58 комментариев

Ну что, «Дортмунд»?

Неожиданно: единственная топ-лига, где чемпионская интрига до сих пор живет, – Бундеслига. «Боруссия Д» отчаянно пытается помешать «Баварии» выиграть 11-й титул подряд, хотя сама сильно хромает. Но мюнхенцам еще хуже – на этот раз команда Тухеля проиграла «Лейпцигу» (1:3), практически отдав титул сопернику.

Хотя началось все славно: на 25-й минуте Серж Гнабри получил мяч на фланге, подбежал к штрафной и с угла пробил точно в ближний угол. Кипер «РБ» Янис Бласвих не достал.

«Бавария» уходила на перерыв с небольшим преимуществом. Но во втором тайме что-то случилось.

⚽️64’ – центрхав Лаймер протащил мяч и отдал на Нкунку, тот вернул Конраду под удар. Уложил точно под перекладину! Без шансов для Зоммера.

Забавно, но летом Конрад почти наверняка уедет в «Баварию»: его хотели еще при Нагельсманне, чуть не подписали зимой, но так и не договорились. После увольнения Юлиана интерес не угас, а Sport Bild писал, что трансфер Лаймера объявят прямо перед этим матчем. Не вышло.

⚽️76’ – Нкунку пробросил себе на ход, а Павар не успел вовремя поставить ногу и сфолил прямо в своей штрафной. Сам Кристофер спокойно реализовал шанс. 2:1!

⚽️86’ – После подачи с углового мяч попал в руку Мазрауи. «Бавария» и так подсела, но тут получила второй пенальти в свои – на этот раз реализовал Собослаи. 3:1!

Первая в истории «Лейпцига» победа на «Альянц Арене». «Ред Булл» вообще уложил «Баварию» лишь во второй раз за 19 матчей. Предыдущая победа была пять лет назад.

Печальные цифры: «Бавария» проиграла 4 из 11 матчей при Тухеле, хотя с Нагельсманном было всего 3 поражения за 37 игр сезона.

Упс.

Теперь все решает «Боруссия»

«Баварии» надо верить в осечку «Дортмунда». Команда Тухеля до сих пор на первом месте, но у соперника есть матч в запасе.

Всего тур назад статистическая модель FiveThirtyEight оценивала шансы «Баварии» в 76%, но теперь у мюнхенцев всего 41%. Да, модель верит в «Боруссию» – 59%. У остальных шансов нет.

Напоминаем: модель FiveThirtyEight проводит симуляции игр чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывает по сложной схеме: учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.

Кто может спасти «Баварию»?

«Аугсбург» или «Майнц» – при этом самим лучше бы не проигрывать «Кельну» в последнем туре.

Обе команды – из середины таблицы. «Майнц» уже вряд ли зацепится за еврокубки, а «Аугсбург» почти точно не вылетит. Хотя в последних сильно верит президент «Баварии» Герберт Хайнер: «Если «Аугсбург» выиграет на следующей неделе, то мы отправим им поезд пива».

Посмотрим, чья мотивация окажется сильнее: «Боруссия» может стать чемпионом впервые с сезона-2011/12. Тогда командой еще руководил Юрген Клопп.

А что при равенстве очков?

Согласно регламенту Бундеслиги в случае равенства очков места распределяются:

• По разнице забитых и пропущенных мячей («Бавария» впереди на 17 голов);

• По забитым мячам («Бавария» впереди на 12 голов);

• По результатам личных встреч (6:2 в пользу «Баварии).

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa