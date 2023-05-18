125 комментариев

1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯
Засушил «Байер».
«Рома» в финале Лиги Европы. Первый матч в Риме у «Байера» выиграли 1:0 благодаря голу Эдоардо Бове – в Леверкузене нужно было просто не пропустить. Именно этим команда Жозе Моуринью и занималась весь матч.
Статистика вместо лишних слов:
Удары: 23:1 в пользу «Байера»
Удары в створ: 6:0 в пользу «Байера»
Ожидаемые голы: 1,01 – 0,03 xG
Именно так выглядит мастер-класс от Жозе.
У «Байера» была перекладина и опасный удар Азмуна. У «Ромы» – только выстрел мимо на 2-й минуте
Единственный удар «Ромы» за 100 минут футбола (с учетом добавленных) случился в самом начале. На второй минуте прошел заброс: Абрахам скинул, Пеллегрини пробил из-за штрафной – мимо.
Впрочем, «Байер» тоже набил статистику ударами с дальней и средней дистанций. Хотя в первом тайме у команды Хаби Алонсо даже прошла контратака. Мусса Диаби бахнул в перекладину – лучший момент первого тайма.
Во втором «Рома» уже основательно припарковалась в собственной штрафной. Самое опасное, что организовал «Байер» – вот такой удар Азмуна.
В целом, римляне вполне спокойно играли в защите. А вот «Леверкузен» нервничал. Наполучали 6 желтых карточек – среди них предупреждение Хаби Алонсо за споры с судьей в самом конце. Когда у немцев даже не получился финальный штурм.
Хаби Алонсо – молодец, но до финала в первый же полноценный тренерский сезон не добрался.
Жозе снова в финале еврокубка. Он их никогда не проигрывал
«Рома» в финале еврокубков второй сезон подряд. Столько же финалов у римлян было за всю предыдущую историю. Вот что творит Жозе!
У Моуринью, кстати, отличная статистика в финалах еврокубков. Особенный выиграл 5 из 5 (поражения в Суперкубках считать не будем):
🏆 2002/03: Кубок УЕФА – «Порту» 3:2 «Селтик»
🏆 2003/04: Лига чемпионов – «Порту» 3:0 «Монако»
🏆 2009/10: Лига чемпионов – «Интер» 2:0 «Бавария»
🏆 2016/17: Лига Европы – «МЮ» 2:0 «Аякс»
🏆 2021/22: Лига конференций – «Рома» 1:0 «Фейеноорд»
Скоро у португальца может стать 6 из 6. Путь португальца из Лиги конференций в Лигу чемпионов продолжается. Между «Ромой» и главным еврокубком теперь только непобедимая в ЛЕ «Севилья».
- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «БайАрена»
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Байер –
Градецки, Фримпонг, Та (Амири, 86), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Адли, 73), Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Виртц, Диаби, Азмун.
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Рома –
Руй Патрисиу, Челик (Смоллинг, 78), Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола (Залевски, 34), Матич, Пеллегрини, Бове, Белотти (Вейналдум, 46), Абрахам.
Фото: eastnews.ru/AP Photo/Martin Meissner
На последнем этапе долгого пути Жозе из ЛК в ЛЧ просто не могла не произойти схватка с главным боссом уровня. Магия Севильи против возможного исторически уникального похода через два розыгрыша кубков в третий, самый главный. И это римляне!
При всём уважении к Севилье, но я хочу чтобы поход продолжался)
Мне в память, правда, приходит другая игра: Италия - Швеция (евро 2000) Итальянцы обеспечили себе первое место в группе, а шведам кровь из носу необходимо было побеждать итальянцев да ещё и ждать результатов параллельного матча(чтоб шведы прошли в 1/4 необходимо было, чтобы турки победили Бельгию с более скромным счётом, нежели Швеция Италию). И за первые полчаса шведы безрезультатно подали десять или одиннадцать угловых. Первый угловой для Италии - гол. Причем, Ди Бьяджо забил гол , похожий на гол Дрогба. Выглядело как мастер-класс: вот так это делается.
Камон, он с кучей проблем в составе должен был ввязаться с Байером в открытый футбол и вылететь? Ставка на результат, в команде все до единого пашут.
С этим составом он выжимает максимум. И те, кто пишут про скучный футбол Жозе, сначала пересмотрите статистику ответной игры с Фейеноордом, они просто разнесли голландцев.
Где нужно - Рома атакует, где нужно - играет от обороны. Все от состава зависит, у римлян нет такой скамейки, как у Пепа, которого тут боготворят.
И не забывайте, что при Жозе а прошлом сезоне раскрылся Залевский, а сейчас Бове. Парень вчера рубился так, что искры летели. Успевал везде. Первый тоже отлично заменил Спинацоллу и закрыл фланг.
А к "Севилье" у Ромы свои "претензии" имеются - привет Мончи, который просто уничтожил "Рому", которая выходила в полуфинал ЛЧ.