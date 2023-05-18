40 комментариев

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Фанаты АЗ напали на семьи игроков «Вест Хэма». Отбиваться помогали футболисты

Флинн Даунс
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Футбол Футбол

«Вест Хэм» снова обыграл АЗ в полуфинале Лиги конференций и выбрался в финал, где встретится с «Фиорентиной». Празднование заслуженного успеха было омрачено некрасивыми выходками голландских болельщиков.

Фанаты АЗ атаковали сектор с семьями игроков «Вест Хэма»

Матч катился к нулевой ничьей, которая не устраивала АЗ из-за поражения 1:2 в Лондоне. В конце прилетел еще и гол Форнальса – стало ясно, что голландцы уже никак не отыграются.

Тогда фанаты АЗ атаковали сектор с друзьями и семьями игроков «Вест Хэма». На защиту бросились футболисты английского клуба – Саид Бенрахма, Майкл Антонио, Аарон Крессуэлл и Флинн Даунс. Джаррод Боуэн и Деклан Райс психовали за пределами конфликтной зоны – их не пустили на разборки. Зато, как сообщают британские медиа, постарался Даунс, лично раскидавший несколько противников.

Как пишет The Guardian со слов находившегося неподалеку фаната «Вест Хэма», нападавшие фанаты были в черном и с капюшонами на головах. Потом их всех было видно на видео.

В соцсетях разошлись кадры о пожилом фанате «Вест Хэма» по прозвищу Ноллси, который защитил девушку игрока Тило Керера. Что рассказал один из свидетелей: «Мы сидели позади его девушки. Ноллси поднялся наверх к ней, отбиваясь от фанатов. Он остановил их».

В том же секторе находился и отец 60-летнего тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса. Службы безопасности все же погасили конфликт, пусть и с большим опозданием.

The Telegraph собрала ролик с разными видео. Там можно видеть и дерущегося Лукаса Пакету.

И другой ракурс, где полицейские успокаивали фанатов:

Еще один парень был брутален и не церемонился ни с кем.

Полиция тоже приняла меры.

Еще одна жесть – прорыв через сломанное ограждение.

Толпища в черных капюшонах отправилась гулять.

Арестов нет, но будут изучения

Голландская полиция опубликовала заявление, в котором говорилось, что никаких арестов пока не произведено, так как целью было разогнать хулиганов, что и удалось. Расследование покажет, кто именно виновен – будут рассмотрены кадры инцидентов, полицейские попытаются идентифицировать зачинщиков. Полиция также выразила сожаление из-за инцидента

Что касается футбольных наказаний, теперь дело за УЕФА, который уже начал расследование. Так АЗ может остаться и без болельщиков на следующих еврокубковых играх.                              

Неделю назад нападение пережили сами голландцы

Об этом писали голландские медиа: во время первого матча в Лондоне члены семей игроков АЗ также подверглись нападению со стороны фанатов «Вест Хэма». Некоторых отсадили, а некоторым даже предложили покинуть стадион ради безопасности.

Произошло это после того, как АЗ повел в счете.

Главный тренер АЗ Паскаль Янсен после игры рассказал, что в том секторе находились его девушка и двое детей – они тоже пережили несколько неприятных минут. Но призвал не раздувать скандал. Его послушались – и не раздули. Об этом инциденте медиа упомянули, но без особых подробностей.

Реакция – всеобщее осуждение

Голкипер «Вест Хэма» Альфонс Ареоля подтвердил, что и его семья была в том секторе. Он добавил: «Мы беспокоились о них. В конце концов, [нападавших] удалось остановить. Мы не хотим видеть такое на стадионах, куда приходят болельщики и семьи».

Экс-игрок клуба Джо Коул возмущен: «Прийти в балаклавах, начать размахивать кулаками – это бред какой-то. Футболисты справедливо обеспокоены, у них там семьи, друзья, дети. В современном футболе это абсурдное и жалкое зрелище. Люди говорят об английских хулиганах, но у нас такого не бывает, давно уже не было». 

«У меня нет объяснения произошедшему, – сказал шокированный Мойес. – Игроки оказались вовлеченными в это, потому что там был семейный сектор. Моя семья и друзья были там».

Янсен не скрывал разочарования: «Такого не должно быть на нашем стадионе. Да и ни на каком другом. Мне стыдно. Нужно контролировать эмоции, даже в момент поражения».

«Фиорентина» и «Вест Хэм» в финале Лиги конференций. Драматично выбили АЗ и «Базель»

Фото: Gettyimages.ru/Warren Little

40 комментариев

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9черное
Ноллси олдскульный тип. Прям со страниц Уэлша
+60
-1
+59
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aQuagen
Так то это была ответка за поведение британских фанатов,которое точно так же хамили и провоцировали родственников игроков Алкмара в первой игре.
+40
-5
+35
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Michael Boldyrev
Здоровый дядька в зеленой футболке! Технично занял узкий проход с лестницей, настучал каким-то обдобанным голландским подросткам... я думаю удовлетворен. Чем удовлетворены обдолбанные подростки не понятно - их даже как следует не побили. Вообще, какие-то слишком добренькие менты у них там.
+29
-2
+27
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Coongur
Дядька вэстхэмовский хорош! Прям Портос!)
+19
0
+19
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Maxim Belyaev
Я конечно согласен, что ситуация так себе, но все сми пишут в заголовках о том, что фанаты напали на семьи футболистов - это же неправда. Все что мы видим на видео это как несколько фанатов АЗ дерутся(или пытаются драться) с двумя фанатами Вэст Хэма, а остальные фанаты АЗ просто стоят и смотрят на это не зная, что им делать дальше, но никакого нападения на семьи я не вижу
+21
-2
+19
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aQuagen
Ответ fellx
Как то у вас всё очень просто. Винисиус сам виноват, теперь даже Вест Хэм сами виноваты. Да и Украина тоже сама провацирует. Клиника
в смысле просто? я что сказал что я это одобряю?
Вы прежде чем ярлыки развешивать,сами в вопросе разберитесь,а потом пукать начинайте.
жду Вас в понедельник на приём в мою клинику.
+22
-5
+17
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vadned
Ответ Максим Солнцев
Комментарий, который наберет тысячи минусов на 3,2,1… -не, фан айди зло, конечно, хотим таких фанатов к себе на стадион
Фануйди - зло, таких фанатов не хотим. Более того, таких фанатов тут нет уже лет 15, а тратить сотни миллионов рублей на внедрение заградительных систем по всей стране ради предотвращения случайного единичного мордобоя на трибуне - нерационально.
+11
-3
+8
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Coongur
Ответ Onion
Правильные рукопожатые европолицейские "успокаивали фанатов")))
Судя по тому, как они это делали, скорее рукожопатые)
+6
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Cearvm
Мелкие ганстра-фанаты везде одинаковые. Пытаются казаться крутыми, но прячутся под капюшоны и отводят глаза на фото. И смех и грех)
+5
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Kostya Yaskevich
Ответ aQuagen
Так то это была ответка за поведение британских фанатов,которое точно так же хамили и провоцировали родственников игроков Алкмара в первой игре.
Просто звучит Ваш комментарий как оправдание действий этих людей. Ну так а причем здесь родственники тех или других команд ? Одни обезьяны напали, другие обезьяны не придумали ничего лучше чем повторить. А потом , так они первые начали. Зачем если считаешь себя умным , повторять за дураком ?
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spaispower
Ответ Reanimation
Фаны Вест Хэма в финале отметятся, так что флорентийцам приготовиться
надо позвать игроков в флорентийский футбол, там фанаты ВХЮ кипятком ссаться будут)
+3
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Reanimation
Фаны Вест Хэма в финале отметятся, так что флорентийцам приготовиться
+3
-1
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Константин Михайлович
Ответ vadned
Фануйди - зло, таких фанатов не хотим. Более того, таких фанатов тут нет уже лет 15, а тратить сотни миллионов рублей на внедрение заградительных систем по всей стране ради предотвращения случайного единичного мордобоя на трибуне - нерационально.
Ну то что похожего не было лет 15 вы перегнули,Зенит-Динамо на петровском в 2014,Арсенал торпедо в 2015 году,спатртачи на Газпром арене пытались забег в под трибунам помещение
+2
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LaffyTaffy
Ответ Maxim Belyaev
Я конечно согласен, что ситуация так себе, но все сми пишут в заголовках о том, что фанаты напали на семьи футболистов - это же неправда. Все что мы видим на видео это как несколько фанатов АЗ дерутся(или пытаются драться) с двумя фанатами Вэст Хэма, а остальные фанаты АЗ просто стоят и смотрят на это не зная, что им делать дальше, но никакого нападения на семьи я не вижу
Вово. Преподнесли будто там детей и жён били, хотя это был обыкновенный махач фанатов, просто рядом/и на той трибуне, где сидели семьи игроков и персонала
+1
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Gnider
А вот был бы fanid
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Крыло советов
“Полиция также выразила сожаление из-за инцидента“

Ок.
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SSilence
Ответ Ser77
Сторонники фан айди: «Вы что хотите как в Голландии»?
Странные личности, везде вспоминающие фан айди - у вас все хорошо? Может глисты мучают? Ну реально, вы нереально задолбали своей тупостью. Если фан айди позволил избавить трибуны от таких как вы, то он стоил того.
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Эль Иберико
Прикольные щиты у голландских копов, как у спартанцев только меньше )
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Антидепрессанты для овощей
Наконец-то, старая кровожадная Европа просыпается, какой мы её и любим, правильная тенденция.
Сейчас ещё блмщиков Чёрные пантеры сменят, Вагнер в Африке государство наёмников устроит, старая попа Дженнифер Лопес станет котироваться ниже наркоманского хрючела новой Дженис Джоплин и мир очистится от кокона постмодернячего фуфла.
Глядишь там даже мировой автопром станет красивым, как советский, и Алиса вернётся Герасимова на великие победы вдохновить, они нам нужны
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Гусейн Магомедрасулов
У Ходора мощный апперкот, видно боксом занимался.
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riverman1980
Что характерно, голландская полиция уличные протесты разгоняет гораздо жестче чем футбольных хулиганов.
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Роман Комисинский
слабые) Сам в свое время лупил таких и видео с удовольствием смотрю.
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Влад Панарин
Опять все переврали))))
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Ру7евоЙ
На втором видео 1:14 чувак в капюшоне так шуганулся, что своего в кепке в спину толкнул))
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