165 комментариев

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«Ман Сити» – чемпион Англии! Третий раз подряд 🏆

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Тотальное доминирование.

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии – доминирование Пепа Гвардиолы в АПЛ продолжается!

Это случилось сегодня, потому что «Арсенал» проиграл «Ноттингему» и потерял даже математические шансы на трофей. Аж шесть месяцев команда Артеты шла на первом месте, три месяца не проигрывала вообще, но апрельская 4-матчевая серия без побед вкупе с разгромом 1:4 на «Этихаде» похоронила шансы.

Главные факты о чемпионстве «Сити».

В следующем сезоне «Сити» может выиграть 10-й юбилейный титул

• Это девятый титул в истории клуба. Цель на следующий сезон – оформить юбилейное чемпионство.

• «Сити» уже на четвертом месте в гонке всех времен. В прошлом году подвинули «Астон Виллу», теперь сравнялись с «Эвертоном».

• Лидером остается «Ман Юнайтед»: 20 против 19 у «Ливерпуля». «Сити» до соседей еще очень далеко.

• «Арсенал» рядом – у канониров 13 трофеев. В этом году дойти до красивой цифры не получилось.

• Выделяется «Сандерленд»: выйти в АПЛ могли уже в этом сезоне, но не справились с «Лутоном» в плей-офф Чемпионшипа. Ждем возвращения через год?

По победам в АПЛ ситуация для «Сити» намного лучше. Первый розыгрыш был в сезоне-1992/93 – дистанция для оценки гораздо короче, а горожане выглядят намного мощнее.

• В активе «Сити» теперь семь титулов. Обгоняют «Арсенал» на целых 4 победы.

• «Юнайтед» и тут первый, и отрыв тоже мощный. «Сити» нужно еще 6 чемпионств, чтобы хотя бы догнать соперника.

• Тут же «Ливерпуль», «Лестер» и «Блэкберн», победившие по разу. 

Это третий титул «Сити» подряд. И пятый за шесть последних сезонов

• Пеп Гвардиола взял с командой чемпионство в пятый раз за шесть последних сезонов. Это третий титул «Сити» подряд, доминацию прерывал только «Ливерпуль» в сезоне-19/20.

• Пока это чемпионство уступает другим по среднему количеству очков за игру: 2,43 против 2,63 в АПЛ-2017/18, 2,59 в АПЛ-2018/19 и 2,44 в сезоне-21/22.

• Особенно выделим Эрлинга Холанда. Норвежец уже побил рекорд по голам за сезон в АПЛ (36) – нужно ли добавлять что-то еще?

• Кевин де Брюйне – лучший ассистент АПЛ. Бельгиец отдал 16 голевых, это его сильнейший сезон по этому параметру с кампании-19/20 – тогда было 20. Может, еще успеет нагнать?

В воскресенье – матч с «Челси» уже в чемпионском статусе.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; globallookpress.com/IMAGO/Conor Molloy/News Images

165 комментариев

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Колыван
Ответ aventura79
«АПЛ - самая непредсказуем…»
ая лига в борьбе за второе место
+269
-2
+267
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aventura79
«АПЛ - самая непредсказуем…»
+169
-6
+163
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Universal1000
Сити «2017-наши дни» однозначно и с гигантским отрывом лучшая команда в истории АПЛ.
Даже если сорвется требл чудом.

Абсолютный каток с осени 2017 с единственный лайт спадом в ковидный сезон отданный Ливеру.
Ни в одной лиге никто настолько легко не пылесосит очки 6 лет подряд.
А ведь уже Пеп состав на 70 проц обновил и смену поколения Силвы, Ферны, Компани, Агуэро, Стерляди провел.
Гений Эпохи.
Счастлив жить в эпоху лучшего игрока и тренера в истории. Это их сезон. Пеп свой эверест в июне должен тоже брать.
По тренерски чисто этот Сити более крутое достижение, чем та Барселона. Все же тут состав намного слабее индивидуально, чем 8 чемпинов мира + Месси, Алвес, Адидаль и Маскерано.
Тут чисто Тренер абсолютный хозяин успехов.
+118
-18
+100
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Вася Пупкин
Заслуженное чемпионство, ждём требла! Этот Манчестер Сити этого достоин
+108
-17
+91
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Егор Кузнецов
Как бы я не ненавидел МС за их арабские деньги, стоит признать - на сегодня им равных нет. Эта команда - тактическое футбольное совершенство. С абсолютно заслуженной победой!
+42
-2
+40
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Роман
Ответ aventura79
«АПЛ - самая непредсказуем…»
Непредсказуемо со 2 по 6 место) А вот с первым становится ясно.
+37
-2
+35
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Peter Parker
Тот случай, когда нет места разговорам про «отсутствие конкуренции». Сити проделал тернистый путь к нынешнему положению и сейчас они практически образцовый топ-клуб. Да и тянут за собой лигу, как в борьбе с Сити проявил себя Ливерпуль, Артета уйдя из Сити преобразил Арсенал. Нет токсичных игроков, красивая игра, отлаженной взаимодействие. Мне, как нейтральному зрителю, очень приятно следить за ними.
+34
0
+34
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Universal1000
Ответ Иван Иванов
Бавария? ПСЖ? 😉
Нет. Сити чешет легче.)
Стата не врет. Тупо больше в среднем очков берут.) Баварию хоть при Коваче долго щемили и сейчас.

ПСЖ вообще по игре не доминирует даже во Франции обычно. Реализуют моменты лучше за счет звезд.

МС же в АПЛ 6 лет в стиле второго гола Гюндогана Эвертону, когда он принял мяч в центре штрафной, почеканил его и спиной к воротом стоя закинул не глядя в сетку. Тупо глумление и издевательство над островной лигой.
Не удивительно, что именно там Пеп рекордные 100 очков пробил. Причем еще 5 лет назад лол.
+31
-2
+29
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Kalb Schulz
Ну что, с победой, один вопрос решили, 2 осталось.
+24
-2
+22
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Роман Агеенко
На стиле
+26
-4
+22
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BolxoB
ну давайте свое любимое
шейхи, мешок, нет истории, шарлатан.
им пофиг, они доминируют.
+23
-4
+19
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ADik SaGyntaev
Ответ vladimir.kostrichko
АПЛ с очередным позором.
Правильно в АПЛ позором, зато в след сезоне в ЛЕ будете🤣
+19
-4
+15
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Ученик Пепа
5 чемпионств за 6 лет))
Уникальная команда конечно. И Пеп уникальный)
+12
-1
+11
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Universal1000
Ответ Арман Мартиросян
Ковыдный сезон это 2020-21. Ливерпуль до ковида решил вопрос чемпионства, а после него просто была формальность.
Один фиг он был лишь один такой за 6 лет.
И Сити реально нужно было перестроить игру после спада возрастного Силвы, Агуэро, Ферны, Компани и ко. Как раз за ковид Пеп всё и перестроил быстро и вновь пошел катком.

Самые смешные в этой истории конечно МЮ и Челси. Два мешка. Столько лет тратиться и ни то что за 6 лет не побороться за АПЛ, они даже не могут отстать меньше чем на двузначное число очков. Это очень смешно.) Артета напряг сейчас больше, чем они за 6 лет.
+10
-1
+9
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krokodilych
"Арсеналу", как говорится, большой привет - всё было в их руках, но не справились.

А "МанСити" своё золото заслужил.
+9
0
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Арман Мартиросян
Ответ Universal1000
Сити «2017-наши дни» однозначно и с гигантским отрывом лучшая команда в истории АПЛ. Даже если сорвется требл чудом. Абсолютный каток с осени 2017 с единственный лайт спадом в ковидный сезон отданный Ливеру. Ни в одной лиге никто настолько легко не пылесосит очки 6 лет подряд. А ведь уже Пеп состав на 70 проц обновил и смену поколения Силвы, Ферны, Компани, Агуэро, Стерляди провел. Гений Эпохи. Счастлив жить в эпоху лучшего игрока и тренера в истории. Это их сезон. Пеп свой эверест в июне должен тоже брать. По тренерски чисто этот Сити более крутое достижение, чем та Барселона. Все же тут состав намного слабее индивидуально, чем 8 чемпинов мира + Месси, Алвес, Адидаль и Маскерано. Тут чисто Тренер абсолютный хозяин успехов.
Ковыдный сезон это 2020-21. Ливерпуль до ковида решил вопрос чемпионства, а после него просто была формальность.
+7
0
+7
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Flavius
«Арсенал» рядом – у канониров 14 трофеев.

Правильно 13 трофеев, как на картинке.
+7
0
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Igor Pivovarov
Ответ R
достоен тем, что борется с клубами, которые следуют ФФП, а сити за нарушение этого ФФП не последовало достойного наказания? Футбол в чистом виде оставим в стороне.
Он с точки зрения футбола в чистом виде достоин как раз. ФФП в случае Сити Пепа и его конкурентов превращается не в зкзистенциальную разницу, а в бюрократический трюк. Каких таких звезд покупает МС кроме Холанда? Может Гюндоган и Родри это прям претенденты на ЗМ были перед покупкой. Разница лишь в том, что Пепу покупают тщательно выбираемых им игроков на каждую позицию и здорово иногда переплачивают за этих ролевиков. У МС не команда звезд, а команда-звезда, в ней каждый далеко не мировой топ на своей позиции (кроме КДБ) превращает всю команду в топ.
+7
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Oleg
5 трофеев АПЛ за 6 лет.
Пеп конечно из АПЛ сделал свою лигу.
Как там говорят?
Фермерская лига)
+6
0
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DimRaz
Арсенал умудрился и праздник испортить на завтра, все сегодня отпразднуют
+6
-1
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neutronpwnz
Какой же Артета - МЕШОК, мои поздравления Сити, обязаны ЛЧ следом брать и оформлять требл!!
+6
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Samuel L. Jackson
Кстати, никто никогда в истории Англии (не Премьер-Лиги, а вообще) не выигрывал первенство четыре раза подряд.

Кажется, Сити по силам это невероятное историческое достижение
+4
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bam bam
Ответ Dooomer
Сити хоть и пер как танк, но чемпионство оформили только за пару туров до конца, т.ч. все нормально )
сити выкурила 2 сигареты , постояла всторонке , посмотрела на идиотов которые клеят девушку, выпила бакал виски и забрал бабу домой
+5
-1
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Strateg 7
Ответ Oleg
5 трофеев АПЛ за 6 лет. Пеп конечно из АПЛ сделал свою лигу. Как там говорят? Фермерская лига)
А я до сих пор помню комментарии здесь, ещё когда Гвардиола только подписал контракт с МанСити, мол "футбол Гвардиолы не приживётся в Англии, здесь его ждёт провал ко-ко-ко" ))
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MyGerodot
Сити - ты великолепен! Каждый твой матч - праздник футбола. Спасибо за игру. Ждём дальнейших успехов!
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