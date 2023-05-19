58 комментариев

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🔥 «Бавария» влетела «Лейпцигу»! Теперь две победы сделают «Боруссию» чемпионом

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Серж Гнабри Серж Гнабри
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Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Футбол Футбол

Ну что, «Дортмунд»?

Неожиданно: единственная топ-лига, где чемпионская интрига до сих пор живет, – Бундеслига. «Боруссия Д» отчаянно пытается помешать «Баварии» выиграть 11-й титул подряд, хотя сама сильно хромает. Но мюнхенцам еще хуже – на этот раз команда Тухеля проиграла «Лейпцигу» (1:3), практически отдав титул сопернику.

Хотя началось все славно: на 25-й минуте Серж Гнабри получил мяч на фланге, подбежал к штрафной и с угла пробил точно в ближний угол. Кипер «РБ» Янис Бласвих не достал.

«Бавария» уходила на перерыв с небольшим преимуществом. Но во втором тайме что-то случилось.

⚽️64’ – центрхав Лаймер протащил мяч и отдал на Нкунку, тот вернул Конраду под удар. Уложил точно под перекладину! Без шансов для Зоммера.

Забавно, но летом Конрад почти наверняка уедет в «Баварию»: его хотели еще при Нагельсманне, чуть не подписали зимой, но так и не договорились. После увольнения Юлиана интерес не угас, а Sport Bild писал, что трансфер Лаймера объявят прямо перед этим матчем. Не вышло.

⚽️76’ – Нкунку пробросил себе на ход, а Павар не успел вовремя поставить ногу и сфолил прямо в своей штрафной. Сам Кристофер спокойно реализовал шанс. 2:1!

⚽️86’ – После подачи с углового мяч попал в руку Мазрауи. «Бавария» и так подсела, но тут получила второй пенальти в свои – на этот раз реализовал Собослаи. 3:1!

Первая в истории «Лейпцига» победа на «Альянц Арене». «Ред Булл» вообще уложил «Баварию» лишь во второй раз за 19 матчей. Предыдущая победа была пять лет назад.

Печальные цифры: «Бавария» проиграла 4 из 11 матчей при Тухеле, хотя с Нагельсманном было всего 3 поражения за 37 игр сезона. 

Упс. 

Теперь все решает «Боруссия»

«Баварии» надо верить в осечку «Дортмунда». Команда Тухеля до сих пор на первом месте, но у соперника есть матч в запасе.

Всего тур назад статистическая модель FiveThirtyEight оценивала шансы «Баварии» в 76%, но теперь у мюнхенцев всего 41%. Да, модель верит в «Боруссию» – 59%. У остальных шансов нет.

Напоминаем: модель FiveThirtyEight проводит симуляции игр чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывает по сложной схеме: учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.

Кто может спасти «Баварию»?

«Аугсбург» или «Майнц» – при этом самим лучше бы не проигрывать «Кельну» в последнем туре.

Обе команды – из середины таблицы. «Майнц» уже вряд ли зацепится за еврокубки, а «Аугсбург» почти точно не вылетит. Хотя в последних сильно верит президент «Баварии» Герберт Хайнер: «Если «Аугсбург» выиграет на следующей неделе, то мы отправим им поезд пива».

Посмотрим, чья мотивация окажется сильнее: «Боруссия» может стать чемпионом впервые с сезона-2011/12. Тогда командой еще руководил Юрген Клопп. 

А что при равенстве очков? 

Согласно регламенту Бундеслиги в случае равенства очков места распределяются: 

• По разнице забитых и пропущенных мячей («Бавария» впереди на 17 голов);

• По забитым мячам («Бавария» впереди на 12 голов);

• По результатам личных встреч (6:2 в пользу «Баварии).

Бавария – РБ Лейпциг 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Гнабри, 1:1 – 64 Лаймер, 1:2 – 76, пенальти Нкунку, 1:3 – 86, пенальти Собослаи.
БаварияЗоммер, Мазрауи (Мане, 86), Павар, де Лигт, Жоау Канселу (Упамекано, 86), Горетцка (Гравенберх, 69), Киммих, Мюллер, Коман (Тель, 77), Мусиала, Гнабри (Сане, 69).
РБ ЛейпцигБласвих, Симакан (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 87), Хальстенберг, Лаймер, Ольмо (Диалло, 87), Айдара (Кампль, 69), Собослаи, Андре Силва (Форсберг, 69), Нкунку.
Предупреждения:
Гвардиол (68), Павар (72).

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa

58 комментариев

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Slanselap
Боруссия, пожалуйста, не облажайся.
+193
0
+193
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Tun
Как тут уже говорили, если Бавария проиграет оба матча, то БД проиграет три из двух
+116
-2
+114
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Morjak Papai
Ответ Slanselap
Боруссия, пожалуйста, не облажайся.
Это же Боруссия, тут без вариантов )
+53
-2
+51
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arspurs9
Как же хочется титула для Ройса..
Ну и карма для дурачков из руководства Баварии будет не лишней
+40
-1
+39
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Ольга Иванова
Дортмунд=Арсенал - эти две команды умудряются феноменально слиться в любой ситуации, так, что хоронить Баварию заранее не стоит!
+18
-3
+15
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krealpmoney
фига у Баварии, аж 87 пропущенных
+14
0
+14
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Ник88
Ответ Ольга Иванова
Дортмунд=Арсенал - эти две команды умудряются феноменально слиться в любой ситуации, так, что хоронить Баварию заранее не стоит!
Дортмунд небыл лидером пол года с отрывом , а наоборот догонял лидера Баварию, у которой было преимущество в 9 очков . Так что не=
+10
0
+10
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Тимур Боков
Автор
Ответ krealpmoney
фига у Баварии, аж 87 пропущенных
Автор явно хейтер Баварии!

Спасибо, поправим
+10
-1
+9
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Robert
Боруссия, просто сделай это, ради Марко Ройса. Он заслужил чемпионство, как никто другой.
+7
0
+7
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Владимир Данилов
Даже не представляю, как именно "Боруссия" выкрутится теперь.
+7
0
+7
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Tun
Чего? Бавария даже б мёртвой 87 голов не пропустила)
+6
0
+6
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sashka.loker
опять у игроков Боруссии коленки задрожат в самый ответственный момент
+4
0
+4
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Ibra Meji
Если, и теперь Дортмунд упустит чемпионство, то не знаю.
+4
0
+4
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Guilty4BeingTheBest
10 лет подряд Бавария - чемпион. Пора и честь знать, как говорится. Пусть титул возьмет Боруссия.
+4
0
+4
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Владимир Данилов
После того, как и "Боруссия", и "Бавария" проиграют все оставшиеся матчи:
— Да-а, такого случая в истории криминальной России ещё не было…
— Какого именно?
— Чтобы в одной комнате собралось сразу шесть #####ов…
+3
0
+3
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CELTIC FROST
отдал на Нкунку, тот вернул Конраду под удар."(с) Ага, отдал. Там был рикошет. Смотреть матчи надо.) /И еще "По результатам личных встреч (6:2 в пользу «Баварии)." (с) На самом деле - 6:4. Однако жжж) / надеюсь, Боруссия не профукает свой шанс.
+3
0
+3
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Harryck
Ответ arspurs9
Как же хочется титула для Ройса.. Ну и карма для дурачков из руководства Баварии будет не лишней
Как болельщик "Баварии" полностью согласен
+3
0
+3
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Седесим Куиндесимов
В итоге Дортмунд проиграет Аугсбургу, приятного просмотра 🙃
+4
-1
+3
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Ник88
Ответ Michael Boldyrev
Я ошибаюсь или "все в руках Боруссии" - это уже второй раз за эту весну?
Третий
+2
0
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Michael Boldyrev
Я ошибаюсь или "все в руках Боруссии" - это уже второй раз за эту весну?
+2
0
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Иван Иванов
Думаю,как это ни странно прозвучит,поражение в Бундеслиге пойдет даже на пользу Баварии, поскольку назрели глобальные перемены не только на тренерском мостике, но и в совете директоров ,Салихамиджич явно не справляется.
+2
0
+2
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Alex Alex
Заносите хату завтра: Боруссия не выиграет (не знаю расклады - у них разница лучше?). Если разница лучше у Боруссии, ставьте на поражение Дортмунда
+2
0
+2
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Всё знаю
Привет руководству Баварии.
Которые начали чудить с увольнением.
Зачем было менять тренера под конец сезона , я до сих пор не могу понять.
Если команда идёт на первом месте, то все перестановки надо делать только в межсезонье.
+2
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Кирилл Павлюченко
Дортмунд не должен наступить на грабли Арсенала! Скинуть с трона Баварию - когда ещё такой шанс предоставится?! А так Лейпциг и Тухель подсобили Шмелям, как могли.
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Тюменский медвежонок
Как можно быть Баварией в Бундеслиге и при счете 1-0 начать оберегать счет и сушить игру? ах да, это же классический Тухель хахахахаха гениальный тренер
+2
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