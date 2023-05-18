125 комментариев

Засушил «Байер».

«Рома» в финале Лиги Европы. Первый матч в Риме у «Байера» выиграли 1:0 благодаря голу Эдоардо Бове – в Леверкузене нужно было просто не пропустить. Именно этим команда Жозе Моуринью и занималась весь матч.

Статистика вместо лишних слов:

Удары: 23:1 в пользу «Байера»

Удары в створ: 6:0 в пользу «Байера»

Ожидаемые голы: 1,01 – 0,03 xG

Именно так выглядит мастер-класс от Жозе.

У «Байера» была перекладина и опасный удар Азмуна. У «Ромы» – только выстрел мимо на 2-й минуте

Единственный удар «Ромы» за 100 минут футбола (с учетом добавленных) случился в самом начале. На второй минуте прошел заброс: Абрахам скинул, Пеллегрини пробил из-за штрафной – мимо.

Впрочем, «Байер» тоже набил статистику ударами с дальней и средней дистанций. Хотя в первом тайме у команды Хаби Алонсо даже прошла контратака. Мусса Диаби бахнул в перекладину – лучший момент первого тайма.

Во втором «Рома» уже основательно припарковалась в собственной штрафной. Самое опасное, что организовал «Байер» – вот такой удар Азмуна.

В целом, римляне вполне спокойно играли в защите. А вот «Леверкузен» нервничал. Наполучали 6 желтых карточек – среди них предупреждение Хаби Алонсо за споры с судьей в самом конце. Когда у немцев даже не получился финальный штурм.

Хаби Алонсо – молодец, но до финала в первый же полноценный тренерский сезон не добрался.

Жозе снова в финале еврокубка. Он их никогда не проигрывал

«Рома» в финале еврокубков второй сезон подряд. Столько же финалов у римлян было за всю предыдущую историю. Вот что творит Жозе!

У Моуринью, кстати, отличная статистика в финалах еврокубков. Особенный выиграл 5 из 5 (поражения в Суперкубках считать не будем):

🏆 2002/03: Кубок УЕФА – «Порту» 3:2 «Селтик»

🏆 2003/04: Лига чемпионов – «Порту» 3:0 «Монако»

🏆 2009/10: Лига чемпионов – «Интер» 2:0 «Бавария»

🏆 2016/17: Лига Европы – «МЮ» 2:0 «Аякс»

🏆 2021/22: Лига конференций – «Рома» 1:0 «Фейеноорд»

Скоро у португальца может стать 6 из 6. Путь португальца из Лиги конференций в Лигу чемпионов продолжается. Между «Ромой» и главным еврокубком теперь только непобедимая в ЛЕ «Севилья».

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Martin Meissner