сезона Серии А на счету Бету 10 голов и 1 ассист.

При этом «Наполи» интересуется еще двумя игроками «Удинезе» – хавбеком Лазарем Самарджичем и защитником Родриго Бекао.

• Если выцепить Осимхена будет сложно и дорого, то вот защитник Ким Мин Чжэ обойдется потенциальному покупателю всего в 46 млн евро – это отступные в контракте корейца для иностранных клубов.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Emilio Andreoli; globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it, Claudio Grassi/Keystone Press Agency