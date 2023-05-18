40 комментариев

«Вест Хэм» снова обыграл АЗ в полуфинале Лиги конференций и выбрался в финал, где встретится с «Фиорентиной». Празднование заслуженного успеха было омрачено некрасивыми выходками голландских болельщиков.

Фанаты АЗ атаковали сектор с семьями игроков «Вест Хэма»

Матч катился к нулевой ничьей, которая не устраивала АЗ из-за поражения 1:2 в Лондоне. В конце прилетел еще и гол Форнальса – стало ясно, что голландцы уже никак не отыграются.

Тогда фанаты АЗ атаковали сектор с друзьями и семьями игроков «Вест Хэма». На защиту бросились футболисты английского клуба – Саид Бенрахма, Майкл Антонио, Аарон Крессуэлл и Флинн Даунс. Джаррод Боуэн и Деклан Райс психовали за пределами конфликтной зоны – их не пустили на разборки. Зато, как сообщают британские медиа, постарался Даунс, лично раскидавший несколько противников.

Как пишет The Guardian со слов находившегося неподалеку фаната «Вест Хэма», нападавшие фанаты были в черном и с капюшонами на головах. Потом их всех было видно на видео.

В соцсетях разошлись кадры о пожилом фанате «Вест Хэма» по прозвищу Ноллси, который защитил девушку игрока Тило Керера. Что рассказал один из свидетелей: «Мы сидели позади его девушки. Ноллси поднялся наверх к ней, отбиваясь от фанатов. Он остановил их».

В том же секторе находился и отец 60-летнего тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса. Службы безопасности все же погасили конфликт, пусть и с большим опозданием.

The Telegraph собрала ролик с разными видео. Там можно видеть и дерущегося Лукаса Пакету.

И другой ракурс, где полицейские успокаивали фанатов:

Еще один парень был брутален и не церемонился ни с кем.

Полиция тоже приняла меры.

Еще одна жесть – прорыв через сломанное ограждение.

Толпища в черных капюшонах отправилась гулять.

Арестов нет, но будут изучения

Голландская полиция опубликовала заявление, в котором говорилось, что никаких арестов пока не произведено, так как целью было разогнать хулиганов, что и удалось. Расследование покажет, кто именно виновен – будут рассмотрены кадры инцидентов, полицейские попытаются идентифицировать зачинщиков. Полиция также выразила сожаление из-за инцидента

Что касается футбольных наказаний, теперь дело за УЕФА, который уже начал расследование. Так АЗ может остаться и без болельщиков на следующих еврокубковых играх.

Неделю назад нападение пережили сами голландцы

Об этом писали голландские медиа: во время первого матча в Лондоне члены семей игроков АЗ также подверглись нападению со стороны фанатов «Вест Хэма». Некоторых отсадили, а некоторым даже предложили покинуть стадион ради безопасности.

Произошло это после того, как АЗ повел в счете.

Главный тренер АЗ Паскаль Янсен после игры рассказал, что в том секторе находились его девушка и двое детей – они тоже пережили несколько неприятных минут. Но призвал не раздувать скандал. Его послушались – и не раздули. Об этом инциденте медиа упомянули, но без особых подробностей.

Реакция – всеобщее осуждение

Голкипер «Вест Хэма» Альфонс Ареоля подтвердил, что и его семья была в том секторе. Он добавил: «Мы беспокоились о них. В конце концов, [нападавших] удалось остановить. Мы не хотим видеть такое на стадионах, куда приходят болельщики и семьи».

Экс-игрок клуба Джо Коул возмущен: «Прийти в балаклавах, начать размахивать кулаками – это бред какой-то. Футболисты справедливо обеспокоены, у них там семьи, друзья, дети. В современном футболе это абсурдное и жалкое зрелище. Люди говорят об английских хулиганах, но у нас такого не бывает, давно уже не было».

«У меня нет объяснения произошедшему, – сказал шокированный Мойес. – Игроки оказались вовлеченными в это, потому что там был семейный сектор. Моя семья и друзья были там».

Янсен не скрывал разочарования: «Такого не должно быть на нашем стадионе. Да и ни на каком другом. Мне стыдно. Нужно контролировать эмоции, даже в момент поражения».

Фото: Gettyimages.ru/Warren Little