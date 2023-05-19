165 комментариев

«Ман Сити» – чемпион Англии! Третий раз подряд 🏆
Тотальное доминирование.
«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии – доминирование Пепа Гвардиолы в АПЛ продолжается!
Это случилось сегодня, потому что «Арсенал» проиграл «Ноттингему» и потерял даже математические шансы на трофей. Аж шесть месяцев команда Артеты шла на первом месте, три месяца не проигрывала вообще, но апрельская 4-матчевая серия без побед вкупе с разгромом 1:4 на «Этихаде» похоронила шансы.
Главные факты о чемпионстве «Сити».
В следующем сезоне «Сити» может выиграть 10-й юбилейный титул
• Это девятый титул в истории клуба. Цель на следующий сезон – оформить юбилейное чемпионство.
• «Сити» уже на четвертом месте в гонке всех времен. В прошлом году подвинули «Астон Виллу», теперь сравнялись с «Эвертоном».
• Лидером остается «Ман Юнайтед»: 20 против 19 у «Ливерпуля». «Сити» до соседей еще очень далеко.
• «Арсенал» рядом – у канониров 13 трофеев. В этом году дойти до красивой цифры не получилось.
• Выделяется «Сандерленд»: выйти в АПЛ могли уже в этом сезоне, но не справились с «Лутоном» в плей-офф Чемпионшипа. Ждем возвращения через год?
По победам в АПЛ ситуация для «Сити» намного лучше. Первый розыгрыш был в сезоне-1992/93 – дистанция для оценки гораздо короче, а горожане выглядят намного мощнее.
• В активе «Сити» теперь семь титулов. Обгоняют «Арсенал» на целых 4 победы.
• «Юнайтед» и тут первый, и отрыв тоже мощный. «Сити» нужно еще 6 чемпионств, чтобы хотя бы догнать соперника.
• Тут же «Ливерпуль», «Лестер» и «Блэкберн», победившие по разу.
Это третий титул «Сити» подряд. И пятый за шесть последних сезонов
• Пеп Гвардиола взял с командой чемпионство в пятый раз за шесть последних сезонов. Это третий титул «Сити» подряд, доминацию прерывал только «Ливерпуль» в сезоне-19/20.
• Пока это чемпионство уступает другим по среднему количеству очков за игру: 2,43 против 2,63 в АПЛ-2017/18, 2,59 в АПЛ-2018/19 и 2,44 в сезоне-21/22.
• Особенно выделим Эрлинга Холанда. Норвежец уже побил рекорд по голам за сезон в АПЛ (36) – нужно ли добавлять что-то еще?
• Кевин де Брюйне – лучший ассистент АПЛ. Бельгиец отдал 16 голевых, это его сильнейший сезон по этому параметру с кампании-19/20 – тогда было 20. Может, еще успеет нагнать?
В воскресенье – матч с «Челси» уже в чемпионском статусе.
Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; globallookpress.com/IMAGO/Conor Molloy/News Images
Даже если сорвется требл чудом.
Абсолютный каток с осени 2017 с единственный лайт спадом в ковидный сезон отданный Ливеру.
Ни в одной лиге никто настолько легко не пылесосит очки 6 лет подряд.
А ведь уже Пеп состав на 70 проц обновил и смену поколения Силвы, Ферны, Компани, Агуэро, Стерляди провел.
Гений Эпохи.
Счастлив жить в эпоху лучшего игрока и тренера в истории. Это их сезон. Пеп свой эверест в июне должен тоже брать.
По тренерски чисто этот Сити более крутое достижение, чем та Барселона. Все же тут состав намного слабее индивидуально, чем 8 чемпинов мира + Месси, Алвес, Адидаль и Маскерано.
Тут чисто Тренер абсолютный хозяин успехов.
Стата не врет. Тупо больше в среднем очков берут.) Баварию хоть при Коваче долго щемили и сейчас.
ПСЖ вообще по игре не доминирует даже во Франции обычно. Реализуют моменты лучше за счет звезд.
МС же в АПЛ 6 лет в стиле второго гола Гюндогана Эвертону, когда он принял мяч в центре штрафной, почеканил его и спиной к воротом стоя закинул не глядя в сетку. Тупо глумление и издевательство над островной лигой.
Не удивительно, что именно там Пеп рекордные 100 очков пробил. Причем еще 5 лет назад лол.
шейхи, мешок, нет истории, шарлатан.
им пофиг, они доминируют.
Уникальная команда конечно. И Пеп уникальный)
И Сити реально нужно было перестроить игру после спада возрастного Силвы, Агуэро, Ферны, Компани и ко. Как раз за ковид Пеп всё и перестроил быстро и вновь пошел катком.
Самые смешные в этой истории конечно МЮ и Челси. Два мешка. Столько лет тратиться и ни то что за 6 лет не побороться за АПЛ, они даже не могут отстать меньше чем на двузначное число очков. Это очень смешно.) Артета напряг сейчас больше, чем они за 6 лет.
А "МанСити" своё золото заслужил.
Правильно 13 трофеев, как на картинке.
Пеп конечно из АПЛ сделал свою лигу.
Как там говорят?
Фермерская лига)
Кажется, Сити по силам это невероятное историческое достижение