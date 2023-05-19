165 комментариев

Тотальное доминирование.

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии – доминирование Пепа Гвардиолы в АПЛ продолжается!

Это случилось сегодня, потому что «Арсенал» проиграл «Ноттингему» и потерял даже математические шансы на трофей. Аж шесть месяцев команда Артеты шла на первом месте, три месяца не проигрывала вообще, но апрельская 4-матчевая серия без побед вкупе с разгромом 1:4 на «Этихаде» похоронила шансы.

Главные факты о чемпионстве «Сити».

В следующем сезоне «Сити» может выиграть 10-й юбилейный титул

• Это девятый титул в истории клуба. Цель на следующий сезон – оформить юбилейное чемпионство.

• «Сити» уже на четвертом месте в гонке всех времен. В прошлом году подвинули «Астон Виллу», теперь сравнялись с «Эвертоном».

• Лидером остается «Ман Юнайтед»: 20 против 19 у «Ливерпуля». «Сити» до соседей еще очень далеко.

• «Арсенал» рядом – у канониров 13 трофеев. В этом году дойти до красивой цифры не получилось.

• Выделяется «Сандерленд»: выйти в АПЛ могли уже в этом сезоне, но не справились с «Лутоном» в плей-офф Чемпионшипа. Ждем возвращения через год?

По победам в АПЛ ситуация для «Сити» намного лучше. Первый розыгрыш был в сезоне-1992/93 – дистанция для оценки гораздо короче, а горожане выглядят намного мощнее.

• В активе «Сити» теперь семь титулов. Обгоняют «Арсенал» на целых 4 победы.

• «Юнайтед» и тут первый, и отрыв тоже мощный. «Сити» нужно еще 6 чемпионств, чтобы хотя бы догнать соперника.

• Тут же «Ливерпуль», «Лестер» и «Блэкберн», победившие по разу.

Это третий титул «Сити» подряд. И пятый за шесть последних сезонов

• Пеп Гвардиола взял с командой чемпионство в пятый раз за шесть последних сезонов. Это третий титул «Сити» подряд, доминацию прерывал только «Ливерпуль» в сезоне-19/20.

• Пока это чемпионство уступает другим по среднему количеству очков за игру: 2,43 против 2,63 в АПЛ-2017/18, 2,59 в АПЛ-2018/19 и 2,44 в сезоне-21/22.

• Особенно выделим Эрлинга Холанда. Норвежец уже побил рекорд по голам за сезон в АПЛ (36) – нужно ли добавлять что-то еще?

• Кевин де Брюйне – лучший ассистент АПЛ. Бельгиец отдал 16 голевых, это его сильнейший сезон по этому параметру с кампании-19/20 – тогда было 20. Может, еще успеет нагнать?

В воскресенье – матч с «Челси» уже в чемпионском статусе.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; globallookpress.com/IMAGO/Conor Molloy/News Images