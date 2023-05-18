125 комментариев

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1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯

Рома Рома
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Байер Байер
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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Засушил «Байер».

«Рома» в финале Лиги Европы. Первый матч в Риме у «Байера» выиграли 1:0 благодаря голу Эдоардо Бове – в Леверкузене нужно было просто не пропустить. Именно этим команда Жозе Моуринью и занималась весь матч.

Статистика вместо лишних слов:

Удары: 23:1 в пользу «Байера»

Удары в створ: 6:0 в пользу «Байера»

Ожидаемые голы: 1,01 – 0,03 xG

Именно так выглядит мастер-класс от Жозе. 

У «Байера» была перекладина и опасный удар Азмуна. У «Ромы» – только выстрел мимо на 2-й минуте

Единственный удар «Ромы» за 100 минут футбола (с учетом добавленных) случился в самом начале. На второй минуте прошел заброс: Абрахам скинул, Пеллегрини пробил из-за штрафной – мимо.

Впрочем, «Байер» тоже набил статистику ударами с дальней и средней дистанций. Хотя в первом тайме у команды Хаби Алонсо даже прошла контратака. Мусса Диаби бахнул в перекладину – лучший момент первого тайма.

Во втором «Рома» уже основательно припарковалась в собственной штрафной. Самое опасное, что организовал «Байер» – вот такой удар Азмуна.

В целом, римляне вполне спокойно играли в защите. А вот «Леверкузен» нервничал. Наполучали 6 желтых карточек – среди них предупреждение Хаби Алонсо за споры с судьей в самом конце. Когда у немцев даже не получился финальный штурм.

Хаби Алонсо – молодец, но до финала в первый же полноценный тренерский сезон не добрался.

Жозе снова в финале еврокубка. Он их никогда не проигрывал

«Рома» в финале еврокубков второй сезон подряд. Столько же финалов у римлян было за всю предыдущую историю. Вот что творит Жозе!

У Моуринью, кстати, отличная статистика в финалах еврокубков. Особенный выиграл 5 из 5 (поражения в Суперкубках считать не будем):

🏆 2002/03: Кубок УЕФА – «Порту» 3:2 «Селтик»

🏆 2003/04: Лига чемпионов – «Порту» 3:0 «Монако»

🏆 2009/10: Лига чемпионов – «Интер» 2:0 «Бавария»

🏆 2016/17: Лига Европы – «МЮ» 2:0 «Аякс»

🏆 2021/22: Лига конференций – «Рома» 1:0 «Фейеноорд»

Скоро у португальца может стать 6 из 6. Путь португальца из Лиги конференций в Лигу чемпионов продолжается. Между «Ромой» и главным еврокубком теперь только непобедимая в ЛЕ «Севилья».

Байер Германия – Рома Италия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
18 мая, 22.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БайерГрадецки, Фримпонг, Та (Амири, 86), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Адли, 73), Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Виртц, Диаби, Азмун.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Смоллинг, 78), Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола (Залевски, 34), Матич, Пеллегрини, Бове, Белотти (Вейналдум, 46), Абрахам.
Предупреждения:
Инкапиэ (45), Паласиос (56), Баккер (70), Рожер (70), Кристанте (89), Диаби (90), Тапсоба (90), Хаби Алонсо (90), Абрахам (90).

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Martin Meissner

125 комментариев

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bevooch
Еще смешнее было бы конечно, если бы Рома этим единственным ударом забила.
+252
-2
+250
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Eddenonkas
Как когда-то говорил Жозе - Вы можете мяч после игры хоть с собой унести, а мы унесём три очка. Победа не пахнет, а три очка, или выход в следующую стадию турнира - вот истинный показатель успеха, а не XG
+237
-39
+198
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Романелло Кивогенс
Ответ bevooch
Еще смешнее было бы конечно, если бы Рома этим единственным ударом забила.
Похожее было в финале ЛЧ 2012 года, где Бавария безуспешно исполнила аж 20 угловых. Тогда как на счёту Челси был всего один, но именно он оказался голевым.
+165
0
+165
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SadlerRG
Всё по правилам сюжета из компьютерных игр.
На последнем этапе долгого пути Жозе из ЛК в ЛЧ просто не могла не произойти схватка с главным боссом уровня. Магия Севильи против возможного исторически уникального похода через два розыгрыша кубков в третий, самый главный. И это римляне!
При всём уважении к Севилье, но я хочу чтобы поход продолжался)
+101
-8
+93
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Мельников Михаил
Если Жозе ещё Лигу Севильи у самой Севильи заберет, будет прям чудо чудесное.
+67
-2
+65
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Ответ Романелло Кивогенс
Похожее было в финале ЛЧ 2012 года, где Бавария безуспешно исполнила аж 20 угловых. Тогда как на счёту Челси был всего один, но именно он оказался голевым.
Было эпично.
Мне в память, правда, приходит другая игра: Италия - Швеция (евро 2000) Итальянцы обеспечили себе первое место в группе, а шведам кровь из носу необходимо было побеждать итальянцев да ещё и ждать результатов параллельного матча(чтоб шведы прошли в 1/4 необходимо было, чтобы турки победили Бельгию с более скромным счётом, нежели Швеция Италию). И за первые полчаса шведы безрезультатно подали десять или одиннадцать угловых. Первый угловой для Италии - гол. Причем, Ди Бьяджо забил гол , похожий на гол Дрогба. Выглядело как мастер-класс: вот так это делается.
+55
-3
+52
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treeeurotrophy
Если бы Жозе хотел сыграть в высокий прессинг - он бы сделал это. Может быть и размазал их как Фейенорд. Но это риски. Зачем, если можно по классике засушить(что тоже риски но меньше).
+50
-9
+41
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Eddenonkas
Ответ Евгений Лифшиц
давайте мы вам сразу включим трансляцию из трофейной комнаты. хотя я бы скорее ее посмотрел, чем футбол Моура
Вы специально ходите и под всеми комментами про успех Жозе извергаете свою желчь?)
+70
-35
+35
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Евгений Лифшиц
Ответ Eddenonkas
Как когда-то говорил Жозе - Вы можете мяч после игры хоть с собой унести, а мы унесём три очка. Победа не пахнет, а три очка, или выход в следующую стадию турнира - вот истинный показатель успеха, а не XG
давайте мы вам сразу включим трансляцию из трофейной комнаты. хотя я бы скорее ее посмотрел, чем футбол Моура
+83
-49
+34
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arspurs9
Ответ Eddenonkas
Как когда-то говорил Жозе - Вы можете мяч после игры хоть с собой унести, а мы унесём три очка. Победа не пахнет, а три очка, или выход в следующую стадию турнира - вот истинный показатель успеха, а не XG
Пока я наблюдал за моим Тоттенхэмом под управлением Жозе, я понял, насколько же это бредовая фраза.
+37
-7
+30
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Юрий Кечко
В магию Севильи я верю больше , сорян
+41
-15
+26
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TiNO
Мне смешно слушать тех, кто критикует Жозе.
Камон, он с кучей проблем в составе должен был ввязаться с Байером в открытый футбол и вылететь? Ставка на результат, в команде все до единого пашут.
С этим составом он выжимает максимум. И те, кто пишут про скучный футбол Жозе, сначала пересмотрите статистику ответной игры с Фейеноордом, они просто разнесли голландцев.
Где нужно - Рома атакует, где нужно - играет от обороны. Все от состава зависит, у римлян нет такой скамейки, как у Пепа, которого тут боготворят.
И не забывайте, что при Жозе а прошлом сезоне раскрылся Залевский, а сейчас Бове. Парень вчера рубился так, что искры летели. Успевал везде. Первый тоже отлично заменил Спинацоллу и закрыл фланг.

А к "Севилье" у Ромы свои "претензии" имеются - привет Мончи, который просто уничтожил "Рому", которая выходила в полуфинал ЛЧ.
+34
-11
+23
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dmitry_demidov
Ответ xoms
Удачи Севильи, Маур достал с антифутболом, убогий футбол, превращает в убогую команду Рому, которая когда-то играла в красивый футбол
баскетбол смотрите, там всегда много голов.
+26
-7
+19
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d3fstqd
Ответ typical passion
Если выход в следующую стадию турнира это показатель успеха, то показатели Жозе и Пепа кардинально различаются. При этом на длинной дистанции показатели одного стремятся вниз, а второго - вверх. Так что либо вы путаете истину с ложью, либо три очка таки пахнут.
на "длинной" дистанции у них обоих по 2 Лиги Чемпионов при совершенно разных финансовых возможностях.
+24
-6
+18
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Arman77
Причем в последних четырех финалах соперники просто не могут ему забить гол. Ноль голов за 360 минут !
+17
0
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Argilac Durrandon
Давай Жозе, накажи эту гребанную Севилью.
+21
-10
+11
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Александр Попов
Ответ Log in
Было эпично. Мне в память, правда, приходит другая игра: Италия - Швеция (евро 2000) Итальянцы обеспечили себе первое место в группе, а шведам кровь из носу необходимо было побеждать итальянцев да ещё и ждать результатов параллельного матча(чтоб шведы прошли в 1/4 необходимо было, чтобы турки победили Бельгию с более скромным счётом, нежели Швеция Италию). И за первые полчаса шведы безрезультатно подали десять или одиннадцать угловых. Первый угловой для Италии - гол. Причем, Ди Бьяджо забил гол , похожий на гол Дрогба. Выглядело как мастер-класс: вот так это делается.
А мне вообще вспомнилась игра ЛЧ -1994 Галатасарай - Гетеборг. У турков куча голевых моментов, соотношение угловых 22:1. И, как нетрудно догадаться, единственный мяч в матче шведы забили с этого углового на 86 минуте. На воротах за Гетеборг стоял тогда великий Томас Равелли.
+11
0
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Joey Ramone
Учитесь, школоло. Это вам не бей-беги.
+20
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AntPunch
Ответ SadlerRG
Всё по правилам сюжета из компьютерных игр. На последнем этапе долгого пути Жозе из ЛК в ЛЧ просто не могла не произойти схватка с главным боссом уровня. Магия Севильи против возможного исторически уникального похода через два розыгрыша кубков в третий, самый главный. И это римляне! При всём уважении к Севилье, но я хочу чтобы поход продолжался)
Oh yeah! Дай обниму!
+14
-4
+10
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bm
Ответ TiNO
Мне смешно слушать тех, кто критикует Жозе. Камон, он с кучей проблем в составе должен был ввязаться с Байером в открытый футбол и вылететь? Ставка на результат, в команде все до единого пашут. С этим составом он выжимает максимум. И те, кто пишут про скучный футбол Жозе, сначала пересмотрите статистику ответной игры с Фейеноордом, они просто разнесли голландцев. Где нужно - Рома атакует, где нужно - играет от обороны. Все от состава зависит, у римлян нет такой скамейки, как у Пепа, которого тут боготворят. И не забывайте, что при Жозе а прошлом сезоне раскрылся Залевский, а сейчас Бове. Парень вчера рубился так, что искры летели. Успевал везде. Первый тоже отлично заменил Спинацоллу и закрыл фланг. А к "Севилье" у Ромы свои "претензии" имеются - привет Мончи, который просто уничтожил "Рому", которая выходила в полуфинал ЛЧ.
А у Хаби Алонсо в Байере вообще топ команда с топ составом? Они не были в кризисе?
+14
-5
+9
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BananaMantana
Ответ Ман Сити
Я думал снова про Реал пишут. А ведь еще Маур есть
Посмотрели бы все, что сможет Пеп в каком нить Лацио. Как думаешь две подряд Еврочашки принес бы клубу за первые два сезона? Естественно с бюджетом соответствующим Лацио?😁
+13
-5
+8
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jimmilee**
Жозе было пофиг на хG еще когда их в природе не существовало)
+9
-2
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Сергей Ямковой
Ответ Eddenonkas
Вы специально ходите и под всеми комментами про успех Жозе извергаете свою желчь?)
Где тут желчь?
+8
-1
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gamechanger
Ответ BananaMantana
Посмотрели бы все, что сможет Пеп в каком нить Лацио. Как думаешь две подряд Еврочашки принес бы клубу за первые два сезона? Естественно с бюджетом соответствующим Лацио?😁
А что Жозе смог сделать в МЮ и Челси? При том, что у этих двух клубов ресурс сопостовим с Сити. Напомнить тебе, что его с позором уволили?
+7
-1
+6
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TiNO
Ответ treeeurotrophy
Если бы Жозе хотел сыграть в высокий прессинг - он бы сделал это. Может быть и размазал их как Фейенорд. Но это риски. Зачем, если можно по классике засушить(что тоже риски но меньше).
Солидарен. С Фейеноордом он мог в атаку выпустить Дибалу и Эль-Шаарави. А вчера они были в запасе, но только после травм, не стал рисковать здоровьем, видел, что те, кто на поле справляются.
+6
0
+6
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