58 комментариев

🔥 «Бавария» влетела «Лейпцигу»! Теперь две победы сделают «Боруссию» чемпионом
Ну что, «Дортмунд»?
Неожиданно: единственная топ-лига, где чемпионская интрига до сих пор живет, – Бундеслига. «Боруссия Д» отчаянно пытается помешать «Баварии» выиграть 11-й титул подряд, хотя сама сильно хромает. Но мюнхенцам еще хуже – на этот раз команда Тухеля проиграла «Лейпцигу» (1:3), практически отдав титул сопернику.
Хотя началось все славно: на 25-й минуте Серж Гнабри получил мяч на фланге, подбежал к штрафной и с угла пробил точно в ближний угол. Кипер «РБ» Янис Бласвих не достал.
«Бавария» уходила на перерыв с небольшим преимуществом. Но во втором тайме что-то случилось.
⚽️64’ – центрхав Лаймер протащил мяч и отдал на Нкунку, тот вернул Конраду под удар. Уложил точно под перекладину! Без шансов для Зоммера.
Забавно, но летом Конрад почти наверняка уедет в «Баварию»: его хотели еще при Нагельсманне, чуть не подписали зимой, но так и не договорились. После увольнения Юлиана интерес не угас, а Sport Bild писал, что трансфер Лаймера объявят прямо перед этим матчем. Не вышло.
⚽️76’ – Нкунку пробросил себе на ход, а Павар не успел вовремя поставить ногу и сфолил прямо в своей штрафной. Сам Кристофер спокойно реализовал шанс. 2:1!
⚽️86’ – После подачи с углового мяч попал в руку Мазрауи. «Бавария» и так подсела, но тут получила второй пенальти в свои – на этот раз реализовал Собослаи. 3:1!
Первая в истории «Лейпцига» победа на «Альянц Арене». «Ред Булл» вообще уложил «Баварию» лишь во второй раз за 19 матчей. Предыдущая победа была пять лет назад.
Печальные цифры: «Бавария» проиграла 4 из 11 матчей при Тухеле, хотя с Нагельсманном было всего 3 поражения за 37 игр сезона.
Упс.
Теперь все решает «Боруссия»
«Баварии» надо верить в осечку «Дортмунда». Команда Тухеля до сих пор на первом месте, но у соперника есть матч в запасе.
Всего тур назад статистическая модель FiveThirtyEight оценивала шансы «Баварии» в 76%, но теперь у мюнхенцев всего 41%. Да, модель верит в «Боруссию» – 59%. У остальных шансов нет.
Напоминаем: модель FiveThirtyEight проводит симуляции игр чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывает по сложной схеме: учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.
Кто может спасти «Баварию»?
«Аугсбург» или «Майнц» – при этом самим лучше бы не проигрывать «Кельну» в последнем туре.
Обе команды – из середины таблицы. «Майнц» уже вряд ли зацепится за еврокубки, а «Аугсбург» почти точно не вылетит. Хотя в последних сильно верит президент «Баварии» Герберт Хайнер: «Если «Аугсбург» выиграет на следующей неделе, то мы отправим им поезд пива».
Посмотрим, чья мотивация окажется сильнее: «Боруссия» может стать чемпионом впервые с сезона-2011/12. Тогда командой еще руководил Юрген Клопп.
А что при равенстве очков?
Согласно регламенту Бундеслиги в случае равенства очков места распределяются:
• По разнице забитых и пропущенных мячей («Бавария» впереди на 17 голов);
• По забитым мячам («Бавария» впереди на 12 голов);
• По результатам личных встреч (6:2 в пользу «Баварии).
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
-
Бавария –
Зоммер, Мазрауи (Мане, 86), Павар, де Лигт, Жоау Канселу (Упамекано, 86), Горетцка (Гравенберх, 69), Киммих, Мюллер, Коман (Тель, 77), Мусиала, Гнабри (Сане, 69).
-
РБ Лейпциг –
Бласвих, Симакан (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 87), Хальстенберг, Лаймер, Ольмо (Диалло, 87), Айдара (Кампль, 69), Собослаи, Андре Силва (Форсберг, 69), Нкунку.
Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa
Ну и карма для дурачков из руководства Баварии будет не лишней
Спасибо, поправим
— Да-а, такого случая в истории криминальной России ещё не было…
— Какого именно?
— Чтобы в одной комнате собралось сразу шесть #####ов…
Которые начали чудить с увольнением.
Зачем было менять тренера под конец сезона , я до сих пор не могу понять.
Если команда идёт на первом месте, то все перестановки надо делать только в межсезонье.